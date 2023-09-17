Встречаемся утром возле железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска и вместе едем на западное побережье острова. Остановимся в портовом городе Невельск, где прямо на набережной можно увидеть лежащих на брекватере сивучей. Чтобы лучше их разглядеть, в Невельске установили специальные бинокли, так что рассмотреть диких морских животных можно во всей красе. Послушаем, как «разговаривают» сивучи, а потом поедем в поселок Шебунино, где сохранился японский мост Любви.

Затем доберемся до горы Коврижка, которая получила такое необычное название из-за своей формы, напоминающей кекс. Оттуда доедем до мыса Кузнецова, где находится база «Кордон». У вас будет возможность покормить медведя Алексея — не волнуйтесь, это безопасно, кормить будем сладостями и фруктами, привезенными с собой. Вы услышите истории о находках археологов и о коренных народах Айнах и увидите табуны полудиких лошадей.

После этого вас ждет путешествие на джипах через два перевала на полуостров Крильон. Туда мы доберемся во второй половине дня, посетим действующий маяк и послушаем истории от смотрителя маяка. Если хорошо присмотреться, в ясную погоду отсюда можно разглядеть Японию.

Побросаем камушки в пролив Лаперуза, прогуляемся по старым укрепрайонам и осмотрим трехэтажный командный бункер. Затем спустимся к пляжу и разобьем там палаточный лагерь. Вас ждет вкуснейший обед из морепродуктов — суп Хемультан — и расслабление в походной бане с видом на пролив Лаперуза. При желании можно искупаться — после бани решиться на это будет гораздо проще.

Вечером будем жарить шашлыки на костре, общаться и смотреть на звездное небо.