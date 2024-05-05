Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам, в родовое имение А. С. Пушкина и другие исторические места Псковской области. Поживем на берегу озера несколько дней, почувствуем умиротворение природы и насладимся всеми прелестями загородного отдыха.

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от 31 700 ₽ за человека

Время начала: 10:00

Побываем в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»

Отдохнём телом и душой, наслаждаясь погодой и чистым воздухом

12:00 Трансфер в г. Псков.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову : Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Завтрак в кафе в центре города.

Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка "ПСКОВ 7 дней").

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты с 26.01 по 09.02.2024; с 15.03 по 01.04.2024:, руб:

Гостиницы 2-х мест. номер 1-но мест. номер Доп. место для взрослого Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место Оазис 2** / Плесков 3** 31700 47230 25700 31500 25500 Арль / Плесков 3** 32430 48670 26630 32230 26430 Old City / Плесков 3** 32550 47970 25650 32350 25450 Каркушин Дом 3** / Плесков 3** 33870 51290 27070 33670 26870 Октябрьская 3** / Плесков 3** 33630 47520 26630 33430 26430 Рижская 3** / Плесков 3** 33990 47170 28490 33790 28290 Фаворит 3** / Плесков 3** 34470 52000 27570 34270 27370 Золотая набережная 3** / Плесков 3** 34470 51060 26970 34270 26770 Двор Подзноева 3** / Плесков 3** 36820 55000 28770 36620 28570 Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3** 37190 55720 28840 36990 28640 Двор Подзноева 4** / Плесков 3** 38330 57980 29030 38130 28830 Покровский 4**/ Плесков 3** 38210 57740 28610 38010 28410 OLD ESTATE 4** / Плесков 3** 38330 57980 29630 38130 29430

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничный заезд 23 февраля 2024 и 8 марта 2024, руб:

Гостиницы 2-х мест. номер 1-но мест. номер Доп. место для взрослого Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место Оазис 2** / Плесков 3** 31700 47230 25700 31500 25500 Арль / Плесков 3** 33030 49860 27730 32830 27530 Old City / Плесков 3** 33510 49630 25810 33310 25610 Каркушин Дом 3** / Плесков 3** 34470 52470 27170 34270 26970 Октябрьская 3** / Плесков 3** 33630 47520 26630 33430 26430 Рижская 3** / Плесков 3** 33990 47170 28490 33790 28290 Фаворит 3** / Плесков 3** 35440 53920 27740 35240 27540 Золотая набережная 3** / Плесков 3** 35920 54400 27620 35720 27420 Двор Подзноева 3** / Плесков 3** 38030 57390 28980 37830 28780 Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3** 28390 58100 29040 38190 28840 Двор Подзноева 4** / Плесков 3** 39540 60370 29240 39340 29040 Покровский 4**/ Плесков 3** 38810 58930 28710 38610 28510 OLD ESTATE 4** / Плесков 3** 38330 57980 29630 38130 29430

Скидка на детей до 14 лет - 400 руб. /чел.