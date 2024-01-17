О Ольга Новый год в Севастополе Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять. Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали с любопытством) Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили. Минусы: Сам тур - по состоянию на Новый год - слегка сыроват, но причина в том, что большинство экскурсионных мест находятся на реставрации, и конечно же, смотреть на 5% от всего здания - было не совсем интересно (ханство), но, мы насладились воздухом и красотой природы и гор. Ялта - на мой взгляд - 1 час прогулки - это как дать конфету откусить и не доесть. С учетом того, что набережная интереснее вечером и сама набережная после реставрации- стала красивее . Экскурсией в Ялту слегка разочарованны . Кафе у вида на ласточкино гнездо - полный отстой. Ощущение, что загоняют туристов туда чтоб рекламировать вино . Вино разбавлено. Дурят. Ко всем другим экскурсионным программам - претензий нет. При малом количестве минусов - мы нашли возможность найти плюсы и просто насладиться красотой. Любой труд - это труд, и право на ошибку дано всем. Но оценки 4. На 5- есть необходимость доработки некоторых моментов.

Н Наталия Новый год в Севастополе Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным дорогам над бухтами и городами. Особенная благодарность нашему гиду Надежде Юрьевне, которая передала нам свою любовь к Севастополю, Крыму, делала нашу встречу Нового года веселой и запоминающейся, помогла нам всем познакомится, поскольку группа как и всегда в Большой Стране из разных регионов, что привносит свою изюминку в проводимые туры.

Н Наталия Яркая осень в Севастополе Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.

Г Геннадий Новый год в Севастополе Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.

Г Геннадий Яркая осень в Севастополе Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.

М Маляренко Яркая осень в Севастополе Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!

А Анастасия Рождество в Крыму Всё очень понравилось

в валентина Рождество в Крыму спасибо! все очень понравилось!!