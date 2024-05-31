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Авторский тур
6 дней
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: г. Пятигорск
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Начало: г. Краснодар
29 дек в 10:00
14 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Начало: г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
30 дек в 10:00
48 608₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
3 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 24 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Кавказ. Классическая программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 31 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Кавказ. Активная программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 дек в 10:00
25 дек в 10:00
от 31 650₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 45 530₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 фев в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ССветлана23 мая 2024Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ТТатьяна18 мая 2024Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
- ННина12 мая 2024Чёткая организация(включая транспорт). Хорошие (по информативности, организации, контактности) экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На автобусе»
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