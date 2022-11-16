Горы Кавказа. Экскурсионный тур

За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор

5
3 отзыва
За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор, их атмосферой и величием, получите колоссальный заряд энергии. Этот тур — настоящее приключение!
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
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Что вас ожидает 🤩

Полное «погружение» в Кавказ
Полное «погружение» в Кавказ
За шесть дней Вы узнаете интересные факты истории, собственными глазами увидите незабываемые виды Кавказа
Головокружительные виды
Головокружительные виды
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог захватывают дух
Полный релакс
Полный релакс
Сможем расслабиться в целительных термальных источниках после насыщенного дня
Лик Христа
Лик Христа
Увидим окруженную тайнами достопримечательность – икону в горах
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Посетим знаменитые Чегемские водопады, живописную Черекскую теснину и карстовое Голубое озеро
Пятигорск
Пятигорск
Увидим главные достопримечательности города у подножия горы Машук

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).

Размещение в гостинице.

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место Дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день

Верхняя Балкария

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.

Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады.

История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа.

Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов.

Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.

Черекская теснина очень живописная.

На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.

Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье.

Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород.

Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина.

Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.

За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой.

Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека.

И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья.

Здесь расположены родовые башни.

Обед балкарская кухня (доп. плата).

Термальные источники Аушигер (доп. плата).

В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны.

Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди.

На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
3 день

Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, южная граница ее — Главный Кавказский хребет, высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор», — Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий, — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.

Подъем на канатной дороге (доп. плата).

Обед (доп. плата).

Свободное время.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
4 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1400 руб. /чел.)

Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
5 день

Архыз

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Архыз.

Архыз – место для круглогодичного отдыха.

Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый, и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт.

Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах.

В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность.

Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно.

Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор.

Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами.

Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей (входной билет за доп. плату).

Обед (доп. плата).

Верхний Архыз.

После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз».

Курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха, открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять свыше 1,5 миллиона туристов со всей России.

Это молодой курорт с прекрасно развивающейся инфраструктурой.

Подъем на канатной дороге (доп. плата).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

АрхызАрхызАрхызАрхыз
6 день

Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Трансфер на ж/д вокзал г. Пятигорска или ж/д вокзал или аэропорт г. Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

ВзрослыеДети до 14 лет
27 00025 000

Доплата за одноместное размещение рассчитывается индивидуально.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

5 ночей

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в гостиницу
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание — 5 завтраков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Храмовый комплекс – 200 руб. /чел.
  • Термальный источник Аушигер – 200 руб. /чел.
  • Канатная дорога:г. Чегет – 900 руб. /чел. г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. п. Домбай – 1 600 руб. /чел. п. Архыз, комплекс "Романтик" – 800 руб. /чел.
  • Г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • Г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • П. Домбай – 1 600 руб. /чел.
  • П. Архыз, комплекс "Романтик" – 800 руб. /чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удодная одежда и обувь;
  • купальные принадлежности для термальных источников;
  • деньги на питание;
  • маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 ноя 2022
За 3 дня возможно ли увидеть основные достопримечательности Дагестана? Да, если поехать в мини тур.
За это время мы посетили Сулакский Каньон, прогулялись по древнему городу Дербент а так же встретили закат на самом высоком бархане. Все было очень четко организовано, спасибо нашему сопровождающему Евгению и всем местным гидам. Желание вернуться снова
М
7 ноя 2022
Хочу выразить огромную искреннюю благодарность организаторам, координатору Ирине Миковой и водителю Руслану в частности за идею и организацию тура "Кавказские выходные". Летали из Москвы с детьми - за четыре дня смогли максимально окунуться в сказочную атмосферу, насладиться потрясающими видами, горным воздухом и конечно традиционной кухней. Были мелкие нюансы по экскурсиям и обслуживанию, в целом отдыхом остались очень довольны - обязательно продолжим путешествовать вместе с вами по нашей безгранично прекрасной стране!!!
Е
31 окт 2022
Все четко!!! Молодцы!! Процветания вам!!!
Рекомендую!!!

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