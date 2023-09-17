Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Авторский тур на Сахалине

Любоваться проливом Лаперуза и исследовать старые японские маяки и заброшенный крабовый завод

5
3 отзыва
Это путешествие по южной части острова Сахалин познакомит вас с японской историей и удивительно красивой природой.

Будем исследовать старые маяки, лазать по японским бункерам, кормить медведя и париться в походной бане.

Вас ждут удивительные истории о местных коренных народах Айнах, табуны полудиких лошадей и вкуснейший сахалинский суп Хемультан.
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Ближайшие даты:
11
мая
18
мая
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июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Путешественнику необходимо взять с собой теплую одежду, вечером и ночью будет прохладно. Банные принадлежности, перекус в дорогу. По пути будем заезжать в магазин, где можно будет купить выпечку, чай/кофе, что-то из продуктов. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен нашей командой(палатки, спальники, подложки под спальники, питание и т. д.).
В случае внезапного ухудшения погоды остановка на ночёвку будет на мысе Кузнецова, в комфортабельном доме, за дополнительную плату хозяевам усадьбы. Но такое бывает крайне редко.

Проживание. Проведем ночь в палатках, все снаряжение (палатки, спальники, коврики) мы предоставим. Будет походная баня на побережье. Если погода внезапно ухудшится, то остановимся в комфортных домиках на мысе Кузнецова (за дополнительную плату).

Питание. Вас ждет вкуснейшая походная кухня — будем готовить еду на костре: шашлыки, морепродукты и сахалинский суп Хемультан.

Программа тура по дням

1 день

Сивучи в Невельске, гора Коврижка и старый японский маяк

Встречаемся утром возле железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска и вместе едем на западное побережье острова. Остановимся в портовом городе Невельск, где прямо на набережной можно увидеть лежащих на брекватере сивучей. Чтобы лучше их разглядеть, в Невельске установили специальные бинокли, так что рассмотреть диких морских животных можно во всей красе. Послушаем, как «разговаривают» сивучи, а потом поедем в поселок Шебунино, где сохранился японский мост Любви.

Затем доберемся до горы Коврижка, которая получила такое необычное название из-за своей формы, напоминающей кекс. Оттуда доедем до мыса Кузнецова, где находится база «Кордон». У вас будет возможность покормить медведя Алексея — не волнуйтесь, это безопасно, кормить будем сладостями и фруктами, привезенными с собой. Вы услышите истории о находках археологов и о коренных народах Айнах и увидите табуны полудиких лошадей.

После этого вас ждет путешествие на джипах через два перевала на полуостров Крильон. Туда мы доберемся во второй половине дня, посетим действующий маяк и послушаем истории от смотрителя маяка. Если хорошо присмотреться, в ясную погоду отсюда можно разглядеть Японию.

Побросаем камушки в пролив Лаперуза, прогуляемся по старым укрепрайонам и осмотрим трехэтажный командный бункер. Затем спустимся к пляжу и разобьем там палаточный лагерь. Вас ждет вкуснейший обед из морепродуктов — суп Хемультан — и расслабление в походной бане с видом на пролив Лаперуза. При желании можно искупаться — после бани решиться на это будет гораздо проще.

Вечером будем жарить шашлыки на костре, общаться и смотреть на звездное небо.

Сивучи в Невельске, гора Коврижка и старый японский маякСивучи в Невельске, гора Коврижка и старый японский маякСивучи в Невельске, гора Коврижка и старый японский маякСивучи в Невельске, гора Коврижка и старый японский маяк
2 день

Заброшенный крабовый завод и старый маяк

Проснемся в уютных палатках, позавтракаем и отправимся на крабовый завод, давно находящийся в запустении. Вы увидите заброшенные японские казармы и живописный водопад неподалеку.

Затем поедем в сторону мыса Кузнецова и, не доезжая до него несколько километров, свернем к заброшенному маяку. Это фантастическое место на краю мыса, куда мало кто добирается и откуда видно мыс Замирайлова. У нас будет время для неспешной прогулки и отдыха, после чего вернемся в Южно-Сахалинск. До города доберемся ближе к вечеру, мы отвезем вас на то же место, где встретились вчера — на железнодорожный вокзал.

Заброшенный крабовый завод и старый маякЗаброшенный крабовый завод и старый маякЗаброшенный крабовый завод и старый маякЗаброшенный крабовый завод и старый маякЗаброшенный крабовый завод и старый маяк

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер во время путешествия
  • Полная двухдневная экскурсионная программа и сопровождение гида
  • Аренда палаток, спальников, ковриков и общего походного снаряжения
  • Трехразовое горячее питание на костре
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Ночевка в комфортабельном доме на мысе Кузнецова (в случае внезапного ухудшения погоды и невозможности переночевать в палатках - такое бывает крайне редко)
  • Перекусы в дороге и личные расходы
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск, железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
17 сен 2023
Прилететь за 10 000 км из Калининграда на Сахалин стоило бы только ради этого путешествия на край земли на мыс Крильон.
Прекрасно было всё. Ещё до начала экскурсии - быстрые ответы и попытка решить любые вопросы по организации будь то загоны по оплате из-за кэшбека или необходимость припарковать машину на 2 дня. Старт от места проживания (машина каждого забирает из дома), что максимально удобно для гостей города.
А дальше adventure: тут и бомбические виды дикой природы, и стаи взлетающих чаек и одинокие цапли, преодоление рек, грязевых морей, крутых перевалов. Японское и советское наследие. Конечно же моя отдельная любой маяки, с которыми вас возможно познакомят даже ближе, чем вы можете ожидать.
И если вы ни разу не ночевали в палатке (это не про меня) - тоже не стоит переживать. И палатку поставят, и теплым спальником снабдят, и походный туалет организуют. У нас был шикарный ужин с костра и даже запечённая свежепойманная рыба (в программе только тем, у кого с кармой все в порядке). И сложно сказать, что было самым шикарным - походная баня с возможностью занырнуть в пролив Лаперуза; бескрайнее небо звёзд с висящим нам лагерем созвездием Большой медведицы или форфорисцирующий планктон, рассыпающийся потоками света от движения рук в темной воде Охотского моря, словно ты очутился в мультиках Миядзаки.
Отдельный лайк за переговоры по рации со вторым экипажем - шутки и юмор всю дорогу.
А
3 авг 2023
БЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тура были 22.07-23.07).

Первая экскурсия (хотя назвать ее так язык не поворачивается), которая была у нас на Сахалине после прилета на остров и она же - самая незабываемая. Знаковое место, которое обязательно надо посетить, спланировав отпуск под планируемые гидом даты=)

Почему не экскурсия? Потому что это целое действительно бездорожное двухдневное тур-приключение. Начинается в Южно-Сахалинске, далее путь до Невельска, стравка шин, пос. Шебунино и далее два дня побережья, выброшенной на берег морской капусты, знакомств с медведем Алексеем и работниками маяка на мысе Крильон, крутых ухабов, неземных видов и конечно же космических ощущений. Передать словами это сложно, это просто надо попробовать, поверьте мне. Оно того стоит!!! Вкусные шашлыки на берегу моря, а также походная баня подтвердят мои слова для тех, кто еще хоть капли сомневается в целесообразности=)

На второй день ребята знакомят вас с космическим по красоте мысом Кузнецова, который посетить за однодневную поездку не получается, а также еще с несколькими укромнейшими местами юга острова.

Еще раз хочу отметить профессионализм и человеческие качества организаторов! Фанаты Сахалина, приключений и внедорожья. Незабываемо!
БЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тураБЕС-ПО-ДОБ-НО! Выражаю огромную благодарность гидам-водителям-организаторам-ведущим и просто классным и невероятным людям Илье и Юрию (даты тура
А
23 июля 2023
Первый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали к посещению обязательно. Естественно заранее, месяца за два))) Крильон был на первом месте. Ну это такое место, где надо побывать хоть раз в жизни. Обязательно, несмотря ни на что. Иначе второго шанса может ведь и не быть! На Сахалине не то чтобы туриндустрия развита глобально, нет она развита на энтузиазме местных жителей. Где то лучше, где-то хуже. Читайте отзывы, выбирайте Ваш формат и вперед! За впечатлениями!
Нам же, считаем дико повезло. Мы "нарвались", да, нарвались - именно это выражение))) На фанатов своего края, любителей природы, экстрима и хорошего настроения во всем! Они любят внедорожье, приключения, отдых на природе и готовы всем показать как это выглядит с высоты клиренса их замечательных вездеходов!
Тур двухдневный, с ночевкой на мысе, с баней, посиделками у костра, вкусной едой, приготовленной ребятами, закатом на берегу моря, крепким сном в удобных палатках, рассветом на том же берегу. В чем прелесть именно двухдневного тура - в том, что никто никуда не торопится! Времени хватит на все, на любые остановки, любые отвороты от машрута по желанию.
Наша группа турыстов подобралась просто замечательная! Некоторые были местные - они постоянно ездят с ребятами просто отдохнуть от работы, от забот, очистить мозг от накопившегося мусора. Подробности опустим, ведь"… все что происходит на Крильоне - остается на Крильоне…". Но Вы, если через это пройдете, то уверяем -никогда ЭТО не забудете!)))
Так, что мы всем настоятельно рекомендуем, кто планирует ехать на Крильон - выбирать двухдневный тур с Ильей и ребятами. Это будет незабываемо!!!
Первый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали кПервый раз на Сахалине. По времени были ограничены, но основные значимые для нас места запланировали к

Тур входит в следующие категории Сахалина

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