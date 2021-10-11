Все экскурсии в Ржеве
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Ржеве на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Главные символы Ржева за 2 часа
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 100₽
за 1-10 чел.
«Бои за Ржев» — экскурсия на автомобиле по городу и Тверской области
Рассказ о событиях времён войны, посещение музеев и мемориалов
Последние отзывы «Экскурсии Ржева»
- Отзыв на: Главные символы Ржева за 2 часаДДенис11 октября 2021Чуть больше ходить хотелось бы и разбавить военную тематику историей