Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир

Погулять по необычным пляжам, проплыть по Охотскому морю и подняться на вулканы

Острова Курильской гряды похожи на шкатулку с драгоценностями: тут и внеземные пейзажи, и пляжи из застывшей лавы, и кипящие озёра.

Вы полюбуетесь бескрайним океаном и его обитателями, мы поднимемся на действующий вулкан с фумарольными полями и погуляем по чёрному песку побережья.

Будем устраивать пикники в уединённых бухтах, готовить морепродукты на костре и расслабляться в горячих источниках.
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Внутренний перелёт Курильск — Южно-Сахалинск оплачивается дополнительно, билеты приобретаются организатором! Переезд в Южно-Курильск и в Курильск происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно.
«Игорь Фархутдинов» — это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек, построено в 1991 году. «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек, построено в 2020 году. «Павел Леонов» — грузопассажирское судно повышенного ледового класса, рассчитанное также на 146 человек.
Переезды на островах — на джипах и/или вахтовках.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.
Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб. Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Южно-Сахалинск (точное время будет сообщено дополнительно) . Вас встретят у выхода из аэропорта. Далее - групповой трансфер в отель (входит в стоимость)
Завершение: Южно-Сахалинск, аэропорт. Групповой трансфер в аэропорт входит в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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