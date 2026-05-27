Вы познакомитесь с судьбой Раменского — Раменья, проедете по древнему Касимовскому тракту и узнаете, почему фарфор Гжели не всегда был сине-белым. Услышите о купцах, мастерах и идеях, что когда-то изменили жизнь целого региона.
Описание экскурсии
9:45 — встреча на площади Победы
10:00–11:00 — прогулка по Раменскому
Неспешно пройдём по городскому парку, увидим Борисоглебское озеро, церковь Бориса и Глеба, Троицкую церковь и старинные улицы города. Поговорим о том, каким было Раменье до появления Раменского.
11:00 — экскурсия по историческому центру
Проедем по старым районам города мимо фабричного городка, улицы Народного Имения и памятника Фёдору Дмитриеву — первому директору Раменской мануфактуры. Вы узнаете, как здесь развивалась промышленность и формировалась жизнь.
12:00 — станция Гжель
Вы познакомитесь с главным центром знаменитого русского промысла. Увидите арт-объекты «Гжельский шар» и «Синяя птица Гжели».
12:30 — улица Художника
Прогуляетесь по атмосферной улице, которая связана с историей гжельских мастеров.
13:00 — Дом Салтыкова
Посетите старинный дом и услышите об истории Гжели, её ремесленных традициях и людях, что прославили этот край.
14:00 — магазин авторской гжели
Можно купить изделия современных мастеров.
14:30 — обед в кафе домашней кухни
По желанию.
15:30 — выезд из Гжели
По пути остановимся у церкви Успения Богородицы.
16:30 — возвращение на станцию Раменское
Ещё я расскажу:
- кто жил на территории Раменского до появления города
- где находится самое старое каменное строение округа
- как купцы Малютины развивали фабрики
- почему Фёдора Дмитриева считают важной фигурой в истории Раменского
- как фарфор стал одним из главных символов русского декоративного искусства
- почему в Гжельской волости не было крепостного права
Организационные детали
Дополнительные расходы: обед — по желанию.
в среду, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽