Японская кухня. Мы встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска и поедем в отель Мега Палас. Там у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после долгого перелета и перестроиться на местное время. В 14:30 встретимся на приветственном обеде в японском ресторане «Хомура». Вы попробуете оригинальные блюда от шеф-повара из Японии и перенесетесь в страну восходящего солнца. Примерные блюда, которые вас будут ждать: крабовый суп с яйцом, салат Сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), и жареная камбала (камбала филе, соус тенцую).

Японская архитектура и Сахалин Чехова. Познакомившись с японской кухней, отправимся на экскурсию по городу. История Южно-Сахалинска тесно связана с Японией, так что вы увидите колоритные японские сооружения: например, здание краеведческого музея, которое изображают на многих открытках. При желании можно зайти внутрь. А еще рядом есть любопытный музей, посвященный книге «Остров Сахалин» А. П. Чехова. Антон Павлович делал подробные описания этих мест в конце 19 века — по роману можно проследить, как сильно изменилась жизнь на острове.

Город с высоты птичьего полета. Еще зайдем в мемориальный комплекс «Победа» и посмотрим на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух». Виды отсюда открываются фантастические: внизу разбросаны разноцветные домики, вдали то и дело взлетают и садятся самолеты (аэропорт находится недалеко от города), а вокруг горы и леса — красота!

Вечером вернемся в отель и отдохнем. В этот день особенно важно перестроиться на местное время и выспаться, ведь дальше нас ждет еще более насыщенная программа.