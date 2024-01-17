3 день

Форосский парк, Байдарский перевал, Скельская пещера

Завтрак.

Украшение Крыма — парки южного берега.

Предлагаем посетить один из них — Форосский парк, который был заложен еще в XIX веке чайным магнатом А. М. Кузнецовым. Сегодня он принадлежит санаторию «Форос».

Парк ухожен и хорошо обустроен.

Самый удивительный уголок парка — «Парадиз», живописный каскад из нескольких прудов с кувшинками, водопадами, перекатами и мостиками.

В прудах плещутся золотые рыбки и греются на солнце черепахи.

Сейчас в парке растет более 200 видов деревьев, цветов и кустарников, в т ч и крымских, и экзотических.

Верхняя часть парка — настоящий лес.

Далее по маршруту отправимся на Байдарский перевал, где еще в 1848 году сооружен каменный портик — Байдарские ворота. Сегодня — это видовая площадка.

Посетим церковь Воскресения Христова над Форосом.

Жемчужина южного берега Крыма построена на обрывистом утесе, на высоте 400 м над ур. моря во славу чудесного спасения Александра III и его семьи в катастрофе поезда на станции Борки близ Харькова. Архитектор Н. М. Чагин.

Природная жемчужина Крыма — Байдарская долина. Это живописная долина в обрамлении крымских гор.

Ее называют Крымской Швейцарией. Туристы смогут в этом убедиться сами.

После небольшой прогулки по очень живописному каньону реки Узунджа с остановками для фото посетим Скельскую пещеру, царство сталактитов и сталагмитов.

Не бывает одинаковых или похожих пещер: каждая уникальная. Натечные формы Скельской пещеры неповторимы!

В пещере оборудовано для посещения 5 залов: Каминный, Дельфиний, Рыцарский, Органный и Зал Привидений.

Пещера украшена сталактитами, среди них и только рождающиеся, и метровые столпы, и сталагнаты.

Удачная подсветка «каменного замка» создает оптические образы.

Гордость пещеры: гигант 7-метровый сталагмит «Рыцарь с копьём».

Возвращение в Севастополь в отель.