Мои заказы

Тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбы

Тур в Псковскую область
Отправьтесь в путешествие по живописным Пушкинским Горам, где вас ждут усадьбы Ганнибала и Пушкина, старинные монастыри и памятные места, хранящие дух истории.

Прогуляетесь по паркам, вдохновлявшим поэта, и посетите дом-музей Сергея
читать дальше

Довлатова — живое свидетельство советской эпохи.

Вы увидите родовые имения, услышите истории о сподвижниках Петра I и погрузитесь в творчество великого поэта на местах его духовного становления. А на второй день — насладитесь экскурсиями по усадьбам и паркам, связанным с «Евгением Онегиным».

Тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Пушкинские горы

07:15 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину), 400 км.

Экскурсия по трассе.

14:00 Прибытие в Пушкинские Горы.

Музей-заповедник включает в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь.

Посещение усадьбы «Петровское» — имение, подаренное императрицей Елизаветой Петровной прадеду поэта, выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу, названное им в честь своего великого благодетеля.

Музейная экспозиция позволяет получить посетителям богатейшую информацию о жизни и деятельности Ганнибалов трех поколений, прошедших, так или иначе через интерес Пушкина к своей родословной, отразившейся в его творчестве. Экскурсия по дому-музею и парку.

Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.

В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.

Экскурсия в дом-музей Сергея Довлатова (с мая 2026).Сергей Довлатов – один из тех писателей, которым удалось в своих произведениях сохранить историю. К счастью, еще сохранились, можно даже сказать чудом уцелели, вещественные свидетели той эпохи.

Благодаря им сегодня мы можем не только представить, но и увидеть, в каких условиях жил Сергей Довлатов в 1970-х, когда проводил экскурсии в Пушкинском музее-заповеднике.

Создатели музея «Дом Довлатова в Заповеднике» в деревне Березино сделали все возможное, чтобы сохранить атмосферу и дух эпохи.

Теперь это неказистое строение стало памятником и писателю, и литературе, и истории, и непростой судьбе советского человека.

Ужин. Размещение.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в «Михайловское»

Завтрак.

Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Посещение дома-музея А. С. Пушкина с экскурсией и осмотр усадебных построек Михайловского.

Экскурсия по живописному парку, где Вы увидите «пруд под сенью ив густых», мемориальные аллеи, «остров уединения», «черный Ганнибалов пруд» и другие парковые забавы.

Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» — дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи.

Посещение дома-музея с экскурсией. Экскурсия по парку. Тригорский парк— памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка связаны с романом «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».

Обед.

Отъезд.

Около 23:00 прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. «Московская»).

Экскурсия в «Михайловское»Экскурсия в «Михайловское»Экскурсия в «Михайловское»Экскурсия в «Михайловское»Экскурсия в «Михайловское»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Турбаза «Пушкиногорье» 2*

РазмещениеЦена

2-местный номер «эконом»

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

15 850
1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»17 650

2-местный номер «стандарт»

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

16 360
1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»18 690

2-местный, номер «улучшенный»

корпус №1

16 450

1-местный номер «улучшенный»

корпус №1

18 250

2-местный номер «студия» (двуспальная кровать)

корпус №1

17050

2-местный 1-комнатный номер ПК «комфорт»

корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)

16 750
1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»19 150

2-местный 2-комнатный номер ПК «комфорт»

корпус №2, №3

16 890
1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»19 450
Доп. место (3-й в номере) в номерах студия и комфорт14 270

3-местный номер «эконом»

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

15 090

4-местный 2-комнатный номер «эконом»

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

15 090

Отель «Арина Р.» 3*

Размещение2.05 - 03.05.2630.05 - 31.05.26
20.06 - 21.06.26
25.07 - 26.07.26
29.08 - 30.08.26
12.09 - 13.09.26
26.09 - 27.09.26
10.1 - 11.10.26
2-местный номер «стандарт»20 42017 99018 560
1-местное размещение в 2-местном номере27 23023 27023 650
Доп. место в 2-местном номере стандарт (кресло-кровать)15 45016 48016 150

Уточнять актуальные цены перед бронированием!

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 150 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

1 ночь

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Арина Р

1 ночь

Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.

Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры.

Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.

В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.

Арина РАрина РАрина РАрина РАрина РАрина РАрина Р
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обеддля проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
  • Для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед
  • Для проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужиндля проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин
  • Для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужин
  • Для проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин
  • Дополнительные услуги на турбазе: прокат спортинвентаря (велосипеды, лыжи, сани, мячи, игры и пр.) тренажерный залсауна с чайной комнатойрусская банябар-кафе
  • Прокат спортинвентаря (велосипеды, лыжи, сани, мячи, игры и пр.)
  • Тренажерный зал
  • Сауна с чайной комнатой
  • Русская баня
  • Бар-кафе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 150 рублей.

Какую важную информацию нужно знать?

Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.

Время в программе и место отправления туристического автобуса указано как ориентировочное.

Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу, узнав у гида место возможной посадки в автобус.

При себе необходимо иметь паспорт.

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.

Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.