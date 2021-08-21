Экскурсии по Сахалину

Все экскурсии в Сахалине, билеты и развлечения

Купите самую интересную из 9 экскурсий в Сахалине на 2022 год, 15 ⭐ отзывов, цены от 6500₽, посетите достопримечательности: Останец Лягушка, Сад камней, Мыс Кузнецова, Гора Коврижка, Мыс Крильон, Гора Большевик, Клоковский водопад, Бухта Тихая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2022
Популярные
По цене
По оценке
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
5
12 отзывов
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
28 мая
29 мая
1 июня
20 000 за 1-4 чел.
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
13 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
Илья
Нет отзывов
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
4 июня
5 июня
11 июня
12 000 за 1 человека
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
2 отзыва
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
Совершить несложное восхождение и влюбиться в первозданную природу Сахалина
29 мая
30 мая
31 мая
20 000 за 1-4 чел.
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
5
1 отзыв
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей
29 мая
30 мая
31 мая
22 000 за 1-4 чел.
Инопланетный Итуруп
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Инопланетный Итуруп
Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы
14 июня
26 июня
7 июля
71 000 за 1 человека
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
9 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Проплыть по морю, взойти на действующие вулканы, полюбоваться скалами из лавы
21 авг
21 сен
98 500 за 1 человека
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска
4 июля
8 авг
13 сен
124 000 за 1 человека
Южно-Сахалинск вас удивит
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
28 мая
29 мая
30 мая
6 500 за 1-10 чел.
Экскурсия-поход на останец Лягушка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов
Завтра
27 мая
28 мая
9 000 за 1-3 чел.

Последние отзывы «Экскурсии по Сахалину»

  • С
    Светлана
    11 января 2022
    5
    Отзыв на: Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
    Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой, и она очень быстро все переиграла. Показала места, в которые мы бы сами никогда не добрались. Помогла в целом с организацией поездки и другими экскурсиями. В общем, это было то путешествие, в котором не пришлось ни о чем думать)) спасибо!
  • В
    Василий
    13 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
    Спасибо Александру!
  • А
    Андрей
    7 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
    С гидом Анней было все прекрасно. Более 4 часов мы добирались до к мысам Великан и Птичий. Была пасмурная погода и немного холодно,но то что мы увидели на берегу Охотского моря,привело всех в восторг. Кстати наша дорога из Москвы в Южно-Сахалинск,потом на Курилы и заканчивая свое путешествие на Камчатке не очень дорогая. Всего 200 000 рублей на человека (считая все экскурсии!)
  • Д
    Дмитрий
    13 октября 2021
    5
    Отзыв на: Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
    Отличная поездка, которая превзошла наши ожидания. Спасибо Анне! Мои настоятельные рекомендации! Прекрасный гид. Планирую вернуться.
  • Д
    Дарья
    13 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
    Добрый день. Ездили со Светланой 3 сентября на Хребет Жданко, бонусом для нас было еще посещение бухты Тихая, где нас напоили вкусным кофе. Огромная благодарность Светлане за приключение, да, именно приключение, потому это не просто экскурсия, это наполненное историей, рассказами, дружелюбной обстановкой и индивидуальным подходом путешествие на север острова с прекрасным человеком, любящим Сахалин, то, что он делает, и готовым погрузить в эту атмосферу непросвещенных туристов. Все очень понравилось! Светлана очень крутая во всех смыслах! Как инструктор - четкая, ответственная, информативная. За всеми следит, рассказывает как правильно идти, что нас ждёт впереди. Юмор отличный! День выдался фантастический!
  • О
    Ольга
    18 августа 2021
    5
    Отзыв на: Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
    Отличная экскурсия для подготовленных туристов. Спасибо Светлане за прекрасный день, полный впечатлений день!
ХОРОШО
🧭
ТАМ