Осенний Крым для гурманов

Откройте для себя новый вид отдыха

5
3 отзыва
Откройте для себя новый вид отдыха – гастрономический тур! Наш экскурсионный тур позволит вам с головой погрузиться в неповторимую атмосферу полуострова Крым.

За 6 дней вы познакомитесь с одними из самых интересных достопримечательностей Крыма, попробуете блюда крымской кухни и по достоинству оцените разнообразие крымских вин.
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Осенний Крым для гурманов
Ближайшие даты:
9
окт

Что вас ожидает 🤩

Вкус крымских вин
Вкус крымских вин
Прогуляемся по виноградникам и винным галереям, познакомимся с таинством создания вин и посетим 3 дегустации
Мастер-класс по рецепту XV века
Мастер-класс по рецепту XV века
Научимся готовить домашние вафли так, как это делали в средневековье: от помола муки на жерновах до выпечки
Экскурсия на устричную ферму
Экскурсия на устричную ферму
Узнаем как выращивают устриц, а после отправимся на дегустацию в уютное кафе на берегу моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Аннуляция тура более чем за 14 суток до дня начала тура - бесплатно.
Штраф за отмену тура менее чем за 14 суток определяется в каждом конкретном случае

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бахчисарай

Встреча группы 11.30 – 12.00 в Аэропорту. Если вы приезжаете поездом, то мы заберем вас в 10.30 – 11.00 под часами на башне на ж/д вокзале.

Трансфер с экскурсионным сопровождением в Бахчисарай.

В пути вас сопровождают фруктовые сады, где созрели ароматные крымские фрукты: яблоки, груши, персики, сливы.

Обязательно остановимся в садах для покупки фруктов.

По приезду в Бахчисарай сразу же погружаемся в культуру востока и посещаем Ханский дворец – резиденцию крымских ханов Гиреев.

Главная идея дворца – воплощение представления мусульман о райском саде на земле, даже название города переводится как дворец-сад.

Осматриваем Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, Фонтан слез, воспетый А. С. Пушкиным в поэме "Бахчисарайский фонтан", личные покои хана, гаремный корпус.

В обед, в уютном крымскотатарском кафе "Мераба" дегустируем блюда национальной крымско-татарской кухни:

  • юфак-аш (пельмешки в бульоне); особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 шт;
  • сарма (голубцы в виноградных листьях);
  • дымлама (овощи с мясом);
  • янтых (печеный вариант чебурека), и, конечно, шашлык.

В Севастополь едем по сказочному осеннему горному Крыму с остановками для фото на красивых видовых площадках.

Размещение в отеле.

Прибытие в БахчисарайПрибытие в БахчисарайПрибытие в Бахчисарай
2 день

Экскурсии и посещение устричной фермы

Экскурсия по историческому центру Севастополя.

Площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник затопленным кораблям, Приморский бульвар, набережная Корнилова.

Балаклава. Экскурсия-прогулка по набережной, знакомство с ее 2500-летней историей. Башня средневековой крепости Чембало.

Свободное время.

По желанию: морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытом море, с купанием с борта катера.

Дегустируем черноморскую рыбку в рыбном ресторанчике, уютно расположившегося на набережной.

Что сегодня попало в сети? Ставридка или луфарь, ершик, кефаль, морской окунь, камбала или экзотические мидии, рапаны, катран (черноморская акула).

Посещаем "Золотую балку", крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "от лозы до бокала". Экскурсия по заводу.

Вы пройдете по новым производственным площадкам, посетите винный подвал и новый цех розлива.

Дегустация 6-ти образцов шампанского: брют, сухое, полусладкое, мускатное линеек "Frizzante","Золотая Балка" и "Балаклава", – в современном дегустационном зале Шампанерия.

Сегодня – рыбный день! Продолжаем путешествие, едем в Ласпи на устричную ферму!!!

Экскурсия по устричной ферме "Бухта Ласпи": смотрим, как крепят садки с моллюсками к поплавкам, осмотр малька и взрослых устриц, холодильника и бассейна, лекция.

В уютном кафе на берегу моря дегустация черноморских устриц – 3 устрицы с лимоном, авторский соус. Мастер-класс по открыванию устриц. Комплимент от фирмы: бокал вина

Возвращение в отель.

Экскурсии и посещение устричной фермыЭкскурсии и посещение устричной фермыЭкскурсии и посещение устричной фермыЭкскурсии и посещение устричной фермы
3 день

Инкерман: мужской монастырь и прогулка по виноградникам

Экскурсия в Инкерманский мужской действующий пещерный монастырь.

Одна из древних святынь Крыма.

Первые молебны проходили в пещерах монастыря уже в 92 г 4-м папой Римским Климентом, высланным из Рима в Крым на каменоломни.

В монастыре сохранились три пещерных храма, действующие.

Свободное время 2 часа, отдых на песчаном пляже

Прогулка по виноградникам INKERMAN в Альминской долине Инкерманского завода марочных вин, где узнаем об особенностях терруара: как климат, рельеф, состав почв и близости моря и ветров влияет на вкус вина.

Далее посещаем цех первичного виноделия, увидим, как цех принимает только что собранный виноград.

Переезжаем на головной завод Инкерман.

Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах выдерживают вина.

Посещение винных галерей, погружение в неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с историей завода и с таинством создания вин.

Дегустация 8-ми образцов тихих вин завода с гастро сопровождением.

Сырная тарелка: 3 вида крымских фермеских сыров. Дополнение: мед / джем, орешки, сезонные фрукты.

Возвращение в Севастополь.

Инкерман: мужской монастырь и прогулка по виноградникамИнкерман: мужской монастырь и прогулка по виноградникамИнкерман: мужской монастырь и прогулка по виноградникам
4 день

Горный Крым и виноградники ESSE

Автобусная экскурсия по Крыму.

Едем по горному Крыму по очень живописной дороге с остановками для фото: у озера Мангуп, откуда все вершины горы Мангуп-Кале как на ладони.

Отдых у подножья пещерного города Мангуп-Кале

Обед в крымскотатарском кафе (заказ блюд по меню за доп. плату)

Едем далее. Остановки: у сфинксов Каралезской долины (необычные фигуры выветривания, созданные природой), у горы Крокодил (можно разглядеть голову, глаза, лапы и хвост «рептилии»).

Самым активным предлагаем подняться на "спинку" Крокодила и насладиться видами Каралезской и Бельбекской долин!!!

В селе Долинное прогуляемся на виноградники винодельни "ESSE".

Почувствуй атмосферу ESSE!!!

Команда винных РОК-Н-РОЛЛщиков, которые родились в Крыму, объединены одной мечтой: создавать великие вина! Вас ожидает гастродегустация на закате!

Начнем с прогулки по живописным виноградникам с бренд-амбассадором. Ужин и дегустация в панорамной беседке на виноградниках с рассказом об истории и терруаре.

Закат, свечи, романтика…

Сет меню: 6 вин и 4 блюда от бренд-шефа Дарьи Классовой:

  • устрицы под игристое ESSE;
  • сет белых вин под брускетты;
  • пряный суп под оранж;
  • филе-миньоном под сет красных вин.

Наслаждаемся вкусом крымских вин в сочетании с блюдами из фермерских продуктов.

Неотъемлемая часть мероприятия: фотосессия на закате с бокалом янтарного вина!

Возвращение в Севастополь.

Горный Крым и виноградники ESSEГорный Крым и виноградники ESSEГорный Крым и виноградники ESSEГорный Крым и виноградники ESSE
5 день

Парк живой истории «Федюхины высоты» и кулинарный мастер-класс

Экскурсия в парк живой истории "Федюхины высоты", поселок Первомайка.

В новом парке воссозданна генуэзская усадьба Локо Чимбали (Loco Cimbali).

Комплекс строений усадьбы выполнен по технологии XV века, как делали генуэзцы, населявшие эти края.

Посещаем все помещения усадьбы с рассказом об убранстве и назначении предметов быта: таверна, хозяйская спальня, трапезная, комнаты прислуги, мастерские, кузница

Кулинарный мастер-класс в усадьбе Локо Чимбали с использованием только ингредиентов, которые были у генуэзцев в средневековье.

В XV веке приготовить вафли было не просто…

Сначала нужно было принести воду из колодца, намолоть муки на жерновах, замесить тесто, разжечь огонь кремнием и кресалом и только затем выпечь вафли и съесть их, запивая домашним лимонадом.

Вы пройдете этот процесс шаг за шагом.

И, как результат, насладитесь вкусом вафель собственного приготовления!

Возвращение в отель.

По пути остановка на виноградниках для покупки винограда.

Парк живой истории «Федюхины высоты» и кулинарный мастер-классПарк живой истории «Федюхины высоты» и кулинарный мастер-классПарк живой истории «Федюхины высоты» и кулинарный мастер-класс
6 день

Возвращение домой

Возможность окунуться в водах ласкового моря на прощание с Крымом.

Трансфер в Симферополь, автобус подается к отелю без сопровождающего.

Тур заканчивается в Симферополе на ж/д вокзале и в Аэропорту.

Питание: завтрак.

Варианты проживания

Отель «Атлантика»

5 ночей

Отель “Атлантика” в г. Севастополь или аналогичный отель такого же уровня. Проживание в стандартном номере со всеми удобствами. Просим обратить внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.

НомерУдобстваСтоимость
1-местныйОдноспальная кровать, ортопедический матрас, кондиционер, фен, спутниковое ТВ, Wi-Fi, рабочий стол, шкаф, сейф, холодильник, ванная комната с душевой кабиной, телефон, гигиенический набор, тапочки. 46750 руб.
2-местный2 односпальные или 1 двуспальная кровать, ортопедический матрас, кондиционер, фен, спутниковое ТВ, Wi-Fi, рабочий стол, шкаф, сейф, холодильник, ванная комната с душевой кабиной, телефон, гигиенический набор, тапочки. 41000 руб.
Отель «Атлантика»Отель «Атлантика»Отель «Атлантика»Отель «Атлантика»Отель «Атлантика»Отель «Атлантика»Отель «Атлантика»Отель «Атлантика»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в Севастополе в 2-хместных номерах с удобствами
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
  • Трансферы
  • Питание:завтраки в отелеобед в национальном кафе Бахчисарая в 1-й деньобед в рыбном ресторане Балаклавы во 2-й день.
  • Завтраки в отеле
  • Обед в национальном кафе Бахчисарая в 1-й день
  • Обед в рыбном ресторане Балаклавы во 2-й день.
  • Экскурсионное сопровождение по маршруту
  • Обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Инкерману, горному Крыму
  • Входные билеты на объекты с экскурсией: Ханский дворец, завод «Золотая Балка» (экскурсия и дегустация), Инкерманский винзавод (экскурсия по виноградникам, по заводу первичного виноделия, по подвалам головного завода, гастро дегустация с фермерскими сырами)
  • Устричная ферма "Бухта Ласпи" (экскурсия по ферме, дегустация устриц, мастер-класс по открыванию устриц, бокал вина)
  • Винный тур "Почувствуй атмосферу ESSE!!!" (экскурсия по виноградникам, дегустация 6-ти образцов вин с гастро-сопровождением, 4 блюда)
  • Экскурсия в парк «Федюхины высоты» (экскурсия по усадьбе Локо Чимбали, кулинарный мастер-класс)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д былеты до Симферополя и обратно
  • Обеды
  • Ужины
  • Дополнительные услуги в отеле (сауна, пляжный инвентарь, бар, рум-сервис и т. д.)
  • Личные расходы
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Крым, Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется достаточно много ходить. Идеальный вариант – это удобные кроссовки.
  • Наличные деньги. Учитывая специфику экскурсионных туров по Крыму, мы рекомендуем нашим гостям иметь при себе не только крупные, но и мелкие купюры (примерно пять тысяч рублей мелкими купюрами). Далеко не все продавцы сувениров принимают карты и далеко не во всех магазинах вам смогут дать сдачу с пяти тысяч рублей. Запаситесь мелкими купюрами предварительно.
  • В Сезоне-2022 обязательно с собой иметь маски и перчатки. Это требование музеев.
Входят ли билеты на поезд/самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где будут проходить обеды/ужины, которые не входят в стоимость тура?

Обеды и ужины в туре не включены в стоимость (кроме 1-го и 2-го дня тура), но программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе/столовые. Гиды знают, где вкусная недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Вы самостоятельно решаете, где будете обедать.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страхование не включено в тур. Страховку для путешествия вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какой распорядок дня на время тура?

За исключением первого экскурсионного дня, все дни начинаются в 09:00 утра. К этому времени участники тура должны позавтракать. Экскурсионный день заканчивается до 18:00. К этому времени группа приезжает в отель. Вечером свободное время

Какой транспорт на маршруте?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Все наши автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж. Внимание! Мы не выставляем в продажу задние места в автобусе и не закрепляем номера мест!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Е
6 янв 2022
Гид Андрей сделал поездку ещё и познавательной – постоянно рассказывал о местности, историю, факты. Получилась отличная в меру насыщенная поездка, где не нужно было ни о чем заботиться. Отдохнули хорошо:)

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