Групповая
до 18 чел.
Путешествие на маяк Анива
Отправиться по морю к символу Сахалина, встретить нерп и искупаться в чистейшей воде бухты Мраморная
Начало: В центре Южно-Сахалинска
Расписание: ежедневно в 06:00
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
10 700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
На джипах к мысам Великан и Птичий
Увидеть скалы, рождённые океаном, и почувствовать дыхание дикого Сахалина
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
История, культура и знаковые места города - без скучных монологов
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 авг в 17:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
Отправиться на озеро Буссе, научиться собирать устриц и отведать на природе местные деликатесы
Начало: На площади Победы в Южно-Сахалинске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвторская экскурсия по городу в стиле фьюжн
Познакомиться с Южно-Сахалинском и понять, какие культуры он в себя вобрал
Сегодня в 17:00
10 авг в 13:00
от 12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Мыс Крильон - джип-путешествие на край земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
Начало: Парковка на площади Победы в Южно-Сахалинске
12 авг в 06:00
15 авг в 06:00
18 700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
Прикоснуться к дикой природе Сахалина и увидеть птичьи базары
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Бухта Тихая, Клоковский водопад и ворота тории
Побывать в трёх знаковых местах восточного Сахалина, и познакомиться с синтоистскими традициями
Начало: На улице Горького
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Красивейшее побережье Сахалина, скалистые арки, птичьи базары… и дух приключений
Начало: В Южно-Сахалинске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
9600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Чертов мост, Ведьмин мост и Маяк Слепиковского
Проехать по побережью Сахалина и увидеть осколки Карафуто
Начало: По договорённости. Перед оплатой, пожалуйста, уточ...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 07:00
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
На джипах к маякам: Слепиковского, Лопатина и сивучам
Увидеть Сахалин не из окна автобуса: исследовать побережье и прикоснуться к истории мореходства
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от 6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Корсаков и прогулка по побережью Охотского моря
Комфортное автопутешествие по русско-японским местам Сахалина (круглый год)
Сегодня в 17:00
10 авг в 13:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Путешествие на джипах в красивейшие места Сахалина
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 30 900 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Насладиться заповедной природой Сахалина и погулять по исторической рыбацкой деревушке
Начало: У вашего места проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 26 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Подняться на живописный мыс и насладиться первозданной природой
Начало: У вашего места проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 32 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Японское наследие Сахалина
Отыскать осколки периода Карафуто и взглянуть на японскую культуру глазами русских островитян
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина
К бухте Тихой, Клоковскому водопаду, Быковским порогам, Ториям и крабам - из Южно-Сахалинска
10 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Проделать долгий путь по побережью Анивского залива и его самым живописным местам
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
13 200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Побывать в живописных местах Сахалина и оценить старинные инженерные сооружения
Начало: На площади Победы
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
12 400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Лягушка: треккинг к месту силы айнов
Подняться на останец с потрясающим видом и проникнуться таинственной атмосферой
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озёра
Посетить невероятные по красоте места и насладиться первозданной природой Сахалина
Начало: На площади Победы
Расписание: в четверг в 09:00
13 авг в 09:00
20 авг в 09:00
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)
Из Южно-Сахалинска - по кольцевому маршруту с видами на море и сопки
Начало: У ТК «Славянский»
Расписание: ежедневно в 08:00
17 авг в 08:00
25 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Чудеса Сахалина на мысе Великан
Увидеть птичьи базары, диковинную растительность и исполинские арки из камней
Начало: У вашего места проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Маяк Анива
Добраться сложной, но живописной дорогой до уникального сооружения на скале и полюбоваться им
Начало: В Южно-Сахалинске на площади Победы
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
С трапа самолёта - на побережье Тихого океана
Начать путешествие на Сахалин с перезагрузки, шума волн и увлекательных рассказов о крае
Начало: В аэропорту Южно-Сахалинска
Завтра в 08:00
10 авг в 16:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
В поисках приключений: джип-экспедиция к тайнам Сахалина
Янтарный пляж, мыс Острый и Быковские пороги - за один день
Начало: На улице Горького
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Тот самый маяк Анива с высадкой (из Новиково)
Увидеть уникальный в мировом масштабе маяк
Начало: Для ТРАНСФЕРНЫХ ГОСТЕЙ - площадь Победы со стороны...
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00 и 12:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
6500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 13 июн 2026
Маршрут на пик Чехова не самый простой, особенно в чале пути. Маршрут идет вверх, довольно долго. Желательно иметь с трекинговые
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Ю
Дата посещения: 15 апр 2025
Здравствуйте! Мне очень понравилась экскурсия на Клоковский водопад, Бухту Тихая и Врата Тории. Володя оказался таким прекрасным гидом, что я
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Гида нет, есть водитель- там так почти всегда, поэтому многого не ждите. Особенно если рядом с водителем сядет какая-нибудь слишком
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волшебное место и очень приятный гид, дорога относительно быстрая и комфортная! Сергей был очень внимателен к нам, скорректировал нашу поездку
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Мария отличный организатор и экскурсовод, угостила нас вкуснейшем обедом!
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общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас местной кухней! нам все
+4
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Всем привет, всё было замечательно, но это моя ошибка, этот поход за устрицами не для ребенка 4 лет. Хотя организаторы максимально смогли сделать так, чтоб было всё комфортно и для ребенка
+1
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А
Тур очень понравился, хорошо организованное путешествие, гид все рассказал про Сахалин. Вкусный обед рядом с морем и великолепной природой. Тур рекомендую!
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Классная и лёгкая экскурсия по городу. Для знакомства с Южно-Сахалинском идеально
+5
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Дорога тяжелая, но всё было красиво. Удалось даже искупаться в Охотском море
+4
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Всего 1734 отзыва на Сахалине
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Ответы на вопросы от путешественников по Сахалину
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