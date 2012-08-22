Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты

Подышать морским воздухом и исследовать на лодках заброшенный японский маяк

Сахалин — удивительный остров, который будто бы переносит в какой-то другой мир.

Тут сохранились некоторые старые японские здания, можно попробовать настоящую японскую и корейскую кухню, увидеть огромных крабов, размером с человеческую голову, а еще наслаждаться волнами и шумом Охотского моря.

Вы прокатитесь на лодках к старому заброшенному маяку Анива, который считается туристическим символом острова, полюбуетесь скалами в Тихой бухте и исследуете гроты и пещеры на мысе Великан. Устройте себе самое яркое приключение лета — такие впечатления запомнятся надолго!
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, очередность экскурсий и маршрут могут быть изменены.

В группе до 8 участников. Тур состоится от 4 участников.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🧳Экскурсионные туры5-дневные туры

Еще несколько похожих предложений в Сахалине

Путешествие на маяк Анива в мини-группе
10 часов
Мини-группа
Максим
Нет отзывов
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Отправиться на моторной лодке к символу Сахалина, встретить нерп и искупаться в бухте Мраморная
Завтра
4 июня
5 июня
8 000 за 1 человека
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
7 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Романтика Сахалина: мысы, бухты и старинные маяки
Прокатиться на джипах по побережью, насладиться видами и попробовать разглядеть Японию
22 авг
12 сен
125 000 за 1 человека
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска
4 июля
8 авг
13 сен
124 000 за 1 человека
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
5
1 отзыв
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей
5 июня
6 июня
8 июня
22 000 за 1-4 чел.
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
5
13 отзывов
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
5 июня
6 июня
7 июня
20 000 за 1-4 чел.
Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
13 дней
🚗 На машине
🛳 Круизы
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
Поразиться разнообразию нетронутой природы и совершить круиз по Охотскому морю
18 июля
19 авг
19 сен
149 000 за 1 человека
Южно-Сахалинск вас удивит
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
5 июня
6 июня
7 июня
6 500 за 1-10 чел.
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
2 отзыва
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
Совершить несложное восхождение и влюбиться в первозданную природу Сахалина
6 июня
7 июня
9 июня
22 000 за 1-3 чел.
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
9 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Проплыть по морю, взойти на действующие вулканы, полюбоваться скалами из лавы
21 авг
21 сен
98 500 за 1 человека
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
13 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
Илья
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
4 июня
5 июня
11 июня
12 000 за 1 человека
Инопланетный Итуруп
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Инопланетный Итуруп
Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы
14 июня
26 июня
7 июля
71 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сахалине
ХОРОШО
🧭
ТАМ