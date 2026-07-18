Среди достопримечательностей Рязани стоит отметить обилие объектов историко-культурного наследия. Приезжие могут увидеть здесь музеи, церкви, старинные дома, памятники. По всем этим местам проводятся многочисленные экскурсии. Кроме того, Рязань славится своими народными художественными промыслами, например, здесь проводится международный фестиваль гончаров. Однако город не живет прошлым. Разнообразить погружение в историю региона можно в современных торговых центрах, ресторанах, барах и ночных клубах

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