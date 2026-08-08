Найдено 4 экскурсии в Ржеве , цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Новое Пешая 2 часа Аудиогид Ржев: от первых упоминаний до наших дней 800 лет истории в одной прогулке Начало: Пушкинская набережная, Ржев, Тверская область, Рос... 1900 ₽ за человека Пешая 3 часа 26 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 9150 ₽ за всё до 5 чел. На машине 3 часа 95 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Главные символы Ржева за 3 часа Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории от 10 400 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 1.5 часа Аудиогид Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города Начало: На Пушкинской набережной от 2000 ₽ за человека

Приглашаем вас на экскурсии в Ржев из Москвы на автобусе и из Санкт-Петербурга, чтобы ощутить дух времени и увидеть знаковые места. Идеально подходит для школьных групп и индивидуальных путешественников