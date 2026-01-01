Прогуляетесь по паркам, вдохновлявшим поэта, и посетите дом-музей Сергея
Программа тура по дням
Пушкинские горы
07:15 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину), 400 км.
Экскурсия по трассе.
14:00 Прибытие в Пушкинские Горы.
Музей-заповедник включает в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь.
Посещение усадьбы «Петровское» — имение, подаренное императрицей Елизаветой Петровной прадеду поэта, выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу, названное им в честь своего великого благодетеля.
Музейная экспозиция позволяет получить посетителям богатейшую информацию о жизни и деятельности Ганнибалов трех поколений, прошедших, так или иначе через интерес Пушкина к своей родословной, отразившейся в его творчестве. Экскурсия по дому-музею и парку.
Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.
В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.
Экскурсия в дом-музей Сергея Довлатова (с мая 2026).Сергей Довлатов – один из тех писателей, которым удалось в своих произведениях сохранить историю. К счастью, еще сохранились, можно даже сказать чудом уцелели, вещественные свидетели той эпохи.
Благодаря им сегодня мы можем не только представить, но и увидеть, в каких условиях жил Сергей Довлатов в 1970-х, когда проводил экскурсии в Пушкинском музее-заповеднике.
Создатели музея «Дом Довлатова в Заповеднике» в деревне Березино сделали все возможное, чтобы сохранить атмосферу и дух эпохи.
Теперь это неказистое строение стало памятником и писателю, и литературе, и истории, и непростой судьбе советского человека.
Ужин. Размещение.
Экскурсия в «Михайловское»
Завтрак.
Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Посещение дома-музея А. С. Пушкина с экскурсией и осмотр усадебных построек Михайловского.
Экскурсия по живописному парку, где Вы увидите «пруд под сенью ив густых», мемориальные аллеи, «остров уединения», «черный Ганнибалов пруд» и другие парковые забавы.
Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» — дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи.
Посещение дома-музея с экскурсией. Экскурсия по парку. Тригорский парк— памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка связаны с романом «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».
Обед.
Отъезд.
Около 23:00 прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. «Московская»).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Турбаза «Пушкиногорье» 2*
|Размещение
|Цена
2-местный номер «эконом»
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|15 850
|1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»
|17 650
2-местный номер «стандарт»
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|16 360
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|18 690
2-местный, номер «улучшенный»
корпус №1
|16 450
1-местный номер «улучшенный»
корпус №1
|18 250
2-местный номер «студия» (двуспальная кровать)
корпус №1
|17050
2-местный 1-комнатный номер ПК «комфорт»
корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)
|16 750
|1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»
|19 150
2-местный 2-комнатный номер ПК «комфорт»
корпус №2, №3
|16 890
|1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»
|19 450
|Доп. место (3-й в номере) в номерах студия и комфорт
|14 270
3-местный номер «эконом»
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|15 090
4-местный 2-комнатный номер «эконом»
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|15 090
Отель «Арина Р.» 3*
|Размещение
|2.05 - 03.05.26
|30.05 - 31.05.26
20.06 - 21.06.26
25.07 - 26.07.26
29.08 - 30.08.26
12.09 - 13.09.26
26.09 - 27.09.26
10.1 - 11.10.26
|2-местный номер «стандарт»
|20 420
|17 990
|18 560
|1-местное размещение в 2-местном номере
|27 230
|23 270
|23 650
|Доп. место в 2-местном номере стандарт (кресло-кровать)
|15 450
|16 480
|16 150
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 150 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
Арина Р
Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.
Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры.
Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.
В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обеддля проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
- Для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед
- Для проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужиндля проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин
- Для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужин
- Для проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин
- Дополнительные услуги на турбазе: прокат спортинвентаря (велосипеды, лыжи, сани, мячи, игры и пр.) тренажерный залсауна с чайной комнатойрусская банябар-кафе
- Прокат спортинвентаря (велосипеды, лыжи, сани, мячи, игры и пр.)
- Тренажерный зал
- Сауна с чайной комнатой
- Русская баня
- Бар-кафе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 150 рублей.
Какую важную информацию нужно знать?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
Время в программе и место отправления туристического автобуса указано как ориентировочное.
Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу, узнав у гида место возможной посадки в автобус.
При себе необходимо иметь паспорт.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56).