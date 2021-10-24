Все экскурсии в Сергиевом Посаде
Доступно 44 экскурсии 🚌 в Сергиевом Посаде на 2021 год, 543 ⭐ отзыва, цены от 792₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-4 чел.
История Посада в красках
Во время прогулки я покажу вам главные достопримечательности Сергиева Посада
все дни с 9-00 до 17-00
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 500₽
за 1-6 чел.
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
«Русский Ватикан» , как часто называют Троице-Сергиеву Лавру иностранные туристы, являет восхищенным...
Ежедневно, начало в интервале с 12 до 16 часов.
1ч 30м
792₽
за 1 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 090₽
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу
Посетите Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, искупайтесь в купальне у источника Преподобного Саввы Сторожевского...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Индивидуальная экскурсия
2ч
40003 400₽
за 1-25 чел.
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Приоткрыть историю обители, посетить древние храмы и узнать, как сейчас живут монахи Сергиева Посада
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 000₽
за 1-10 чел.
Один день в городе Сергия
Весь Сергиев Посад за один день! Мы с Вами посетим все основные достопримечательности города
1ч 30м
980₽
за 1 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
Раскрыть тайны монастыря, притягивающего паломников со всего мира
1ч
950₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Приглашаю вас на экскурсию по территории Троице-Сергиевой Лавры - крупнейшего мужского монастыря...
Суббота и воскресенье в 12:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 990₽
за 1-10 чел.
Троице-Сергиева лавра с посещением колокольни
О достопримечательностях и истории величественной обители — легко, интересно и информативно!
1ч 19м
1 700₽
за 1 чел.
12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
Знакомство с Фаролеро это спектакль-впечатление с эффектом погружения в прошлое
Ежедневно в 19:00 и по запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-7 чел.
Сергиев Посад: с горки на горку
История, легенды и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 000₽
за 1-4 чел.
В обитель Сергия Радонежского
На протяжении много веков Троице-Сергиева Лавра остается духовным центром русского православия,...
В любое время
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 250₽
за 1-5 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
Понять значение источника, искупаться и испить воды, а после осмотреть пещеры Черниговского скита
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 800₽
за 1-5 чел.
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
На этой экскурсии мы совершим прогулку по тихим, старым, центральным улицам и будем открывать город...
Ежедневно с 10:00 до 16:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
2ч
800₽
за 1 чел.
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Приглашаю вас на прогулку по моему родному городу, о котором расскажу вам множество историй и...
Суббота и воскресенье в 14:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
40003 400₽
за 1-8 чел.
Сергиев Посад: парадные, художники, мастерские и коврижки
Раскрыть историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-7 чел.
"Гремячий ключ" - источник преподобного Сергия Радонежского
Приглашаем вас посетить "Гремячий ключ" - источник Преподобного Сергия Радонежского
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
35002 975₽
за 1-7 чел.
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
Полюбоваться живописным каскадом родников и раскрыть его историю и связь с Троице-Сергиевой лаврой
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 590₽
за 1-4 чел.
Сергиев Посад изнутри
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 800₽
за 1-10 чел.
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
На этой экскурсии Вас ожидают самые неожиданные открытия
Ежедневно с 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-12 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 500₽
за 1-6 чел.
Ежедневно
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Последние отзывы «Экскурсии Сергиева Посада»
- Отзыв на: Пешком по улочкам Сергиева ПосадаААнастасия24 октября 2021Экскурсию проводил Сергей, очень понравилось, рекомендую! Приедем ещё, чтобы посетить другие экскурсии!
- Отзыв на: Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лаврыЕЕлена24 октября 2021Очень увлекательная экскурсия. Алексей действительно знает жизнь Лавры и умеет интересно про нее рассказать. Если вам хочется чего-то большего, чем статья из Википедии, вам - к нему:)
- Отзыв на: Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лаврыЮЮлия23 октября 2021Экскурсия отличная!
- ООлеся23 октября 2021Замечательный рассказчик! Очень хорошо все организовано, подъем на колокольню впечатляет! Рекомендую!
- Отзыв на: Сергиев Посад: с горки на горкуММария19 октября 2021Анна- прекрасный гид, увлечённо рассказала нам об истории Сергиева Посада! Спасибо! Нам очень понравилось!
- ННаталья18 октября 2021Интересно, прониклась любовью к здешним местам! Чувствуется, что Алексей прекрасно знает историю этого края, связь событий, щедро делится информацией на понятном языке! В дороге было комфортно, появилось делание вернуться сюда ещё раз, углубить свои знания. Обязательно поделюсь с друзьями своими впечатлениями! Благодарна за прекрасно проведённое время!
- Отзыв на: Сергиев Посад: с горки на горкуТТатьяна17 октября 2021Большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Анна - кладезь знаний. Но при этом она смогла провести совсем не утомительную интересную экскурсию вокруг Лавры. Мы услышали интересные факты, стихи, получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Время пролетело незаметно. А особую признательность выражаем Анне за дополнительную экскурсию (по нашей просьбе) в Музее Московской духовной академии, где совершенно неожиданно для себя узнали много интересного. Как хорошо, что у гида оказалось для этого время! Анна - увлеченный и знающий специалист, способный увлечь слушателей. А мы с подругой искушённые экскурсанты.
- ЕЕлена17 октября 2021Большое спасибо Михаилу, экскурсия очень понравилось, так как мы и хотели увидеть город, в Лавре уже бывали. Много интересных фактов, историй, необходимых для понимания жизни города. Видимо, хотелось больше объектов и информации, жаль, что время экскурсии ограничено)
- Отзыв на: История и символы Троице-Сергиевой лаврыССергей17 октября 2021Просто великолепный гид! Знания вопроса глубочайшие! И при этом ораторское мастерство на 110 из 100! Остались в восторге! Рекомендую всем!
- ООльга13 октября 2021Супер экскурсия! Рекомендую)