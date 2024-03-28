Авторский тур
6 дней
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
Рыбинск, вокзал
8 июня
13 июля
10 авг
от 34 240₽ за человека
Авторский тур
5 дней
23 мая
13 июня
20 июня
11 июля
от 29 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей28 марта 2024Калейдоскоп Ярославского краяВсе очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Калейдоскоп Ярославского краяОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ГГалина15 марта 2024Калейдоскоп Ярославского краяВсё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ВВиктория17 октября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова
- ГГалина24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску
Самые популярные туры в Рыбинске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Рыбинске в апреле 2024
Сейчас в Рыбинске можно забронировать 2 тура от 29 200 ₽ до 34 240 ₽. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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