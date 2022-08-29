Коттеджный поселок «Чудское подворье» расположен в деревне Спицино Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера в 90 км. от города Пскова.

В «Чудское подворье» 50 коттеджей, изготовленных по индивидуальному проекту с оригинальной планировкой.

Дома имеют террасу, с которой открывается вид на озеро и широкий песчаный пляж. В каждом домике есть кухонный уголок с холодильником, плиткой, электрическим чайником и посудой. Рядом с домиком установлен мангал для шашлыка.

Большинство коттеджей оснащены небольшими каминами и телевизорами, имеют душ с горячей водой и туалет. Санитарно-хозяйственный блок, предназначенный для людей, отдыхающих в коттеджах Econom и Econom+, оснащен немецкой сантехникой и имеет горячую воду.

При отеле: ресторан «Медведь», летнее кафе «Бавария», широкий песчаный пляж, прокат велосипедов, лодок, катамаранов и спорт инвентаря. Площадка для пляжного волейбола и футбола. Детская площадка. Настольный теннис, батут.

Контактный деревенский зоопарк с большим количеством домашних животных. Конный прогулки для взрослых и катание на пони для детей. Рыбалка. Анимационная команда (в высокий сезон). Организация корпоративных мероприятий.

Номера:

ECONOM, ECONOM+ – коттеджи для 2-4 человек, состоят из уютной комнаты и террасы. В домике две двухъярусные кровати, кухонный уголок с холодильником и всеми необходимыми принадлежностями.

VIP (Бронируются в составе сборных туров) – коттеджи для 2-4 человек состоят из комфортабельной гостиной с тахтой и спальни. В домике имеется санузел, оборудованная кухня, телевизор, камин.

FUN – коттеджи для 2-6 человек включают в себя гостиную с камином и диваном, оборудованную кухню, спутниковое телевидение, одну спальню, душ, туалет и небольшой открытый второй этаж, где расположена двуспальная кровать.

LUX, LUX+ – коттеджи для 2-7 человек позволяют отдохнуть с максимальным комфортом. Здесь есть гостиная с камином, оборудованная кухней, спутниковым телевидением и диваном; две спальни, матрас на открытом втором этаже, душ, туалет и собственная сауна. Широкий песчаный пляж начинается прямо от дверей.