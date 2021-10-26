Отзыв на: Деревянная Рязань С Светлана 5 Валентин очень интеллигентный приятный человек с чувством юмора, влюбленный в свой город. Глубокие знания архитектуры и истории. Мы полюбили Рязань благодаря такому проводнику. Спасибо большое!

Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия М Мария 5 Провели незабываемые три часа с замечательным гидом и рассказчиком Дмитрием. Человек совершенно искренне болеет своим делом и любит город, о котором рассказывает. Мы остались в восторге и даже задумываемся о новой поезде в Рязань, чтобы попасть на другие экскурсии Дмитрия.

Отзыв на: «Гой ты, Русь моя родная… » — поездка в Константиново Е Елена 5 Побывали с Андреем на родине Есенина. Впечатления только положительные. Видно, что материалом Андрей владеет, и не только сухими академическими фактами, но и сам проводил изыскания по данной теме. Поездка организована комфортно, маршрут с нами заранее гид обговорил и учёл наши пожелания. Нигде не пришлось "ждать и догонять": и в музее, и в кафе всё было уже заказано по времени, очень удобно. Помимо непосредственно фактов о жизни и творчестве поэта, по дороге Андрей так же рассказал многое из истории региона и города. Нам всё понравилось, спасибо.

Отзыв на: Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом Т Татьяна 5 Экскурсия идеально подходит для школьников. Максимально насыщенна информацией и максимально далека от традиционного назидательно-дидактического изложения. Форма подачи и содержание -выше всяких похвал. Время прошло незаметно, устать не успели.

Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Н Наталия 5 16 октября нам посчастливилось побывать на экскурсии по Рязани в сопровождении замечательных гидов Дмитрия и Ольги. Интересный маршрут, огромный багаж знаний экскурсоводов, атмосфера старейшего города России - все это сделало наше путешествие незабываемым. Мы благодарны Дмитрию и Ольге за понимание ситуации и умение, а главное, желание найти оптимальное решение создавшейся проблемы. Спасибо!

Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия А Андрей 5 Великолепная экскурсия, проводила коллега Дмитрия Ольга! Хорошее знание истории, легко поданный материал и грамотно составленный маршрут превратили экскурсию в приятную и очень познавательную прогулку с прекрасным видовым наполнением. 2, 5 часа пролетели незаметно и мы узнали очень много о чудесном городе Рязань!

Отзыв на: Путешествие в Есенинскую Русь к константин 5 Спасибо большое за отличную и интересную экскурсию гиду Людмиле! Очень насыщенно, но не перегружено лишней информацией. Очень понравилось и содержание и маршрут, ну и погода не подвела)

Отзыв на: Таинственные места губернской Рязани Ю Юлия 5 Посчастливилось пройтись по Рязани с Любовью! Полюбили город, прониклись уважением к его достойным представителям, просто получили удовольствие от осмотра достопримечательностей и общения с нашим гидом. Любовь - замечательный рассказчик и эрудированный краевед! С удовольствием, при возможности, прибываем на всех её экскурсиях!

С Сергей 5 Безоговорочно рекомендую эту экскурсию! Просите, чтобы у вас гидом был сам Дмитрий. Вы получите не только массу положительных эмоций, вы познакомитесь с удивительно влюбленным в свое дело человеком. Поверьте, мы туристы со стажем, ездим достаточно большими группами от 15 до 30 человек. И такого единодушия в оценке по отношению к Дмитрию, у нас еще не было. Мало того, что подача материала была очень интересная, мы узнали об особенностях местных продуктов и производств, так и сама дегустация оказалась выше всех похвал. Блюда все вкусные, их много и очень сытно. Экскурсию рекомендую всем возрастам.