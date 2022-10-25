Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля.
Экскурсия по Железноводску.
Интересен город со всех сторон.
Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.
Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа -«Это же Петергоф!».
За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.
Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.
Обзорная экскурсия по Пятигорску.
За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.
Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда-то прогуливался гений.
Провал - удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.
Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест - Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты -Дианой и М. Ю. Лермонтовым.
Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.
В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту.
К месту дуэли Поэта.
Билет на канатную дорогу на г. Машук оплачивается самостоятельно.
Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).
Билеты на канатные дороги и экологический сбор в Приэльбрусье оплачиваются самостоятельно.
Возвращение в г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в отеле (если предусмотрен).
Экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.
Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.
И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.
Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками (входные билеты оплачиваются самостоятельно).
Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.
Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Нас ждут два удивительных дня в Адыгее.
Водопады и ущелья, пещеры и вершины, горные реки и термальные источники!
Но, не будем забегать вперед.
Ранний выезд из Пятигорска.
Завтрак в кафе по дороге в Адыгею (включен в стоимость тура).
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Мы совершим прогулку на маленьком паровозике (билет оплачивается самостоятельно), который движется над рекой Курджипс, прижимаясь к скалам и нависая над пропастью.
Нас ожидают лучшие природные фотозоны с водопадами и скалами.
Там, где соприкасаются Лагонакский и Гуамский хребты, пологие склоны превращаются в высокие отвесные скалы, смешанные леса сменяются зарослями самшита.
Внизу поет свою тихую мелодию горная река, а рядом с нами звенят тонкие струйки водопада.
Фотографии, сделанные здесь, станут настоящим украшением наших фотоальбомов и страниц в Инстаграм.
Обед (включен в стоимость тура).
Выезд из п. Гуамка.
Размещение в гостинице г. Майкоп.
Купание в Термальных источниках.
После размещения в отеле и небольшого отдыха нас ждет релакс в одном из лучших термальных источников Адыгеи "Водная Ривьера" (билет оплачивается самостоятельно).
Это девять термальных бассейнов под открытым небом (7 взрослых и 2 детских), раздевалки и оборудованный теплый зал для отдыха, кафе и стоянки.
Мы заслужили себе такой отдых после насыщенного экскурсионного дня!
Возвращение в гостиницу Майкопа.
Ужин (включен в стоимость тура).
Свободное время.
Завтрак в отеле (включен в стоимость тура).
Освобождение номеров.
Хаджохская теснина (входные билеты оплачиваются самостоятельно).
Бурная горная река Белая пропилила узкую теснину в районе поселка Каменномостского, получившую название Хаджохской.
Спуститься к реке, пройтись по мостику над пропастью, увидеть самое узкое место и услышать множество легенд можно именно прогулявшись по ней.
Небольшой, 15 минутный переезд.
Водопады Руфабго (входные билеты оплачиваются самостоятельно).
Хотите увидеть крылья Ангела, маленького Будду, царский венец, загадать желание у пальмы желаний и пройтись под дамокловым мечом?
Тогда держим путь в Азишскую пещеру (входные билеты оплачиваются самостоятельно), в которую без труда спустимся по оборудованным лестницам.
На протяжении 200 метров нас ждут многоярусные залы и галереи с полным набором скальных натёков, сталагмитов и прочей пещерной красоты.
Обед (включен в стоимость тура).
Завершим наше путешествие потрясающей панорамой знаменитого плато Лаго-Наки, которое точно запомниться вам на долго.
Вековые сосны приютились здесь на самом краю пропасти, с которой когда-то по легенде прыгнула влюбленная пара.
Их именами и названо плато.
Лучшие природные фотолокации находятся именно здесь!
Смотровые площадки плато Лаго –Наки Вот и закончились эти прекрасные выходные!
Позднее возвращение в г. Пятигорск ориентировочно в 23.30.
Размещение в отеле.
Завтрак (если предусмотрен).
Свободное время.
Освобождение номеров (до 12:00).
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск (на выбор) и проживание в гостинице г. Майкоп.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт)
душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|42 800
«Искра», 1-но местный улучшенный (косметич. ремонт)
душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|50 200
«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом)
душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|46 000
«Искра», 1-но местный 1 категории (с евроремонтом)
душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|52 900
«Машук»**, 2-х местный стандартный
душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|43 200
«Машук»**, 1-но местный стандартный
душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|53 200
«Интурист»***, 2-х местный стандартный 1 категории
душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|48 200
«Интурист»***, 1-но местный стандартный 1 категории
душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|59 600
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по г. Железноводску.
- мобильная сеть Теле2 на территории Кавказа не поддерживается.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холле выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 13:10 до 13:35 часов.
Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.