Раменье и Гжель - две истории одного округа

Про фабрики, фарфор и крепостное право, которого не было (старт в Раменском)
Раменское и Гжель — места, где история Подмосковья сохранилась в фабричных кварталах, старых дорогах и ремесленных традициях.

Вы познакомитесь с судьбой Раменского — Раменья, проедете по древнему Касимовскому тракту и узнаете, почему фарфор Гжели не всегда был сине-белым. Услышите о купцах, мастерах и идеях, что когда-то изменили жизнь целого региона.
Описание экскурсии

9:45 — встреча на площади Победы

10:00–11:00 — прогулка по Раменскому

Неспешно пройдём по городскому парку, увидим Борисоглебское озеро, церковь Бориса и Глеба, Троицкую церковь и старинные улицы города. Поговорим о том, каким было Раменье до появления Раменского.

11:00 — экскурсия по историческому центру

Проедем по старым районам города мимо фабричного городка, улицы Народного Имения и памятника Фёдору Дмитриеву — первому директору Раменской мануфактуры. Вы узнаете, как здесь развивалась промышленность и формировалась жизнь.

12:00 — станция Гжель

Вы познакомитесь с главным центром знаменитого русского промысла. Увидите арт-объекты «Гжельский шар» и «Синяя птица Гжели».

12:30 — улица Художника

Прогуляетесь по атмосферной улице, которая связана с историей гжельских мастеров.

13:00 — Дом Салтыкова

Посетите старинный дом и услышите об истории Гжели, её ремесленных традициях и людях, что прославили этот край.

14:00 — магазин авторской гжели

Можно купить изделия современных мастеров.

14:30 — обед в кафе домашней кухни

По желанию.

15:30 — выезд из Гжели

По пути остановимся у церкви Успения Богородицы.

16:30 — возвращение на станцию Раменское

Ещё я расскажу:

  • кто жил на территории Раменского до появления города
  • где находится самое старое каменное строение округа
  • как купцы Малютины развивали фабрики
  • почему Фёдора Дмитриева считают важной фигурой в истории Раменского
  • как фарфор стал одним из главных символов русского декоративного искусства
  • почему в Гжельской волости не было крепостного права

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед — по желанию.

в среду, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваш гид в Раменском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 36 туристов
Жительница Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся в Гжели!

