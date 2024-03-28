А Андрей Калейдоскоп Ярославского края Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

А Анна Калейдоскоп Ярославского края Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.

В Виолетта Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

Г Галина Калейдоскоп Ярославского края Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!

М Марина Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

В Виктория Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

Г Галина Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.