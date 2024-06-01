Сегодня вы можете выбрать одну из пяти экскурсий (за дополнительную плату):

Вариант 1: Устрицы на озере Буссе. Приедем на озеро Буссе, где водится много устриц. Вам дадут специальную банку для сбора, а потом шеф-повар проведет мастер-класс по открыванию устриц. Это настоящее гастрономическое приключение с возможностью ощутить себя собирателем морских деликатесов.

Вариант 2: Чертов мост. Завтракаем в отеле и выезжаем в 8:30 в Холмский район. К 11 часам доберемся до Чертова моста в районе станции Николайчук. Это уникальное железнодорожное сооружение, построенное японцами в 20-х годах прошлого века. Здесь сохранилось два тоннеля длиной почти 900 метров. Внутри горы тоннели делают почти целый круг и идут по спирали, так что верхняя часть тоннеля выходит прямо над въездом в него. Удивительно, что все это делали тогда, когда не было ни GPS, ни современных технологий, рассчитывающих положение в пространстве. В 13 часов устроим пикник (ланч-боксы), а потом отправимся в портовый город Холмск. Сахалинцы называют его «морскими воротами»: порт связывает остров с материком, именно сюда приходят пассажирские паромы из материковой части России.

Погуляем по набережной Холмска, посмотрим старый японский павильон в селе Чепланово, который чудом удалось сохранить практически в первозданном виде. А потом поедем на базу отдыха Бамбучки, насладимся ароматами цветущих садов и зарядимся энергией природы. В 16 часов поедем в Южно-Сахалинск и вернемся в гостиницу около 18 часов. У вас будет свободное время, чтобы сходить на ужин и погулять.

Вариант 3: Бирюзовые озера и мыс Евстафия. Проедем по самым живописным местам Тонино-Анивского полуострова, а перед этим заедем на Бирюзовые озера, где получаются фантастические фотографии. На мысе Евстафия у вас будет свободное время для прогулок и обед (в формате ланч-боксов). После чего в 16 часове вернемся в Южно-Сахалинск.

Вариант 4: Экстрим на квадроциклах до вулкана. Возле Южно-Сахалинска есть огромный грязевой вулкан — к нему мы и отправимся на квадроциклах. Приготовьтесь к захватывающим горкам и спускам, сахалинскому лесу и речкам!

Вариант 5: Рыбалка. Любителям рыбной ловли покажут самые лучшие места, выдадут удочки и снасти. А потом улов можно будет съесть.