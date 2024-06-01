Добраться до самой южной части острова, увидеть Японию и полюбоваться проливом Лаперуза
Вы погуляете по побережью Охотского моря, прокатитесь на лодках к заброшенному японскому маяку, исследуете прибрежные гроты и пещеры, а если повезет, даже увидите сивучей в своей естественной среде обитания.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|119 900 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, очередность экскурсий и маршрут могут быть изменены.
В группе до 8 участников. Тур состоится от 4 участников.
Проживание. Двухместное размещение в «Мега Палас Отель», 4* — современный отель у подножия Сусунайских гор. По согласованию возможно размещение в других отелях Южно-Сахалинска. Одну ночь мы проведём в палатках (или домиках на кордоне, по запросу и технической возможности). Подселение не предусмотрено.
Питание. Завтраки в отеле по системе «шведский стол», обеды в кафе (в первый день) и в формате пикника (ланч-боксы), один ужин-пикник на мысе Крильон.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Прогулки по Южно-Сахалинску и частички Японии
Мы встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска и поедем в отель Мега Палас. Там у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после долгого перелета и перестроиться на местное время. В 14:30 встретимся на приветственном обеде в японском ресторане «Хомура». Вы попробуете оригинальные блюда от шеф-повара из Японии и перенесетесь в страну восходящего солнца. Примерные блюда, которые вас будут ждать: крабовый суп с яйцом, салат Сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), и жареная камбала (камбала филе, соус тенцую).
Познакомившись с японской кухней, отправимся на экскурсию по городу. История Южно-Сахалинска тесно связана с Японией, так что вы увидите колоритные японские сооружения: например, здание краеведческого музея, которое изображают на многих открытках. При желании можно зайти внутрь. А еще рядом есть любопытный музей, посвященный книге «Остров Сахалин» А. П. Чехова. Антон Павлович делал подробные описания этих мест в конце 19 века — по роману можно проследить, как сильно изменилась жизнь на острове.
Еще зайдем в мемориальный комплекс «Победа» и посмотрим на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух». Виды отсюда открываются фантастические: внизу разбросаны разноцветные домики, вдали то и дело взлетают и садятся самолеты (аэропорт находится недалеко от города), а вокруг горы и леса — красота!
Вечером вернемся в отель и отдохнем. В этот день особенно важно перестроиться на местное время и выспаться, ведь дальше нас ждет еще более насыщенная программа.
Тихая бухта, побережье Охотского моря, крабы и огромный водопад
Завтракаем в отеле и выезжаем в 8 утра в бухту Тихая. Это очень живописное место на восточном побережье Сахалина. Название «Тихая» бухта получила благодаря первому русскому мореплавателю Ивану Крузенштерну — гид обязательно расскажет вам эту захватывающую историю.
По пути в Тихую бухту сделаем остановку возле ворот Тори, оставшихся от японского храма, пособираем сахалинский янтарь и заедем на самый большой на острове крабовый рынок. Здесь можно сделать очень эффектные фотографии с крабами — есть крабы больше человеческой головы! А еще можно попробовать местную ягоду клоповку, которая растет только здесь.
В Тихой бухте устроим обед на природе, а еще исследуем местные растения: поищем морской шиповник, термопсис и аралию. Вы увидите живописный скальный остров «Заметный» с плоской вершиной и широким основанием и прогуляетесь вдоль побережья.
После Тихой бухты поедем на один из самых высоких водопадов Сахалина — Клоковский. Здесь всегда свежо и прохладно: хочется долго смотреть на стекающие вниз потоки и слушать шум воды. Транспорт не подъезжает близко и часть пути нужно пройти пешком — это очень живописная экотропа, по которой приятно прогуляться.
Около 16 часов будем возвращаться обратно в город, в Южно-Сахалинске окажемся около 18 часов. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно сходить на ужин или еще посмотреть город.
Пещеры и гроты мыса Великан и Охотское море
После сытного и вкусного завтрака в отеле выезжаем в поселок Охотское. Прогуляемся там по побережью Охотского моря, а затем отправимся на мыс Великан, который входит в ТОП-5 самых посещаемых мест на Сахалине. Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан раскинулось множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов разных размеров и причудливых форм. Фантастическое зрелище!
Устроим пикник среди всей этой красоты, попьем ароматный чай из сахалинских трав, полюбуемся морскими пейзажами, а вечером отправимся обратно в Южно-Сахалинск. Туда мы приедем около 19 часов — у вас будет время, чтобы самостоятельно сходить на ужин и полюбоваться поющим музыкальном фонтаном в ближайшем парке.
На лодках к маяку Анива
До 8 утра завтракаем в формате «шведский стол», после этого выезжаем на экскурсию к маяку Анива. По суше доберемся до поселка Новиково, там пройдем инструктаж, пересядем на лодки и отправимся в морское путешествие. На лодках может быть до 12 человек, включая нашу группу. Решение о высадке на маяк Анива принимается капитаном лодки.
Маяк Анива — одно из самых впечатляющих мест Сахалина, которое особенно здорово смотреть именно с воды. Маяк построили японцы в 1939 году, это было одно из самых сложных сооружений на острове. Потом маяк забросили, он уже давно не действует, зато превратился в популярный и при этом достаточно труднодоступный туристический объект, который притягивает путешественников со всего мира. Вы узнаете загадочные истории, связанные с маяком, и необычные факты об этом месте.
После этого отправимся к мысу Мраморный, там устроим обед на природе (ланч-боксы), погуляем и полюбуемся природой, а в 16 часов поедем в Южно-Сахалинск. Дорога займет около двух часов, так что к 18 часам вернемся в гостиницу и отдохнем после такого насыщенного дня.
Пять программ на выбор
Сегодня вы можете выбрать одну из пяти экскурсий (за дополнительную плату):
Вариант 1: Устрицы на озере Буссе. Приедем на озеро Буссе, где водится много устриц. Вам дадут специальную банку для сбора, а потом шеф-повар проведет мастер-класс по открыванию устриц. Это настоящее гастрономическое приключение с возможностью ощутить себя собирателем морских деликатесов.
Вариант 2: Чертов мост. Завтракаем в отеле и выезжаем в 8:30 в Холмский район. К 11 часам доберемся до Чертова моста в районе станции Николайчук. Это уникальное железнодорожное сооружение, построенное японцами в 20-х годах прошлого века. Здесь сохранилось два тоннеля длиной почти 900 метров. Внутри горы тоннели делают почти целый круг и идут по спирали, так что верхняя часть тоннеля выходит прямо над въездом в него. Удивительно, что все это делали тогда, когда не было ни GPS, ни современных технологий, рассчитывающих положение в пространстве. В 13 часов устроим пикник (ланч-боксы), а потом отправимся в портовый город Холмск. Сахалинцы называют его «морскими воротами»: порт связывает остров с материком, именно сюда приходят пассажирские паромы из материковой части России.
Погуляем по набережной Холмска, посмотрим старый японский павильон в селе Чепланово, который чудом удалось сохранить практически в первозданном виде. А потом поедем на базу отдыха Бамбучки, насладимся ароматами цветущих садов и зарядимся энергией природы. В 16 часов поедем в Южно-Сахалинск и вернемся в гостиницу около 18 часов. У вас будет свободное время, чтобы сходить на ужин и погулять.
Вариант 3: Бирюзовые озера и мыс Евстафия. Проедем по самым живописным местам Тонино-Анивского полуострова, а перед этим заедем на Бирюзовые озера, где получаются фантастические фотографии. На мысе Евстафия у вас будет свободное время для прогулок и обед (в формате ланч-боксов). После чего в 16 часове вернемся в Южно-Сахалинск.
Вариант 4: Экстрим на квадроциклах до вулкана. Возле Южно-Сахалинска есть огромный грязевой вулкан — к нему мы и отправимся на квадроциклах. Приготовьтесь к захватывающим горкам и спускам, сахалинскому лесу и речкам!
Вариант 5: Рыбалка. Любителям рыбной ловли покажут самые лучшие места, выдадут удочки и снасти. А потом улов можно будет съесть.
Путешествие к мысу Крильон - к границе с Японией
Утром выезжаем их Южно-Сахалинска и направляемся к мысу Крильон! Заглянем в Невельск — портовый город, где можно увидеть сивучей в своей естественной среде обитания. Прогуляемся по набережной и, если повезет, найдём этих милых тюленей: на набережной даже есть специальные бинокли для наблюдения за морскими животными.
По пути полюбуемся видами мыса Виндис, сделаем остановку на мысе Кузнецова, сфотографируем старый японский маяк Сони-Мисаки и полюбуемся урочищем Шестома.
До мыса Крильон доберёмся к 16 часам. Устроим обед на природе, а потом пойдем на прогулку. Мыс Крильон находится совсем близко к Японии — 43 км через пролив Лаперуза. Отсюда страну восходящего солнца видно невооруженным глазом. Разобьём лагерь и пойдём изучать окрестности. Попробуем поймать крабов и приготовить их. После ужина будем сидеть у костра, слушая шум прибоя.
Возвращение в Южно-Сахалинск
После завтрака у вас будет свободное время для прогулок и отдыха. Пообедав, вернёмся в Южно-Сахалинск.
Окончание тура
Завтракаем, собираем вещи и в 9 утра выезжаем из отеля. Мы завезём вас на рынок, где можно купить свежие морепродукты: рыбу и икру. Чтобы все хорошо доехало, покупки вам завернут в специальные термопакеты, так что домой вы привезёте все свежее. В 11 часов мы приедем в аэропорт — ориентируйтесь на это время и выбирайте подходящие для вас рейсы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе: завтраки, обеды на экскурсиях, 1 ужин
- Транспортное обслуживание, в том числе моторные лодки на водные экскурсии
- Сопровождение опытного гида-водителя на протяжении всей программы
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Одноместное размещение, цена - по запросу
- Сувениры и личные расходы
- Экскурсии в 5-ый день