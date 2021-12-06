Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте

Индивидуально
для 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте

Что вы увидите 🤩

  • Соборная гора
  • Обелиск освободителям Ржева
  • вечный огонь
  • могилы партизан
  • мемориальный комплекс «Парк Мира»
  • Ставка Сталина
  • мемориал Советскому Солдату
  • Покровско-старообрядческая церковь
  • Троицкая церковь
  • храм Вознесения Господня
  • Оковецкий кафедральный собор и другие.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
История Ржева уходит корнями в 1216 год. Во время экскурсии по ржевским улицам вы сможете погрузиться в богатое прошлое этого древнего города и осмотреть памятники минувших столетий. Мы побываем на Соборной горе и осмотрим то место, где некогда возвышался Ржевский Кремль. Сегодня на старых постройках стоит Обелиск освободителям Ржева, установленный в 1963 году в честь воинов Великой Отечественной войны. У подножья монумента горит вечный огонь, а рядом располагаются могилы партизан, подпольщиков, командиров Красной Армии.
От Обелиска мы направимся к мемориальному комплексу «Парк Мира» – единственному в своем роде на территории Тверской области. Здесь, на окраине города, рядом друг с другом находятся советское и немецкое кладбища, где покоятся останки солдат, погибших в годы войны. Знакомство с историей Ржева продолжится в Ставке Сталина, в которой верховный главнокомандующий бывал в 1943 году. Недалеко от нее размещается мемориал Советскому Солдату, выполненный в виде фигуры солдата весом свыше 100 тонн. Статуя будто парит в воздухе, уносимая ввысь 35 журавлями. С восточной стороны памятника можно найти музейно-выставочный павильон, где представлены фотографии, документы, оружие, личные вещи солдат.
Отдельным пунктом нашей прогулки станет знакомства с храмовой архитектурой Ржева. Некогда в городе насчитывалось более 20 церквей, однако после войны сохранилось только четыре. Одним из самых ярких храмов Ржева считается Покровско-старообрядческая церковь, построенная в 1908 году. До войны при ней работали школа и богадельня, а после она оставалась единственным действующим храмом в городе. В ходе экскурсии мы побываем в Троицкой церкви постройки 1909 года, полюбуемся белокаменными стенами храма Вознесения Господня и посетим Оковецкий кафедральный собор, воздвигнутый в 1821 году на месте старинной деревянной часовни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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