Что вас ожидает

Обзор памятных мест города

Ржев почти не сохранил следов войны, его перестроили в 1958 году. Но в нём много памятных мест и символов, именно к ним мы и обратимся за историей. Вы увидите несколько мемориалов и панорамную площадку в следующем порядке:

стела «Город воинской славы» на площади Ленина — Ржев долго боролся за данный статус;

памятник казнённым подпольщикам;

памятник погибшим детям во время перегона жителей города из Ржева в Германию;

стела им. В. В. Грацинского в парке — она сохранила следы от снарядов и осколков;

Соборная гора — самая высокая точка города, откуда можно наблюдать Ржев как на ладони.

После отправляемся к советско-немецкому захоронению, где ожидается небольшая экскурсия по мемориальному комплексу. По возможности посещаем музей «Память 29-ой армии», если открыт — и прерываемся на обед.

Музей и мемориал под Ржевом

Вторую часть поездки открывает один из старейших музеев Тверской области — краеведческий. Гордость музея — диорама «Ржевская битва 1942-1943 годов». Подобных картин в России около 40, оттого ценность полотна ещё выше для путешественника. И последний объект, который важно увидеть в контексте нашей экскурсии, Мемориальный комплекс советскому солдату под Ржевом. Это 25-метровая фигура бойца, глядя на которую на ум тут же приходят строки из стихотворения Расула Гамзатова «Журавли».

Организационные детали