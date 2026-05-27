Раменское и Гжель — места, где история Подмосковья сохранилась в фабричных кварталах, старых дорогах и ремесленных традициях. Вы познакомитесь с судьбой Раменского — Раменья, проедете по древнему Касимовскому тракту и узнаете, почему фарфор Гжели не всегда был сине-белым. Услышите о купцах, мастерах и идеях, что когда-то изменили жизнь целого региона.

9:45 — встреча на площади Победы

10:00–11:00 — прогулка по Раменскому

Неспешно пройдём по городскому парку, увидим Борисоглебское озеро, церковь Бориса и Глеба, Троицкую церковь и старинные улицы города. Поговорим о том, каким было Раменье до появления Раменского.

11:00 — экскурсия по историческому центру

Проедем по старым районам города мимо фабричного городка, улицы Народного Имения и памятника Фёдору Дмитриеву — первому директору Раменской мануфактуры. Вы узнаете, как здесь развивалась промышленность и формировалась жизнь.

12:00 — станция Гжель

Вы познакомитесь с главным центром знаменитого русского промысла. Увидите арт-объекты «Гжельский шар» и «Синяя птица Гжели».

12:30 — улица Художника

Прогуляетесь по атмосферной улице, которая связана с историей гжельских мастеров.

13:00 — Дом Салтыкова

Посетите старинный дом и услышите об истории Гжели, её ремесленных традициях и людях, что прославили этот край.

14:00 — магазин авторской гжели

Можно купить изделия современных мастеров.

14:30 — обед в кафе домашней кухни

По желанию.

15:30 — выезд из Гжели

По пути остановимся у церкви Успения Богородицы.

16:30 — возвращение на станцию Раменское

Ещё я расскажу:

кто жил на территории Раменского до появления города

где находится самое старое каменное строение округа

как купцы Малютины развивали фабрики

почему Фёдора Дмитриева считают важной фигурой в истории Раменского

как фарфор стал одним из главных символов русского декоративного искусства

почему в Гжельской волости не было крепостного права

Дополнительные расходы: обед — по желанию.