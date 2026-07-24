Экскурсии в Сергиевом Посаде

250 отзывов
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1350 ₽ за человека 74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия
Увидеть главные места исторического центра и посетить музей икон и церковного искусства
Начало: На площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел. 349 отзывов Сергиев Посад: с горки на горку
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
13 авг в 09:00
14 авг в 15:00
от 5500 ₽ за всё до 7 чел. 85 отзывов В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй
Путешествие для детей и взрослых в мир каменного зодчества, русской истории и символики
Начало: Возле памятника преподобному Сергию на площади пер...
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 7 чел. 31 отзыв
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 15 600 ₽ за всё до 6 чел. 71 отзыв
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел. 83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 10 чел. 14 отзывов
Завтра в 14:00
13 авг в 12:00
2500 ₽ за человека 14 отзывов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 7200 ₽ за всё до 3 чел. 20 отзывов
Сегодня в 20:00
12 авг в 20:00
2800 ₽ за человека 13 отзывов
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел. 37 отзывов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 3 чел. 134 отзыва
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел. 187 отзывов
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1790 ₽ за человека 151 отзыв
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел. 10 отзывов Чудесная Лавра - детям
Увлекательная экскурсия в Сергиевом Посаде (билеты включены)
Начало: На Красногорской площади
11 авг в 14:30
12 авг в 11:30
от 7800 ₽ за всё до 6 чел. 216 отзывов
13 авг в 15:00
14 авг в 09:00
от 5900 ₽ за всё до 8 чел. 32 отзыва Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
1000 ₽ за человека 66 отзывов
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 7800 ₽ за всё до 3 чел. 61 отзыв
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от 8000 ₽ за всё до 4 чел. 19 отзывов Сергиев Посад: вокруг Лавры
Посмотреть достопримечательности у стен монастыря и получить знания про обитель перед её посещением
Начало: На проспекте Красной Армии
14 авг в 13:00
19 авг в 13:00
1920 ₽ за человека 125 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад
Увидеть знаковые места старинного города и заглянуть в пряничную мастерскую на обзорной экскурсии
Начало: На ж/д станции Сергиев Посад
Завтра в 12:30
12 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел. 47 отзывов
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
1490 ₽ за человека 36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5970 ₽ за всё до 10 чел. 4 отзыва
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 7800 ₽ за всё до 6 чел. 10 отзывов
Завтра в 12:00
12 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 8 чел. 9 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5867 ₽ за всё до 3 чел. 4 отзыва Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
1600 ₽ за билет 66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад изнутри
Посетить самые интересные места древнего города
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5900 ₽ за всё до 10 чел. 7 отзывов Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
1300 ₽ за человека Что посмотреть в Сергиевом Посаде на экскурсиях?
Архитектура города поражает своим великолепием. Но при это Сергиев Посад не является шумным, позволяя насладиться спокойствием и тишиной в парках, посетить кафе и просто побывать в интересных местах.
Достопримечательности и интересные экскурсии представлены на нашем сайте. Узнавайте город с другой стороны, посетив его!
Местные экскурсоводы
Сергиев Посад — исторический город в Московской области, который заслуживает внимания каждого туриста. Посмотреть город можно за несколько дней, но только в том случае, если вы воспользуйтесь услугами гида. Он покажет вам самые интересные места и проведет по знаменитым маршрутам
Последние отзывы на экскурсии Дата посещения: 24 июл 2026
Экскурсией остались очень довольны.
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Дата посещения: 16 июн 2026
Была на экскурсии в музее Сергиевой лавры. Это было потрясающе! Дмитрий так все интересно рассказывает, столько нового удалось узнать. Всем советую посетить это прекрасное и очаровательное место.
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Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия прошла отлично, столько интересного удалось узнать о таком замечательном городе. Большое спасибо гиду Дмитрию.
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Дата посещения: 23 июн 2026
Это была потрясающая экскурсия!!! На одном дыхании. Анна спасибо огромное!!!
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Дата посещения: 1 мая 2026
Спасибо огромное Михаилу за интересную экскурсию! Время пролетело не заметно, узнали много нового и интересного, о чем не прочитать в интернете, рекомендую однозначно, не пожалеете!
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Дата посещения: 18 апр 2026
Спасибо Маргарите за прекрасно проведенную экскурсию в Лавре! Было интересно и мы совсем не заметили как прошло время.
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Дата посещения: 3 апр 2026
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее настроение обеспечено. Комплекс монастырских
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действующих учреждений вокруг главного центра паломничества, создают цельную историческую картину православной жизни России. Без этой поездки, впечатления не могут быть полноценными.
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Дата посещения: 1 янв 2026
Очень интересная экскурсия от гида Анна Подкаменная. Узнали много интересных подробностей про Лавру и городские окрестности! Возникло желание приехать в город еще. Но уже летом. Все-таки мороз мешает восприятию))
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Дата посещения: 20 ноя 2025
Очень интересное место. Количество пряников в одном месте «убило наповал».... Лавра Сергиева Посада в миниатюре из пряничного теста очень впечатлила...
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Дата посещения: 3 ноя 2025
Дали устроить перезвон на малых колоколах. Правда после этого нас монахи выгнали с колокольни.
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Всего 3197 отзывов в Сергиевом Посаде
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Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду Самые популярные экскурсии в Сергиевом Посаде Что посмотреть в Сергиевом Посаде Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2026
Сейчас в Сергиевом Посаде можно забронировать 107 экскурсий и билетов от 490 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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