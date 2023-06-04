Это путешествие по южной части острова Сахалин познакомит вас с японской историей и удивительно красивой природой. Будем исследовать старые маяки, лазать по японским бункерам, кормить медведя и париться в походной бане. Вас ждут удивительные истории о местных коренных народах Айнах, табуны полудиких лошадей и вкуснейший сахалинский суп Хемультан.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешественнику необходимо взять с собой теплую одежду, вечером и ночью будет прохладно. Банные принадлежности, перекус в дорогу. По пути будем заезжать в магазин, где можно будет купить выпечку, чай/кофе, что-то из продуктов. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен нашей командой(палатки, спальники, подложки под спальники, питание и т. д.).

В случае внезапного ухудшения погоды остановка на ночёвку будет на мысе Кузнецова, в комфортабельном доме, за дополнительную плату хозяевам усадьбы. Но такое бывает крайне редко.