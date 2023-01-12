Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз

Вас ждет встреча с Великим Новгородом

4.7
3 отзыва
Вас ждет встреча с Великим Новгородом — древним русским городом, про который складывались легенды. Изюминка этого путешествия — старинный купеческий город Рыбинск. Основная достопримечательность Рыбинска — самое крупное в Европе водохранилище.

Это обаятельный старый город с монументальной каланчой в стиле модерн, эффектным зданием Хлебной биржи, Спасо-Преображенским собором, который вмещает до 3000 человек.
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Музей деревянного зодчества "Витославлицы"
Музей деревянного зодчества "Витославлицы"
Побываем в настоящей русской избе, увидим уникальную утварь наших прабабушек и прадедушек
Новгородский Кремль
Новгородский Кремль
Осмотрим башни и стены Кремля, древнейший храм Софийского Собора и символ Новгорода — памятник "1000-летие России"
Ярославово Дворище
Ярославово Дворище
Посетим комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв.
Удивительный Рыбинск
Удивительный Рыбинск
Увидим старинные купеческие особняки, Красную площадь, здания старой и новой хлебной биржи, единственный в мире памятник бурлаку и не только
Величественная Волга
Величественная Волга
Оценим панорамные виды со смотровой площадки

Программа тура по дням

1 день

Москва

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

МоскваМоскваМоскваМосква
2 день

Великий Новгород

Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).

06:24 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

08:00 Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром древнего города, по улицам которого гулял Садко, где звенел вечевой колокол, разносился по округе громкий бас Васьки Буслая.

Здесь находятся архитектурные памятники: Воротная башня гостиного двора, Никольский собор, церковь Параскевы Пятницы, церковь святого Георгия Победоносца, а также церковь Спаса на Ильине и Знаменский собор (внешний осмотр).

09:00 Загородная экскурсия с посещением Свято-Юрьева монастыря и осмотром Георгиевского собора, в котором, можно увидеть диковинные фрески. Юрьев монастырь стал своеобразными воротами Новгорода на пути «из варяг в греки» и самой значимой обителью на Руси после Киево-Печерской лавры.

Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» – одной из самых интересных и замечательных достопримечательностей Новгородской области. Здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения – церкви, избы, хозяйственные постройки. Туристы побывают в настоящей русской избе, увидят уникальную утварь наших прабабушек и прадедушек, посетят настоящую древнюю кузницу, узнают, что такое гумно.

12:00 Обед в кафе города.

13:30 Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю – одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода. Экскурсия по крепости, которая расположилась на берегу реки Волхова и была главным оборонительным звеном многие века. В прогулку входит осмотр башен и стен Кремля, древнейшего храма Софийского Собора и символа Новгорода — памятника «1000-летие России», энциклопедии российской государственности.

15:00 Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу.

Ярославово Дворище – архитектурный центр Торговой стороны, расположенный на правом берегу Волхова напротив южной половины детинца, комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв.

16:00 Свободное время в центре города.

Желающие смогут самостоятельно совершить теплоходную прогулку.

Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

22:55 Отправление туристического поезда.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
3 день

Рыбинск

Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).

09:28 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Рыбинск. Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.

09:35 Пешеходная обзорная экскурсия.

Вы увидите здание железнодорожного вокзала в стиле модерн, резной особняк Дома художников и единственный сохранившийся на Верхней Волге католический костел (внешний осмотр). Цветущие аллеи, старинный фонтан и изящные лебеди на пруду порадуют вас во время небольшой прогулки по Карякинскому саду.

10:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу. Вы узнаете, что история города – это не только купцы, меценаты и торговля. Рыбинск советский – город промышленный. Вы узнаете о той эпохе, когда Рыбинск называли городом первых.

Переезд на автобусе в поселок ГЭС – уникальный архитектурный ансамбль сталинских времен. Поселок, построенный в конце 30-х годов XX века – это настоящая машина времени. Посещение Музея Советской эпохи. Более 10 экспозиций, три этажа Дома культуры, посвященных советской эпохе, вернут вас в ваше детство. Вы увидите привычные атрибуты октябренка и пионера, посетите старый кинозал. В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое.

Обзорная автобусная экскурсия по городу (продолжение).

Вы увидите знаменитую гидроэлектростанцию, узнаете больше о дворянских усадьбах и оцените панорамные виды Рыбинска со смотровой площадки левого берега.

12:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру города. Вы узнаете, как Рыбинск из ловецкой слободы превратился в богатый торговый город. Увидите главные достопримечательности — величественную Волгу, старинные купеческие особняки, Красную площадь, здания старой и новой хлебной биржи, единственный в мире памятник бурлаку, символ города — Спасо-Преображенский собор, Волжский мост, похожий на чайку, парящую над волнами и многое другое.

13:30 Обед в кафе города.

15:00 Посещение Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея заповедника (экскурсия по картинной галерее).

Вы посетите самое красивое здание города Рыбинска, похожее на сказочный древнерусский терем. Вас непременно поразит богатством художественное собрание музея – подлинные произведения И. Шишкина, И. Айвазовского, З. Серебряковой, П. Кончаловского, В. Маковского и других известных художников.

16:00 Свободное время в центре города.

Желающие смогут самостоятельно совершить теплоходную прогулку.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал города Рыбинск.

18:02 Отправление поезда туристического поезда.

РыбинскРыбинскРыбинскРыбинск
4 день

Москва

06:12 Прибытие туристического поезда на Восточный вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаПлацкарт (завтрак оплачивается дополнительно)КупеСВ
Для взрослого16 80032 50042 800
Для детей до 9 лет включительно14 10021 70025 800

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Рыбинск - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Завтрак при проезде в вагоне «плацкарт» оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

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