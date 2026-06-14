читать дальше уменьшить

даже не ожидал, что бывают настолько хорошие гиды. В первую очередь мне он очень понравился как человек: очень живое общение от души, очень приветливый, отзывчивый, душевный, заботливый(купил дождевые плащи, накормил обедом за столиком со стульями с видом на море, подвёз на машине туда, куда сложно проехать и пришлось меньше идти) и интересный человек и при этом он профессионал своего дела. Моя оценка 110% из 100% или 5+ из 5. Впечатления чудесные на всю жизнь. Также очень понравился обед - сэндвичи были такие вкусные, что они тоже произвели очень хорошее впечатление. Если снова буду на Сахалине, то буду рад снова увидеть Александру и Владимира! Успехов Вам ребята в Вашей потрясающей работе!