10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Константиново – Рязань».
10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами: гид с табличкой «Константиново – Рязань».
Отправление в Солотчу – столицу мещерского края.
Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.
В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.
Недалеко от центра поселка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» дом с флигелем и резными наличниками.
Это музей И.П.Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы.
В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К.Г. Паустовский, А.П. Гайдар, Р.И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.
Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство!
Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей – уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком.
Свободное время (1 час).
Возвращение в Рязань.
Обед в кафе.
Нас ждет один из лучших музеев Рязани – Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!).
И это не просто музей изобразительного искусства, нет!
Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей.
Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время.
Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г.В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными.
Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея».
Окончание программы.
Размещение в отеле.
Завтрак.
Встреча с гидом.
Отправление в Константиново – на родину поэта С.А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села расположена усадьба Есениных.
Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой.
Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С.А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.
Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
В монастырской лавке вы сможете приобрести ароматный хлеб, молочные продукты, душистый травяной чай с пирогами.
Возвращение в Рязань.
Завтрак.
Освобождение номера.
Встреча с гидом (ориентировочно в 09:30).
Программа дня начинается с тематической экскурсии по городу «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый.
Старинные улочки поделятся своими тайнами, а колорит шумных базарных площадей перенесет вас на 500 лет назад и вскружит вам голову буйством цвета и аромата.
Продолжим наше знакомство с городом с «жемчужиной» Рязани – Кремлем, заложенным еще в конце XI в.
Вы узнаете, чем именно рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других городов, полюбуетесь величественным Успенским собором и грандиозной 86-метровой колокольней – символом Рязани.
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть.
С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали.
Обед в кафе.
Посещение уникального музея истории воздушно-десантных войск – филиала Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации.
Он был открыт 28 июля 1972 года на первом этаже здания бывшей Духовной семинарии, построенного в 1816 году.
Основу экспозиции составляют реликвийные знамена, образцы формы солдат начиная с царской армии, образцы отечественного и иностранного стрелкового оружия, коллекции десантных парашютов, боевой и парашютно-десантной техники.
Большинство экспонатов можно потрогать, подержать в руках.
Трансфер на вокзал.
Окончание программы (ориентировочно в 16:20).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
В акции кешбэка участвует гостиница Форум.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница
|Двухместное
|Одноместное
|Дополнительное место
Дополнительная ночь
двухместный номер/одноместный номер
|Гостиница 3* (Пик)
|13 100
|14 500
|13 100
|3 500/3 000
|Гостиница 4* (Форум)
|14 500
|16 200
|14 500
|5 000/3 900
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Предоставляется скидка детям – 200 рублей, при любом варианте размещения.