Все экскурсии в Сахалине, билеты и развлечения
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Сахалине на 2022 год, 15 ⭐ отзывов, цены от 6500₽, посетите достопримечательности: Останец Лягушка, Сад камней, Мыс Кузнецова, Гора Коврижка, Мыс Крильон, Гора Большевик, Клоковский водопад, Бухта Тихая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2022
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Индивидуальная
Анна
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
28 мая
29 мая
1 июня
20 000₽ за 1-4 чел.
Групповая
Илья
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
4 июня
5 июня
11 июня
12 000₽ за 1 человека
Индивидуальная
Светлана
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
Совершить несложное восхождение и влюбиться в первозданную природу Сахалина
29 мая
30 мая
31 мая
20 000₽ за 1-4 чел.
Индивидуальная
Светлана
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей
29 мая
30 мая
31 мая
22 000₽ за 1-4 чел.
Авторский тур
Николай
Инопланетный Итуруп
Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы
14 июня
26 июня
7 июля
71 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Николай
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Проплыть по морю, взойти на действующие вулканы, полюбоваться скалами из лавы
21 авг
21 сен
98 500₽ за 1 человека
Авторский тур
Николай
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска
4 июля
8 авг
13 сен
124 000₽ за 1 человека
Индивидуальная
Андрей
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
28 мая
29 мая
30 мая
6 500₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Андрей
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов
Завтра
27 мая
28 мая
9 000₽ за 1-3 чел.
Последние отзывы «Экскурсии по Сахалину»
- ССветлана11 января 2022Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой, и она очень быстро все переиграла. Показала места, в которые мы бы сами никогда не добрались. Помогла в целом с организацией поездки и другими экскурсиями. В общем, это было то путешествие, в котором не пришлось ни о чем думать)) спасибо!
- ВВасилий13 ноября 2021Спасибо Александру!
- ААндрей7 ноября 2021С гидом Анней было все прекрасно. Более 4 часов мы добирались до к мысам Великан и Птичий. Была пасмурная погода и немного холодно,но то что мы увидели на берегу Охотского моря,привело всех в восторг. Кстати наша дорога из Москвы в Южно-Сахалинск,потом на Курилы и заканчивая свое путешествие на Камчатке не очень дорогая. Всего 200 000 рублей на человека (считая все экскурсии!)
- ДДмитрий13 октября 2021Отличная поездка, которая превзошла наши ожидания. Спасибо Анне! Мои настоятельные рекомендации! Прекрасный гид. Планирую вернуться.
- ДДарья13 сентября 2021Добрый день. Ездили со Светланой 3 сентября на Хребет Жданко, бонусом для нас было еще посещение бухты Тихая, где нас напоили вкусным кофе. Огромная благодарность Светлане за приключение, да, именно приключение, потому это не просто экскурсия, это наполненное историей, рассказами, дружелюбной обстановкой и индивидуальным подходом путешествие на север острова с прекрасным человеком, любящим Сахалин, то, что он делает, и готовым погрузить в эту атмосферу непросвещенных туристов. Все очень понравилось! Светлана очень крутая во всех смыслах! Как инструктор - четкая, ответственная, информативная. За всеми следит, рассказывает как правильно идти, что нас ждёт впереди. Юмор отличный! День выдался фантастический!
- ООльга18 августа 2021Отличная экскурсия для подготовленных туристов. Спасибо Светлане за прекрасный день, полный впечатлений день!