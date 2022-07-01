10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Константиново – Рязань».

10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами: гид с табличкой «Константиново – Рязань».

Отправление в Солотчу – столицу мещерского края.

Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.

В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.

Недалеко от центра поселка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» дом с флигелем и резными наличниками.

Это музей И.П.Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы.

В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К.Г. Паустовский, А.П. Гайдар, Р.И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство!

Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей – уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком.

Свободное время (1 час).

Возвращение в Рязань.

Обед в кафе.

Нас ждет один из лучших музеев Рязани – Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!).

И это не просто музей изобразительного искусства, нет!

Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей.

Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время.

Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г.В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными.

Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея».

Окончание программы.

Размещение в отеле.