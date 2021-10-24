Экскурсии в Сергиевом Посаде

Очень увлекательная экскурсия. Алексей действительно знает жизнь Лавры и умеет интересно про нее рассказать. Если вам хочется чего-то большего, чем статья из Википедии, вам - к нему:)

Интересно, прониклась любовью к здешним местам! Чувствуется, что Алексей прекрасно знает историю этого края, связь событий, щедро делится информацией на понятном языке! В дороге было комфортно, появилось делание вернуться сюда ещё раз, углубить свои знания. Обязательно поделюсь с друзьями своими впечатлениями! Благодарна за прекрасно проведённое время!

Т Татьяна 5

Большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Анна - кладезь знаний. Но при этом она смогла провести совсем не утомительную интересную экскурсию вокруг Лавры. Мы услышали интересные факты, стихи, получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Время пролетело незаметно. А особую признательность выражаем Анне за дополнительную экскурсию (по нашей просьбе) в Музее Московской духовной академии, где совершенно неожиданно для себя узнали много интересного. Как хорошо, что у гида оказалось для этого время! Анна - увлеченный и знающий специалист, способный увлечь слушателей. А мы с подругой искушённые экскурсанты.