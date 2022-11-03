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В отличие от классических экскурсионных туров, которых сейчас много, мы включили в тур разнообразные яркие и запоминающиеся мероприятия, такие как дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем, купание в термальных источниках, мастер-класс по изготовлению национального ингушского блюда и много того, что запомнится туристам на всю жизнь!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Медовые водопады, Гора-кольцо, Чайный домик
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с представителем компании.
Экскурсия на Медовые водопады. Посещение Кольцо-горы, Чайного домика.
Так уж повелось, что если поехать на Медовые водопады, то сначала надо загадать желания или попросить совета у Кольцо-горы.
Слушая легенды и сказки о горе, переезжаем в Чайный домик.
Здесь можно отведать чаю, продегустировать варенье на любой вкус и мёд, и ещё приобрести различные снадобья и растирки, сделанные по древним рецептам местных жителей.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Чегемское ущелье и водопады. Термальные источники
Завтрак в кафе отеля (кроме отеля «Южная»).
Выезд на экскурсию в Чегемское ущелье.
Въехав в Чегемское ущелье, осмотр начнём с так называемого Малого водопада, это правый боковой приток реки Чегем, речка с названием Адай-су с переводом Круглая вода, но иногда говорят, что она похожа на девичью косу.
Венцом теснины являются водопады, которые носят разные названия: их называют Ваклюзы или капельные водопады, а ещё они носят имя Водяное горло – Су-Азу и часто величаются Каменными слезами.
Поднимет настроение огромный рынок шерстяных изделий, который будет окружать вас со всех сторон и, конечно же, удвоит удовольствие национальная кухня.
Едем на Чегемские водопады, где просто, красиво и вкусно!
Обед в кафе на Чегемских водопадах (за доп. плату).
Посещение термального комплекса «Гедуко» (за доп. плату).
Отдых в термах незабываем, отличная возможность хорошо провести время, укрепить иммунитет и зарядить свой организм энергией, созданной природой.
Гостей ждёт купание в контрастных и открытых бассейнах, наполненных природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Приэльбрусье
Завтрак ланч-бокс (кроме отеля «Южная).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Пятигорск. Мастер-класс по дегустации Кавказских вин и коньяка
Завтрак в кафе отеля (кроме отеля «Южная»)
Экскурсия по городу-курорту Пятигорску.
Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда-то прогуливался гений.
Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.
Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым.
Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.
Переезд в клуб «Шато-КМВ»
Дегустация Кавказских вин и коньяка.
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.
История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь.
Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств. По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
Свободное время.
Ингушетия: Джейрахское ущелье, курорт Армхи
Завтрак ланч-бокс (кроме отеля «Южная»).
Ранний выезд на экскурсию в республику Ингушетию.
Ингушетия – страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.
Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье.
Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) – это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек.
Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии.
На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке.
С нее открывается изумительный вид на Джейрахское ущелье.
Мастер-класс по изготовлению национального блюда Ингушетии «Чапильгаш».
Обед (входит в стоимость программы).
Христианский храм Тхаба-Ерды возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII — IX веке, данное предположение дает основание считать его одним из самых древнейших храмов России.
В ходе экскурсии за дополнительную плату можно посетить одну из главных достопримечательностей этого региона – Вовнушки, яркий и экзотический башенный комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
Железноводск, Казачье подворье
Завтрак в кафе отеля (кроме отеля «Южная»).
Освобождение номеров.
Экскурсия в Железноводск.
Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.
Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.
Переезд в станицу Боргустанскую.
Посещение «Казачьего подворья» – старинной казачьей усадьбы, знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.
И как же без «Свадьбы казака» – старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».
В старинной казачьей усадьбе у русской печи Вас встретит хозяйка, которая расскажет о казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, попробовать «вареники» и, конечно же, послушать старинные казачьи песни.
Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летняя кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.
В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.
Возвращение в Пятигорск. Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость тура
|Доп. сутки за номер
|2-мест. / 1-мест. /доп. место
|2-мест. / 1-мест. / доп. место
|«Южная»** номер стандарт
|47 600/53 450/-
|4000/2900/-
|«Машук»**, номер стандарт
|53 150/65 150/47 950
|5700/4700/2050
|Интурист»***, номер стандарт
|55 400/70 350/-
|6400/5500/-
Варианты проживания
Гостиница «Южная» 3
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Гостиница «Интурист» 3
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами.
Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.
Отель «Машук» 2
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание:5 завтраков (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля)1 обед в Ингушетии2 ужина – Кавказское застолье и Казачье застолье (4-й и 6-й дни тура)
- 5 завтраков (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля)
- 1 обед в Ингушетии
- 2 ужина – Кавказское застолье и Казачье застолье (4-й и 6-й дни тура)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка
- Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе
- Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
- Курортный сбор в гостинице 100 руб. /чел в сутки
- Питание, не включенное в программу (обеды и ужины)
- Экологический сбор на Медовых водопадах – 100 руб. /чел
- Входной билет в комплекс "Гедуко" (купание в термальных источниках) – 350 руб. /чел.
- Канатные дороги в Приэльбрусье:2400 руб. /чел. /все очереди1000 руб. /чел. /на Чегет1400 руб. /чел. /на Эльбрус
- 2400 руб. /чел. /все очереди
- 1000 руб. /чел. /на Чегет
- 1400 руб. /чел. /на Эльбрус
- Экологический сбор в Приэльбрусье – 200 руб. /чел.
- Подъем по канатной дороге на г. Машук – 360 руб. /чел. (не входит в программу, посещение в свободное время)
- Входные билеты на башенный комплекс Вовнушки – 350 руб. /чел.
- Экологический сбор в Ингушетии – 200 руб/чел.
- Трансфер ж/д вокзал/аэропорт – гостиница или гостиница - ж/д вокзал/аэропорт. Предоставляется за доп. плату и бронируется заранее
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Ингушетии;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Нужны ли наличные деньги с собой?
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
- Во сколько и где начало и окончание тура?
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:
- Гостиница «Южная» – 12.40;
- Отель «Машук» – 12.50;
- Отель «Интурист» – 12.55.
Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.
Туристская компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.