Окунитесь в осеннюю жизнь побережья: пройдитесь по улицам Севастополя и набережной Балаклавы, загляните в таинственные пещерные города полуострова и насладитесь красивейшими пейзажами Крыма под бокал местного вина.
Программа тура по дням
Севастополь. Инкерманский завод марочных вин
11:30 Встреча туристов на ж/д вокзале Симферополя.
Переезд в Севастополь на Северную сторону.
В пути обед (за дополнительную плату).
Начнем с посещения Инкерманского завода марочных вин.
Посещаем виноградники INKERMAN в с. Угловое в Альминской долине, где узнаем об особенностях этого терруара: как климат, рельеф, состав почв и близости моря и ветров влияет на вкус вина.
Далее посещаем цех первичного производства и розлива.
Переезжаем на головной завод.
Это подземный город, где при t 14-16°С в дубовых бочках и бутах созревают марочные вина.
Посещение винных галерей, погружение в историю завода и неповторимую атмосферу винных подвалов, знакомство с таинством создания вин.
Дегустация 8 образцов лучших тихих вин завода.
Участникам: покупка вин в фирменном магазине завода со скидкой 10%.
Размещение в отеле в Севастополе.
Экскурсии по Севастополю и Балаклаве
Завтрак.
Прогулка-экскурсия по историческому центру Севастополя в новом формате «Слушая Город».
Это и приятная прогулка по городу, и экскурсия, и спектакль, и квест, и разговор с городом.
Как только туристы надевают наушники, город превращается в живого собеседника и реалистичную сцену: его улицы и исторические объекты становятся декорациями, а сами участники прогулки — актёрами «спектакля на ногах».
Технология 3D звука погружает в виртуальную реальность спектакля.
Свободное время в центре.
Едем в Балаклаву.
Экскурсия по набережной Балаклавы.
Знакомимся с историей городка, увидим места, связанные с именем русского писателя А. И. Куприна, украинской поэтессы Леси Украинки.
На утесе высятся башни средневековой Генуэзской крепости Чембало, XIV в. Балаклавская бухта имеет необычную форму: скалы полностью прикрывают вход в бухту, и со стороны моря гавань не видна.
Свободное время в Балаклаве.
Предлагаем попробовать дары моря в рыбном кафе на набережной (заказ по меню за доп. плату).
По желанию — морская прогулка на катере по бухте с выходом в открытое море.
Возвращение в отель.
Форосский парк, Байдарский перевал, Скельская пещера
Завтрак.
Украшение Крыма — парки южного берега.
Предлагаем посетить один из них — Форосский парк, который был заложен еще в XIX веке чайным магнатом А. М. Кузнецовым. Сегодня он принадлежит санаторию «Форос».
Парк ухожен и хорошо обустроен.
Самый удивительный уголок парка — «Парадиз», живописный каскад из нескольких прудов с кувшинками, водопадами, перекатами и мостиками.
В прудах плещутся золотые рыбки и греются на солнце черепахи.
Сейчас в парке растет более 200 видов деревьев, цветов и кустарников, в т ч и крымских, и экзотических.
Верхняя часть парка — настоящий лес.
Далее по маршруту отправимся на Байдарский перевал, где еще в 1848 году сооружен каменный портик — Байдарские ворота. Сегодня — это видовая площадка.
Посетим церковь Воскресения Христова над Форосом.
Жемчужина южного берега Крыма построена на обрывистом утесе, на высоте 400 м над ур. моря во славу чудесного спасения Александра III и его семьи в катастрофе поезда на станции Борки близ Харькова. Архитектор Н. М. Чагин.
Природная жемчужина Крыма — Байдарская долина. Это живописная долина в обрамлении крымских гор.
Ее называют Крымской Швейцарией. Туристы смогут в этом убедиться сами.
После небольшой прогулки по очень живописному каньону реки Узунджа с остановками для фото посетим Скельскую пещеру, царство сталактитов и сталагмитов.
Не бывает одинаковых или похожих пещер: каждая уникальная. Натечные формы Скельской пещеры неповторимы!
В пещере оборудовано для посещения 5 залов: Каминный, Дельфиний, Рыцарский, Органный и Зал Привидений.
Пещера украшена сталактитами, среди них и только рождающиеся, и метровые столпы, и сталагнаты.
Удачная подсветка «каменного замка» создает оптические образы.
Гордость пещеры: гигант 7-метровый сталагмит «Рыцарь с копьём».
Возвращение в Севастополь в отель.
Пещерные города и монастыри горного Крыма
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия по горному Крыму.
Переезд по горному Крыму, любуемся панорамами из окон автобуса.
Первая остановка близ села Терновка.
Любуемся пещерным монастырем Челтер-Мармара (в переводе «решетка»).
Пещерный монастырь расположен на обрыве горы Челтер-Кая. В нём насчитывается более 50 пещер, расположенных в четыре яруса: кельи, трапезная, хозяйственные и подсобные помещения, 4 храма.
В видовой площадки монастырь выглядит, как ажурная решётка.
В окна автобуса любуемся золотым куполом часовни, это монастырь Шулдан на горе Шулдан-Бурун на высоте 515 м над уровнем моря.
Следующая остановка у озера Мангуп, у села Хаджи-сала.
На плато на горы Мангуп расположен пещерный город Мангуп-Кале. Еще одна остановка в поселке Залесное.
Любуемся Сфинксами Каралезской долины. 14 каменных изваяний высотой от 8 до 15 м, созданных природой.
Каждый видит в этих фигурах что-то свое. Некоторые изваяния имеют имена: Юкле-Кая (Беременная), Сююрю-Кая (Остроконечная скала), Чуюн-Кая (скала Череп), Сандык-Кая (Сундук) и Шапке-Кая (Шапка).
Отдых у озера.
Обед в восточном кафе (заказ по меню за доп. плату).
Далее остановка у горы Крокодил.
Гора похожа на огромное пресмыкающееся: можно разглядеть голову, глаза, лапы и хвост. «Крокодилом» гора кажется только со значительного расстояния, поэтому на подъезде к ней делаем остановку для фото на видовой площадке.
Прогулка по горе. Высота 310 м над ур. м., протяженность 500 м.
Тропинка проходит по «спине» каменной рептилии от «носа» к «хвосту», позволяя насладиться окружающими пейзажами.
Панорама потрясающая, т. к. гора находится на границе Бельбекской и Каралезской долин.
Трансфер в Симферополь.
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Севастополь.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Размещение
При проживании в отеле «Атлантика»
При проживании в отеле «Песочная бухта»
|1 взрослый в 1-местном номере
22 700
27 500
|1 взрослый в 2-местном номере
18 600
20 600
|1 пенсионер в 2-местном номере
18 600
20 600
|1 ребенок 6-14 лет на основном месте
17 400
18 500
|1 ребенок 6-16 лет на дополнительном месте
16 800
16 800
Варианты проживания
Гостиница «Атлантика» 3
Современный комфортабельный отель расположен в тихом районе города недалеко от пляжа Омега.
Рядом: транспортная развязка, супермаркет, развлекательный центр, рынок. Отель не имеет собственной территорией и пляжа.
Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.
Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.
Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.
Для проведения деловых встреч имеется несколько конференц-залов.
Отель «Песочная бухта» 4
Парк-отель находится на первой береговой линии моря.
Корпуса построены в дендрарии 4 га, в котором произрастает более 500 редких растений-эндемиком и реликтов.
К услугам гостей:
- собственный оборудованный пляж;
- два открытых подогреваемых бассейна с морской водой (работает май-октябрь);
- спа-комплекс (финская сауна; турецкая баня-хаммам; дорожка Кнейпа; ледяной фонтан; душ-туман; гидромассажная ванна).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах с удобствами
- Питание: завтраки в отеле, кроме первого дня
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
- Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
- Обзорная экскурсия по Балаклаве, по Форосскому парку, по Байдарской долине
- Входные билеты на объекты с экскурсией: Инкерманского завода марочных вин, Скельская пещера
- Экскурсия «Слушая Город»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Как проходит перемещение на маршруте?
Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса минивэн. Все автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Встреча группы в 11:30 под часами на башне на ж/д вокзале Симферополя.
Тур заканчивается в Бахчисарайском районе. Далее группу везем в Симферополь на ж/д вокзал к 18:00.
Но существуют непредвиденные ситуации на дороге. Рекомендуем брать билеты с выездом после 20:00.
Возможны ли изменения в программе тура?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Обязательно проведем