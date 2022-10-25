1 день

Приезд, Железноводск, Пятигорск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля.

Экскурсия по Железноводску.

Интересен город со всех сторон.

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.

Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа -«Это же Петергоф!».

За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.

Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда-то прогуливался гений.

Провал - удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест - Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты -Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту.

К месту дуэли Поэта.

Билет на канатную дорогу на г. Машук оплачивается самостоятельно.

Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.