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История и достопримечательности г. Переславль-залесский.

Алексей Т.
Алексей Т. – Гид из Сергиева Посада
История и достопримечательности г.

Переславль-залесский.
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История и достопримечательности г. Переславль-залесский.
История и достопримечательности г. Переславль-залесский.

Что вы увидите

  • 0. Пре­об­ра­жен­ский со­бор (один из 10 важ­ней­ших древ­них хра­мов всей Рос­сии. Ре­комен­ду­ет­ся обя­затель­но по­сетить).
  • 1. На­береж­ная за го­родом. По­сеще­ние мес­тной дос­топри­меча­тель­нос­ти "Си­ний ка­мень" (ре­комен­ду­ет­ся обя­затель­но по­сетить - очень кра­сивое мес­то, в ко­тором мож­но ис­ку­пать­ся).
  • 2. Ни­кит­ский мо­нас­тырь - ар­хи­тек­турная го­родость и древ­ней­ший мо­нас­тырь это­го го­рода. 11 век - вам это о чём-то го­ворит? (ре­комен­ду­ет­ся обя­затель­но по­сетить)
  • 3. Ни­коль­ский жен­ский мо­нас­тырь.
  • 4. Бо­тик Пет­ра 1 (ре­комен­ду­ет­ся обя­затель­но по­сетить).
  • 5. Го­рец­кий мо­нас­тырь.
  • 6. Му­зей мо­нет.
  • 7. Го­род­ской ден­дра­рий (ре­комен­ду­ет­ся обя­затель­но по­сетить).
  • 8. Свя­то-Тро­иц­кий Да­нилов муж­ской мо­нас­тырь.
Од­ноднев­ный тур "Сер­ги­ев По­сад - Пе­рес­лавль-За­лес­ский".
Об­зорная мно­гог­ранная эк­скур­сия по древ­не­му го­роду. Вы обя­затель­но уви­дите са­мое ин­те­рес­ное и кра­сивое в этом за­меча­тель­ном го­роде.
К по­сеще­нию пред­ла­га­ют­ся несколько объ­ек­тов с эк­скур­си­ями по же­ланию (4-6 по­зиций на вы­бор в за­виси­мос­ти от те­мпа по­ез­дки).
Что входит
  • Поездка и экскурсия по городу на автомобиле.
Что не входит
  • Питание и экскурсии на месте в музеях.
Начало и место завершения
🚩 Сергиев Посад, Красногорская площадь
История и достопримечательности г. Переславль-залесский.
История и достопримечательности г. Переславль-залесский.
История и достопримечательности г. Переславль-залесский.
История и достопримечательности г. Переславль-залесский.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Т.
Алексей Т.
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