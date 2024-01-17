Новый год в Севастополе

Если никогда не был в Севастополе и хочется за короткий отпуск увидеть как можно больше, то этот тур — то, что нужно, чтобы отметить праздник, который запомнится на всю жизнь. Мы приглашаем в наш удивительный, яркий и насыщенный новогодний тур в Севастополь!
4.33
3 отзыва
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Новый год в Севастополе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Новогодняя атмосфера
Новогодняя атмосфера
Прогуляемся по украшенным улицам и встретим праздник в красивейших местах
Величие Севастополя
Величие Севастополя
Графская пристань, памятник Затопленным кораблям, Приморский бульвар и другие локации ждут нас в экскурсии по городу
Крымские церкви и монастыри
Крымские церкви и монастыри
Кроме привычных церквей увидим всё ещё действующий пещерный монастырь
Великолепные дворцы
Великолепные дворцы
Посетим Ласточкино гнездо, Воронцовский, Ливадийский и Ханский дворцы, а также сделаем отличные фотографии
Национальный обед
Национальный обед
Окунёмся в атмосферу крымскотатарского гостеприимства, отведав вкусных местных блюд и горячего кофе
Зимнее море
Зимнее море
Увидим портовые города в зимнем наряде и насладимся мощью бушующего моря

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Севастополю

Встреча группы на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 под часами на башне.

Разместившись в комфортных автомобилях начинаем наш путь, едем в Севастополь.

В Севастополе обедаем (за доп. плату по меню) и знакомимся.

Насыщенная обзорная экскурсия по центру откроет вам самые известные места города:

  • Графскую пристань;
  • памятник Нахимову;
  • памятник Затопленным кораблям;
  • Приморский бульвар;
  • реконструированный Матросский бульвар – самый первый бульвар Севастополя!

По желанию можно совершить морскую прогулку (за доп. плату) по бухтам города-героя с осмотром с моря города и боевых кораблей (по погоде).

У вас будет время на неспешную прогулку по набережной и покупку сувениров.

Позже мы направляемся в отель, размещаемся и отдыхаем.

Встреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по СевастополюВстреча, обзорная экскурсия по Севастополю
2 день

Мыс Фиолент, Балаклава

Последний день уходящего 2023 года.

Мы постарались сделать этот день незабываемым и подобрали такие места, чтобы и вы могли запечатлеть красоту Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год!

Отправляемся в красавицу Балаклаву, самую живописную бухту Черного моря, небольшой уютный курортный городок.

Наш путь начнется необычным маршрутом через древний и священный мыс Фиолент.

Вы познакомитесь с традициями празднования в России и СССР Нового Года.

Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь и узнаете его удивительную историю, прогуляетесь по девственно чистому побережью Фиолента.

Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря.

В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (за дополнительную плату) и отведать в местном ресторанчике морские деликатесы.

Возвращаемся в отель не поздно, будет время отдохнуть и подготовиться к встрече Нового года.

Мыс Фиолент, БалаклаваМыс Фиолент, БалаклаваМыс Фиолент, БалаклаваМыс Фиолент, БалаклаваМыс Фиолент, Балаклава
3 день

Свободный день

Вот и Новый год!

Этот день будет заслуженно томным и ленивым.

Также отличная идея для 1 января – СПА-отдых. Рекомендуем!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта

Наш путь лежит на Южный берег Крыма.

В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.

Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.

Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.

Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.

У замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них!).

Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей! Для разогрева аппетита посетим и его.

Далее сытный обед в панорамном кафе с видом на Ласточкино гнездо (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).

Едем в Ялту.

В главные зимние праздники Ялта традиционно надевает свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.

Прогуляемся по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спустимся на главную набережную Крыма и познакомимся с чеховской Дамой с собачкой.

Гид расскажет вам романтические истории.

Возвращаемся в Севастополь по серпантину горной дороги и посещаем Форосский храм.

Церковь Воскресения Христова построена на обрывистой Красной скале. В темное время суток храм красиво подсвечен, и создается впечатление, что он парит в небесах. Потрясающее зрелище! У храма видовая площадка на высоте 400 м над уровнем моря.

Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, ЯлтаВоронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта
5 день

Бахчисарай, отъезд

Последний день нашего новогоднего крымского приключения.

Наш путь лежит в город Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства, где вы окунетесь в атмосферу крымско-татарской культуры.

Здесь вас ждёт увлекательная экскурсия по Бахчисараю и посещение Ханского дворца, резиденции крымских ханов Гиреев. Главная архитектурная идея дворца – воплощение мусульманского представления о райском саде на земле.

Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, знаменитый Фонтан слёз, личные покои хана, комнаты гаремного корпуса.

Еще одна достопримечательность Бахчисарая – Свято-Успенский мужской монастырь.

Прогуляемся по живописному ущелью Марьям-дере и посетим храмы монастыря.

После длительной прогулки мы заслужили вкусный обед – комплимент от турфирмы.

Предлагаем окунуться в атмосферу крымскотатарского гостеприимства.

По обычаю первым на стол подают кофе.

Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне). Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 шт.

Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).

Далее подаются дымлама (овощи с мясом), янтых (вариант чебурека) и травяной чай с курабье.

Обед сопровождается национальной музыкой.

Трансфер на ж/д вокзал Симферополя.

Бахчисарай, отъездБахчисарай, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика», г. Севастополь или аналогичном отеле такого же уровня.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стоимость за взрослого18 60023 800
Стоимость 60+17 70022 600
Стоимость до 12 лет17 700-

Варианты проживания

Отель «Атлантика» или аналогичные

4 ночи
Участники тура проживают в отеле туристического класса в Севастополе. Просим обратить внимание, что
данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.

Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.

По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура (4 завтрака и нац. обед в 5-й день тура)
  • Путевые услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Встреча на ж/д вокзале
  • Обратный трансфер на ж/д вокзал
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, кроме 5 дня, ужины)
  • Факультативные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Новогодний банкет (стоимость уточняется накануне тура)
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте: взрослый - 600 руб. /чел. дети с 6 лет - 400 pуб. /чел
  • Спа-отдых
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что обязательно должно быть у вас, если вы собираетесь в экскурсионный тур по Крыму:

  • Удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.
  • Наличные деньги. Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча группы на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 под часами на башне.

Тур заканчивается в Бахчисарае, после чего мы отвезем вас в Симферополь на ж/д вокзал.

Ориентировочное время прибытия 18:00. Но, существуют непредвиденные ситуации на дороге.

Рекомендуем брать билеты с выездом/вылетом после 20:00.

Как организовано питание в туре?

В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые (с линией раздачи) и кафе.

Гиды знают, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать.

Как осуществляется перемещение по маршруту?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.

Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!

Как проходит экскурсионный день?

Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого. К этому времени участники тура должны позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера.

Экскурсионный день заканчивается в 18.00-19.00. В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время. Участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.

С момента встречи и до приезда в аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.

Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой, где экскурсию ведет сотрудник музея.

В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.

Важно! Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
17 янв 2024
Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным дорогам над бухтами и городами. Особенная благодарность нашему гиду Надежде
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Юрьевне, которая передала нам свою любовь к Севастополю, Крыму, делала нашу встречу Нового года веселой и запоминающейся, помогла нам всем познакомится, поскольку группа как и всегда в Большой Стране из разных регионов, что привносит свою изюминку в проводимые туры.

О
17 янв 2024
Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять.
Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали с любопытством)
Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили.
Минусы:
Сам тур - по
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состоянию на Новый год - слегка сыроват, но причина в том, что большинство экскурсионных мест находятся на реставрации, и конечно же, смотреть на 5% от всего здания - было не совсем интересно (ханство), но, мы насладились воздухом и красотой природы и гор.

Ялта - на мой взгляд - 1 час прогулки - это как дать конфету откусить и не доесть. С учетом того, что набережная интереснее вечером и сама набережная после реставрации- стала красивее . Экскурсией в Ялту слегка разочарованны .

Кафе у вида на ласточкино гнездо - полный отстой. Ощущение, что загоняют туристов туда чтоб рекламировать вино . Вино разбавлено. Дурят.
Ко всем другим экскурсионным программам - претензий нет.

При малом количестве минусов - мы нашли возможность найти плюсы и просто насладиться красотой.
Любой труд - это труд, и право на ошибку дано всем. Но оценки 4. На 5- есть необходимость доработки некоторых моментов.

Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять.Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять.Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять.Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять.Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Г
13 янв 2024
Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.

Тур входит в следующие категории Севастополя

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