2 день

Великий Новгород

Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).

06:24 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

08:00 Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром древнего города, по улицам которого гулял Садко, где звенел вечевой колокол, разносился по округе громкий бас Васьки Буслая.

Здесь находятся архитектурные памятники: Воротная башня гостиного двора, Никольский собор, церковь Параскевы Пятницы, церковь святого Георгия Победоносца, а также церковь Спаса на Ильине и Знаменский собор (внешний осмотр).

09:00 Загородная экскурсия с посещением Свято-Юрьева монастыря и осмотром Георгиевского собора, в котором, можно увидеть диковинные фрески. Юрьев монастырь стал своеобразными воротами Новгорода на пути «из варяг в греки» и самой значимой обителью на Руси после Киево-Печерской лавры.

Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» – одной из самых интересных и замечательных достопримечательностей Новгородской области. Здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения – церкви, избы, хозяйственные постройки. Туристы побывают в настоящей русской избе, увидят уникальную утварь наших прабабушек и прадедушек, посетят настоящую древнюю кузницу, узнают, что такое гумно.

12:00 Обед в кафе города.

13:30 Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю – одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода. Экскурсия по крепости, которая расположилась на берегу реки Волхова и была главным оборонительным звеном многие века. В прогулку входит осмотр башен и стен Кремля, древнейшего храма Софийского Собора и символа Новгорода — памятника «1000-летие России», энциклопедии российской государственности.

15:00 Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу.

Ярославово Дворище – архитектурный центр Торговой стороны, расположенный на правом берегу Волхова напротив южной половины детинца, комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв.

16:00 Свободное время в центре города.

Желающие смогут самостоятельно совершить теплоходную прогулку.

Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

22:55 Отправление туристического поезда.