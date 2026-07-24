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Экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 107 экскурсий в Сергиевом Посаде, цены от 490 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешая
1.5 часа
250 отзывов
Групповая
до 23 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: Возле смотровой площадки Блиная гора
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1350 ₽ за человека
Сергиев Посад сквозь столетия
Пешая
2 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия
Увидеть главные места исторического центра и посетить музей икон и церковного искусства
Начало: На площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Сергиев Посад: с горки на горку
Пешая
2 часа
349 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сергиев Посад: с горки на горку
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
13 авг в 09:00
14 авг в 15:00
от 5500 ₽ за всё до 7 чел.
В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй
Путешествие для детей и взрослых в мир каменного зодчества, русской истории и символики
Начало: Возле памятника преподобному Сергию на площади пер...
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 7 чел.
Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
Познакомиться с главным монастырём России и прикоснуться к Царь-колоколу в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 15 600 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
Увидеть и узнать самое важное в главном духовном центре России (билеты включены)
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
Пешая
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 10 чел.
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять (билеты включены)
Пешая
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять (билеты включены)
Прикоснуться к святыням города и разобраться в истории главного монастыря России
Начало: На Блинной горе
Завтра в 14:00
13 авг в 12:00
2500 ₽ за человека
Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
На машине
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
Старинный город, весёлые игры и немного волшебства - для детей и взрослых
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 7200 ₽ за всё до 3 чел.
12 чудес Сергиева Посада: вечерняя прогулка с фонарщиком Фаролеро
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Групповая
до 25 чел.
12 чудес Сергиева Посада: вечерняя прогулка с фонарщиком Фаролеро
Погулять по старинному городу с легендарным фонарщиком и погрузиться в атмосферу волшебства
Начало: У Белого пруда
Сегодня в 20:00
12 авг в 20:00
2800 ₽ за человека
По Сергиеву Посаду и Свято-Троицкой лавре - с историями
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Сергиеву Посаду и Свято-Троицкой лавре - с историями
Храмы, чертоги и отпечаток времени
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
На машине
1 час
37 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 3 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
На машине
6.5 часов
134 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
Пешая
1.5 часа
187 отзывов
Групповая
до 23 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
Раскрыть тайны монастыря, притягивающего паломников со всего мира
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1790 ₽ за человека
Троицкая лавра - главный монастырь в России
Пешая
1.5 часа
151 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Троицкая лавра - главный монастырь в России
О достопримечательностях и истории величественной обители - легко, интересно и информативно
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
Чудесная Лавра - детям
Пешая
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудесная Лавра - детям
Увлекательная экскурсия в Сергиевом Посаде (билеты включены)
Начало: На Красногорской площади
11 авг в 14:30
12 авг в 11:30
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Пешая
1.5 часа
216 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
13 авг в 15:00
14 авг в 09:00
от 5900 ₽ за всё до 8 чел.
Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
1 час
32 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
1000 ₽ за человека
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
На машине
1.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 7800 ₽ за всё до 3 чел.
Водопад Гремячий ключ
На машине
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Гремячий ключ
Понять значение источника, искупаться и испить воды
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Пешая
2 часа
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Посмотреть достопримечательности у стен монастыря и получить знания про обитель перед её посещением
Начало: На проспекте Красной Армии
14 авг в 13:00
19 авг в 13:00
1920 ₽ за человека
Знакомьтесь, Сергиев Посад
Пешая
1.5 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад
Увидеть знаковые места старинного города и заглянуть в пряничную мастерскую на обзорной экскурсии
Начало: На ж/д станции Сергиев Посад
Завтра в 12:30
12 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
Пешая
1 час
47 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
Побывать в сердце монастыря и увидеть Сергиев Посад с высоты под звон колоколов (в группе)
Начало: У колокольни Лавры
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
1490 ₽ за человека
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5970 ₽ за всё до 10 чел.
Троице-Сергиева Лавра: твердыня веры и державы
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Троице-Сергиева Лавра: твердыня веры и державы
По главным святыням Лавры, её стенам и страницам истории - от Сергия Радонежского до наших дней
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
Душевный променад по исторической части города - с литературным акцентом
Начало: Вокзальная площадь
Завтра в 12:00
12 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 8 чел.
Мастер-класс для детей в Сергиевом Посаде: свечная мастерская
Пешая
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Мастер-класс для детей в Сергиевом Посаде: свечная мастерская
Изготовить на мастер-классе медовую церковную свечу
Начало: Рядом со смотровой площадкой "Блинная гора""
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5867 ₽ за всё до 3 чел.
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Билеты
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Открыть Сергиев Посад через его духовные реликвии и художественные практики (билеты включены)
Начало: У Царских чертогов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
1600 ₽ за билет
Сергиев Посад изнутри
Пешая
1.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад изнутри
Посетить самые интересные места древнего города
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5900 ₽ за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»
1 час
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»
Добро пожаловать в мир сладостей! Узнайте, как сделать пряничный домик, и насладитесь атмосферой уюта и тепла в Сергиевом Посаде
Начало: На Вознесенской улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
1300 ₽ за человека

Что посмотреть в Сергиевом Посаде на экскурсиях?

Архитектура города поражает своим великолепием. Но при это Сергиев Посад не является шумным, позволяя насладиться спокойствием и тишиной в парках, посетить кафе и просто побывать в интересных местах. Достопримечательности и интересные экскурсии представлены на нашем сайте. Узнавайте город с другой стороны, посетив его!

Местные экскурсоводы

Сергиев Посад — исторический город в Московской области, который заслуживает внимания каждого туриста. Посмотреть город можно за несколько дней, но только в том случае, если вы воспользуйтесь услугами гида. Он покажет вам самые интересные места и проведет по знаменитым маршрутам

Последние отзывы на экскурсии

Л
Водопад Гремячий ключ
Дата посещения: 24 июл 2026
Экскурсией остались очень довольны.
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Т
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Дата посещения: 16 июн 2026
Была на экскурсии в музее Сергиевой лавры. Это было потрясающе! Дмитрий так все интересно рассказывает, столько нового удалось узнать. Всем советую посетить это прекрасное и очаровательное место.
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Т
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия прошла отлично, столько интересного удалось узнать о таком замечательном городе. Большое спасибо гиду Дмитрию.
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А
Сергиев Посад: с горки на горку
Дата посещения: 23 июн 2026
Это была потрясающая экскурсия!!! На одном дыхании. Анна спасибо огромное!!!
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Н
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Дата посещения: 1 мая 2026
Спасибо огромное Михаилу за интересную экскурсию! Время пролетело не заметно, узнали много нового и интересного, о чем не прочитать в интернете, рекомендую однозначно, не пожалеете!
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Я
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Дата посещения: 18 апр 2026
Спасибо Маргарите за прекрасно проведенную экскурсию в Лавре! Было интересно и мы совсем не заметили как прошло время.
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Г
По местам Сергия Радонежского
Дата посещения: 3 апр 2026
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее настроение обеспечено. Комплекс монастырских
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действующих учреждений вокруг главного центра паломничества, создают цельную историческую картину православной жизни России. Без этой поездки, впечатления не могут быть полноценными.

3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее
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С
Сергиев Посад: с горки на горку
Дата посещения: 1 янв 2026
Очень интересная экскурсия от гида Анна Подкаменная. Узнали много интересных подробностей про Лавру и городские окрестности! Возникло желание приехать в город еще. Но уже летом. Все-таки мороз мешает восприятию))
Очень интересная экскурсия от гида Анна Подкаменная. Узнали много интересных подробностей про Лавру и городские окрестности!
Очень интересная экскурсия от гида Анна Подкаменная. Узнали много интересных подробностей про Лавру и городские окрестности!
Очень интересная экскурсия от гида Анна Подкаменная. Узнали много интересных подробностей про Лавру и городские окрестности!
Очень интересная экскурсия от гида Анна Подкаменная. Узнали много интересных подробностей про Лавру и городские окрестности!
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М
Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
Дата посещения: 20 ноя 2025
Очень интересное место. Количество пряников в одном месте «убило наповал».... Лавра Сергиева Посада в миниатюре из пряничного теста очень впечатлила...
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М
Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
Дата посещения: 3 ноя 2025
Дали устроить перезвон на малых колоколах. Правда после этого нас монахи выгнали с колокольни.
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Всего 3197 отзывов в Сергиевом Посаде

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Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду

Самые популярные экскурсии в Сергиевом Посаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Пешком по улочкам Сергиева Посада;
  2. Сергиев Посад сквозь столетия;
  3. Сергиев Посад: с горки на горку;
  4. В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй;
  5. Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены).
Что посмотреть в Сергиевом Посаде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
  2. Успенский Собор;
  3. Троице-Сергиева лавра;
  4. Троицкий собор;
  5. Памятник Петру и Февронии;
  6. Черниговский скит;
  7. Гремячий ключ;
  8. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2026
Сейчас в Сергиевом Посаде можно забронировать 107 экскурсий и билетов от 490 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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