«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области

Рассказ о событиях времён войны, посещение музеев и мемориалов

Эта программа о людях и событиях до, во время и после Великой Отечественной войны.

Ржевская битва стала одной из самых больших по потерям в XX столетии.

Многих коснулась эта трагедия.

Но теперь здесь снова строятся дома, возделываются поля и чтятся традиции.

Вы узнаете об этих и многих других особенностях нашей родной земли.
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области

Что вас ожидает

Обзор памятных мест города

Ржев почти не сохранил следов войны, его перестроили в 1958 году. Но в нём много памятных мест и символов, именно к ним мы и обратимся за историей. Вы увидите несколько мемориалов и панорамную площадку в следующем порядке:

  • стела «Город воинской славы» на площади Ленина — Ржев долго боролся за данный статус;
  • памятник казнённым подпольщикам;
  • памятник погибшим детям во время перегона жителей города из Ржева в Германию;
  • стела им. В. В. Грацинского в парке — она сохранила следы от снарядов и осколков;
  • Соборная гора — самая высокая точка города, откуда можно наблюдать Ржев как на ладони.

После отправляемся к советско-немецкому захоронению, где ожидается небольшая экскурсия по мемориальному комплексу. По возможности посещаем музей «Память 29-ой армии», если открыт — и прерываемся на обед.

Музей и мемориал под Ржевом

Вторую часть поездки открывает один из старейших музеев Тверской области — краеведческий. Гордость музея — диорама «Ржевская битва 1942-1943 годов». Подобных картин в России около 40, оттого ценность полотна ещё выше для путешественника. И последний объект, который важно увидеть в контексте нашей экскурсии, Мемориальный комплекс советскому солдату под Ржевом. Это 25-метровая фигура бойца, глядя на которую на ум тут же приходят строки из стихотворения Расула Гамзатова «Журавли».

Организационные детали

  • Дорогие путешественники! Не ожидайте траншей и противотанковых ежей на улицах. Мы рассказываем историю города эпохи Великой Отечественной войны, которую сложно найти, и самое главное в ней, конечно, эмоции. Ржев — место по-настоящему запоминающееся, место поклонения всем погибшим солдатам.
  • Дополнительные расходы: билеты в краеведческий музей города, обед
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ярослав
Ярослав
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Ярослав, я возглавляю группу гидов-экскурсоводов, которых объединяет любовь к родному краю. Наша команда — профессионалы своего дела (у всех гидов историческое, философское или языковедческое образование). Будем рады провести для вас авторские экскурсии по Твери и Тверской области. Во время экскурсий вы погрузитесь в удивительную атмосферу древней Твери, услышите исторические факты и легенды, которые перенесут вас в события прошедших эпох. Наши гиды познакомят вас и с новейшими страницами истории нашей области. Порекомендуют лучшие рестораны и кафе нашего города, ответят на любые вопросы. Администратор проекта всегда готова прийти на помощь и проконсультировать по инфраструктуре города, отелям и музейно-выставочным комплексам. Приезжайте! Это будет ЯрКО!
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