1 день

Гагарин - Вязьма

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Гагарин (~190 км, 2,5 часа). Путевая информация.

Небольшой провинциальный городок Гжатск возник на реке Гжать и стал известен благодаря Санкт-Петербургу и царю Петру I. Царь, прорубив «окно в Европу», задумался: как в Северную столицу будут доставляться товары?

Русские дороги никогда не отличались хорошим качеством, а болота вокруг нового города и вовсе затрудняли подъезды к нему.

Внимание Петра привлекла река Гжать, приток впадающей в Волгу Ваузы. По этим рекам при желании можно было доплыть до самой Балтики. Велением императора на Гжати стали создаваться пристани.

От них в сторону Петербурга поплыли караваны судов, груженые зерном, мукой, салом, парусиной и другими товарами.

История Гагарина началась.

12 апреля 1961 года, уроженец Гжатского района, Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на орбиту Земли. Первый космонавт, первый человек в Космосе! И уже в апреле 1968 года Гжатск был переименован в Гагарин.

Обзорная экскурсия по г. Гагарин, в ходе которой Вы увидите основные достопримечательности города, такие как дом купца Церевитинова, памятник Петру I, памятник Ю. А. Гагарину, храмовый комплекс Благовещенского собора, Тихвинскую и Скорбященскую церкви, которые помогут лучше узнать историю города.

Посещение музея «Первого полета человека в космос» – в этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном одному событию – подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос – собраны уникальные, раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету Ю. А. Гагарина.

Вы увидите:

настоящий Сихоте-Алинский метеорит;

многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108;

рабочий стол С. П. Королева с уникальными документами;

сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и многое другое.

Переезд в Вязьму (~60 км, 1 час).

Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли».

К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.

За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским Княжеством и Речью Посполитой, и войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов.

Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!

Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества — трехшатровая церковь Одигитрии XVII века. С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.

Далее вас ждет горячий обед по-купечески в вяземском трактире.

Интерактивная программа «Вяземские пряники».

В XIX веке вяземские пряники, гастрономический бренд города, славились на всю Россию наравне с тульскими и городецкими. А. С. Пушкин в своем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Москва славится невестами, как Вязьма пряниками».

Вяземская купчиха радушно встретит гостей, угостит чаем с вяземскими пряниками и раскроет секреты их приготовления.

На авторском мастер-классе по выпечке пряника сможете создать свой уникальный пряник и забрать его с собой в качестве сувенира.

19:00 Размещение в отеле «Вязьма» 3*, г. Вязьма – 1 ночь.

Свободное время.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160