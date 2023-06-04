Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон

Любоваться проливом Лаперуза и исследовать старые японские маяки и заброшенный крабовый завод

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Это путешествие по южной части острова Сахалин познакомит вас с японской историей и удивительно красивой природой.

Будем исследовать старые маяки, лазать по японским бункерам, кормить медведя и париться в походной бане.

Вас ждут удивительные истории о местных коренных народах Айнах, табуны полудиких лошадей и вкуснейший сахалинский суп Хемультан.
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Ближайшие даты:
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
20
июн
24
июн
1
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешественнику необходимо взять с собой теплую одежду, вечером и ночью будет прохладно. Банные принадлежности, перекус в дорогу. По пути будем заезжать в магазин, где можно будет купить выпечку, чай/кофе, что-то из продуктов. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен нашей командой(палатки, спальники, подложки под спальники, питание и т. д.).
В случае внезапного ухудшения погоды остановка на ночёвку будет на мысе Кузнецова, в комфортабельном доме, за дополнительную плату хозяевам усадьбы. Но такое бывает крайне редко.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск, железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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