Ржев почти не сохранил следов войны, его перестроили в 1958 году. Но в нём много памятных мест и символов, именно к ним мы и обратимся за историей. Вы увидите несколько мемориалов и панорамную площадку в следующем порядке:
После отправляемся к советско-немецкому захоронению, где ожидается небольшая экскурсия по мемориальному комплексу. По возможности посещаем музей «Память 29-ой армии», если открыт — и прерываемся на обед.
Вторую часть поездки открывает один из старейших музеев Тверской области — краеведческий. Гордость музея — диорама «Ржевская битва 1942-1943 годов». Подобных картин в России около 40, оттого ценность полотна ещё выше для путешественника. И последний объект, который важно увидеть в контексте нашей экскурсии, Мемориальный комплекс советскому солдату под Ржевом. Это 25-метровая фигура бойца, глядя на которую на ум тут же приходят строки из стихотворения Расула Гамзатова «Журавли».