Три горнолыжных курорта Кавказа

Групповой тур в Пятигорске
5
3 отзыва
Этот тур - это настоящее зимнее путешествие в горы Кавказа, объединяющее в себе активное катание на горных склонах и возможность расслабиться в термальных источниках во время романтического отпуска 14 февраля.
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Ближайшие даты:
10
фев

Что вас ожидает:

Термальные источники
Термальные источники
Вы сможете расслабиться в термальных источниках, насладиться теплой водой и восстановить свои силы
Великолепие Эльбруса
Великолепие Эльбруса
Вас ждет незабываемое путешествие к самой высокой горе России и Европы, г. Эльбрус
Активный отдых на склонах гор
Активный отдых на склонах гор
Эти дни будут посвящены катанию на горнолыжных склонах, наслаждению прекрасными видами и природой Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Свободное время

Встреча: аэропорт г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или ж/д вокзале г. Пятигорска.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.

Свободное время.

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

2 день

Горнолыжный курорт Эльбрус

Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).

6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.

Подъем и катание г. Эльбрус (доп. палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс за доп. плату: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.)).

Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.

Обед (доп. плата).

16:30 сбор и выезд в гостиницу.

Заселение в гостиницу Приэльбрусья.

3 день

Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко

Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).

6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).

Выезд из гостиницы на горнолыжный склон Эльбруса.

Подъем и катание г. Эльбрус (доп. палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.))

Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.

Обед(доп. плата).

16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.

По пути посещение термальных источников Гедуко (доп. плата).

Размещение в гостинице города Пятигорска.

4 день

Свободный день

Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха.

Ночь в гостинице города Пятигорска.

5 день

Горнолыжный курорт Архыз

Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).

6:00 Ранний выезд с вещами в п. Архыз.

Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс).

Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.

16:30 Сбор и выезд в п. Домбай.

Размещение в гостинице г. Теберда.

Ужин (входит в стоимость).

Ночь в гостинице.

6 день

Горнолыжный курорт Домбай и термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Завтрак (входит в стоимость).

Выезд в Домбай.

Домбай — известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.

Катание и прогулки в Домбае, (доп. плата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс).

Обед (доп. плата).

16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.

На обратном пути посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский (доп. плата).

Размещение в гостинице города Пятигорска.

7 день

Обзорная экскурсия по Пятигорску, отъезд

Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха.

Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортному городу Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску.

Гора Машук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.

Обед (доп. плата)

13:00-14:00 Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

  • гостиница г. Пятигорска — 4 ночи;
  • в одной из гостиниц Приэльбрусья — 1 ночь;
  • в одной из гостиниц г. Теберда — 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста и варианта размещения, руб:

Двухместное*Одноместное
Взрослый3490046 900
Ребенок до 14 лет32900-

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Внимание: Ниже указаны возможные варианты гостиниц. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Машук»

4 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Ночной квартал»

4 ночи

Гостиница «Ночной квартал» в Пятигорске - лучший выбор для тех, кто привык получать максимум комфорта и качественного сервиса. К услугам гостей Спа-комплекс, который состоит из турецкой и финской бани, круглосуточная парковка, комната для намаза.

Все номера оснащены по международным стандартам.

В числе удобств для гостей круглосуточный ресторан, который оказывает room-service. Меню состоит из блюд кавказской и европейской кухонь.

В гостинице есть конференц-зал для проведения переговоров, мастер-классов, семинаров, совещаний и тренингов.

Отель находится в 5 минутах езды от центра города Пятигорск, 10 минут от ж/д вокзала, 20 км от аэропорта Минеральные Воды.

Отель «Ночной квартал»Отель «Ночной квартал»Отель «Ночной квартал»Отель «Ночной квартал»Отель «Ночной квартал»

Экара

1 ночь

Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.

В каждом номере отеля установлен шкаф. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Для гостей сервируется континентальный завтрак.

В гостевом доме можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.

Поселок Домбай находится в 21 км от гостевого дома «Экара».

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Аланский двор

1 ночь

Отель находится в центре курортного городка Теберда, в 18 км от поселка Домбай. Хорошее место для горнолыжного спорта!

Аланский дворАланский дворАланский дворАланский дворАланский двор

Гостиница в Приэльбрусье

1 ночь

Размещение в одной из гостиниц Приэльбрусья в стандартных номерах.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
  • Проживание: 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
  • Питание: 6 завтраков по программе, 1 ужин в гостинице г. Теберда
  • Сопровождающий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, от 400 руб. /чел
  • Прокат горнолыжного оборудования на курортах
  • Канатные дороги: Эльбрус:взрослый - 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый - 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб. Домбай: взрослый билет - 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов) дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Эльбрус: взрослый - 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел
  • Взрослый - 1 600 руб. /чел
  • Дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел
  • Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый - 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб
  • Взрослый - 1 000 руб. /чел
  • Дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб
  • Домбай: взрослый билет - 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов) дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Взрослый билет - 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов
  • Дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Ски-пассы: Эльбрус "ст. Азау - ст. Гара Баши" - 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт "Романтик":взрослый - 2 300 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел. Домбай: взрослый - 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
  • Эльбрус «ст. Азау - ст. Гара Баши» - 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел
  • Дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел
  • Архыз, горнолыжный курорт «Романтик»:взрослый - 2 300 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел
  • Взрослый - 2 300 руб. /чел
  • Дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел
  • Домбай: взрослый - 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
  • Взрослый - 2 000 руб. /чел
  • Дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
  • Входные билеты на термальные источники: Гедуко - 300 руб/челЖемчужина Кавказа - 550 руб/чел
  • Гедуко - 300 руб/чел
  • Жемчужина Кавказа - 550 руб/чел
  • Спортивная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Теплая одежда / удобная обувь / защита от солнца;
  • Купальные принадлежности;
  • Личная аптечка.

Горнолыжное оборудование можно взять на горнолыжных курортах. Стоимость проката оборудования на наших курортах 1000-1800 руб. /день.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
19 фев 2024
Спасибо большое. Все было организовано на высшем уровне. Поездкой осталась очень довольна. До новых путешествий.
Н
16 апр 2024
Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.
Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний
Ю
16 апр 2024
Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны».
Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно,Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно,Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно,

Тур входит в следующие категории Пятигорска

Можно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные турыГорнолыжные турыВыездныеНа автобусе

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