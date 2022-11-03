1 день

Встреча группы. Медовые водопады, Гора-кольцо, Чайный домик

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с представителем компании.

Экскурсия на Медовые водопады. Посещение Кольцо-горы, Чайного домика.

Так уж повелось, что если поехать на Медовые водопады, то сначала надо загадать желания или попросить совета у Кольцо-горы.

Слушая легенды и сказки о горе, переезжаем в Чайный домик.

Здесь можно отведать чаю, продегустировать варенье на любой вкус и мёд, и ещё приобрести различные снадобья и растирки, сделанные по древним рецептам местных жителей.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.