Что вы увидите
- 0. Преображенский собор (один из 10 важнейших древних храмов всей России. Рекомендуется обязательно посетить).
- 1. Набережная за городом. Посещение местной достопримечательности "Синий камень" (рекомендуется обязательно посетить - очень красивое место, в котором можно искупаться).
- 2. Никитский монастырь - архитектурная городость и древнейший монастырь этого города. 11 век - вам это о чём-то говорит? (рекомендуется обязательно посетить)
- 3. Никольский женский монастырь.
- 4. Ботик Петра 1 (рекомендуется обязательно посетить).
- 5. Горецкий монастырь.
- 6. Музей монет.
- 7. Городской дендрарий (рекомендуется обязательно посетить).
- 8. Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь.
Однодневный тур "Сергиев Посад - Переславль-Залесский".
Обзорная многогранная экскурсия по древнему городу. Вы обязательно увидите самое интересное и красивое в этом замечательном городе.
К посещению предлагаются несколько объектов с экскурсиями по желанию (4-6 позиций на выбор в зависимости от темпа поездки).
Что входит
- Поездка и экскурсия по городу на автомобиле.
Что не входит
- Питание и экскурсии на месте в музеях.
Начало и место завершения
🚩 Сергиев Посад, Красногорская площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Т.
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