Праздничные выходные в Рязани

Майские выходные в Рязанском крае

Майские выходные в Рязанском крае. Насыщенный тур выходного дня: побываем в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле, прогуляемся территории музея-заповедника великого поэта С. А. Есенина, патриотично проведем праздник Победы в уникальном музее истории воздушно-десантных войск, а также увидим множество известных достопримечательностей и полюбуемся красотой заокских мест.
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Праздничные выходные в Рязани
Ближайшие даты:
07
мая

Что вас ожидает 🤩

Родина великого поэта
Родина великого поэта
Посетим дом Есениных и Литературный музей, познакомимся с фотографиями С.А. Есенина разных лет и увидим личные вещи поэта
Сказочный колорит
Сказочный колорит
Нас ждет необычное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство!
Тематическая экскурсия по древнему городу
Тематическая экскурсия по древнему городу
Погрузимся в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый
День Победы в музее истории
День Победы в музее истории
Потрогаем и подержим в руках экспонаты уникального музея истории воздушно-десантных войск

Программа тура по дням

1 день
Курортный поселок Солотча. Рязанский художественный музей

10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Константиново – Рязань». 

10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами: гид с табличкой «Константиново – Рязань».

Отправление в Солотчу – столицу мещерского края.

Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.

В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества. 

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку. 

Недалеко от центра поселка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» дом с флигелем и резными наличниками. 

Это музей И.П.Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы.

В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К.Г. Паустовский, А.П. Гайдар, Р.И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! 

Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей – уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком. 

Свободное время (1 час).

Возвращение в Рязань. 

Обед в кафе. 

Нас ждет один из лучших музеев Рязани – Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!). 

И это не просто музей изобразительного искусства, нет! 

Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей.

Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. 

Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г.В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными. 

Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея». 

Окончание программы.

Размещение в отеле.

Курортный поселок Солотча. Рязанский художественный музейКурортный поселок Солотча. Рязанский художественный музейКурортный поселок Солотча. Рязанский художественный музейКурортный поселок Солотча. Рязанский художественный музей
2 день
Константиново – родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово

Завтрак. 

Встреча с гидом. 

Отправление в Константиново – на родину поэта С.А. Есенина, путевая экскурсия. 

В центре села расположена усадьба Есениных.

Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой. 

Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. 

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.

В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С.А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода. 

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина. 

Обед в кафе.

Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. 

Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. 

Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. 

В монастырской лавке вы сможете приобрести ароматный хлеб, молочные продукты, душистый травяной чай с пирогами. 

Возвращение в Рязань. 

Константиново – родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе ПощуповоКонстантиново – родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе ПощуповоКонстантиново – родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе ПощуповоКонстантиново – родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово
3 день
Тематическая экскурсия по городу. Музей истории воздушно-десантных войск

Завтрак. 

Освобождение номера. 

Встреча с гидом (ориентировочно в 09:30). 

Программа дня начинается с тематической экскурсии по городу «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый.

Старинные улочки поделятся своими тайнами, а колорит шумных базарных площадей перенесет вас на 500 лет назад и вскружит вам голову буйством цвета и аромата.

Продолжим наше знакомство с городом с «жемчужиной» Рязани – Кремлем, заложенным еще в конце XI в. 

Вы узнаете, чем именно рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других городов, полюбуетесь величественным Успенским собором и грандиозной 86-метровой колокольней – символом Рязани. 

Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. 

С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали. 

Обед в кафе.

Посещение уникального музея истории воздушно-десантных войск – филиала Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации. 

Он был открыт 28 июля 1972 года на первом этаже здания бывшей Духовной семинарии, построенного в 1816 году. 

Основу экспозиции составляют реликвийные знамена, образцы формы солдат начиная с царской армии, образцы отечественного и иностранного стрелкового оружия, коллекции десантных парашютов, боевой и парашютно-десантной техники.

Большинство экспонатов можно потрогать, подержать в руках. 

Трансфер на вокзал. 

Окончание программы (ориентировочно в 16:20).

Тематическая экскурсия по городу. Музей истории воздушно-десантных войскТематическая экскурсия по городу. Музей истории воздушно-десантных войскТематическая экскурсия по городу. Музей истории воздушно-десантных войскТематическая экскурсия по городу. Музей истории воздушно-десантных войск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

В акции кешбэка участвует гостиница Форум.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиницаДвухместноеОдноместноеДополнительное место

Дополнительная ночь

двухместный номер/одноместный номер

Гостиница 3* (Пик)13 10014 50013 1003 500/3 000
Гостиница 4* (Форум)14 50016 20014 5005 000/3 900

 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты и экскурсионное
  • Обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Рязань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Рязань
Входят ли билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка детям – 200 рублей, при любом варианте размещения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

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