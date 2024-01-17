3 день

Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта, рождественский ужин

Утром после завтрака выселяемся из отеля и едем по Южному берегу Крыма в Алупку.

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.

Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

У замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них!).

Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей! Для разогрева аппетита посетим и его.

Далее сытный обед вкафе (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).

Едем в Ялту.

В канун Рождества посещаем Собор Святого Александра Невского.

На знаменитой набережной Ялты праздничная атмосфера: всё сказочно красиво!

Надеемся, что неспешная прогулка-экскурсия с рассказом гида о знаменитостях, посещавших в разные годы Крым, настроит вас на праздничный лад.

Набережная – не единственная парадная улица Ялты.

Предлагаем прогуляться по улице Пушкинской, обильно украшенной скульптурами, фонтанами, редкими экзотическими растениями.

В торжественном Римско-католическом храме слушаем концерт органной музыки.

Погружаемся в волшебство музыки, наполняющего душу трепетом.

Орган в Рождество, что может быть прекраснее…

Размещаемся в отеле.

Приглашаем в ресторан отеля на рождественский ужин (не входит в стоимость).

По христианскому обычаю на Рождество в меню 12 традиционных блюд и задушевные разговоры…