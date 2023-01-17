Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет. Внутренний перелёт Курильск — Южно-Сахалинск оплачивается дополнительно, билеты приобретаются организатором! Переезд в Южно-Курильск и в Курильск происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно. «Игорь Фархутдинов» — это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек, построено в 1991 году. «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек, построено в 2020 году. «Павел Леонов» — грузопассажирское судно повышенного ледового класса, рассчитанное также на 146 человек. Переезды на островах — на джипах и/или вахтовках. Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме. С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены. Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб. Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Южно-Сахалинск (точное время будет сообщено дополнительно) . Вас встретят у выхода из аэропорта. Далее - групповой трансфер в отель (входит в стоимость)
Завершение: Южно-Сахалинск, аэропорт. Групповой трансфер в аэропорт входит в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сахалине
Провёл 93 экскурсии для 14 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой.
Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!».
Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия.
Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!