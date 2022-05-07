Встреча группы 11.30 – 12.00 в Аэропорту. Если вы приезжаете поездом, то мы заберем вас в 10.30 – 11.00 под часами на башне на ж/д вокзале.
Трансфер с экскурсионным сопровождением в Бахчисарай.
В пути вас сопровождают фруктовые сады, где созрели ароматные крымские фрукты: яблоки, груши, персики, сливы.
Обязательно остановимся в садах для покупки фруктов.
По приезду в Бахчисарай сразу же погружаемся в культуру востока и посещаем Ханский дворец – резиденцию крымских ханов Гиреев.
Главная идея дворца – воплощение представления мусульман о райском саде на земле, даже название города переводится как дворец-сад.
Осматриваем Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, Фонтан слез, воспетый А. С. Пушкиным в поэме "Бахчисарайский фонтан", личные покои хана, гаремный корпус.
В обед, в уютном крымскотатарском кафе "Мераба" дегустируем блюда национальной крымско-татарской кухни:
В Севастополь едем по сказочному осеннему горному Крыму с остановками для фото на красивых видовых площадках.
Размещение в отеле.
Экскурсия по историческому центру Севастополя.
Площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник затопленным кораблям, Приморский бульвар, набережная Корнилова.
Балаклава. Экскурсия-прогулка по набережной, знакомство с ее 2500-летней историей. Башня средневековой крепости Чембало.
Свободное время.
По желанию: морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытом море, с купанием с борта катера.
Дегустируем черноморскую рыбку в рыбном ресторанчике, уютно расположившегося на набережной.
Что сегодня попало в сети? Ставридка или луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала или экзотические мидии, рапаны, катран (черноморская акула).
Посещаем "Золотую балку", крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "от лозы до бокала". Экскурсия по заводу.
Вы пройдете по новым производственным площадкам, посетите винный подвал и новый цех розлива.
Дегустация 6-ти образцов шампанского: брют, сухое, полусладкое, мускатное линеек "Frizzante","Золотая Балка" и "Балаклава", – в современном дегустационном зале Шампанерия.
Сегодня – рыбный день! Продолжаем путешествие, едем в Ласпи на устричную ферму!!!
Экскурсия по устричной ферме "Бухта Ласпи": смотрим, как крепят садки с моллюсками к поплавкам, осмотр малька и взрослых устриц, холодильника и бассейна, лекция.
В уютном кафе на берегу моря дегустация черноморских устриц – 3 устрицы с лимоном, авторский соус. Мастер-класс по открыванию устриц. Комплимент от фирмы: бокал вина
Возвращение в отель.
Экскурсия в Инкерманский мужской действующий пещерный монастырь.
Одна из древних святынь Крыма.
Первые молебны проходили в пещерах монастыря уже в 92 г 4-м папой Римским Климентом, высланным из Рима в Крым на каменоломни.
В монастыре сохранились три пещерных храма, действующие.
Свободное время 2 часа, отдых на песчаном пляже
Прогулка по виноградникам INKERMAN в Альминской долине Инкерманского завода марочных вин, где узнаем об особенностях терруара: как климат, рельеф, состав почв и близости моря и ветров влияет на вкус вина.
Далее посещаем цех первичного виноделия, увидим, как цех принимает только что собранный виноград.
Переезжаем на головной завод Инкерман.
Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах выдерживают вина.
Посещение винных галерей, погружение в неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с историей завода и с таинством создания вин.
Дегустация 8-ми образцов тихих вин завода с гастро сопровождением.
Сырная тарелка: 3 вида крымских фермеских сыров. Дополнение: мед / джем, орешки, сезонные фрукты.
Возвращение в Севастополь.
Автобусная экскурсия по Крыму.
Едем по горному Крыму по очень живописной дороге с остановками для фото: у озера Мангуп, откуда все вершины горы Мангуп-Кале как на ладони.
Отдых у подножья пещерного города Мангуп-Кале
Обед в крымскотатарском кафе (заказ блюд по меню за доп. плату)
Едем далее. Остановки: у сфинксов Каралезской долины (необычные фигуры выветривания, созданные природой), у горы Крокодил (можно разглядеть голову, глаза, лапы и хвост «рептилии»).
Самым активным предлагаем подняться на "спинку" Крокодила и насладиться видами Каралезской и Бельбекской долин!!!
В селе Долинное прогуляемся на виноградники винодельни "ESSE".
Почувствуй атмосферу ESSE!!!
Команда винных РОК-Н-РОЛЛщиков, которые родились в Крыму, объединены одной мечтой: создавать великие вина! Вас ожидает гастродегустация на закате!
Начнем с прогулки по живописным виноградникам с бренд-амбассадором. Ужин и дегустация в панорамной беседке на виноградниках с рассказом об истории и терруаре.
Закат, свечи, романтика…
Сет меню: 6 вин и 4 блюда от бренд-шефа Дарьи Классовой:
Наслаждаемся вкусом крымских вин в сочетании с блюдами из фермерских продуктов.
Неотъемлемая часть мероприятия: фотосессия на закате с бокалом янтарного вина!
Возвращение в Севастополь.
Экскурсия в парк живой истории "Федюхины высоты", поселок Первомайка.
В новом парке воссозданна генуэзская усадьба Локо Чимбали (Loco Cimbali).
Комплекс строений усадьбы выполнен по технологии XV века, как делали генуэзцы, населявшие эти края.
Посещаем все помещения усадьбы с рассказом об убранстве и назначении предметов быта: таверна, хозяйская спальня, трапезная, комнаты прислуги, мастерские, кузница
Кулинарный мастер-класс в усадьбе Локо Чимбали с использованием только ингредиентов, которые были у генуэзцев в средневековье.
В XV веке приготовить вафли было не просто…
Сначала нужно было принести воду из колодца, намолоть муки на жерновах, замесить тесто, разжечь огонь кремнием и кресалом и только затем выпечь вафли и съесть их, запивая домашним лимонадом.
Вы пройдете этот процесс шаг за шагом.
И, как результат, насладитесь вкусом вафель собственного приготовления!
Возвращение в отель.
По пути остановка на виноградниках для покупки винограда.
Возможность окунуться в водах ласкового моря на прощание с Крымом.
Трансфер в Симферополь, автобус подается к отелю без сопровождающего.
Тур заканчивается в Симферополе на ж/д вокзале и в Аэропорту.
Питание: завтрак.
Отель “Атлантика” в г. Севастополь или аналогичный отель такого же уровня. Проживание в стандартном номере со всеми удобствами. Просим обратить внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.
|Номер
|Удобства
|Стоимость
|1-местный
|Односпальная кровать, ортопедический матрас, кондиционер, фен, спутниковое ТВ, Wi-Fi, рабочий стол, шкаф, сейф, холодильник, ванная комната с душевой кабиной, телефон, гигиенический набор, тапочки.
|46750 руб.
|2-местный
|2 односпальные или 1 двуспальная кровать, ортопедический матрас, кондиционер, фен, спутниковое ТВ, Wi-Fi, рабочий стол, шкаф, сейф, холодильник, ванная комната с душевой кабиной, телефон, гигиенический набор, тапочки.
|41000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Обеды и ужины в туре не включены в стоимость (кроме 1-го и 2-го дня тура), но программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе/столовые. Гиды знают, где вкусная недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Вы самостоятельно решаете, где будете обедать.
Страхование не включено в тур. Страховку для путешествия вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
За исключением первого экскурсионного дня, все дни начинаются в 09:00 утра. К этому времени участники тура должны позавтракать. Экскурсионный день заканчивается до 18:00. К этому времени группа приезжает в отель. Вечером свободное время
Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Все наши автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж. Внимание! Мы не выставляем в продажу задние места в автобусе и не закрепляем номера мест!