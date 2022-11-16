Приезд на КМВ.
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).
Размещение в гостинице.
14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.
Пятигорск — город у подножия Машука.
Объекты показа:
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.
Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады.
История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа.
Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов.
Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.
Черекская теснина очень живописная.
На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.
Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье.
Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород.
Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина.
Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.
За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой.
Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека.
И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья.
Здесь расположены родовые башни.
Обед балкарская кухня (доп. плата).
Термальные источники Аушигер (доп. плата).
В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны.
Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди.
На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт.
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.
Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, южная граница ее — Главный Кавказский хребет, высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.
Недаром его называют «сердцем гор», — Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Соединение главных ущелий, — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.
Подъем на канатной дороге (доп. плата).
Обед (доп. плата).
Свободное время.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.
Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.
На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).
Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.
Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.
Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.
Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1400 руб. /чел.)
Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.
Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд на экскурсию в Архыз.
Архыз – место для круглогодичного отдыха.
Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый, и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт.
Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах.
В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность.
Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно.
Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор.
Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами.
Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей (входной билет за доп. плату).
Обед (доп. плата).
Верхний Архыз.
После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз».
Курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха, открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять свыше 1,5 миллиона туристов со всей России.
Это молодой курорт с прекрасно развивающейся инфраструктурой.
Подъем на канатной дороге (доп. плата).
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал г. Пятигорска или ж/д вокзал или аэропорт г. Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Взрослые
|Дети до 14 лет
|27 000
|25 000
Доплата за одноместное размещение рассчитывается индивидуально.
В туре возможно подселение.
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.