Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта

Управлять собачьей упряжкой, с ветерком прокатиться на снегоходе и насладиться морскими деликатесами

Отправляемся на Сахалин, чтобы пробовать японскую кухню и любоваться японской архитектурой, рассматривать ледопады и вдыхать морозный бриз Охотского моря.

Побываем в Тихой бухте и отдохнём от городских шума и суеты, отправимся на рыбалку или попробуем себя в крабалке — ловле краба, а затем приготовим рыбный обед прямо на льду.

Вас ждут традиционные айнские игры в этнодеревне, поездка на снегоходе по старинной железной дороге и бесконечные лесные просторы, из-за которых выглядывают заснеженные вершины.
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Ближайшие даты:
15
янв
29
янв
12
фев
26
фев
12
мар
26
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Порядок экскурсий может меняться при сохранении всей программы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время прилётов рейсов Москва-Южно-Сахалинск, встречи под иные рейсы согласуются в индивидуальном порядке
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, к рейсам Южно-Сахалинск-Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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