Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Пскову
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16, табличка "ПСКОВ 8 дней".
Завтрак в кафе в центре города.
"Путешествие по Пскову" – пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города - церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе.
Трансфер в дер. Спицино в коттеджный поселок "Чудское подворье" (100 км).
Гарантированное размещение в коттедже после 18.00.
Отдых на озере в коттеджном поселке
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
Отдых на озере в коттеджном поселке
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
Отдых на озере в коттеджном поселке
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
Отдых на озере в коттеджном поселке
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
Отдых на озере в коттеджном поселке - Псков
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
14:00 Трансфер в г. Псков.
Размещение в гостинице.
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Внимание: В связи с проведением масштабных реставрационных работ, связанных с подготовкой к празднованию 550-летия Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, часть объектов монастыря может быть не доступна для посещения. На территории монастыря ведутся ремонтные и строительные работы, что может создавать дополнительный уровень шума и затруднять передвижение по территории монастыря.
18:30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, с отправлением в 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в коттеджном поселке «Чудское подворье» и в гостинице г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения в Пскове, руб:
Стандартный тариф.
Период действия цены: с 16.06. по 05.07.2024 г; с 11.08 по 25.08.24.
|Гостиницы
|2-х мест. номер
|1-но мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2** / Чудское подворье
|34 080
|55 910
|17 030
|33 780
|16 730
|Арль / Чудское подворье
|34 660
|58 610
|17 810
|34 360
|17 510
|Old City / Чудское подворье
|34 780
|57 550
|17 130
|34 480
|16 830
|Каркушин Дом 3** / Чудское подворье
|35 250
|60 370
|17 400
|34 950
|17 100
|Октябрьская 3** / Чудское подворье
|35 840
|56 960
|17 390
|35 540
|17 090
|Рижская 3** / Чудское подворье
|36 080
|57 080
|19 530
|35 780
|19 230
|Фаворит 3** / Чудское подворье
|36 310
|61 550
|17 760
|36 010
|17 460
|Золотая набережная 3** / Чудское подворье
|37 490
|63 670
|18 140
|37 190
|17 840
|Двор Подзноева 3** / Чудское подворье
|39 550
|66 610
|19 450
|39 250
|19 150
|Двор Подзноева 3+ ** / Чудское подворье
|39 840
|67 200
|19 490
|39 540
|19 190
|Двор Подзноева 4** / Чудское подворье
|41 020
|69 550
|19 670
|40 720
|19 370
|Покровский 4** / Чудское подворье
|39 720
|66 960
|19 070
|39 420
|18 770
|OLD ESTATE 4** / Чудское подворье
|41 020
|69 550
|20 270
|40 720
|19 970
Период действия цены: с 07.07 по 09.08.2024 г
|Гостиницы
|2-х мест. номер
|1-но мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2** / Чудское подворье
|36 960
|61 670
|17 460
|36 660
|17 160
|Арль / Чудское подворье
|37 550
|64 380
|18 250
|37 250
|17 950
|Old City / Чудское подворье
|37 660
|63 310
|17 560
|37 360
|17 260
|Каркушин Дом 3** / Чудское подворье
|38 130
|66 130
|17 830
|37 830
|17 530
|Октябрьская 3** / Чудское подворье
|38 720
|62 720
|17 820
|38 420
|17 520
|Рижская 3** / Чудское подворье
|38 960
|62 850
|19 960
|38 660
|19 660
|Фаворит 3** / Чудское подворье
|39 190
|67 310
|18 190
|38 890
|17 890
|Золотая набережная 3** / Чудское подворье
|40 370
|69 430
|18 570
|40 070
|18 270
|Двор Подзноева 3** / Чудское подворье
|42 430
|72 380
|19 880
|42 130
|19 580
|Двор Подзноева 3+ ** / Чудское подворье
|42 720
|72 960
|19 920
|42 420
|19 620
|Двор Подзноева 4** / Чудское подворье
|43 900
|75 320
|20 100
|43 600
|19 800
|Покровский 4** / Чудское подворье
|42 600
|72 720
|19 500
|42 300
|19 200
|OLD ESTATE 4** / Чудское подворье
|43 900
|75 320
|20 700
|43 600
|20 400
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.
Питание в ресторане «Медведь» коттеджного поселка «Чудское подворье» можно заказывать при бронировании тура или по прибытию на место отдыха.
При заселении в коттеджный поселок «Чудское подворье» взимается депозит – 2000 руб. с одного коттеджа.
Варианты проживания
Коттеджный поселок «Чудское подворье»
Коттеджный поселок «Чудское подворье» расположен в деревне Спицино Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера в 90 км. от города Пскова.
В «Чудское подворье» 50 коттеджей, изготовленных по индивидуальному проекту с оригинальной планировкой.
Дома имеют террасу, с которой открывается вид на озеро и широкий песчаный пляж. В каждом домике есть кухонный уголок с холодильником, плиткой, электрическим чайником и посудой. Рядом с домиком установлен мангал для шашлыка.
Большинство коттеджей оснащены небольшими каминами и телевизорами, имеют душ с горячей водой и туалет. Санитарно-хозяйственный блок, предназначенный для людей, отдыхающих в коттеджах Econom и Econom+, оснащен немецкой сантехникой и имеет горячую воду.
При отеле: ресторан «Медведь», летнее кафе «Бавария», широкий песчаный пляж, прокат велосипедов, лодок, катамаранов и спорт инвентаря. Площадка для пляжного волейбола и футбола. Детская площадка. Настольный теннис, батут.
Контактный деревенский зоопарк с большим количеством домашних животных. Конный прогулки для взрослых и катание на пони для детей. Рыбалка. Анимационная команда (в высокий сезон). Организация корпоративных мероприятий.
Номера:
ECONOM, ECONOM+ – коттеджи для 2-4 человек, состоят из уютной комнаты и террасы. В домике две двухъярусные кровати, кухонный уголок с холодильником и всеми необходимыми принадлежностями.
VIP (Бронируются в составе сборных туров) – коттеджи для 2-4 человек состоят из комфортабельной гостиной с тахтой и спальни. В домике имеется санузел, оборудованная кухня, телевизор, камин.
FUN – коттеджи для 2-6 человек включают в себя гостиную с камином и диваном, оборудованную кухню, спутниковое телевидение, одну спальню, душ, туалет и небольшой открытый второй этаж, где расположена двуспальная кровать.
LUX, LUX+ – коттеджи для 2-7 человек позволяют отдохнуть с максимальным комфортом. Здесь есть гостиная с камином, оборудованная кухней, спутниковым телевидением и диваном; две спальни, матрас на открытом втором этаже, душ, туалет и собственная сауна. Широкий песчаный пляж начинается прямо от дверей.
Гостиница «Оазис»
Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.
При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.
Номера:
Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Отель «Арль»
Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.
При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.
Номера:
Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Отель «Двор Подзноева»
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.
При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.
Номера:
STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.
При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.
Номера:
STANDART (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера площадью 16 – 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
COMFORT – двухместные номера площадью 16 – 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
SUPERIOR – двухместные номера площадью 18 – 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
FAMILY – номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС – двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
СЮИТ – двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 – 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.
Отель «Old Estate»
Отель «Old Estate Hotel & SPA» 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан «Аристократ», бар «Рублев», зал «Терраса», винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Old City»
Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова — 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки — 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.
Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Каркушин дом»
Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Гостиница «Рижская»
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в коттеджном поселке "Чудское подворье" - 5 ночей. Коттедж категории "VIP" (WC, душ, TV, оборудованная кухня, мангал). Расчетный час 14.00 / размещение с 18.00
- Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер Псков - коттеджный поселок «Чудское подворье» (д. Спицино) - Псков
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- При заселении в коттеджный поселок «Чудское подворье» взимается депозит - 2000 руб. с одного коттеджа
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменить количество дней в программе?
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее заказать питание на базе?
Питание в ресторане «Медведь» коттеджного поселка «Чудское подворье» можно заказывать при бронировании тура или по прибытию на место отдыха.
Просим вас уточнять стоимость завтраков, обедов и ужинов при бронировании тура.
Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.
Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Мы забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
На экскурсии и в день выезда отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит», осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1), 5 минут пешком.
При заселении в гостиницу «Фаворит» туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобус, к сожалению, не может подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется — забираем от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 минуты пешком.
В день заселения к гостинице «Рижская» подвозим всегда.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
О трансфере предупреждают заранее называя точно время и место сбора. Прекрасные, аккуратные водители. Замечательный коттедж на двоих почти на берегу озера на Чудском подворье. Очень вкусный обед в кафе Черная
Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию!
Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.