Все экскурсии в Пятигорске
Доступно 125 экскурсий 🚌 в Пятигорске на 2021 год, 2178 ⭐ отзывов, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Эльбрус, Джипы, Джилы-су, Бермамыт, Медовые водопады, Машук, Голубые озера, Цейское ущелье. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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12ч
1 200₽
за 1 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье
Отправляйтесь к самой высокой точке Европы - горе Эльбрус
10ч
3 200₽
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
Мы отправимся с вами на одну из лучших фото локаций на Кавказе - плато Бермамыт
Ежедневно с 07.00 до 09.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-4 чел.
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Познакомиться с символами города-курорта и перенестись в царскую эпоху на его старинных улицах
12ч
3 200₽
за 1 чел.
Чегемское ущелье + перевал Актопрак + озеро Гижгит в мини-группе
Со мной вы отправитесь по красивейшим местам среди Кавказских гор
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
3ч 30м
1 300₽
за 1 чел.
Поход на гору Бештау
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
17ч
3 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Аргун - Грозный
Чеченская республика - одна из красивых Кавказских республик
По воскресеньям с 6:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 300₽
за 1 чел.
Восхождение на гору Бештау
Полюбоваться видами на Большой Кавказский хребет и узнать о традициях местных народов
16ч
2 000₽
за 1 чел.
Грозный - Шали - Аргун
Прекрасная восточная сказка способна удивить и поразить любого путешественника
СР, СБ, ВС в 07:45
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 860₽
за 1-4 чел.
Пятигорский некрополь — каменная летопись города
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
12ч
4 500₽
за 1 чел.
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Предлагаем вам увидеть совершенно другой Северный Кавказ и отправиться из Пятигорска в Осетию
Ежедневно. Время индивидуально: с 06.00 до 08.00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 200₽
за 1 чел.
Полет на параплане с инструктором
Подняться выше гор и насладиться невероятными видами на Кавказский хребет
12ч
1 200₽
за 1 чел.
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Насладитесь красотой природы Домбая
Индивидуальная экскурсия
11ч
1200010 200₽
за 1-4 чел.
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, «город мертвых» и Чегемские водопады на внедорожнике
10ч
3 200₽
за 1 чел.
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Среди гор Кавказа спрятано столько удивительных мест
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Индивидуальная экскурсия
12ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
12ч
1 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
На нашей экскурсии всего за день вы посетите два самых живописных ущелья на Северном Кавказе
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000₽
за 1-4 чел.
К Эльбрусу за исполнением желаний!
Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона
12ч
3 200₽
за 1 чел.
Домбай в мини-группе из Пятигорска
На нашей экскурсии вы в любое время года можете насладиться умопомрачительными горными видами,...
Ежедневно с 07.00 до 09.00
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
4ч
400₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Во время прогулки вы посетите достопримечательности, которые прославили Пятигорск
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Индивидуальная экскурсия
10ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
4ч 30м
750₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Медовые водопады и гора Кольцо
Экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска
Ежедневно в 13:20
Индивидуальная экскурсия
4ч
45003 600₽
за 1-3 чел.
Старинный Пятигорск
Душевная прогулка по знаковым местам города с легким погружением в историю
9ч
950₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по главным курортам Кавказских Минеральных Вод
Воскресенье в 09:00
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Последние отзывы «Экскурсии Пятигорска»
- Отзыв на: Неземные пейзажи Кабардино-БалкарииЕЕлена25 октября 2021Экскурсия полностью соответствует описанию. Все виды, изображённые на рекламных фотографиях, мы увидели своими глазами. Внедорожник для этой экскурсии действительно необходим. Нам очень повезло с погодой: несмотря на позднюю осень было очень тепло, не менее 16 градусов, и абсолютно безветренно. Дмитрий - хороший рассказчик, нам было интересно слушать о местах, которые мы проезжали, и особенностях жизни местных народов. Все было хорошо организовано, точно по времени. Спасибо за отличную экскурсию!
- Отзыв на: Пятигорск — прогулка длиной в 200 летЕЕвгения24 октября 2021Замечательная экскурсия. Очень понравилась гид Виктория. Все информативно и не навязчиво, в режиме удобном для отдыха и получения интересной информации. Море позитива и желания вновь обратиться к Виктории. Очень насыщены впечатлениями и возможностями фото в прекраснвх местах. Спасибо.
- Отзыв на: Плато Бермамыт. Джип-приключениеВВиктория24 октября 2021В путешествие мы отправились рано утром и нам очень повезло с погодой. Потрясающие виды, которые стоит увидеть своими глазами. Однозначно аккуратный водитель Валентин (с условием тех дорог это очень важно). Но, в пещеры, в связи с погодой, спуститься не получилось (и никаких альтернатив предложено не было, что немного сократило впечатления). На таких длительных экскурсия не рассчитываете на большой объем информации. Нам не хватило историй о местности, легенд, исторической справки. . вплоть до того что истории нам рассказывали другие гиды на Плато. Ну и чая не было, хотя было заявлено в экскурсии (не то что бы это важный момент, но сам факт) В целом маршрут прекрасен своей природой и самостоятельно туда добраться довольно проблематично, поэтому Экскурсия в данному случае отличное решение.
- ЮЮлия24 октября 2021Благодарность Валентину, звезды сошлись: солнечный день, интересный маршрут, а главное внимательный и коммуникабельный гид.
- Отзыв на: Пятигорск глазами ЛермонтоваИИнна24 октября 2021Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию. Она отлично знает материал и легко настраивается на вопросы, отвечая на них с большим энтузиазмом, корректирует маршрут, ориентируясь на запрос. Мы с мужем получили большое удовольствие от общения с Юлией.
- ВВиктория23 октября 2021Для любителей кладбищ-находка, но не только. Не смотря на плохую погоду это была ПОТРЯСАЮЩАЯ экскурсия, включающая не только информацию, связанную с Некрополем, но и об истории Пятигорска в целом, с информацией как и куда сходить ещё! (Поэтому можно планировать данную экскурсию как в начале путешествия так и в конце, если уже все видели) Александр очень интересно повествовал историю про людей, про время, про факты и многое другое. Если у вас есть несколько часов, вы не пожалеете! 100% узнаете новую информацию в отличной компании с интересной подачей! Ещё раз спасибо Александру. Стопроцентныйрекомендасьен
- ООлег23 октября 2021хорошо съездили в горы. красивые виды и интересные места. С подачи гида спонтанно еще и полетали на параплане что добавило ярких впечатлений. Приятный бонус от гида вкусный чай и кофе который он замечательно приготовил в походных условиях.
- Отзыв на: Путешествие в Джилы-Су из ПятигорскаККристина23 октября 2021Ездили с мужем и ребёнком 4 года, договорились за ранее, что поменяем маршрут и поехали в Домбай 🏔 Экскурсия невероятной красноты, нам очень повезло с погодой, 12 часов пролетели незаметно мы даже не устали) Переживали, что будет тяжело но зря. Делали остановки в живописных местах, пили вкусный чай на протяжении всего маршрута. Машина удобная, Олег приятный экскурсовод, лёгок в общении и подкованный знаниями и историями. Заехали купили мёда, пыльцу, пергу. Значительно дешевле, чем продаётся у нас в городе и здесь верится в натуральностью продукта.
- ИИрина23 октября 2021Экскурсия получилась великолепная! Алексей прекрасный гид, экскурсовод и водитель. Интересные исторические факты, легенды, много информации узнали. Алексей помог скорректировать маршрут, заехали в дополнительные места. Рекомендую!
- ВВладимир23 октября 2021Всё очень понравилось, Алексей замечательный Гид, и что очень важно в горах, отличный водитель - и провезёт, и расскажет, и покажет, а самое важно, что и вывезет обратно. Очень рекомендую и Алексея и этот тур. Замечательные места и отличный виды по пути. И да, за амарок отдельный плюсик 🤗