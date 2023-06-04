Путешественнику необходимо взять с собой теплую одежду, вечером и ночью будет прохладно. Банные принадлежности, перекус в дорогу. По пути будем заезжать в магазин, где можно будет купить выпечку, чай/кофе, что-то из продуктов. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен нашей командой(палатки, спальники, подложки под спальники, питание и т. д.).
В случае внезапного ухудшения погоды остановка на ночёвку будет на мысе Кузнецова, в комфортабельном доме, за дополнительную плату хозяевам усадьбы. Но такое бывает крайне редко.