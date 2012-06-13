Н Наталья Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон Прилететь за 10 000 км из Калининграда на Сахалин стоило бы только ради этого путешествия на край земли на мыс Крильон. Прекрасно было всё. Ещё до начала экскурсии - быстрые ответы и попытка решить любые вопросы по организации будь то загоны по оплате из-за кэшбека или необходимость припарковать машину на 2 дня. Старт от места проживания (машина каждого забирает из дома), что максимально удобно для гостей города. А дальше adventure: тут и бомбические виды дикой природы, и стаи взлетающих чаек и одинокие цапли, преодоление рек, грязевых морей, крутых перевалов. Японское и советское наследие. Конечно же моя отдельная любой маяки, с которыми вас возможно познакомят даже ближе, чем вы можете ожидать. И если вы ни разу не ночевали в палатке (это не про меня) - тоже не стоит переживать. И палатку поставят, и теплым спальником снабдят, и походный туалет организуют. У нас был шикарный ужин с костра и даже запечённая свежепойманная рыба (в программе только тем, у кого с кармой все в порядке). И сложно сказать, что было самым шикарным - походная баня с возможностью занырнуть в пролив Лаперуза; бескрайнее небо звёзд с висящим нам лагерем созвездием Большой медведицы или форфорисцирующий планктон, рассыпающийся потоками света от движения рук в темной воде Охотского моря, словно ты очутился в мультиках Миядзаки. Отдельный лайк за переговоры по рации со вторым экипажем - шутки и юмор всю дорогу.

А Андрей Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон БЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тура были 22.07-23.07). Первая экскурсия (хотя назвать ее так язык не поворачивается), которая была у нас на Сахалине после прилета на остров и она же - самая незабываемая. Знаковое место, которое обязательно надо посетить, спланировав отпуск под планируемые гидом даты=) Почему не экскурсия? Потому что это целое действительно бездорожное двухдневное тур-приключение. Начинается в Южно-Сахалинске, далее путь до Невельска, стравка шин, пос. Шебунино и далее два дня побережья, выброшенной на берег морской капусты, знакомств с медведем Алексеем и работниками маяка на мысе Крильон, крутых ухабов, неземных видов и конечно же космических ощущений. Передать словами это сложно, это просто надо попробовать, поверьте мне. Оно того стоит!!! Вкусные шашлыки на берегу моря, а также походная баня подтвердят мои слова для тех, кто еще хоть капли сомневается в целесообразности=) На второй день ребята знакомят вас с космическим по красоте мысом Кузнецова, который посетить за однодневную поездку не получается, а также еще с несколькими укромнейшими местами юга острова. Еще раз хочу отметить профессионализм и человеческие качества организаторов! Фанаты Сахалина, приключений и внедорожья. Незабываемо!

А Андрей Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон Первый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали к посещению обязательно. Естественно заранее, месяца за два))) Крильон был на первом месте. Ну это такое место, где надо побывать хоть раз в жизни. Обязательно, несмотря ни на что. Иначе второго шанса может ведь и не быть! На Сахалине не то чтобы туриндустрия развита глобально, нет она развита на энтузиазме местных жителей. Где то лучше, где-то хуже. Читайте отзывы, выбирайте Ваш формат и вперед! За впечатлениями! Нам же, считаем дико повезло. Мы "нарвались", да, нарвались - именно это выражение))) На фанатов своего края, любителей природы, экстрима и хорошего настроения во всем! Они любят внедорожье, приключения, отдых на природе и готовы всем показать как это выглядит с высоты клиренса их замечательных вездеходов! Тур двухдневный, с ночевкой на мысе, с баней, посиделками у костра, вкусной едой, приготовленной ребятами, закатом на берегу моря, крепким сном в удобных палатках, рассветом на том же берегу. В чем прелесть именно двухдневного тура - в том, что никто никуда не торопится! Времени хватит на все, на любые остановки, любые отвороты от машрута по желанию. Наша группа турыстов подобралась просто замечательная! Некоторые были местные - они постоянно ездят с ребятами просто отдохнуть от работы, от забот, очистить мозг от накопившегося мусора. Подробности опустим, ведь"… все что происходит на Крильоне - остается на Крильоне…". Но Вы, если через это пройдете, то уверяем -никогда ЭТО не забудете!))) Так, что мы всем настоятельно рекомендуем, кто планирует ехать на Крильон - выбирать двухдневный тур с Ильей и ребятами. Это будет незабываемо!!!

И Игорь Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты Огромное спасибо за организацию тура. Самые наилучшие и яркие впечатления от поездки, экскурсий и вкусных морепродуктов. Особенно хочется отметить и выразить признательность и благодарность экскурсоводу Ирине за внимательное, доброжелательное и профессиональное отношение к нам. Все экскурсии были организованы на высоком профессиональном уровне. Будем рекомендовать Вас. И надеемся на дальнейшее сотрудничество по другим направлениям.