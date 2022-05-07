2 день

Экскурсии и посещение устричной фермы

Экскурсия по историческому центру Севастополя.

Площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник затопленным кораблям, Приморский бульвар, набережная Корнилова.

Балаклава. Экскурсия-прогулка по набережной, знакомство с ее 2500-летней историей. Башня средневековой крепости Чембало.

Свободное время.

По желанию: морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытом море, с купанием с борта катера.

Дегустируем черноморскую рыбку в рыбном ресторанчике, уютно расположившегося на набережной.

Что сегодня попало в сети? Ставридка или луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала или экзотические мидии, рапаны, катран (черноморская акула).

Посещаем "Золотую балку", крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "от лозы до бокала". Экскурсия по заводу.

Вы пройдете по новым производственным площадкам, посетите винный подвал и новый цех розлива.

Дегустация 6-ти образцов шампанского: брют, сухое, полусладкое, мускатное линеек "Frizzante","Золотая Балка" и "Балаклава", – в современном дегустационном зале Шампанерия.

Сегодня – рыбный день! Продолжаем путешествие, едем в Ласпи на устричную ферму!!!

Экскурсия по устричной ферме "Бухта Ласпи": смотрим, как крепят садки с моллюсками к поплавкам, осмотр малька и взрослых устриц, холодильника и бассейна, лекция.

В уютном кафе на берегу моря дегустация черноморских устриц – 3 устрицы с лимоном, авторский соус. Мастер-класс по открыванию устриц. Комплимент от фирмы: бокал вина

Возвращение в отель.