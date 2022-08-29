Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова

Это путешествие для тех, кто хочет совместить познавательную программу с отдыхом на природе. Вы посетите главные культурные достопримечательности Псковской области – музеи-заповедники, родовое имение А. С. Пушкина, Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь и Изборск. И, конечно, отдохнете в загородном коттедже на берегу Чудского озера.
5
3 отзыва
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Развлечения для всей семьи
Развлечения для всей семьи
Отдохнете и весело проведете время на Чудском озере, потому что там можно рыбачить, кататься на велосипедах и верхом
Пушкинская атмосфера
Пушкинская атмосфера
Посетите усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято - Успенский монастырь
Прогулка по музею-заповеднику
Прогулка по музею-заповеднику
Узнаете историю древнего Труворова городища и Изборской крепости

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка "ПСКОВ 8 дней".

Завтрак в кафе в центре города.

"Путешествие по Пскову" – пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города - церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе.

Трансфер в дер. Спицино в коттеджный поселок "Чудское подворье" (100 км).

Гарантированное размещение в коттедже после 18.00.

Прибытие, экскурсия по ПсковуПрибытие, экскурсия по ПсковуПрибытие, экскурсия по ПсковуПрибытие, экскурсия по ПсковуПрибытие, экскурсия по ПсковуПрибытие, экскурсия по Пскову
2 день

Отдых на озере в коттеджном поселке

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

Отдых на озере в коттеджном поселке
3 день

Отдых на озере в коттеджном поселке

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

Отдых на озере в коттеджном поселке
4 день

Отдых на озере в коттеджном поселке

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

Отдых на озере в коттеджном поселке
5 день

Отдых на озере в коттеджном поселке

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

6 день

Отдых на озере в коттеджном поселке - Псков

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

14:00 Трансфер в г. Псков.

Размещение в гостинице.

7 день

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
8 день

Музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Внимание: В связи с проведением масштабных реставрационных работ, связанных с подготовкой к празднованию 550-летия Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, часть объектов монастыря может быть не доступна для посещения. На территории монастыря ведутся ремонтные и строительные работы, что может создавать дополнительный уровень шума и затруднять передвижение по территории монастыря.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, с отправлением в 19:30.

Музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьМузей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьМузей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание в коттеджном поселке «Чудское подворье» и в гостинице г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения в Пскове, руб:

Стандартный тариф.

Период действия цены: с 16.06. по 05.07.2024 г; с 11.08 по 25.08.24.

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Чудское подворье34 08055 91017 03033 78016 730
Арль / Чудское подворье34 66058 61017 81034 36017 510
Old City / Чудское подворье34 78057 55017 13034 48016 830
Каркушин Дом 3** / Чудское подворье35 25060 37017 40034 95017 100
Октябрьская 3** / Чудское подворье35 84056 96017 39035 54017 090
Рижская 3** / Чудское подворье36 08057 08019 53035 78019 230
Фаворит 3** / Чудское подворье36 31061 55017 76036 01017 460
Золотая набережная 3** / Чудское подворье 37 49063 67018 14037 19017 840
Двор Подзноева 3** / Чудское подворье39 55066 61019 45039 25019 150
Двор Подзноева 3+ ** / Чудское подворье39 84067 20019 49039 54019 190
Двор Подзноева 4** / Чудское подворье41 02069 55019 67040 72019 370
Покровский 4** / Чудское подворье39 72066 96019 07039 42018 770
OLD ESTATE 4** / Чудское подворье41 02069 55020 27040 72019 970

Период действия цены: с 07.07 по 09.08.2024 г

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Чудское подворье36 96061 67017 46036 66017 160
Арль / Чудское подворье37 55064 38018 25037 25017 950
Old City / Чудское подворье37 66063 31017 56037 36017 260
Каркушин Дом 3** / Чудское подворье38 13066 13017 83037 83017 530
Октябрьская 3** / Чудское подворье38 72062 72017 82038 42017 520
Рижская 3** / Чудское подворье38 96062 85019 96038 66019 660
Фаворит 3** / Чудское подворье39 19067 31018 19038 89017 890
Золотая набережная 3** / Чудское подворье 40 37069 43018 57040 07018 270
Двор Подзноева 3** / Чудское подворье42 43072 38019 88042 13019 580
Двор Подзноева 3+ ** / Чудское подворье42 72072 96019 92042 42019 620
Двор Подзноева 4** / Чудское подворье43 90075 32020 10043 60019 800
Покровский 4** / Чудское подворье42 60072 72019 50042 30019 200
OLD ESTATE 4** / Чудское подворье43 90075 32020 70043 60020 400

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Питание в ресторане «Медведь» коттеджного поселка «Чудское подворье» можно заказывать при бронировании тура или по прибытию на место отдыха.

При заселении в коттеджный поселок «Чудское подворье» взимается депозит – 2000 руб. с одного коттеджа.

Варианты проживания

Коттеджный поселок «Чудское подворье»

5 ночей

Коттеджный поселок «Чудское подворье» расположен в деревне Спицино Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера в 90 км. от города Пскова.

В «Чудское подворье» 50 коттеджей, изготовленных по индивидуальному проекту с оригинальной планировкой.

Дома имеют террасу, с которой открывается вид на озеро и широкий песчаный пляж. В каждом домике есть кухонный уголок с холодильником, плиткой, электрическим чайником и посудой. Рядом с домиком установлен мангал для шашлыка.

Большинство коттеджей оснащены небольшими каминами и телевизорами, имеют душ с горячей водой и туалет. Санитарно-хозяйственный блок, предназначенный для людей, отдыхающих в коттеджах Econom и Econom+, оснащен немецкой сантехникой и имеет горячую воду.

При отеле: ресторан «Медведь», летнее кафе «Бавария», широкий песчаный пляж, прокат велосипедов, лодок, катамаранов и спорт инвентаря. Площадка для пляжного волейбола и футбола. Детская площадка. Настольный теннис, батут.

Контактный деревенский зоопарк с большим количеством домашних животных. Конный прогулки для взрослых и катание на пони для детей. Рыбалка. Анимационная команда (в высокий сезон). Организация корпоративных мероприятий.

Номера:

ECONOM, ECONOM+ – коттеджи для 2-4 человек, состоят из уютной комнаты и террасы. В домике две двухъярусные кровати, кухонный уголок с холодильником и всеми необходимыми принадлежностями.

VIP (Бронируются в составе сборных туров) – коттеджи для 2-4 человек состоят из комфортабельной гостиной с тахтой и спальни. В домике имеется санузел, оборудованная кухня, телевизор, камин.

FUN – коттеджи для 2-6 человек включают в себя гостиную с камином и диваном, оборудованную кухню, спутниковое телевидение, одну спальню, душ, туалет и небольшой открытый второй этаж, где расположена двуспальная кровать.

LUX, LUX+ – коттеджи для 2-7 человек позволяют отдохнуть с максимальным комфортом. Здесь есть гостиная с камином, оборудованная кухней, спутниковым телевидением и диваном; две спальни, матрас на открытом втором этаже, душ, туалет и собственная сауна. Широкий песчаный пляж начинается прямо от дверей.

Коттеджный поселок «Чудское подворье»Коттеджный поселок «Чудское подворье»Коттеджный поселок «Чудское подворье»Коттеджный поселок «Чудское подворье»Коттеджный поселок «Чудское подворье»Коттеджный поселок «Чудское подворье»

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.

При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.

Номера:

STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.

Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера площадью 16 – 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT – двухместные номера площадью 16 – 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR – двухместные номера площадью 18 – 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY – номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС – двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ – двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 – 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»

Отель «Old Estate»

2 ночи

Отель «Old Estate Hotel & SPA» 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан «Аристократ», бар «Рублев», зал «Терраса», винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»Отель «Old Estate»

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова — 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки — 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.

Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в коттеджном поселке "Чудское подворье" - 5 ночей. Коттедж категории "VIP" (WC, душ, TV, оборудованная кухня, мангал). Расчетный час 14.00 / размещение с 18.00
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - коттеджный поселок «Чудское подворье» (д. Спицино) - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • При заселении в коттеджный поселок «Чудское подворье» взимается депозит - 2000 руб. с одного коттеджа
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заранее заказать питание на базе?

Питание в ресторане «Медведь» коттеджного поселка «Чудское подворье» можно заказывать при бронировании тура или по прибытию на место отдыха.

Просим вас уточнять стоимость завтраков, обедов и ужинов при бронировании тура.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Мы забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».

На экскурсии и в день выезда отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит», осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1), 5 минут пешком.
При заселении в гостиницу «Фаворит» туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобус, к сожалению, не может подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется — забираем от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 минуты пешком.
В день заселения к гостинице «Рижская» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
29 авг 2022
Понравилось:
О трансфере предупреждают заранее называя точно время и место сбора. Прекрасные, аккуратные водители. Замечательный коттедж на двоих почти на берегу озера на Чудском подворье. Очень вкусный обед в кафе Черная
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кошка из трех блюд и десерты, широкий выбор гостиниц при оформлении тура.

Завтраки и обед питательные и в основном вкусные, если у вас нет непереносимости/неприятия определенных продуктов, вы в данный момент не соблюдаете пост/диету и т. д.
Экскурсия по пушкинским местам была интересной, отдельное спасибо экскурсоводу (имя, к сожалению, не помню), которая, несмотря на жару, целый день бодро водила группу, отвечала на вопросы и вообще и интересно рассказывала.
Очень рекомендую гостиницу Арль, которая находится в 15 минутах ходьбы от Кремля и имеет собственное кафе с авторской кухней.

Не понравилось:
В первый день приезда была запланирована обзорная экскурсия по городу, однако города нам экскурсовод Римма не показала, и все отведенное для экскурсии время мы ходили вокруг Троицкого собора. Собор, конечно, великолепен, однако хотелось бы посетить не только его, но и еще хотя бы Приказные палаты, и подняться на стены кремля с экскурсоводом.
После экскурсии был трансфер в Чудское подворье примерно к 14 часам, хотя гарантированное заселение в коттеджи, как нам сказали в администрации, возможно только после 18. Хорошо, что один коттедж был уже готов к заселению на момент приезда, а иначе пришлось бы 4 часа как-то проводить. Имейте это в виду при покупке тура в будущем.

Также очень мало времени было уделено Изборской крепости и самому городу.

Гид Римма Васильевна, которая вела у нас обзорную в Пскове и изборскую экскурсии отдаёт предпочтение очень неспешному показу храмов и соборов, уделяя чрезвычайно мало времени защитным сооружениям, археологическим и архитектурным памятникам и музеям.

Н
13 июля 2022
Всё прекрасно
Т
5 мая 2024
Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию!
Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!

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