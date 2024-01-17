Севастополь — курортный город с изумительными видами на Черноморское побережье и отличной возможностью купания в прозрачной воде Севастопольской бухты. Помимо этого, в городе можно посетить интересные места
Местные экскурсоводы
Помимо пляжного отдыха, морских круизов, в Севастополе можно посетить множество интересных исторических мест, комплексов воинской славы, религиозных сооружений. Каждый для себя сможет выбрать приятный вид досуга для отдыха, новых познаний, развлечений с детьми. Чтобы вам было проще и комфортнее проводить время, воспользуйтесь услугами наших профессиональных гидов
Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять.
Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали с любопытством)
Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили.
Минусы:
Сам тур - по состоянию на Новый год - слегка сыроват, но причина в том, что большинство экскурсионных мест находятся на реставрации, и конечно же, смотреть на 5% от всего здания - было не совсем интересно (ханство), но, мы насладились воздухом и красотой природы и гор.
Ялта - на мой взгляд - 1 час прогулки - это как дать конфету откусить и не доесть. С учетом того, что набережная интереснее вечером и сама набережная после реставрации- стала красивее . Экскурсией в Ялту слегка разочарованны .
Кафе у вида на ласточкино гнездо - полный отстой. Ощущение, что загоняют туристов туда чтоб рекламировать вино . Вино разбавлено. Дурят.
Ко всем другим экскурсионным программам - претензий нет.
При малом количестве минусов - мы нашли возможность найти плюсы и просто насладиться красотой.
Любой труд - это труд, и право на ошибку дано всем. Но оценки 4. На 5- есть необходимость доработки некоторых моментов.
Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным дорогам над бухтами и городами. Особенная благодарность нашему гиду Надежде Юрьевне, которая передала нам свою любовь к Севастополю, Крыму, делала нашу встречу Нового года веселой и запоминающейся, помогла нам всем познакомится, поскольку группа как и всегда в Большой Стране из разных регионов, что привносит свою изюминку в проводимые туры.
Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.
Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю
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