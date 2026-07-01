Найдено 1 экскурсия на Рабочеостровске , цена 13 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

На катере 12 часов Групповая Один день на Соловках - из Рабочеостровска Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря Начало: У причала в Рабочеостровске Расписание: ежедневно в 07:00 13 300 ₽ за человека На автобусе 13 часов Групповая Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Рабочеостровска) Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами Начало: На набережной Расписание: в субботу в 10:30 34 700 ₽ за человека

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