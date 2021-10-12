Что вас ожидает

Старинный город на Волге

История Ржева уходит корнями в начало 13 века. На прогулке попробуем представить Средние века, когда город был важным стратегическим пунктом и потому не раз переходил от одного княжества к другому. Вы побываете на Соборной горе и осмотрите место, где некогда возвышался Ржевский кремль. Послушаете истории о торговой жизни и ремеслах Ржева, в петровские времена уже ставшего развитым промышленным центром.

Военные страницы истории

Особый разговор пойдет об одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, ее «засекреченности» и огромных потерях города.

Вы увидите Обелиск освободителям Ржева, у подножья монумента — вечный огонь, рядом — могилы партизан, подпольщиков и командиров Красной Армии.

От Обелиска направимся к мемориальному комплексу «Парк Мира» — единственному в своем роде на территории Тверской области. Здесь, на окраине города, рядом друг с другом находятся советское и немецкое кладбища солдат, погибших в годы войны.

Вы также побываете в Ставке Сталина, где верховный главнокомандующий бывал в 1943 году. А неподалеку навестите узнаваемый мемориал Советскому солдату, выполненный в виде фигуры бойца весом свыше 100 тонн. Статуя будто парит в воздухе, уносимая ввысь 35 журавлями. С восточной стороны памятника вы сможете зайти в музейно-выставочный павильон, где представлены фотографии, документы, оружие и личные вещи солдат.

Храмовая архитектура города

До войны во Ржеве находилось больше 20 церквей, но после разрушительных событий уцелело лишь четыре. Вы узнаете историю одной из самых ярких святынь города — Покровско-старообрядческой церкви, построенной в начале прошлого столетия. Посетите Троицкую церковь той же эпохи. Оцените архитектуру нарядного храма Вознесения Господня с белокаменными стенами. А также побываете в Оковецком кафедральном соборе, воздвигнутом в первой трети 19 века на месте старинной деревянной часовни.