Аудиогид
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
800 лет истории в одной прогулке
Начало: Пушкинская набережная, Ржев, Тверская область, Рос...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные символы Ржева за 3 часа
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 10 400 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ржеву
Самые популярные экскурсии в Ржеве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Ржеву в августе 2026
Сейчас в Ржеве можно забронировать 4 экскурсии от 1900 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на экскурсии в Ржев из Москвы на автобусе и из Санкт-Петербурга, чтобы ощутить дух времени и увидеть знаковые места. Идеально подходит для школьных групп и индивидуальных путешественников