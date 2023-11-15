Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе

Новогодний тур в Пятигорске
5
3 отзыва
Если вы выбрали местом отдыха в Новогодние праздники Кавказ, то вы удивительно попали в самую точку! Это потрясающий спа-тур на Северном Кавказе для всей семьи.

Встретим Новый 2024 год на горе Машук, посетим итальянские термы, полностью расслабимся и отдохнем в бассейнах с минеральной водой, посетим бани и сауны, а также зоны релаксации и SPA.
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Расслабление на источниках
Расслабление на источниках
Отдохнем и порелаксируем на лучших термальных источниках, которые придадут сил и здоровья на весь год
Новогодние катания
Новогодние катания
В новогодней атмосфере парка почувствовуем свежий ветерок в волосах и свободу движений на льду
Уютная встреча года
Уютная встреча года
Отправимся на гору Машук, где на самой вершине горы нас будет ждать фуршет с шашлыками, горячий глинтвейн и веселые новогодние конкурсы

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Лучшее время прибытия — 14:00.

Групповой трансфер в 14:00 проходит в новогоднем стиле со Снегурочкой и угощеньями.

Добро пожаловать в Новогодний тур, где каждый день наполнен атмосферой праздника!

Ваши Новогодние каникулы начинаются с теплой встречи Деда Мороза и Снегурочки, а также с глотка ароматного глинтвейна.

После встречи мы отвезем Вас в уютную гостиницу, где Вы сможете отдохнуть перед ужином.

Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.

Питание: ужин в гостинице.

Трансфер возможен до 19:00 (в таком случае пропускается ужин).

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Итальянские термы. Встреча Нового года

Сегодня мы предлагаем вам провести день в итальянских термах, которые являются неотъемлемой частью отдыха не только на Кавказских Минеральных Водах, а по всему Северо-кавказскому федеральному округу.

Итальянские термы — это уникальное место, где Вы можете полностью расслабиться и отдохнуть в бассейнах с минеральной водой, посетить бани и сауны, а также зоны релаксации и SPA.

После Терм возвращаемся в отель ориентировочно к 16:00, чтобы вы смогли отдохнуть и подготовиться к новогодним приключениям.

Сегодня мы отправляемся на гору Машук, где на самой вершине горы нас уже ожидает фуршет с шашлыками, горячий глинтвейн и веселые новогодние конкурсы.

Сегодняшняя ночь будет для Вас запоминающимся событием, которое станет ярким началом Нового Года.

Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, праздничный ужин на г. Машук.

Итальянские термы. Встреча Нового годаИтальянские термы. Встреча Нового годаИтальянские термы. Встреча Нового годаИтальянские термы. Встреча Нового года
3 день

Катание на коньках. Вечерний SPA

Сегодня мы отправляемся на прогулку по улицам города — погрузимся в атмосферу светящихся гирлянд и праздничных украшений.

Затем пойдем в парк, где нас ждет катание на коньках.

Здесь на катке мы сможем почувствовать свежий ветерок в волосах и свободу движений на льду.

Вечером, после физической активности, у нас запланировано посещение SPA в нашем отеле.

Горячая сауна и бассейн помогут снять усталость и расслабиться.

Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Катание на коньках. Вечерний SPAКатание на коньках. Вечерний SPAКатание на коньках. Вечерний SPAКатание на коньках. Вечерний SPA
4 день

Отъезд. Трансфер в аэропорт

Сегодня у нас последний день нашего тура.

Вы можете провести его на свое усмотрение: купить сувениры, подарки или просто прогуляться по городу.

После этого мы отвезем Вас в аэропорт или ж/д вокзал.

Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.

Питание: завтрак в гостинице.

Отъезд. Трансфер в аэропортОтъезд. Трансфер в аэропортОтъезд. Трансфер в аэропортОтъезд. Трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура указана на 1 человека при двухместном размещении.

Доплата за одноместное размещение — 12 000 руб. /весь период тура.

Ниже указаны возможные гостиницы проживания. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Бугарь»

3 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»Отель «Бугарь»

Отель «Бристоль»

3 ночи

Спа-отель "Бристоль" находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.

К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.

Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.

В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.

Отель «Бристоль»Отель «Бристоль»Отель «Бристоль»Отель «Бристоль»Отель «Бристоль»Отель «Бристоль»

Отель «Маск»

3 ночи

Отель «Парус»

3 ночи

Отель «Затерянный рай у Машука»

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в комплекс термальных источников «Машук Аква Терм»
  • Питание: завтраки, обеды и ужины (в первый день только ужин, в четвёртый — завтрак)
  • Подъем по канатной дороге на гору Машук
  • Посещение SPA по программе
  • Праздничный ужин на горе Машук
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Прокат коньков
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды — Пятигорск — Минеральные Воды
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор
  • Одноместное размещение — 12 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда!

  • Наряды для фотосессий;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы:

Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Трансфер в г. Пятигорск.

Место и время завершения тура:

Г. Пятигорск. Трансфер групповой с 9:00 до 18:00 в г. Минеральные Воды.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 ноя 2023
Спасибо организаторам принимающей стороны и гиду Осману за великолепную организацию тура - каждый день, как отдельное приключение. И база Aydin El - очень уютная, с приветливым и отзывчивым персоналом и вкусной едой.
К
11 ноя 2023
Организация на высшем уровне.
Т
7 ноя 2023
Впервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегда оперативно получали ответы на все интересующие вопросы.
Впервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегдаВпервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегдаВпервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегдаВпервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегдаВпервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегдаВпервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегдаВпервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегдаВпервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегдаВпервые покупали тур через «Большую Страну» и остались в полном восторге. Все слаженно и четко, всегда

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