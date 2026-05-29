Описание экскурсииИстория Ржева уходит корнями в 1216 год. Во время экскурсии по ржевским улицам вы сможете погрузиться в богатое прошлое этого древнего города и осмотреть памятники минувших столетий. Мы побываем на Соборной горе и осмотрим то место, где некогда возвышался Ржевский Кремль. Сегодня на старых постройках стоит Обелиск освободителям Ржева, установленный в 1963 году в честь воинов Великой Отечественной войны. У подножья монумента горит вечный огонь, а рядом располагаются могилы партизан, подпольщиков, командиров Красной Армии. От Обелиска мы направимся к мемориальному комплексу «Парк Мира» – единственному в своем роде на территории Тверской области. Здесь, на окраине города, рядом друг с другом находятся советское и немецкое кладбища, где покоятся останки солдат, погибших в годы войны. Знакомство с историей Ржева продолжится в Ставке Сталина, в которой верховный главнокомандующий бывал в 1943 году. Недалеко от нее размещается мемориал Советскому Солдату, выполненный в виде фигуры солдата весом свыше 100 тонн. Статуя будто парит в воздухе, уносимая ввысь 35 журавлями. С восточной стороны памятника можно найти музейно-выставочный павильон, где представлены фотографии, документы, оружие, личные вещи солдат. Отдельным пунктом нашей прогулки станет знакомства с храмовой архитектурой Ржева. Некогда в городе насчитывалось более 20 церквей, однако после войны сохранилось только четыре. Одним из самых ярких храмов Ржева считается Покровско-старообрядческая церковь, построенная в 1908 году. До войны при ней работали школа и богадельня, а после она оставалась единственным действующим храмом в городе. В ходе экскурсии мы побываем в Троицкой церкви постройки 1909 года, полюбуемся белокаменными стенами храма Вознесения Господня и посетим Оковецкий кафедральный собор, воздвигнутый в 1821 году на месте старинной деревянной часовни. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная гора
- Обелиск освободителям Ржева
- Вечный огонь
- Могилы партизан
- Мемориальный комплекс «Парк Мира»
- Ставка Сталина
- Мемориал Советскому Солдату
- Покровско-старообрядческая церковь
- Троицкая церковь
- Храм Вознесения Господня
- Оковецкий кафедральный собор и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия по Ржеву удалась на все 200%. Экскурсовод Татьяна Васильевна - очень образованный, интересный, грамотный специалист. Человек настолько увлечен своей работой, знает много интересных фактов о своем городе, передает их
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М
Татьяна Васильевна на экскурсовод, не смотря на заявленные 3 часа, провела с нами по факту 2 дня. Первый день, мы ходили по центру города, слушали историю становления и расцвета города
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Г
Экскурсовод Марат максимально доступно и интересно изложил историю Ржева, включая сложный период Великой Отечественной войны, в комфортабельном автомобиле провез по всем исторически значимым местам и показал красивые места Ржева. Некоторые
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Е
ШИкарная экскурсия с Екатериной узнали много интресного про Ржев и его историю. Очень рекоменду. Екатерину как экскурсовода.
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Е
Отличная, интересная, насыщенная и в тоже время очень легкая экскурсия с приятным гидом! Екатерина прислушалась к нашим пожеланиям по маршруту, постаралась показать и рассказать максимум за 3 часа нашей прогулки, которые пролетели незаметно!
Спасибо!
Спасибо!
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А
Были на экскурсии я (беременная) с сыном 11 лет. Получили огромное удовольствие от общения с Татьяной Васильевной (экскурсоводом), полученных знаний и неспешной прогулки по достопримечательностям Ржева.
Татьяна Васильевна с первых минут
Татьяна Васильевна с первых минут
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