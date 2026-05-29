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Gidy Gorode Ваш гид в Ржеве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 26 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии История Ржева уходит корнями в 1216 год. Во время экскурсии по ржевским улицам вы сможете погрузиться в богатое прошлое этого древнего города и осмотреть памятники минувших столетий. Мы побываем на Соборной горе и осмотрим то место, где некогда возвышался Ржевский Кремль. Сегодня на старых постройках стоит Обелиск освободителям Ржева, установленный в 1963 году в честь воинов Великой Отечественной войны. У подножья монумента горит вечный огонь, а рядом располагаются могилы партизан, подпольщиков, командиров Красной Армии. От Обелиска мы направимся к мемориальному комплексу «Парк Мира» – единственному в своем роде на территории Тверской области. Здесь, на окраине города, рядом друг с другом находятся советское и немецкое кладбища, где покоятся останки солдат, погибших в годы войны. Знакомство с историей Ржева продолжится в Ставке Сталина, в которой верховный главнокомандующий бывал в 1943 году. Недалеко от нее размещается мемориал Советскому Солдату, выполненный в виде фигуры солдата весом свыше 100 тонн. Статуя будто парит в воздухе, уносимая ввысь 35 журавлями. С восточной стороны памятника можно найти музейно-выставочный павильон, где представлены фотографии, документы, оружие, личные вещи солдат. Отдельным пунктом нашей прогулки станет знакомства с храмовой архитектурой Ржева. Некогда в городе насчитывалось более 20 церквей, однако после войны сохранилось только четыре. Одним из самых ярких храмов Ржева считается Покровско-старообрядческая церковь, построенная в 1908 году. До войны при ней работали школа и богадельня, а после она оставалась единственным действующим храмом в городе. В ходе экскурсии мы побываем в Троицкой церкви постройки 1909 года, полюбуемся белокаменными стенами храма Вознесения Господня и посетим Оковецкий кафедральный собор, воздвигнутый в 1821 году на месте старинной деревянной часовни. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Соборная гора

Обелиск освободителям Ржева

Вечный огонь

Могилы партизан

Мемориальный комплекс «Парк Мира»

Ставка Сталина

Мемориал Советскому Солдату

Покровско-старообрядческая церковь

Троицкая церковь

Храм Вознесения Господня

Оковецкий кафедральный собор и другие Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.