Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань сквозь века
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:30
23 авг в 12:00
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Начинается земля, как известно, от Кремля…
Рязанский кремль - это начало города, с которого стоит начать своё знакомство. Исследуйте архитектуру, узнайте историю и найдите рязанское счастье
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 19:00
10 авг в 13:30
от 4100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
Погулять по главным местам города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4226 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру для пенсионеров
Приглашаем пенсионеров на уникальную экскурсию по Рязани. Узнайте историю города, не утомляясь, и насладитесь комфортом прогулки
Начало: На улице Свободы
Завтра в 10:30
10 авг в 10:00
от 4700 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Рязань
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, прогуливаясь по её историческим местам. Узнайте о жизни великих людей и легендах города
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от 5500 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Рязанские красоты: Константиново - Пощупово
Есенинские места, природные просторы, старинные монастыри и сёла
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
4550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
Начало: На улице Семинарская
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города (в группе)
Узнайте тайны древней Рязани, пройдя по её историческим местам. Откройте для себя архитектурные шедевры и легенды, которые оживят прошлое
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
15 авг в 13:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Путешествие в Есенинскую Русь на вашем автомобиле
Погрузитесь в мир Сергея Есенина, посетив его родные места и насладившись красотой Рязанской природы. Уникальный маршрут на вашем автомобиле
Начало: В Рязани или Рыбном
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 9 чел.
Групповая
до 14 чел.
Групповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Начало: Ул. Завражного
Расписание: ежедневно в 08:00 и 21:00
11 авг в 08:00
12 авг в 21:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по родному селу Есенина под Рязанью - Константинову
Увидеть дом, где поэт родился, зайти в церковь, где он пел в хоре, и постоять на крутом берегу Оки
Начало: На автобусной парковке музея-заповедника Есенина
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Летним днём в Рязани-граде
Проследить историю города, сравнив старинные изображения с современными видами
Начало: На Соборной улице
15 авг в 13:00
22 авг в 13:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборРязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройтись по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 19:00
10 авг в 19:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На машине времени по Рязани (на вашем авто)
Пронестись через эпохи и увидеть ключевые места одного из древнейших городов России
Начало: На улице Кремлевский Вал
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер «Рязань - Константиново + Пощупово»
Отправьтесь на родину Есенина и самостоятельно исследуйте место. А я организую поездку туда-обратно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах
Погрузитесь в увлекательные истории о рязанцах, которые оставили след в науке, культуре и истории. Узнайте неожиданные факты и посетите знаковые места
Начало: На Театральной площади
Завтра в 10:30
10 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Сегодня в 15:00
10 авг в 08:00
от 8800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Побывать на родине Есенина, влюбиться в рязанские просторы и посетить Иоанно-Богословскую обитель
Начало: На пл. Победы
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Рязань - душа всей России
Узнать древний город через улицы, археологические детали и яркие истории
Начало: На площади Ленина
10 авг в 17:30
11 авг в 17:30
от 5000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 8500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
12 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 10 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань: истории и люди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Рязань - душа России»: автомобильная обзорная экскурсия
Начало: Улица Соборная, 16, Рязань
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем автомобиле)
Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами
Начало: На Соборной площади
12 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 10 500 ₽ за всё до 10 чел.
Среди достопримечательностей Рязани стоит отметить обилие объектов историко-культурного наследия. Приезжие могут увидеть здесь музеи, церкви, старинные дома, памятники. По всем этим местам проводятся многочисленные экскурсии. Кроме того, Рязань славится своими народными художественными промыслами, например, здесь проводится международный фестиваль гончаров. Однако город не живет прошлым. Разнообразить погружение в историю региона можно в современных торговых центрах, ресторанах, барах и ночных клубах
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Последние отзывы на экскурсии
Я
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия. Прошлись по всем пластам истории, начиная с древних времён, в свете традиций винопития. Наш экскурсовод Ольга в интересной,
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Дата посещения: 21 июл 2026
Здравствуйте. Так поучилось, что экскурсия была индивидуальной. Алексею огромное спасибо. Очень обаятельный, эрудированный внимательный и чуткий человек. Очень интересно преподносит
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Т
Дата посещения: 29 июн 2026
Здравствуйте.29 июня этого года Алексей провел нам экскурсию земля как известно,начинается с Кремля.Хочу поблагодарить Алексея за интересный и увлекательный рассказ,за
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Все прошло великолепно. Экскурсия необычная для нас, нам с мужем очень понравилось, время пролетело незаметно. Всем советуем, не пожалеете!
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Спасибо Евгению за интересную и содержательную экскурсию.
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Экскурсовод Евгения провела нас интересным маршрутом и много рассказала об истории и архитектуре города, об известных людях, связанных с Рязанью.
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Всего 4576 отзывов в Рязани
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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани
Самые популярные экскурсии в Рязани
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Что посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2026
Сейчас в Рязани можно забронировать 113 экскурсий и билетов от 900 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 4576 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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