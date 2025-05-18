А Артем Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие Хорошая организация.

Н Никита Три горнолыжных курорта Кавказа Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.

Ю Юлия Три горнолыжных курорта Кавказа Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны».

З Зинаида Отдых за городом. 8 марта на Кавказе Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊

О Олег Отдых за городом. 8 марта на Кавказе Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

Ю Юлия Классическое зимнее путешествие на Кавказ Всё понравилось. Были некоторые шероховатости, но сопровождающие гиды и менеджеры компании помогли решить всё вопросы.

Ю Юлия Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.

Е Екатерина Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.

Н Наталья В гости на Кавказ Очень насыщенный тур на впечатления.