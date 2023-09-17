Любоваться проливом Лаперуза и исследовать старые японские маяки и заброшенный крабовый завод
Будем исследовать старые маяки, лазать по японским бункерам, кормить медведя и париться в походной бане.
Вас ждут удивительные истории о местных коренных народах Айнах, табуны полудиких лошадей и вкуснейший сахалинский суп Хемультан.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 500 ₽
Описание
Организационные детали
Путешественнику необходимо взять с собой теплую одежду, вечером и ночью будет прохладно. Банные принадлежности, перекус в дорогу. По пути будем заезжать в магазин, где можно будет купить выпечку, чай/кофе, что-то из продуктов. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен нашей командой(палатки, спальники, подложки под спальники, питание и т. д.).
В случае внезапного ухудшения погоды остановка на ночёвку будет на мысе Кузнецова, в комфортабельном доме, за дополнительную плату хозяевам усадьбы. Но такое бывает крайне редко.
Проживание. Проведем ночь в палатках, все снаряжение (палатки, спальники, коврики) мы предоставим. Будет походная баня на побережье. Если погода внезапно ухудшится, то остановимся в комфортных домиках на мысе Кузнецова (за дополнительную плату).
Питание. Вас ждет вкуснейшая походная кухня — будем готовить еду на костре: шашлыки, морепродукты и сахалинский суп Хемультан.
Программа тура по дням
Сивучи в Невельске, гора Коврижка и старый японский маяк
Встречаемся утром возле железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска и вместе едем на западное побережье острова. Остановимся в портовом городе Невельск, где прямо на набережной можно увидеть лежащих на брекватере сивучей. Чтобы лучше их разглядеть, в Невельске установили специальные бинокли, так что рассмотреть диких морских животных можно во всей красе. Послушаем, как «разговаривают» сивучи, а потом поедем в поселок Шебунино, где сохранился японский мост Любви.
Затем доберемся до горы Коврижка, которая получила такое необычное название из-за своей формы, напоминающей кекс. Оттуда доедем до мыса Кузнецова, где находится база «Кордон». У вас будет возможность покормить медведя Алексея — не волнуйтесь, это безопасно, кормить будем сладостями и фруктами, привезенными с собой. Вы услышите истории о находках археологов и о коренных народах Айнах и увидите табуны полудиких лошадей.
После этого вас ждет путешествие на джипах через два перевала на полуостров Крильон. Туда мы доберемся во второй половине дня, посетим действующий маяк и послушаем истории от смотрителя маяка. Если хорошо присмотреться, в ясную погоду отсюда можно разглядеть Японию.
Побросаем камушки в пролив Лаперуза, прогуляемся по старым укрепрайонам и осмотрим трехэтажный командный бункер. Затем спустимся к пляжу и разобьем там палаточный лагерь. Вас ждет вкуснейший обед из морепродуктов — суп Хемультан — и расслабление в походной бане с видом на пролив Лаперуза. При желании можно искупаться — после бани решиться на это будет гораздо проще.
Вечером будем жарить шашлыки на костре, общаться и смотреть на звездное небо.
Заброшенный крабовый завод и старый маяк
Проснемся в уютных палатках, позавтракаем и отправимся на крабовый завод, давно находящийся в запустении. Вы увидите заброшенные японские казармы и живописный водопад неподалеку.
Затем поедем в сторону мыса Кузнецова и, не доезжая до него несколько километров, свернем к заброшенному маяку. Это фантастическое место на краю мыса, куда мало кто добирается и откуда видно мыс Замирайлова. У нас будет время для неспешной прогулки и отдыха, после чего вернемся в Южно-Сахалинск. До города доберемся ближе к вечеру, мы отвезем вас на то же место, где встретились вчера — на железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер во время путешествия
- Полная двухдневная экскурсионная программа и сопровождение гида
- Аренда палаток, спальников, ковриков и общего походного снаряжения
- Трехразовое горячее питание на костре
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Ночевка в комфортабельном доме на мысе Кузнецова (в случае внезапного ухудшения погоды и невозможности переночевать в палатках - такое бывает крайне редко)
- Перекусы в дороге и личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прекрасно было всё. Ещё до начала экскурсии - быстрые ответы и попытка решить любые вопросы по организации будь то загоны по оплате из-за кэшбека или необходимость припарковать машину на 2 дня. Старт от места проживания (машина каждого забирает из дома), что максимально удобно для гостей города.
А дальше adventure: тут и бомбические виды дикой природы, и стаи взлетающих чаек и одинокие цапли, преодоление рек, грязевых морей, крутых перевалов. Японское и советское наследие. Конечно же моя отдельная любой маяки, с которыми вас возможно познакомят даже ближе, чем вы можете ожидать.
И если вы ни разу не ночевали в палатке (это не про меня) - тоже не стоит переживать. И палатку поставят, и теплым спальником снабдят, и походный туалет организуют. У нас был шикарный ужин с костра и даже запечённая свежепойманная рыба (в программе только тем, у кого с кармой все в порядке). И сложно сказать, что было самым шикарным - походная баня с возможностью занырнуть в пролив Лаперуза; бескрайнее небо звёзд с висящим нам лагерем созвездием Большой медведицы или форфорисцирующий планктон, рассыпающийся потоками света от движения рук в темной воде Охотского моря, словно ты очутился в мультиках Миядзаки.
Отдельный лайк за переговоры по рации со вторым экипажем - шутки и юмор всю дорогу.
Первая экскурсия (хотя назвать ее так язык не поворачивается), которая была у нас на Сахалине после прилета на остров и она же - самая незабываемая. Знаковое место, которое обязательно надо посетить, спланировав отпуск под планируемые гидом даты=)
Почему не экскурсия? Потому что это целое действительно бездорожное двухдневное тур-приключение. Начинается в Южно-Сахалинске, далее путь до Невельска, стравка шин, пос. Шебунино и далее два дня побережья, выброшенной на берег морской капусты, знакомств с медведем Алексеем и работниками маяка на мысе Крильон, крутых ухабов, неземных видов и конечно же космических ощущений. Передать словами это сложно, это просто надо попробовать, поверьте мне. Оно того стоит!!! Вкусные шашлыки на берегу моря, а также походная баня подтвердят мои слова для тех, кто еще хоть капли сомневается в целесообразности=)
На второй день ребята знакомят вас с космическим по красоте мысом Кузнецова, который посетить за однодневную поездку не получается, а также еще с несколькими укромнейшими местами юга острова.
Еще раз хочу отметить профессионализм и человеческие качества организаторов! Фанаты Сахалина, приключений и внедорожья. Незабываемо!
Нам же, считаем дико повезло. Мы "нарвались", да, нарвались - именно это выражение))) На фанатов своего края, любителей природы, экстрима и хорошего настроения во всем! Они любят внедорожье, приключения, отдых на природе и готовы всем показать как это выглядит с высоты клиренса их замечательных вездеходов!
Тур двухдневный, с ночевкой на мысе, с баней, посиделками у костра, вкусной едой, приготовленной ребятами, закатом на берегу моря, крепким сном в удобных палатках, рассветом на том же берегу. В чем прелесть именно двухдневного тура - в том, что никто никуда не торопится! Времени хватит на все, на любые остановки, любые отвороты от машрута по желанию.
Наша группа турыстов подобралась просто замечательная! Некоторые были местные - они постоянно ездят с ребятами просто отдохнуть от работы, от забот, очистить мозг от накопившегося мусора. Подробности опустим, ведь"… все что происходит на Крильоне - остается на Крильоне…". Но Вы, если через это пройдете, то уверяем -никогда ЭТО не забудете!)))
Так, что мы всем настоятельно рекомендуем, кто планирует ехать на Крильон - выбирать двухдневный тур с Ильей и ребятами. Это будет незабываемо!!!