История Ржева уходит корнями в 1216 год. Во время экскурсии по ржевским улицам вы сможете погрузиться в богатое прошлое этого древнего города и осмотреть памятники минувших столетий. Мы побываем на Соборной горе и осмотрим то место, где некогда возвышался Ржевский Кремль. Сегодня на старых постройках стоит Обелиск освободителям Ржева, установленный в 1963 году в честь воинов Великой Отечественной войны. У подножья монумента горит вечный огонь, а рядом располагаются могилы партизан, подпольщиков, командиров Красной Армии.

От Обелиска мы направимся к мемориальному комплексу «Парк Мира» – единственному в своем роде на территории Тверской области. Здесь, на окраине города, рядом друг с другом находятся советское и немецкое кладбища, где покоятся останки солдат, погибших в годы войны. Знакомство с историей Ржева продолжится в Ставке Сталина, в которой верховный главнокомандующий бывал в 1943 году. Недалеко от нее размещается мемориал Советскому Солдату, выполненный в виде фигуры солдата весом свыше 100 тонн. Статуя будто парит в воздухе, уносимая ввысь 35 журавлями. С восточной стороны памятника можно найти музейно-выставочный павильон, где представлены фотографии, документы, оружие, личные вещи солдат.

Отдельным пунктом нашей прогулки станет знакомства с храмовой архитектурой Ржева. Некогда в городе насчитывалось более 20 церквей, однако после войны сохранилось только четыре. Одним из самых ярких храмов Ржева считается Покровско-старообрядческая церковь, построенная в 1908 году. До войны при ней работали школа и богадельня, а после она оставалась единственным действующим храмом в городе. В ходе экскурсии мы побываем в Троицкой церкви постройки 1909 года, полюбуемся белокаменными стенами храма Вознесения Господня и посетим Оковецкий кафедральный собор, воздвигнутый в 1821 году на месте старинной деревянной часовни.