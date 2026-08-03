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- корректная, образованная, приятный голос.

Сама экскурсия понравилась, виды всю дорогу изумительные, проехали пять регионов, поля подсолнухов, зерновых, яблоневые сады, поселки, дружелюбные люди на всех остановках. Покупали малину, яблоки, черешню - свежее и вкусное.

Грозный - город с тяжелой историей. Мощный символизм - "песочные часы", переход от развалин к современности. Гид Липа с любовью и гордостью поведала нам о традициях, истории, совеременных реалиях республики.

Жаль, не удалось купить сувениры местного производства, их просто нет. Пообедали в ТЦ в ресторане с национальным колоритом. Вкусно и недорого.

Спасибо организаторам экскурсии - наполнение и исполнение прекрасное!