Од­ноднев­ный тур "Сер­ги­ев По­сад - Пе­рес­лавль-За­лес­ский".

Об­зорная мно­гог­ранная эк­скур­сия по древ­не­му го­роду. Вы обя­затель­но уви­дите са­мое ин­те­рес­ное и кра­сивое в этом за­меча­тель­ном го­роде.

К по­сеще­нию пред­ла­га­ют­ся несколько объ­ек­тов с эк­скур­си­ями по же­ланию (4-6 по­зиций на вы­бор в за­виси­мос­ти от те­мпа по­ез­дки).