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Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов

Индивидуальная экскурсия по Ржеву на транспорте - погрузитесь в историю города
4.9
26 отзывов
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов

Описание экскурсии

История Ржева уходит корнями в 1216 год. Во время экскурсии по ржевским улицам вы сможете погрузиться в богатое прошлое этого древнего города и осмотреть памятники минувших столетий. Мы побываем на Соборной горе и осмотрим то место, где некогда возвышался Ржевский Кремль. Сегодня на старых постройках стоит Обелиск освободителям Ржева, установленный в 1963 году в честь воинов Великой Отечественной войны. У подножья монумента горит вечный огонь, а рядом располагаются могилы партизан, подпольщиков, командиров Красной Армии. От Обелиска мы направимся к мемориальному комплексу «Парк Мира» – единственному в своем роде на территории Тверской области. Здесь, на окраине города, рядом друг с другом находятся советское и немецкое кладбища, где покоятся останки солдат, погибших в годы войны. Знакомство с историей Ржева продолжится в Ставке Сталина, в которой верховный главнокомандующий бывал в 1943 году. Недалеко от нее размещается мемориал Советскому Солдату, выполненный в виде фигуры солдата весом свыше 100 тонн. Статуя будто парит в воздухе, уносимая ввысь 35 журавлями. С восточной стороны памятника можно найти музейно-выставочный павильон, где представлены фотографии, документы, оружие, личные вещи солдат. Отдельным пунктом нашей прогулки станет знакомства с храмовой архитектурой Ржева. Некогда в городе насчитывалось более 20 церквей, однако после войны сохранилось только четыре. Одним из самых ярких храмов Ржева считается Покровско-старообрядческая церковь, построенная в 1908 году. До войны при ней работали школа и богадельня, а после она оставалась единственным действующим храмом в городе. В ходе экскурсии мы побываем в Троицкой церкви постройки 1909 года, полюбуемся белокаменными стенами храма Вознесения Господня и посетим Оковецкий кафедральный собор, воздвигнутый в 1821 году на месте старинной деревянной часовни. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная гора
  • Обелиск освободителям Ржева
  • Вечный огонь
  • Могилы партизан
  • Мемориальный комплекс «Парк Мира»
  • Ставка Сталина
  • Мемориал Советскому Солдату
  • Покровско-старообрядческая церковь
  • Троицкая церковь
  • Храм Вознесения Господня
  • Оковецкий кафедральный собор и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
В
Экскурсия по Ржеву удалась на все 200%. Экскурсовод Татьяна Васильевна - очень образованный, интересный, грамотный специалист. Человек настолько увлечен своей работой, знает много интересных фактов о своем городе, передает их
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с таким энтузиазмом, с юмором, что время экскурсии (и даже гораздо больше) пролетело просто незаметно. Если бы не наше дальнейшее путешествие, мы наверное не расстались бы и до темноты. Огромная благодарность Наталье Васильевне за эту увлекательную экскурсию. Всм советую данного экскурсовода, не пожалеете ни одной минуточки.

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М
Татьяна Васильевна на экскурсовод, не смотря на заявленные 3 часа, провела с нами по факту 2 дня. Первый день, мы ходили по центру города, слушали историю становления и расцвета города
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Ржева (о которой я ничего не знал), а ближе к вечеру поехали к монументу Солдата. Все это время нам рассказывали про историю города и великой отечественной войны. На следующий день, мы с утра записались на на экскурсию и МИАР (музей истории архитектуры Ржева) и Татьяна Васильевна снова нас навестила. В целом узнали много нового о крае и городе в особенности, познакомились с его архитектурой, имперской и советской историей города и так скажем прониклись духом Ржевского купечества которое развивало город и не кичилось своим богатством. Отдельно большое спасибо Татьяне Васильевне за ее труд.

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Г
Экскурсовод Марат максимально доступно и интересно изложил историю Ржева, включая сложный период Великой Отечественной войны, в комфортабельном автомобиле провез по всем исторически значимым местам и показал красивые места Ржева. Некоторые
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факты истории оказались для нас открытием. Неравнодушными и причастными к истории Ржева нас делает то, что наш дедушка пропал без вести в боях подо Ржевом,"в безымянном болоте". Экскурсия, замечательно проведенная Маратом, нас еще больше сблизила с этим историческим местом, спасибо большое!

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Е
ШИкарная экскурсия с Екатериной узнали много интресного про Ржев и его историю. Очень рекоменду. Екатерину как экскурсовода.
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Е
Отличная, интересная, насыщенная и в тоже время очень легкая экскурсия с приятным гидом! Екатерина прислушалась к нашим пожеланиям по маршруту, постаралась показать и рассказать максимум за 3 часа нашей прогулки, которые пролетели незаметно!
Спасибо!
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А
Были на экскурсии я (беременная) с сыном 11 лет. Получили огромное удовольствие от общения с Татьяной Васильевной (экскурсоводом), полученных знаний и неспешной прогулки по достопримечательностям Ржева.

Татьяна Васильевна с первых минут
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встречи увлекла и заинтересовала сына. Время пролетело незаметно, сын даже ни разу не отвлекся на телефон или другие дела, а вечером в гостинице сказал: «Это была лучшая экскурсия».

Мы посетили почти все запланированные локации, кроме кладбищ. Но ни разу не пожалели, что вместо этого поучаствовали в посадке деревьев в центре Ржева в парке Победы. Татьяна Васильевна любезно договорилась с администрацией, которая вела работы на месте, и теперь у нас с сыном есть у каждого по своей памятной туе в Ржеве😀

Хочу отметить, что Татьяна Васильевна все время давала рекомендации по перемещениям, но опиралась на наши пожелания, самочувствие и настроение. От этого день прошел очень легко, информативно и душевно.

Огромное спасибо, что она предлагала делать фотографии нас сыном. На фоне осенних пейзажей фото получились яркими, красочными и с приятными эмоциями.

На следующий день мы еще гуляли с сыном по Ржеву и посетили несколько достопримечательностей, которые накануне обсудили. Но на все 100% могу сказать, что поездка оставила самые трогательные исторические воспоминания и одновременно душевное тепло, благодаря проведенному времени с Татьяной Васильевной.
Огромное спасибо!

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