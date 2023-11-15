Встретим Новый 2024 год на горе Машук, посетим итальянские термы, полностью расслабимся и отдохнем в бассейнах с минеральной водой, посетим бани и сауны, а также зоны релаксации и SPA.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча
Лучшее время прибытия — 14:00.
Групповой трансфер в 14:00 проходит в новогоднем стиле со Снегурочкой и угощеньями.
Добро пожаловать в Новогодний тур, где каждый день наполнен атмосферой праздника!
Ваши Новогодние каникулы начинаются с теплой встречи Деда Мороза и Снегурочки, а также с глотка ароматного глинтвейна.
После встречи мы отвезем Вас в уютную гостиницу, где Вы сможете отдохнуть перед ужином.
Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.
Питание: ужин в гостинице.
Трансфер возможен до 19:00 (в таком случае пропускается ужин).
Итальянские термы. Встреча Нового года
Сегодня мы предлагаем вам провести день в итальянских термах, которые являются неотъемлемой частью отдыха не только на Кавказских Минеральных Водах, а по всему Северо-кавказскому федеральному округу.
Итальянские термы — это уникальное место, где Вы можете полностью расслабиться и отдохнуть в бассейнах с минеральной водой, посетить бани и сауны, а также зоны релаксации и SPA.
После Терм возвращаемся в отель ориентировочно к 16:00, чтобы вы смогли отдохнуть и подготовиться к новогодним приключениям.
Сегодня мы отправляемся на гору Машук, где на самой вершине горы нас уже ожидает фуршет с шашлыками, горячий глинтвейн и веселые новогодние конкурсы.
Сегодняшняя ночь будет для Вас запоминающимся событием, которое станет ярким началом Нового Года.
Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, праздничный ужин на г. Машук.
Катание на коньках. Вечерний SPA
Сегодня мы отправляемся на прогулку по улицам города — погрузимся в атмосферу светящихся гирлянд и праздничных украшений.
Затем пойдем в парк, где нас ждет катание на коньках.
Здесь на катке мы сможем почувствовать свежий ветерок в волосах и свободу движений на льду.
Вечером, после физической активности, у нас запланировано посещение SPA в нашем отеле.
Горячая сауна и бассейн помогут снять усталость и расслабиться.
Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Отъезд. Трансфер в аэропорт
Сегодня у нас последний день нашего тура.
Вы можете провести его на свое усмотрение: купить сувениры, подарки или просто прогуляться по городу.
После этого мы отвезем Вас в аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура указана на 1 человека при двухместном размещении.
Доплата за одноместное размещение — 12 000 руб. /весь период тура.
Ниже указаны возможные гостиницы проживания. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Бугарь»
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Отель «Бристоль»
Спа-отель "Бристоль" находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.
К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.
В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.
Отель «Маск»
Отель «Парус»
Отель «Затерянный рай у Машука»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты в комплекс термальных источников «Машук Аква Терм»
- Питание: завтраки, обеды и ужины (в первый день только ужин, в четвёртый — завтрак)
- Подъем по канатной дороге на гору Машук
- Посещение SPA по программе
- Праздничный ужин на горе Машук
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Прокат коньков
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды — Пятигорск — Минеральные Воды
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер
- Курортный сбор
- Одноместное размещение — 12 000 руб. /весь период тура
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда!
- Наряды для фотосессий;
- непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- удобную одежду по сезону;
- удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы:
Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Трансфер в г. Пятигорск.
Место и время завершения тура:
Г. Пятигорск. Трансфер групповой с 9:00 до 18:00 в г. Минеральные Воды.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору