Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Авторский тур на Сахалине

Подышать морским воздухом и исследовать на лодках заброшенный японский маяк

4.5
2 отзыва
Сахалин — удивительный остров, который будто бы переносит в какой-то другой мир.

Тут сохранились некоторые старые японские здания, можно попробовать настоящую японскую и корейскую кухню, увидеть огромных крабов, размером с человеческую голову, а еще наслаждаться волнами и шумом Охотского моря.

Вы прокатитесь на лодках к старому заброшенному маяку Анива, который считается туристическим символом острова, полюбуетесь скалами в Тихой бухте и исследуете гроты и пещеры на мысе Великан. Устройте себе самое яркое приключение лета — такие впечатления запомнятся надолго!
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Ближайшие даты:
1
июн
4
июн
8
июн
11
июн
15
июн
18
июн
22
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, очередность экскурсий и маршрут могут быть изменены.

В группе до 8 участников. Тур состоится от 4 участников.

Проживание. Мега Палас Отель 4* — современный отель у подножия Сусунайских гор. Размещение двухместное. Возможно размещение в других отелях под запрос.

Питание. Завтраки в отеле по системе «шведский стол», обеды в кафе (в первый день) и в формате пикника (ланч-боксы). Будет возможность попробовать японскую и корейскую кухни, которые распространены на Сахалине.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Южно-Сахалинску и частички Японии

Японская кухня. Мы встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска и поедем в отель Мега Палас. Там у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после долгого перелета и перестроиться на местное время. В 14:30 встретимся на приветственном обеде в японском ресторане «Хомура». Вы попробуете оригинальные блюда от шеф-повара из Японии и перенесетесь в страну восходящего солнца. Примерные блюда, которые вас будут ждать: крабовый суп с яйцом, салат Сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), и жареная камбала (камбала филе, соус тенцую).

Японская архитектура и Сахалин Чехова. Познакомившись с японской кухней, отправимся на экскурсию по городу. История Южно-Сахалинска тесно связана с Японией, так что вы увидите колоритные японские сооружения: например, здание краеведческого музея, которое изображают на многих открытках. При желании можно зайти внутрь. А еще рядом есть любопытный музей, посвященный книге «Остров Сахалин» А. П. Чехова. Антон Павлович делал подробные описания этих мест в конце 19 века — по роману можно проследить, как сильно изменилась жизнь на острове.

Город с высоты птичьего полета. Еще зайдем в мемориальный комплекс «Победа» и посмотрим на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух». Виды отсюда открываются фантастические: внизу разбросаны разноцветные домики, вдали то и дело взлетают и садятся самолеты (аэропорт находится недалеко от города), а вокруг горы и леса — красота!

Вечером вернемся в отель и отдохнем. В этот день особенно важно перестроиться на местное время и выспаться, ведь дальше нас ждет еще более насыщенная программа.

Прогулки по Южно-Сахалинску и частички ЯпонииПрогулки по Южно-Сахалинску и частички ЯпонииПрогулки по Южно-Сахалинску и частички ЯпонииПрогулки по Южно-Сахалинску и частички ЯпонииПрогулки по Южно-Сахалинску и частички ЯпонииПрогулки по Южно-Сахалинску и частички Японии
2 день

Тихая бухта, побережье Охотского моря, крабы и огромный водопад

Дорога в Тихую Бухту. Завтракаем в отеле и выезжаем в 8 утра в бухту Тихая. Это очень живописное место на восточном побережье Сахалина. Название «Тихая» бухта получила благодаря первому русскому мореплавателю Ивану Крузенштерну — гид обязательно расскажет вам эту захватывающую историю.

Японские ворота и огромные крабы. По пути в Тихую бухту сделаем остановку возле ворот Тори, оставшихся от японского храма, пособираем сахалинский янтарь и заедем на самый большой на острове крабовый рынок. Здесь можно сделать очень эффектные фотографии с крабами — есть крабы больше человеческой головы! А еще можно попробовать местную ягоду клоповку, которая растет только здесь.

Скала и побережье. В Тихой бухте устроим обед на природе, а еще исследуем местные растения: поищем морской шиповник, термопсис и аралию. Вы увидите живописный скальный остров «Заметный» с плоской вершиной и широким основанием и прогуляетесь вдоль побережья.

Огромный водопад. После Тихой бухты поедем на один из самых высоких водопадов Сахалина — Клоковский. Здесь всегда свежо и прохладно: хочется долго смотреть на стекающие вниз потоки и слушать шум воды. Транспорт не подъезжает близко и часть пути нужно пройти пешком — это очень живописная экотропа, по которой приятно прогуляться.

Вечер в Южно-Сахалинске. Около 16 часов будем возвращаться обратно в город, в Южно-Сахалинске окажемся около 18 часов. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно сходить на ужин или еще посмотреть город.

Тихая бухта, побережье Охотского моря, крабы и огромный водопадТихая бухта, побережье Охотского моря, крабы и огромный водопадТихая бухта, побережье Охотского моря, крабы и огромный водопадТихая бухта, побережье Охотского моря, крабы и огромный водопадТихая бухта, побережье Охотского моря, крабы и огромный водопадТихая бухта, побережье Охотского моря, крабы и огромный водопад
3 день

Пещеры и гроты мыса Великан и Охотское море

На побережье Охотского моря. После сытного и вкусного завтрака в отеле выезжаем в поселок Охотское. Прогуляемся там по побережью Охотского моря, а затем отправимся на мыс Великан, который входит в ТОП-5 самых посещаемых мест на Сахалине. Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан раскинулось множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов разных размеров и причудливых форм. Фантастическое зрелище!

Обед на природе и поющий фонтан. Устроим пикник среди всей этой красоты, попьем ароматный чай из сахалинских трав, полюбуемся морскими пейзажами, а вечером отправимся обратно в Южно-Сахалинск. Туда мы приедем около 19 часов — у вас будет время, чтобы самостоятельно сходить на ужин и полюбоваться поющим музыкальном фонтаном в ближайшем парке.

Пещеры и гроты мыса Великан и Охотское мореПещеры и гроты мыса Великан и Охотское мореПещеры и гроты мыса Великан и Охотское мореПещеры и гроты мыса Великан и Охотское мореПещеры и гроты мыса Великан и Охотское мореПещеры и гроты мыса Великан и Охотское море
4 день

На лодках к маяку Анива

Дорога к заброшенному маяку. До 8 утра завтракаем в формате «шведский стол», после этого выезжаем на экскурсию к маяку Анива. По суше доберемся до поселка Новиково, там пройдем инструктаж, пересядем на лодки и отправимся в морское путешествие. На лодках может быть до 12 человек, включая нашу группу.

Волны, лодки и маяк. Маяк Анива — одно из самых впечатляющих мест Сахалина, которое особенно здорово смотреть именно с воды. Маяк построили японцы в 1939 году, это было одно из самых сложных сооружений на острове. Потом маяк забросили, он уже давно не действует, зато превратился в популярный и при этом достаточно труднодоступный туристический объект, который притягивает путешественников со всего мира. Вы узнаете загадочные истории, связанные с маяком, и необычные факты об этом месте.

Решение о высадке на маяк Анива принимается капитаном лодки.

Пикник на мысе Мраморный. После этого отправимся к мысу Мраморный, там устроим обед на природе (ланч-боксы), погуляем и полюбуемся природой, а в 16 часов поедем в Южно-Сахалинск. Дорога займет около двух часов, так что к 18 часам вернемся в гостиницу и отдохнем после такого насыщенного дня.

На лодках к маяку АниваНа лодках к маяку АниваНа лодках к маяку АниваНа лодках к маяку АниваНа лодках к маяку АниваНа лодках к маяку Анива
5 день

Пять программ на выбор

Сегодня вы можете выбрать одну из шести экскурсий (за дополнительную плату):

Вариант 1: Устрицы на озере Буссе. Приедем на озеро Буссе, где водится много устриц. Вам дадут специальную банку для сбора, а потом шеф-повар проведет мастер-класс по открыванию устриц. Это настоящее гастрономическое приключение с возможностью ощутить себя собирателем морских деликатесов.

Вариант 2: Чертов мост. Завтракаем в отеле и выезжаем в 8:30 в Холмский район. К 11 часам доберемся до Чертова моста в районе станции Николайчук. Это уникальное железнодорожное сооружение, построенное японцами в 20-х годах прошлого века. Здесь сохранилось два тоннеля длиной почти 900 метров. Внутри горы тоннели делают почти целый круг и идут по спирали, так что верхняя часть тоннеля выходит прямо над въездом в него. Удивительно, что все это делали тогда, когда не было ни GPS, ни современных технологий, рассчитывающих положение в пространстве. В 13 часов устроим пикник (ланч-боксы), а потом отправимся в портовый город Холмск. Сахалинцы называют его «морскими воротами»: порт связывает остров с материком, именно сюда приходят пассажирские паромы из материковой части России.
Погуляем по набережной Холмска, посмотрим старый японский павильон в селе Чепланово, который чудом удалось сохранить практически в первозданном виде. А потом поедем на базу отдыха Бамбучки, насладимся ароматами цветущих садов и зарядимся энергией природы. В 16 часов поедем в Южно-Сахалинск и вернемся в гостиницу около 18 часов. У вас будет свободное время, чтобы сходить на ужин и погулять.

Вариант 3: Бирюзовые озера и мыс Евстафия. Проедем по самым живописным местам Тонино-Анивского полуострова, а перед этим заедем на Бирюзовые озера, где получаются фантастические фотографии. На мысе Евстафия у вас будет свободное время для прогулок и обед (в формате ланч-боксов). После чего в 16 часове вернемся в Южно-Сахалинск.

Вариант 4: Экстрим на квадроциклах до вулкана. Возле Южно-Сахалинска есть огромный грязевой вулкан — к нему мы и отправимся на квадроциклах. Приготовьтесь к захватывающим горкам и спускам, сахалинскому лесу и речкам!

Вариант 5: Рыбалка. Любителям рыбной ловли покажут самые лучшие места, выдадут удочки и снасти. А потом улов можно будет съесть.

Пять программ на выборПять программ на выборПять программ на выборПять программ на выбор
6 день

Рынок с морепродуктами и отъезд

Завтракаем, собираем вещи и в 9 утра выезжаем из отеля. Мы завезем вас на рынок, где можно купить свежие морепродукты: рыбу и икру. Чтобы все хорошо доехало, покупки вам завернут в специальные термопакеты, так что домой вы привезете все свежее. В 11 часов мы приедем в аэропорт — ориентируйтесь на это время и выбирайте подходящие для вас рейсы.

Рынок с морепродуктами и отъездРынок с морепродуктами и отъездРынок с морепродуктами и отъездРынок с морепродуктами и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание, в том числе моторные лодки на водные экскурсии
  • Сопровождение опытного гида-экскурсовода на протяжении всей программы
  • Питание по программе: завтраки в отеле и обеды
  • Проживание: отель Мега Палас 4* (стоимость дана за одного человека в двухместном номере)
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Одноместное размещение, цена - по запросу
  • Дополнительная экскурсия в пятый день
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
И
12 сен 2022
Огромное спасибо за организацию тура. Самые наилучшие и яркие впечатления от поездки, экскурсий и вкусных морепродуктов. Особенно хочется отметить и выразить признательность и благодарность экскурсоводу Ирине за внимательное, доброжелательное и профессиональное отношение к нам. Все экскурсии были организованы на высоком профессиональном уровне. Будем рекомендовать Вас. И надеемся на дальнейшее сотрудничество по другим направлениям.
О
22 авг 2022
Сахалин - прекрасное место для отдыха. Впечатляет красота природы и многообразие пейзажей. На Сахалине природа превосходит урбанистический пейзаж, остров омывают Японское и Охотское моря, поэтому каждый сможет отдохнуть на побережье. Главной достопримечательностью можно назвать горный воздух, с высоты можно насладиться красивейшими видами города Южно-Сахалинска. Относительно организации тура, организатором был заявлен групповой тур до 8 человек. Фактически группа состояла из 9 человек, плюс непосредственно принимающая сторона объединила нас с еще одной группой из 7 человек. Для меня момент индивидуального тура был приоритетен. Я понимаю, что в данный момент большой спрос на внутренний туризм, и Сахалин одно из популярных направление, но очень бы хотелось, чтобы заявленные условия не расходились с реальной ситуацией.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Ольга, здравствуйте! Очень рады, что вам понравилось на Сахалине: согласны, что и природа, и достопримечательности достойны того, чтобы увидеть своими глазами. По вашему комментарию относительно размера группы, ответим для будущих путешественников. На вашу дату у нас были вы (семья, 3 чел) и одна компания (6 чел все вместе). У нас был вариант, или кого-то одного не бронировать, или решить вопрос комфортности для всех. 1) Для каждой подгруппы мы организовали индивидуальную обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску. В вашем случае - вы не ждали еще несколько часов, пока прилетит второй рейс 2) Для каждой подгруппы был свой транспорт - на экскурсии ваша семья ездила на отдельном автомобиле. На месте вы уже были вместе. 3) Объединения с группой 7 чел не было. Вы действительно были паралелльно с группой 7 чел на экскурсии на мыс Великан, но также впереди и сзади были другие группы от других организаторов. Единственное, где были вы вместе - это общий стол на обеде, но возражений не поступало. Дорогие путешественники, если вам необходим индивидуальный подход - мы готовы рассчитать индивидуальный тур непосредственно для вашей семьи и компании!

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыБухта ТихаяПопулярные местаМыс великанЗаброшенные места

Похожие туры из Сахалина

Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Любоваться проливом Лаперуза и исследовать старые японские маяки и заброшенный крабовый завод
Южно-Сахалинск, железнодорожный вокзал
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
18 500 за человека
Автотур по Сахалину: знаковые локации и активный отдых
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Автотур по Сахалину: знаковые локации и активный отдых
Увидеть маяк Анива, побывать на знаменитом острове Монерон и поискать янтарь на пляже Взморья
Аэропорт Южно-Сахалинска, около 13:00 (ко времени ...
15 июня
17 июня
20 июля
29 июля
132 000 за человека
Фантастические пейзажи Сахалина и первозданная природа мыса Крильон
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Фантастические пейзажи Сахалина и первозданная природа мыса Крильон
Добраться до самой южной части острова, увидеть Японию и полюбоваться проливом Лаперуза
Аэропорт Южно-Сахалинска
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
119 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Сахалине
Все туры из Сахалина
All Airlines
ХорошоТам