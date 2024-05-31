Туры на автобусе в Пятигорске

Найдено 18 туров в категории «На автобусе» в Пятигорске, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 47 600 за человека
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: г. Пятигорск
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 650 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000 за человека
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Начало: г. Краснодар
29 дек в 10:00
14 600 за человека
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Начало: г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
30 дек в 10:00
48 608 за человека
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
3 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 14 300 за человека
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 24 550 за человека
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300 за человека
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Новогодний Кавказ. Классическая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Классическая программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 31 200 за человека
Новогодний Кавказ. Активная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Активная программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 32 700 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000 за человека
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 дек в 10:00
25 дек в 10:00
от 31 650 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 45 530 за человека
Три горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 фев в 10:00
от 34 900 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Горы Кавказа. Экскурсионный тур
    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
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    Пятигорска, нам вызвали такси до отеля. Приехали достаточно рано, около 10 часов утра, но в отель нас заселили сразу. Ирина всегда была на связи, все вопросы решались сразу. Всем рекомендую!!!!

    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    В гости на Кавказ
    Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    В гости на Кавказ
    Чёткая организация(включая транспорт). Хорошие (по информативности, организации, контактности) экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На автобусе»

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  4. Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
  5. Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
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