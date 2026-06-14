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Экскурсии на Сахалине

Найдено 93 экскурсии на Сахалине, цены от 1600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на маяк Анива
На лодке
10 часов
201 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Путешествие на маяк Анива
Отправиться по морю к символу Сахалина, встретить нерп и искупаться в чистейшей воде бухты Мраморная
Начало: В центре Южно-Сахалинска
Расписание: ежедневно в 06:00
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
10 700 ₽ за человека
На джипах к мысам Великан и Птичий
Джиппинг
На машине
8 часов
154 отзыва
Групповая
до 20 чел.
На джипах к мысам Великан и Птичий
Увидеть скалы, рождённые океаном, и почувствовать дыхание дикого Сахалина
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
10 000 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
Пешая
2 часа
43 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
История, культура и знаковые места города - без скучных монологов
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 авг в 17:00
1600 ₽ за человека
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
На машине
На катамаране
7 часов
65 отзывов
Групповая
до 25 чел.
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
Отправиться на озеро Буссе, научиться собирать устриц и отведать на природе местные деликатесы
Начало: На площади Победы в Южно-Сахалинске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Авторская экскурсия по городу в стиле фьюжн
На машине
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Авторская экскурсия по городу в стиле фьюжн
Познакомиться с Южно-Сахалинском и понять, какие культуры он в себя вобрал
Сегодня в 17:00
10 авг в 13:00
от 12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Крильон - джип-путешествие на край земли
Джиппинг
На машине
13 часов
132 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Мыс Крильон - джип-путешествие на край земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
Начало: Парковка на площади Победы в Южно-Сахалинске
12 авг в 06:00
15 авг в 06:00
18 700 ₽ за человека
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
Джиппинг
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
Прикоснуться к дикой природе Сахалина и увидеть птичьи базары
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Бухта Тихая, Клоковский водопад и ворота тории
На машине
8 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Бухта Тихая, Клоковский водопад и ворота тории
Побывать в трёх знаковых местах восточного Сахалина, и познакомиться с синтоистскими традициями
Начало: На улице Горького
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за человека
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
На машине
Сплавы и рафтинг
8 часов
161 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Красивейшее побережье Сахалина, скалистые арки, птичьи базары… и дух приключений
Начало: В Южно-Сахалинске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
9600 ₽ за человека
Чертов мост, Ведьмин мост и Маяк Слепиковского
На машине
12 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Чертов мост, Ведьмин мост и Маяк Слепиковского
Проехать по побережью Сахалина и увидеть осколки Карафуто
Начало: По договорённости. Перед оплатой, пожалуйста, уточ...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 07:00
12 000 ₽ за человека
Лучший день в Южно-Сахалинске
На машине
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипах к маякам: Слепиковского, Лопатина и сивучам
Джиппинг
На машине
На автобусе
8 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
На джипах к маякам: Слепиковского, Лопатина и сивучам
Увидеть Сахалин не из окна автобуса: исследовать побережье и прикоснуться к истории мореходства
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
12 000 ₽ за человека
Южно-Сахалинск вас удивит
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от 6670 ₽ за всё до 10 чел.
Город Корсаков и прогулка по побережью Охотского моря
На машине
5.5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Корсаков и прогулка по побережью Охотского моря
Комфортное автопутешествие по русско-японским местам Сахалина (круглый год)
Сегодня в 17:00
10 авг в 13:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
12 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Путешествие на джипах в красивейшие места Сахалина
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 30 900 ₽ за всё до 2 чел.
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Насладиться заповедной природой Сахалина и погулять по исторической рыбацкой деревушке
Начало: У вашего места проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 26 500 ₽ за всё до 3 чел.
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Подняться на живописный мыс и насладиться первозданной природой
Начало: У вашего места проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 32 500 ₽ за всё до 4 чел.
Японское наследие Сахалина
На машине
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Японское наследие Сахалина
Отыскать осколки периода Карафуто и взглянуть на японскую культуру глазами русских островитян
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина
На машине
10 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина
К бухте Тихой, Клоковскому водопаду, Быковским порогам, Ториям и крабам - из Южно-Сахалинска
10 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
На машине
10 часов
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Проделать долгий путь по побережью Анивского залива и его самым живописным местам
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
13 200 ₽ за человека
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Джиппинг
На машине
8 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Побывать в живописных местах Сахалина и оценить старинные инженерные сооружения
Начало: На площади Победы
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
12 400 ₽ за человека
Гора Лягушка: треккинг к месту силы айнов
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Лягушка: треккинг к месту силы айнов
Подняться на останец с потрясающим видом и проникнуться таинственной атмосферой
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
10 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Посетить невероятные по красоте места и насладиться первозданной природой Сахалина
Начало: На площади Победы
Расписание: в четверг в 09:00
13 авг в 09:00
20 авг в 09:00
10 000 ₽ за человека
От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)
Джиппинг
На машине
9 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)
Из Южно-Сахалинска - по кольцевому маршруту с видами на море и сопки
Начало: У ТК «Славянский»
Расписание: ежедневно в 08:00
17 авг в 08:00
25 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Чудеса Сахалина на мысе Великан
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чудеса Сахалина на мысе Великан
Увидеть птичьи базары, диковинную растительность и исполинские арки из камней
Начало: У вашего места проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Маяк Анива
На машине
7 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Маяк Анива
Добраться сложной, но живописной дорогой до уникального сооружения на скале и полюбоваться им
Начало: В Южно-Сахалинске на площади Победы
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Пешая
4.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
С трапа самолёта - на побережье Тихого океана
На машине
Полеты на самолетах
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
С трапа самолёта - на побережье Тихого океана
Начать путешествие на Сахалин с перезагрузки, шума волн и увлекательных рассказов о крае
Начало: В аэропорту Южно-Сахалинска
Завтра в 08:00
10 авг в 16:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
В поисках приключений: джип-экспедиция к тайнам Сахалина
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
8 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В поисках приключений: джип-экспедиция к тайнам Сахалина
Янтарный пляж, мыс Острый и Быковские пороги - за один день
Начало: На улице Горького
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
10 000 ₽ за человека
Тот самый маяк Анива с высадкой (из Новиково)
На лодке
11 часов
46 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Тот самый маяк Анива с высадкой (из Новиково)
Увидеть уникальный в мировом масштабе маяк
Начало: Для ТРАНСФЕРНЫХ ГОСТЕЙ - площадь Победы со стороны...
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00 и 12:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
6500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Пик Чехова - на вершину Южного Сахалина
Дата посещения: 13 июн 2026
Маршрут на пик Чехова не самый простой, особенно в чале пути. Маршрут идет вверх, довольно долго. Желательно иметь с трекинговые
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палки и перчатки для фитнеса. Наше восхождение было в тумане и низкой облачности, видов с вершин при подъеме мы не увидели, но это ничуть нас не расстроило. Курильский бамбук, кедровый стланик, карликовые березы, цветение рододендрона и все это в тумане. который гонит ветер.... Романтика! На обратном пути мы увидели панорамные виды на озера Тунайча и Изменчивое, город Южно- Сахалинск. Спасибо большое нашему гиду - проводнику Алексею и его собаке Лисе, которая нас охраняла. Она была приятным бонусом при подъёме! Пик Чехова, это то место, которое необходимо посетить!

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Ю
Те самые Тихая и Клоковский: янтарь, бухта, мыс, водопад, ледопад, Тории
Дата посещения: 15 апр 2025
Здравствуйте! Мне очень понравилась экскурсия на Клоковский водопад, Бухту Тихая и Врата Тории. Володя оказался таким прекрасным гидом, что я
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даже не ожидал, что бывают настолько хорошие гиды. В первую очередь мне он очень понравился как человек: очень живое общение от души, очень приветливый, отзывчивый, душевный, заботливый(купил дождевые плащи, накормил обедом за столиком со стульями с видом на море, подвёз на машине туда, куда сложно проехать и пришлось меньше идти) и интересный человек и при этом он профессионал своего дела. Моя оценка 110% из 100% или 5+ из 5. Впечатления чудесные на всю жизнь. Также очень понравился обед - сэндвичи были такие вкусные, что они тоже произвели очень хорошее впечатление. Если снова буду на Сахалине, то буду рад снова увидеть Александру и Владимира! Успехов Вам ребята в Вашей потрясающей работе!

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Ольга
Джип-путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Гида нет, есть водитель- там так почти всегда, поэтому многого не ждите. Особенно если рядом с водителем сядет какая-нибудь слишком
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общительная бабушка и полностью займёт его своими вопросами обо всём подряд. Даже если скажут что-то интересное, всё равно вы этого не услышите- звукоизоляция в Делике никакая плюс постоянно что-то звякает на кочках. А кочек и ям по дороге будет ооочень много. Погулять по самому мысу дали слишком мало времени, а перекус оказался слишком острым для не-фанатов корейской кухни. Зато природа потрясающая, уезжать не хотелось.

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Марина
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
волшебное место и очень приятный гид, дорога относительно быстрая и комфортная! Сергей был очень внимателен к нам, скорректировал нашу поездку
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в соответствии с нашим запросом вернуться домой пораньше, подбросил до магазина, посоветовал, где взять икры дешевле, чем на рынке! давал подробные инструкции по времени и маршруту, общался с нами в дороге и шутил, поддерживая приподнятое настроение. спасибо ему огромное за незабываемый день 💙

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Ольга
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Мария отличный организатор и экскурсовод, угостила нас вкуснейшем обедом!
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Марина
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас местной кухней! нам все
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очень понравилось! мыc Евстафия — невероятное место, ради которого можно терпеть любые неудобства и долгую дорогу. оно того стоит! кто не был здесь, тот не видел жемчужину Сахалина на чёрном вулканическом песке!

общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас+4
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
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Светлана
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
Всем привет, всё было замечательно, но это моя ошибка, этот поход за устрицами не для ребенка 4 лет. Хотя организаторы максимально смогли сделать так, чтоб было всё комфортно и для ребенка
Всем привет, всё было замечательно, но это моя ошибка, этот поход за устрицами не для ребенка
Всем привет, всё было замечательно, но это моя ошибка, этот поход за устрицами не для ребенка
Всем привет, всё было замечательно, но это моя ошибка, этот поход за устрицами не для ребенка
Всем привет, всё было замечательно, но это моя ошибка, этот поход за устрицами не для ребенка+1
Всем привет, всё было замечательно, но это моя ошибка, этот поход за устрицами не для ребенка
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А
Джип-путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Тур очень понравился, хорошо организованное путешествие, гид все рассказал про Сахалин. Вкусный обед рядом с морем и великолепной природой. Тур рекомендую!
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Катя
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально+5
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
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Катя
На джипах к мысам Великан и Птичий
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море+4
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
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Всего 1734 отзыва на Сахалине

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Ответы на вопросы от путешественников по Сахалину

Самые популярные экскурсии на Сахалине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Путешествие на маяк Анива;
  2. На джипах к мысам Великан и Птичий;
  3. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком;
  4. На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено);
  5. Авторская экскурсия по городу в стиле фьюжн.
Что посмотреть на Сахалине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Бухта Тихая;
  2. Мыс великан;
  3. Площадь Славы;
  4. Голубые озера;
  5. Маяк Анива;
  6. Хребет Жданко;
  7. Клоковский водопад;
  8. Гора Большевик;
  9. Гора Коврижка;
  10. Мыс Крильон.
Сколько стоит экскурсия по Сахалину в августе 2026
Сейчас на Сахалине можно забронировать 93 экскурсии от 1600 до 62 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1734 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 93 экскурсий на Сахалине на 2026 год, 1734 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь