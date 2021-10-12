Главные символы Ржева за 2 часа

Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории

2.5
2 отзыва
Ржеву целых восемь столетий, но гуляя по его улицам, трудно осознать многовековое прошлое — война почти стерла город с лица земли.

На встрече мы реконструируем ушедшие эпохи: вы поймете, чем он привлекал средневековые княжества, узнаете о старинных производствах, посетите уцелевшие храмы.

И конечно, навестите мемориалы в честь погибших в легендарной Ржевской битве.
Главные символы Ржева за 2 часа
Главные символы Ржева за 2 часа
Главные символы Ржева за 2 часа
Главные символы Ржева за 2 часа
Главные символы Ржева за 2 часа
Главные символы Ржева за 2 часа
Главные символы Ржева за 2 часа
Главные символы Ржева за 2 часа

Что вас ожидает

Старинный город на Волге

История Ржева уходит корнями в начало 13 века. На прогулке попробуем представить Средние века, когда город был важным стратегическим пунктом и потому не раз переходил от одного княжества к другому. Вы побываете на Соборной горе и осмотрите место, где некогда возвышался Ржевский кремль. Послушаете истории о торговой жизни и ремеслах Ржева, в петровские времена уже ставшего развитым промышленным центром.

Военные страницы истории

Особый разговор пойдет об одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, ее «засекреченности» и огромных потерях города.

  • Вы увидите Обелиск освободителям Ржева, у подножья монумента — вечный огонь, рядом — могилы партизан, подпольщиков и командиров Красной Армии.
  • От Обелиска направимся к мемориальному комплексу «Парк Мира» — единственному в своем роде на территории Тверской области. Здесь, на окраине города, рядом друг с другом находятся советское и немецкое кладбища солдат, погибших в годы войны.
  • Вы также побываете в Ставке Сталина, где верховный главнокомандующий бывал в 1943 году. А неподалеку навестите узнаваемый мемориал Советскому солдату, выполненный в виде фигуры бойца весом свыше 100 тонн. Статуя будто парит в воздухе, уносимая ввысь 35 журавлями. С восточной стороны памятника вы сможете зайти в музейно-выставочный павильон, где представлены фотографии, документы, оружие и личные вещи солдат.

Храмовая архитектура города

До войны во Ржеве находилось больше 20 церквей, но после разрушительных событий уцелело лишь четыре. Вы узнаете историю одной из самых ярких святынь города — Покровско-старообрядческой церкви, построенной в начале прошлого столетия. Посетите Троицкую церковь той же эпохи. Оцените архитектуру нарядного храма Вознесения Господня с белокаменными стенами. А также побываете в Оковецком кафедральном соборе, воздвигнутом в первой трети 19 века на месте старинной деревянной часовни.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Оксана
Оксана
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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2 настоящих отзыва от туристов

Н
12 окт 2021
Экскурсия стоила 3500. Плюс 1000 предоплата. За 2 часа. Мы закончили раньше на полчаса. Гид провел нам по парку над рекой. Мы услышали только историю военную. Неинтересно. Согласитесь, что это слишком дорого за данную услугу.
Оксана
Ответ гида:
Нина, спасибо за Ваш отзыв! Мы провели внутреннее расследование:)
Действительно, гид сократил время экскурсии по Вашей просьбе. Одна из девушек, которая была на экскурсии, была в легкой ветровке и очень замерзла, поэтому вы попросили прекратить экскурсию. В уведомлениях, которые мы отправляем туристам, мы всегда просим одеться по погоде. Вы услышали только военную историю: так как экскурсия начинается с Центрального парка и Парка Победы - там установлены памятники "Город Воинской Славы", "Стела подпользикам", "Детям - узникам концлагерей", и памятник военкому В. В. Грацинскому. Соответственно военная тематика там преобладает в силу специфики места (как и в принципе в Ржеве). После этого происходит переход к берегу Волги, где примерно 30 минут и происходит рассказ о невоенном периоде истории Ржева (который не так ярок, по сравнению с Войной). Собственно эта часть и выпала из Вашей экскурсии.
Мы обсудили отзыв с гидами и организаторами экскурсий, будем более подробно выяснять основные интересы туристов, а так же более настойчиво будем рекомендовать туристам одеться по погоде.
Мы вернули Вам 1000 рублей за сокращенную экскурсию.
Д
11 окт 2021
Чуть больше ходить хотелось бы и разбавить военную тематику историей

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