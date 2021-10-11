Экскурсии Ржева

Все экскурсии в Ржеве

Доступно 3 экскурсии 🚌 в Ржеве на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте
Ежедневно
Главные символы Ржева за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
2.5
2
4 500
за 1-10 чел.
Главные символы Ржева за 2 часа
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области
Индивидуальная экскурсия
9 100
за 1-10 чел.
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области
Рассказ о событиях времён войны, посещение музеев и мемориалов

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