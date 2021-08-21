С Светлана 5 Отзыв на: Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой, и она очень быстро все переиграла. Показала места, в которые мы бы сами никогда не добрались. Помогла в целом с организацией поездки и другими экскурсиями. В общем, это было то путешествие, в котором не пришлось ни о чем думать)) спасибо!

В Василий 5 Отзыв на: Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий Спасибо Александру!

А Андрей 5 Отзыв на: Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий С гидом Анней было все прекрасно. Более 4 часов мы добирались до к мысам Великан и Птичий. Была пасмурная погода и немного холодно,но то что мы увидели на берегу Охотского моря,привело всех в восторг. Кстати наша дорога из Москвы в Южно-Сахалинск,потом на Курилы и заканчивая свое путешествие на Камчатке не очень дорогая. Всего 200 000 рублей на человека (считая все экскурсии!)

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий Отличная поездка, которая превзошла наши ожидания. Спасибо Анне! Мои настоятельные рекомендации! Прекрасный гид. Планирую вернуться.

Д Дарья 5 Отзыв на: Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону Добрый день. Ездили со Светланой 3 сентября на Хребет Жданко, бонусом для нас было еще посещение бухты Тихая, где нас напоили вкусным кофе. Огромная благодарность Светлане за приключение, да, именно приключение, потому это не просто экскурсия, это наполненное историей, рассказами, дружелюбной обстановкой и индивидуальным подходом путешествие на север острова с прекрасным человеком, любящим Сахалин, то, что он делает, и готовым погрузить в эту атмосферу непросвещенных туристов. Все очень понравилось! Светлана очень крутая во всех смыслах! Как инструктор - четкая, ответственная, информативная. За всеми следит, рассказывает как правильно идти, что нас ждёт впереди. Юмор отличный! День выдался фантастический!