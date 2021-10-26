Все экскурсии в Рязани
Доступно 56 экскурсий 🚌 в Рязани на 2021 год, 731 ⭐ отзыв, цены от 2000₽, посетите достопримечательности: Кремль, Музей-заповедник. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно по запросу
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 500₽
за 1-20 чел.
Ежедневно по запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 100₽
за 1-8 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-20 чел.
Каждый день по договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 250₽
за 1-30 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Понять устройство Рязани и ее роль в ключевом этапе развития страны на прогулке с историком
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 500₽
за 1-20 чел.
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 250₽
за 1-10 чел.
Рязань от древности до наших дней
Проследить ключевые эпохи города и узнать о знаменитых рязанцах на прогулке по центральным улицам
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 000₽
за 1-30 чел.
Очень популярно сейчас
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-30 чел.
Кремль — сердце Рязани
Погулять по старинным улочкам, полюбоваться чудесными храмами и подышать «воздухом истории»
1ч 30м
2 500₽
за 1 чел.
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
На экскурсии вы познакомитесь с кухней Рязанской губернии, продегустируете 10 локальных блюд в...
пт, сб, вскр. в 18:00, возможно согласование на другое время
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 000₽
за 1-8 чел.
Путешествие в Есенинскую Русь
Пройти следами поэта в Константинове, посетить монастырь 12 века и очароваться укладом старинных сёл
Индивидуальная экскурсия
7ч
4 000₽
за 1-15 чел.
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
5 500₽
за 1-4 чел.
«Гой ты, Русь моя родная… » — поездка в Константиново
Побывать на родине Есенина, влюбиться в рязанские просторы и посетить Иоанно-Богословскую обитель
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
5 250₽
за 1-40 чел.
Экскурсия "По Рязани с купцом" | с посещением галереи пряников
Пройдитесь по древним улицам купеческого квартала Рязани, познакомьтесь с его обитателями, посмотрите...
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 250₽
за 1-10 чел.
Таинственные места губернской Рязани
Окунуться в размеренную жизнь губернского города и заглянуть в его тайны
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина
У вас будет возможность открыть для себя Солотчу - ранее село, а ныне - микрорайон Рязани
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-10 чел.
Древние храмы Рязани
Рассмотреть сокровища Кремля и узнать историю главных святынь города
1д 12ч
7 500₽
за 1 чел.
Праздничные выходные в Рязани (2 дня / 1 ночь)
В выходные дни в Рязани, вы прогуляетесь по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода,...
Смотрите ближайшие свободные даты
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
2 100₽
за 1 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
2д 12ч
13 400₽
за 1 чел.
Праздничные выходные в Рязани (3 дня / 2 ночь)
В выходные дни в Рязани, вы прогуляетесь по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода,...
Смотрите ближайшие свободные даты
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 800₽
за 1-30 чел.
Солотча — «ворота Мещеры»
Влюбиться в природу Рязанского края, побывать в музее гравюры и посетить монастырь 14 века
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-8 чел.
Соль земли рязанской: истории о знаменитых рязанцах
Мы встретимся чтобы посетить места связанные с именами известных рязанцев - родоначальником фармакологии...
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 250₽
за 1-30 чел.
Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом
Увидеть памятники седой старины и представить себе один из самых крупных торгов XVII века
Индивидуальная экскурсия
5ч
10 500₽
за 1-8 чел.
Есенинская Русь
Мы пройдем по местам, где провел детство Сергей Есенин, полюбуемся живописными видами на реку Обь,...
Ежедневно с 08:00 до 19:00
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Последние отзывы «Экскурсии Рязани»
- Отзыв на: Деревянная РязаньССветлана26 октября 2021Валентин очень интеллигентный приятный человек с чувством юмора, влюбленный в свой город. Глубокие знания архитектуры и истории. Мы полюбили Рязань благодаря такому проводнику. Спасибо большое!
- ММария25 октября 2021Провели незабываемые три часа с замечательным гидом и рассказчиком Дмитрием. Человек совершенно искренне болеет своим делом и любит город, о котором рассказывает. Мы остались в восторге и даже задумываемся о новой поезде в Рязань, чтобы попасть на другие экскурсии Дмитрия.
- ЕЕлена25 октября 2021Побывали с Андреем на родине Есенина. Впечатления только положительные. Видно, что материалом Андрей владеет, и не только сухими академическими фактами, но и сам проводил изыскания по данной теме. Поездка организована комфортно, маршрут с нами заранее гид обговорил и учёл наши пожелания. Нигде не пришлось "ждать и догонять": и в музее, и в кафе всё было уже заказано по времени, очень удобно. Помимо непосредственно фактов о жизни и творчестве поэта, по дороге Андрей так же рассказал многое из истории региона и города. Нам всё понравилось, спасибо.
- ТТатьяна22 октября 2021Экскурсия идеально подходит для школьников. Максимально насыщенна информацией и максимально далека от традиционного назидательно-дидактического изложения. Форма подачи и содержание -выше всяких похвал. Время прошло незаметно, устать не успели.
- ННаталия18 октября 202116 октября нам посчастливилось побывать на экскурсии по Рязани в сопровождении замечательных гидов Дмитрия и Ольги. Интересный маршрут, огромный багаж знаний экскурсоводов, атмосфера старейшего города России - все это сделало наше путешествие незабываемым. Мы благодарны Дмитрию и Ольге за понимание ситуации и умение, а главное, желание найти оптимальное решение создавшейся проблемы. Спасибо!
- ААндрей18 октября 2021Великолепная экскурсия, проводила коллега Дмитрия Ольга! Хорошее знание истории, легко поданный материал и грамотно составленный маршрут превратили экскурсию в приятную и очень познавательную прогулку с прекрасным видовым наполнением. 2, 5 часа пролетели незаметно и мы узнали очень много о чудесном городе Рязань!
- Отзыв на: Путешествие в Есенинскую Руськконстантин18 октября 2021Спасибо большое за отличную и интересную экскурсию гиду Людмиле! Очень насыщенно, но не перегружено лишней информацией. Очень понравилось и содержание и маршрут, ну и погода не подвела)
- Отзыв на: Таинственные места губернской РязаниЮЮлия18 октября 2021Посчастливилось пройтись по Рязани с Любовью! Полюбили город, прониклись уважением к его достойным представителям, просто получили удовольствие от осмотра достопримечательностей и общения с нашим гидом. Любовь - замечательный рассказчик и эрудированный краевед! С удовольствием, при возможности, прибываем на всех её экскурсиях!
- ССергей18 октября 2021Безоговорочно рекомендую эту экскурсию! Просите, чтобы у вас гидом был сам Дмитрий. Вы получите не только массу положительных эмоций, вы познакомитесь с удивительно влюбленным в свое дело человеком. Поверьте, мы туристы со стажем, ездим достаточно большими группами от 15 до 30 человек. И такого единодушия в оценке по отношению к Дмитрию, у нас еще не было. Мало того, что подача материала была очень интересная, мы узнали об особенностях местных продуктов и производств, так и сама дегустация оказалась выше всех похвал. Блюда все вкусные, их много и очень сытно. Экскурсию рекомендую всем возрастам.
- оольга18 октября 2021Спасибо команде гидов за интересную экскурсию…. Узнали много интересного о зданиях на Почтовой ул. Отдельное спасибо за необычный ужин… Все блюда очень вкусные и необычные