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По популярности
Авторский тур
4 дня
Инопланетный Итуруп
Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы
В первый день тура встреча группы в городе Южно-Са...
18 июня
28 июня
10 июля
14 июля
93 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Проплыть по морю, взойти на действующие вулканы, полюбоваться скалами из лавы
Южно-Сахалинск, гостиница, 09:00. Участники должны...
25 июня
20 июля
5 окт
12 окт
86 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска
Южно-Сахалинск, аэропорт. Точное время будет сообщ...
11 июля
7 сен
21 сен
6 окт
159 799₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
Поразиться разнообразию нетронутой природы и совершить круиз по Охотскому морю
Южно-Сахалинск, аэропорт. Точное время будет сообщ...
3 окт
10 окт
153 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Фантастические пейзажи Сахалина и первозданная природа мыса Крильон
Добраться до самой южной части острова, увидеть Японию и полюбоваться проливом Лаперуза
Аэропорт Южно-Сахалинска
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
119 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Погулять по необычным пляжам, проплыть по Охотскому морю и подняться на вулканы
В аэропорту города Южно-Сахалинск (точное время бу...
13 июня
12 сен
224 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
С океаном наедине: трип на Курильские острова
Прикоснуться к Тихому океану, увидеть кипящее вулканическое озеро и побывать на заброшенном маяке
Аэропорт Южно-Сахалинска, 15:30
13 июня
21 июля
3 авг
24 авг
195 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Южные мысы Сахалина: первозданная природа и морские деликатесы
Увидеть диких животных в естественной среде обитания и насладиться фантастическими видами
Южно-Сахалинск
6 июня
13 июня
20 июня
27 июня
85 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Автотур по Сахалину: знаковые локации и активный отдых
Увидеть маяк Анива, побывать на знаменитом острове Монерон и поискать янтарь на пляже Взморья
Аэропорт Южно-Сахалинска, около 13:00 (ко времени ...
15 июня
17 июня
20 июля
29 июля
132 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
За деликатесами и к сивучам на Сахалин
Попробовать икру и крабов на вечеринке у океана, устриц в лагуне Буссе, увидеть маяки и ластоногих
г. Южно-Сахалинск, гостиница, после 14:00
8 мая
12 мая
50 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Подышать морским воздухом и исследовать на лодках заброшенный японский маяк
Аэропорт Южно-Сахалинска
1 июня
4 июня
8 июня
11 июня
89 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Любоваться проливом Лаперуза и исследовать старые японские маяки и заброшенный крабовый завод
Южно-Сахалинск, железнодорожный вокзал
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
18 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья17 сентября 2023Прилететь за 10 000 км из Калининграда на Сахалин стоило бы только ради этого путешествия на край земли на мыс Крильон. Прекрасно было всё. Ещё до начала экскурсии - быстрые ответы и попытка решить любые вопросы по организации будь то загоны по оплате из-за кэшбека или необходимость припарковать машину на 2 дня. Старт от места проживания (машина каждого забирает из дома), что максимально удобно для гостей города. А дальше adventure: тут и бомбические виды дикой природы, и стаи взлетающих чаек и одинокие цапли, преодоление рек, грязевых морей, крутых перевалов. Японское и советское наследие. Конечно же моя отдельная любой маяки, с которыми вас возможно познакомят даже ближе, чем вы можете ожидать. И если вы ни разу не ночевали в палатке (это не про меня) - тоже не стоит переживать. И палатку поставят, и теплым спальником снабдят, и походный туалет организуют. У нас был шикарный ужин с костра и даже запечённая свежепойманная рыба (в программе только тем, у кого с кармой все в порядке). И сложно сказать, что было самым шикарным - походная баня с возможностью занырнуть в пролив Лаперуза; бескрайнее небо звёзд с висящим нам лагерем созвездием Большой медведицы или форфорисцирующий планктон, рассыпающийся потоками света от движения рук в темной воде Охотского моря, словно ты очутился в мультиках Миядзаки. Отдельный лайк за переговоры по рации со вторым экипажем - шутки и юмор всю дорогу.
- ААндрей3 августа 2023БЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тура были 22.07-23.07). Первая экскурсия (хотя назвать ее так язык не поворачивается), которая была у нас на Сахалине после прилета на остров и она же - самая незабываемая. Знаковое место, которое обязательно надо посетить, спланировав отпуск под планируемые гидом даты=) Почему не экскурсия? Потому что это целое действительно бездорожное двухдневное тур-приключение. Начинается в Южно-Сахалинске, далее путь до Невельска, стравка шин, пос. Шебунино и далее два дня побережья, выброшенной на берег морской капусты, знакомств с медведем Алексеем и работниками маяка на мысе Крильон, крутых ухабов, неземных видов и конечно же космических ощущений. Передать словами это сложно, это просто надо попробовать, поверьте мне. Оно того стоит!!! Вкусные шашлыки на берегу моря, а также походная баня подтвердят мои слова для тех, кто еще хоть капли сомневается в целесообразности=) На второй день ребята знакомят вас с космическим по красоте мысом Кузнецова, который посетить за однодневную поездку не получается, а также еще с несколькими укромнейшими местами юга острова. Еще раз хочу отметить профессионализм и человеческие качества организаторов! Фанаты Сахалина, приключений и внедорожья. Незабываемо!
- ААндрей23 июля 2023Первый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали к посещению обязательно. Естественно заранее, месяца за два))) Крильон был на первом месте. Ну это такое место, где надо побывать хоть раз в жизни. Обязательно, несмотря ни на что. Иначе второго шанса может ведь и не быть! На Сахалине не то чтобы туриндустрия развита глобально, нет она развита на энтузиазме местных жителей. Где то лучше, где-то хуже. Читайте отзывы, выбирайте Ваш формат и вперед! За впечатлениями! Нам же, считаем дико повезло. Мы "нарвались", да, нарвались - именно это выражение))) На фанатов своего края, любителей природы, экстрима и хорошего настроения во всем! Они любят внедорожье, приключения, отдых на природе и готовы всем показать как это выглядит с высоты клиренса их замечательных вездеходов! Тур двухдневный, с ночевкой на мысе, с баней, посиделками у костра, вкусной едой, приготовленной ребятами, закатом на берегу моря, крепким сном в удобных палатках, рассветом на том же берегу. В чем прелесть именно двухдневного тура - в том, что никто никуда не торопится! Времени хватит на все, на любые остановки, любые отвороты от машрута по желанию. Наша группа турыстов подобралась просто замечательная! Некоторые были местные - они постоянно ездят с ребятами просто отдохнуть от работы, от забот, очистить мозг от накопившегося мусора. Подробности опустим, ведь"… все что происходит на Крильоне - остается на Крильоне…". Но Вы, если через это пройдете, то уверяем -никогда ЭТО не забудете!))) Так, что мы всем настоятельно рекомендуем, кто планирует ехать на Крильон - выбирать двухдневный тур с Ильей и ребятами. Это будет незабываемо!!!
- ИИгорь12 сентября 2022Огромное спасибо за организацию тура. Самые наилучшие и яркие впечатления от поездки, экскурсий и вкусных морепродуктов. Особенно хочется отметить и выразить признательность и благодарность экскурсоводу Ирине за внимательное, доброжелательное и профессиональное отношение к нам. Все экскурсии были организованы на высоком профессиональном уровне. Будем рекомендовать Вас. И надеемся на дальнейшее сотрудничество по другим направлениям.
- ООльга22 августа 2022Сахалин - прекрасное место для отдыха. Впечатляет красота природы и многообразие пейзажей. На Сахалине природа превосходит урбанистический пейзаж, остров омывают Японское и Охотское моря, поэтому каждый сможет отдохнуть на побережье. Главной достопримечательностью можно назвать горный воздух, с высоты можно насладиться красивейшими видами города Южно-Сахалинска. Относительно организации тура, организатором был заявлен групповой тур до 8 человек. Фактически группа состояла из 9 человек, плюс непосредственно принимающая сторона объединила нас с еще одной группой из 7 человек. Для меня момент индивидуального тура был приоритетен. Я понимаю, что в данный момент большой спрос на внутренний туризм, и Сахалин одно из популярных направление, но очень бы хотелось, чтобы заявленные условия не расходились с реальной ситуацией.
Ответы на вопросы от путешественников по Сахалину
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Сколько стоит тур на Сахалине в апреле 2024
Сейчас на Сахалине можно забронировать 12 авторских туров от 18 500 ₽ до 224 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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