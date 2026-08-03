Сейчас актуально
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПривет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
Побывать на самой высокой горе Европы и зарядиться красотой Кавказа
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Групповая
Восхождение на гору Бештау в группе
Присоединяйтесь к мини-группе для восхождения на гору Бештау. Насладитесь красотой природы, уникальными достопримечательностями и потрясающими видами на Эльбрус
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
Великолепная гора Бештау: восхождение
Подняться на вершину горы и насладиться потрясающим видом на Главный Кавказский хребет
Начало: У Второ-Афонского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПервое свидание с Пятигорском
Визитные карточки города за 3 часа
Начало: В парке «Цветник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
Начало: С вашего адреса из городов: Железноводск, Пятигорс...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5600 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Великолепный Домбай: джип-путешествие в небольшой группе
Посетить сердце Северного Кавказа и окружающие её живописные места
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Джилы-Су: поездка на джипе из Пятигорска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
Завтра в 08:30
12 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
50%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборИз Пятигорска на Эльбрус
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4250 ₽
8500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С вашего адреса из городов: Железноводск, Пятигорс...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
4250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
В трендеПокорение вершины Бештау
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 авг в 14:00
от 3998 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 авг в 06:45
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Пеший Пятигорск: по атмосферным локациям старинного курорта
Насладиться видами Кавказского хребта и побывать в местах, где творил Лермонтов
Начало: У озера Провал
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
2000 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4500 ₽
6000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пятигорск: пешком по живописным тропам старейшего бальнеокурорта. Индивидуальная экскурсия
Увидеть все главные достопримечательности города и понять, в чём секрет его притягательности
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
от 5220 ₽
5800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате из Пятигорска
Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
Начало: : г. Пятигорск ул. Мира 40А
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Групповая
3 в 1 из Пятигорска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Окунитесь в атмосферу Кавказа: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники в одном туре. Погрузитесь в природу и культуру за один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
Покорение самой высокой горы КМВ с заботой и свежим кофе на вершине
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
11 авг в 03:00
12 авг в 03:00
от 4800 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Пятигорск: в мини-группе пешком по живописным тропам старейшего бальнеокурорта
Увидеть все главные достопримечательности города и понять, в чём секрет его притягательности
Начало: У озера Провал
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
1996 ₽
2348 ₽ за человека
Индивидуальная
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
14 авг в 02:30
18 авг в 02:30
от 4670 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Взлететь на качелях над пропастью, попить целебного нарзана и сфотографироваться на фоне Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Пятигорск за фасадом курортной классики
Исследовать город в компании харизматичного научного сотрудника музея Лермонтова
Начало: В cквере имени В.И. Ленина
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су
Величественные водопады, термальные источники, скалы Аватары и Зубы Дракона
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
Погулять по старинным улицам, расшифровать архитектурное наследие города и погрузиться в его историю
Начало: Около нижней станции канатной дороги
10 авг в 16:00
11 авг в 16:00
от 7980 ₽
8400 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Пятигорска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
8300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и загадки Пятигорья
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8600 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Пятигорск приглашает на увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, озеру Гижгит и в село Эльтюбю. Полетайте на параплане и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
Путешествие на джипе или минивэне в Северную Осетию. Вас ждут горы, водопады и древние святилища. Группа до 7 человек. Откройте тайны Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
В Пятигорске каждый турист может увидеть уникальные природные памятники, достопримечательности, созданные человеком и, конечно, подняться на горы Машук и Бештау. В городе много музеев, ванн и памятников, которые раскрывают удивительную историю. Второ-Афонский монастырь принимает всех паломников в своей гостинице и показывает настоящую природную красоту, он расположен в одном из самых красивых мест города
Пятигорск — удивительный город с богатой историей, которую хочет узнать каждый турист. Чтобы побывать во всех значимых исторических местах и увидеть город с другой стороны, воспользуйтесь экскурсиями. Опытные гиды покажут самые яркие достопримечательности по низкой цене, проведут по всем тропам гор и расскажут о необыкновенной истории, которая создавалась долгие годы. Покупка экскурсии позволит посмотреть все значимые места и увидеть город полностью!
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 2 авг 2026
Все прошло замечательно. Эльбрус нам показался.
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А
Дата посещения: 26 июл 2026
Были на экскурсии 26.07 и мы в полном восторге! Владимир (наш гид) , Эльбрус и озеро - потрясающие! Всё прошло
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А
Дата посещения: 26 июл 2026
Супер экскурсия! Только положительные эмоции! Гид Юрий - отличный рассказчик! Очень интересно, познавательно и, главное, с уважением к народам и
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Д
Дата посещения: 15 июл 2026
Автобус вполне комфортабельный, хоть и сидели мы в самом конце. водитель Роман - идеальный, экскурсовод Татьяна просто выше всякий похвал
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А
Дата посещения: 15 июл 2026
Благодарю за экскурсию!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
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М
Дата посещения: 26 июн 2026
Просто шикарно. 👍Огромное спасибо за экскурсию ГИДу Михаилу. Всю дорогу рассказывал историю мест, что где находится. Очень грамотный экскурсовод.
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А
Дата посещения: 22 июн 2026
Все круто!
Очень понравилось, буду рекомендовать друзьям.
Очень понравилось, буду рекомендовать друзьям.
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Г
Дата посещения: 30 апр 2026
Отличная экскурсия!!! Очень душевная, комфортная и интересная. Аркадий замечательный собеседник. С ним можно поговорить на любую тему, все расскажет и покажет)
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М
Дата посещения: 14 июн 2026
Всё понравилось. Комфортная поездка, интересные факты, прекрасная компания! Спасибо за позитивные эмоции, впечатления и красивые фотографии!
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Л
Дата посещения: 29 апр 2026
Все прошло замечательно! Гид добродушный и отзывчивый, ответственный водитель, эрудированный и вежливый.
экскурсия в спокойном темпе, мы никуда не торопились и
экскурсия в спокойном темпе, мы никуда не торопились и
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Всего 27105 отзывов в Пятигорске
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Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску
Самые популярные экскурсии в Пятигорске
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2026
Сейчас в Пятигорске можно забронировать 506 экскурсий и билетов от 500 до 42 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 27105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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