Авторские туры на Сахалине

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Инопланетный Итуруп
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Инопланетный Итуруп
Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы
В первый день тура встреча группы в городе Южно-Са...
18 июня
28 июня
10 июля
14 июля
93 000 за человека
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Проплыть по морю, взойти на действующие вулканы, полюбоваться скалами из лавы
Южно-Сахалинск, гостиница, 09:00. Участники должны...
25 июня
20 июля
5 окт
12 окт
86 000 за человека
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска
Южно-Сахалинск, аэропорт. Точное время будет сообщ...
11 июля
7 сен
21 сен
6 окт
159 799 за человека
Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
Поразиться разнообразию нетронутой природы и совершить круиз по Охотскому морю
Южно-Сахалинск, аэропорт. Точное время будет сообщ...
3 окт
10 окт
153 000 за человека
Фантастические пейзажи Сахалина и первозданная природа мыса Крильон
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Фантастические пейзажи Сахалина и первозданная природа мыса Крильон
Добраться до самой южной части острова, увидеть Японию и полюбоваться проливом Лаперуза
Аэропорт Южно-Сахалинска
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
119 900 за человека
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
🚗 На машине
Авторский тур
14 дней
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Погулять по необычным пляжам, проплыть по Охотскому морю и подняться на вулканы
В аэропорту города Южно-Сахалинск (точное время бу...
13 июня
12 сен
224 000 за человека
С океаном наедине: трип на Курильские острова
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
С океаном наедине: трип на Курильские острова
Прикоснуться к Тихому океану, увидеть кипящее вулканическое озеро и побывать на заброшенном маяке
Аэропорт Южно-Сахалинска, 15:30
13 июня
21 июля
3 авг
24 авг
195 000 за человека
Южные мысы Сахалина: первозданная природа и морские деликатесы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Южные мысы Сахалина: первозданная природа и морские деликатесы
Увидеть диких животных в естественной среде обитания и насладиться фантастическими видами
Южно-Сахалинск
6 июня
13 июня
20 июня
27 июня
85 000 за человека
Автотур по Сахалину: знаковые локации и активный отдых
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Автотур по Сахалину: знаковые локации и активный отдых
Увидеть маяк Анива, побывать на знаменитом острове Монерон и поискать янтарь на пляже Взморья
Аэропорт Южно-Сахалинска, около 13:00 (ко времени ...
15 июня
17 июня
20 июля
29 июля
132 000 за человека
За деликатесами и к сивучам на Сахалин
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
За деликатесами и к сивучам на Сахалин
Попробовать икру и крабов на вечеринке у океана, устриц в лагуне Буссе, увидеть маяки и ластоногих
г. Южно-Сахалинск, гостиница, после 14:00
8 мая
12 мая
50 000 за человека
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Подышать морским воздухом и исследовать на лодках заброшенный японский маяк
Аэропорт Южно-Сахалинска
1 июня
4 июня
8 июня
11 июня
89 900 за человека
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Любоваться проливом Лаперуза и исследовать старые японские маяки и заброшенный крабовый завод
Южно-Сахалинск, железнодорожный вокзал
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
18 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    17 сентября 2023
    Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
    Прилететь за 10 000 км из Калининграда на Сахалин стоило бы только ради этого путешествия на край земли на мыс Крильон. Прекрасно было всё. Ещё до начала экскурсии - быстрые ответы и попытка решить любые вопросы по организации будь то загоны по оплате из-за кэшбека или необходимость припарковать машину на 2 дня. Старт от места проживания (машина каждого забирает из дома), что максимально удобно для гостей города. А дальше adventure: тут и бомбические виды дикой природы, и стаи взлетающих чаек и одинокие цапли, преодоление рек, грязевых морей, крутых перевалов. Японское и советское наследие. Конечно же моя отдельная любой маяки, с которыми вас возможно познакомят даже ближе, чем вы можете ожидать. И если вы ни разу не ночевали в палатке (это не про меня) - тоже не стоит переживать. И палатку поставят, и теплым спальником снабдят, и походный туалет организуют. У нас был шикарный ужин с костра и даже запечённая свежепойманная рыба (в программе только тем, у кого с кармой все в порядке). И сложно сказать, что было самым шикарным - походная баня с возможностью занырнуть в пролив Лаперуза; бескрайнее небо звёзд с висящим нам лагерем созвездием Большой медведицы или форфорисцирующий планктон, рассыпающийся потоками света от движения рук в темной воде Охотского моря, словно ты очутился в мультиках Миядзаки. Отдельный лайк за переговоры по рации со вторым экипажем - шутки и юмор всю дорогу.
  • А
    Андрей
    3 августа 2023
    Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
    БЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тура были 22.07-23.07). Первая экскурсия (хотя назвать ее так язык не поворачивается), которая была у нас на Сахалине после прилета на остров и она же - самая незабываемая. Знаковое место, которое обязательно надо посетить, спланировав отпуск под планируемые гидом даты=) Почему не экскурсия? Потому что это целое действительно бездорожное двухдневное тур-приключение. Начинается в Южно-Сахалинске, далее путь до Невельска, стравка шин, пос. Шебунино и далее два дня побережья, выброшенной на берег морской капусты, знакомств с медведем Алексеем и работниками маяка на мысе Крильон, крутых ухабов, неземных видов и конечно же космических ощущений. Передать словами это сложно, это просто надо попробовать, поверьте мне. Оно того стоит!!! Вкусные шашлыки на берегу моря, а также походная баня подтвердят мои слова для тех, кто еще хоть капли сомневается в целесообразности=) На второй день ребята знакомят вас с космическим по красоте мысом Кузнецова, который посетить за однодневную поездку не получается, а также еще с несколькими укромнейшими местами юга острова. Еще раз хочу отметить профессионализм и человеческие качества организаторов! Фанаты Сахалина, приключений и внедорожья. Незабываемо!
    БЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тура
  • А
    Андрей
    23 июля 2023
    Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
    Первый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали к посещению обязательно. Естественно заранее, месяца за два))) Крильон был на первом месте. Ну это такое место, где надо побывать хоть раз в жизни. Обязательно, несмотря ни на что. Иначе второго шанса может ведь и не быть! На Сахалине не то чтобы туриндустрия развита глобально, нет она развита на энтузиазме местных жителей. Где то лучше, где-то хуже. Читайте отзывы, выбирайте Ваш формат и вперед! За впечатлениями! Нам же, считаем дико повезло. Мы "нарвались", да, нарвались - именно это выражение))) На фанатов своего края, любителей природы, экстрима и хорошего настроения во всем! Они любят внедорожье, приключения, отдых на природе и готовы всем показать как это выглядит с высоты клиренса их замечательных вездеходов! Тур двухдневный, с ночевкой на мысе, с баней, посиделками у костра, вкусной едой, приготовленной ребятами, закатом на берегу моря, крепким сном в удобных палатках, рассветом на том же берегу. В чем прелесть именно двухдневного тура - в том, что никто никуда не торопится! Времени хватит на все, на любые остановки, любые отвороты от машрута по желанию. Наша группа турыстов подобралась просто замечательная! Некоторые были местные - они постоянно ездят с ребятами просто отдохнуть от работы, от забот, очистить мозг от накопившегося мусора. Подробности опустим, ведь"… все что происходит на Крильоне - остается на Крильоне…". Но Вы, если через это пройдете, то уверяем -никогда ЭТО не забудете!))) Так, что мы всем настоятельно рекомендуем, кто планирует ехать на Крильон - выбирать двухдневный тур с Ильей и ребятами. Это будет незабываемо!!!
    Первый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали к
  • И
    Игорь
    12 сентября 2022
    Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
    Огромное спасибо за организацию тура. Самые наилучшие и яркие впечатления от поездки, экскурсий и вкусных морепродуктов. Особенно хочется отметить и выразить признательность и благодарность экскурсоводу Ирине за внимательное, доброжелательное и профессиональное отношение к нам. Все экскурсии были организованы на высоком профессиональном уровне. Будем рекомендовать Вас. И надеемся на дальнейшее сотрудничество по другим направлениям.
  • О
    Ольга
    22 августа 2022
    Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
    Сахалин - прекрасное место для отдыха. Впечатляет красота природы и многообразие пейзажей. На Сахалине природа превосходит урбанистический пейзаж, остров омывают Японское и Охотское моря, поэтому каждый сможет отдохнуть на побережье. Главной достопримечательностью можно назвать горный воздух, с высоты можно насладиться красивейшими видами города Южно-Сахалинска. Относительно организации тура, организатором был заявлен групповой тур до 8 человек. Фактически группа состояла из 9 человек, плюс непосредственно принимающая сторона объединила нас с еще одной группой из 7 человек. Для меня момент индивидуального тура был приоритетен. Я понимаю, что в данный момент большой спрос на внутренний туризм, и Сахалин одно из популярных направление, но очень бы хотелось, чтобы заявленные условия не расходились с реальной ситуацией.

Ответы на вопросы от путешественников по Сахалину

Самые популярные туры на Сахалине
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Инопланетный Итуруп
  2. Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
  3. Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
  4. Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
  5. Фантастические пейзажи Сахалина и первозданная природа мыса Крильон
Что посмотреть на Сахалине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Мыс великан
  2. Бухта Тихая
  3. Маяк Анива
Сколько стоит тур на Сахалине в апреле 2024
Сейчас на Сахалине можно забронировать 12 авторских туров от 18 500 ₽ до 224 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самый интересный из 12 туров на Сахалине на 2024 год, 5 ⭐ отзывов, цены от 18500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
All Airlines
ХорошоТам