Отзыв на: Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии Е Елена 5 Экскурсия полностью соответствует описанию. Все виды, изображённые на рекламных фотографиях, мы увидели своими глазами. Внедорожник для этой экскурсии действительно необходим. Нам очень повезло с погодой: несмотря на позднюю осень было очень тепло, не менее 16 градусов, и абсолютно безветренно. Дмитрий - хороший рассказчик, нам было интересно слушать о местах, которые мы проезжали, и особенностях жизни местных народов. Все было хорошо организовано, точно по времени. Спасибо за отличную экскурсию!

Отзыв на: Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет Е Евгения 5 Замечательная экскурсия. Очень понравилась гид Виктория. Все информативно и не навязчиво, в режиме удобном для отдыха и получения интересной информации. Море позитива и желания вновь обратиться к Виктории. Очень насыщены впечатлениями и возможностями фото в прекраснвх местах. Спасибо.

Отзыв на: Плато Бермамыт. Джип-приключение В Виктория 4 В путешествие мы отправились рано утром и нам очень повезло с погодой. Потрясающие виды, которые стоит увидеть своими глазами. Однозначно аккуратный водитель Валентин (с условием тех дорог это очень важно). Но, в пещеры, в связи с погодой, спуститься не получилось (и никаких альтернатив предложено не было, что немного сократило впечатления). На таких длительных экскурсия не рассчитываете на большой объем информации. Нам не хватило историй о местности, легенд, исторической справки. . вплоть до того что истории нам рассказывали другие гиды на Плато. Ну и чая не было, хотя было заявлено в экскурсии (не то что бы это важный момент, но сам факт) В целом маршрут прекрасен своей природой и самостоятельно туда добраться довольно проблематично, поэтому Экскурсия в данному случае отличное решение.

Отзыв на: Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су Ю Юлия 5 Благодарность Валентину, звезды сошлись: солнечный день, интересный маршрут, а главное внимательный и коммуникабельный гид.

Отзыв на: Пятигорск глазами Лермонтова И Инна 5 Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию. Она отлично знает материал и легко настраивается на вопросы, отвечая на них с большим энтузиазмом, корректирует маршрут, ориентируясь на запрос. Мы с мужем получили большое удовольствие от общения с Юлией.

Отзыв на: Пятигорский некрополь — каменная летопись города В Виктория 5 Для любителей кладбищ-находка, но не только. Не смотря на плохую погоду это была ПОТРЯСАЮЩАЯ экскурсия, включающая не только информацию, связанную с Некрополем, но и об истории Пятигорска в целом, с информацией как и куда сходить ещё! (Поэтому можно планировать данную экскурсию как в начале путешествия так и в конце, если уже все видели) Александр очень интересно повествовал историю про людей, про время, про факты и многое другое. Если у вас есть несколько часов, вы не пожалеете! 100% узнаете новую информацию в отличной компании с интересной подачей! Ещё раз спасибо Александру. Стопроцентныйрекомендасьен

Отзыв на: На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии! О Олег 5 хорошо съездили в горы. красивые виды и интересные места. С подачи гида спонтанно еще и полетали на параплане что добавило ярких впечатлений. Приятный бонус от гида вкусный чай и кофе который он замечательно приготовил в походных условиях.

Отзыв на: Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска К Кристина 5 Ездили с мужем и ребёнком 4 года, договорились за ранее, что поменяем маршрут и поехали в Домбай 🏔 Экскурсия невероятной красноты, нам очень повезло с погодой, 12 часов пролетели незаметно мы даже не устали) Переживали, что будет тяжело но зря. Делали остановки в живописных местах, пили вкусный чай на протяжении всего маршрута. Машина удобная, Олег приятный экскурсовод, лёгок в общении и подкованный знаниями и историями. Заехали купили мёда, пыльцу, пергу. Значительно дешевле, чем продаётся у нас в городе и здесь верится в натуральностью продукта.

Отзыв на: Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию! И Ирина 5 Экскурсия получилась великолепная! Алексей прекрасный гид, экскурсовод и водитель. Интересные исторические факты, легенды, много информации узнали. Алексей помог скорректировать маршрут, заехали в дополнительные места. Рекомендую!