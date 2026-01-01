1 день

Пушкинские горы

07:15 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину), 400 км.

Экскурсия по трассе.

14:00 Прибытие в Пушкинские Горы.

Музей-заповедник включает в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь.

Посещение усадьбы «Петровское» — имение, подаренное императрицей Елизаветой Петровной прадеду поэта, выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу, названное им в честь своего великого благодетеля.

Музейная экспозиция позволяет получить посетителям богатейшую информацию о жизни и деятельности Ганнибалов трех поколений, прошедших, так или иначе через интерес Пушкина к своей родословной, отразившейся в его творчестве. Экскурсия по дому-музею и парку.

Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.

В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.

Экскурсия в дом-музей Сергея Довлатова (с мая 2026).Сергей Довлатов – один из тех писателей, которым удалось в своих произведениях сохранить историю. К счастью, еще сохранились, можно даже сказать чудом уцелели, вещественные свидетели той эпохи.

Благодаря им сегодня мы можем не только представить, но и увидеть, в каких условиях жил Сергей Довлатов в 1970-х, когда проводил экскурсии в Пушкинском музее-заповеднике.

Создатели музея «Дом Довлатова в Заповеднике» в деревне Березино сделали все возможное, чтобы сохранить атмосферу и дух эпохи.

Теперь это неказистое строение стало памятником и писателю, и литературе, и истории, и непростой судьбе советского человека.

Ужин. Размещение.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160