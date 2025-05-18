Авторские туры в Пятигорске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
13 июня
26 июня
11 июля
52 000 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
8 июня
20 июля
3 авг
17 авг
34 000 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Пятигорск
28 мая
17 июня
8 июля
43 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
11 мая
1 июня
22 июня
29 июня
96 000 за всё до 4 чел.
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
1700015 300 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Города КМВ
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
41 999 за всё до 5 чел.
Домбайский релакс
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
по согласованию
18 мая
25 мая
32 000 за всё до 8 чел.
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500 за человека
Архыз - двухдневная перезагрузка
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
По согласованию
25 мая
1 июня
32 000 за всё до 8 чел.
Выходные на Кавказе (3 дня)
Авторский тур
2 дня 4 часа
Выходные на Кавказе (3 дня)
18 350 за человека
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Авторский тур
4 дня 9 часов
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
64 850 за человека
Кавказская мозаика (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Кавказская мозаика (5 дней)
42 250 за человека
Кавказ в твоём сердце. Light (3 дня)
Авторский тур
2 дня 4 часа
Кавказ в твоём сердце. Light (3 дня)
20 300 за человека
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
31 100 за человека
Целебные воды Кавказа (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Целебные воды Кавказа (5 дней)
34 000 за человека
Кавказские пейзажи (6 дней)
Авторский тур
4 дня 16 часов
Кавказские пейзажи (6 дней)
37 200 за человека
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Авторский тур
4 дня 6 часов
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
33 400 за человека
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
г. Минеральные Воды
4 мая
18 мая
1 июня
15 июня
93 700 за человека
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
5 янв
13 янв
от 14 300 за человека
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
г. Пятигорск
3 янв
от 33 300 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Минеральные Воды
15 мая
19 июня
17 июля
14 авг
от 30 000 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
5 мар
12 мар
19 мар
26 мар
от 45 530 за человека
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
3 янв
от 33 100 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
15 янв
от 24 450 за человека
Новогодний Кавказ. Классическая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Классическая программа
г. Пятигорск
30 дек
от 31 200 за человека
Новогодний Кавказ. Активная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Активная программа
г. Пятигорск
30 дек
от 32 700 за человека
Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Ставропольский край, Минеральные Воды
19 мая
23 июня
21 июля
18 авг
от 39 800 за человека
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Ставропольский край, Пятигорск
7 мар
от 77 900 за человека
Неизведанная Южная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
4 мая
6 мая
8 мая
12 мая
52 000 за всё до 6 чел.
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Минеральные Воды
11 окт
15 ноя
20 дек
28 000 за человека
В гости на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В гости на Кавказ
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
14 мая
18 июня
16 июля
13 авг
от 47 600 за человека
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
г. Пятигорск
17 мая
21 июня
19 июля
16 авг
от 29 650 за человека
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
г. Краснодар
31 дек
14 600 за человека
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
17 янв
от 24 550 за человека
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
2 янв
4 янв
23 янв
6 фев
от 31 650 за человека
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Исследовать три разные республики Кавказа и насладиться красотой гор
Пятигорск
45 000 за человека
Три горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Три горнолыжных курорта Кавказа
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 фев
от 34 900 за человека
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Ставропольский край, Пятигорск
30 дек
87 500 за человека
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
30 дек
48 608 за человека

Что посмотреть в Пятигорске на экскурсиях?

В Пятигорске каждый турист может увидеть уникальные природные памятники, достопримечательности, созданные человеком и, конечно, подняться на горы Машук и Бештау. В городе много музеев, ванн и памятников, которые раскрывают удивительную историю. Второ-Афонский монастырь принимает всех паломников в своей гостинице и показывает настоящую природную красоту, он расположен в одном из самых красивых мест города

Местные экскурсоводы

Пятигорск — удивительный город с богатой историей, которую хочет узнать каждый турист. Чтобы побывать во всех значимых исторических местах и увидеть город с другой стороны, воспользуйтесь экскурсиями. Опытные гиды покажут самые яркие достопримечательности по низкой цене, проведут по всем тропам гор и расскажут о необыкновенной истории, которая создавалась долгие годы. Покупка экскурсии позволит посмотреть все значимые места и увидеть город полностью!

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
    Хорошая организация.
    Хорошая организацияХорошая организация
  • Н
    Никита
    16 апреля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.
    Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны».
    Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременноОрганизатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременноОрганизатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Классическое зимнее путешествие на Кавказ
    Всё понравилось. Были некоторые шероховатости, но сопровождающие гиды и менеджеры компании помогли решить всё вопросы.
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    В гости на Кавказ
    Очень насыщенный тур на впечатления.
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    В гости на Кавказ
    Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо.
    Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску

Самые популярные туры в Пятигорске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 39
  1. Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
  2. Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
  3. Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
  4. Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
  5. Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Что посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в апреле 2024
Сейчас в Пятигорске можно забронировать 39 авторских туров от 14 300 ₽ до 96 000 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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