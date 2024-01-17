Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Севастополю
Встреча группы на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 под часами на башне.
Разместившись в комфортных автомобилях начинаем наш путь, едем в Севастополь.
В Севастополе обедаем (за доп. плату по меню) и знакомимся.
Насыщенная обзорная экскурсия по центру откроет вам самые известные места города:
- Графскую пристань;
- памятник Нахимову;
- памятник Затопленным кораблям;
- Приморский бульвар;
- реконструированный Матросский бульвар – самый первый бульвар Севастополя!
По желанию можно совершить морскую прогулку (за доп. плату) по бухтам города-героя с осмотром с моря города и боевых кораблей (по погоде).
У вас будет время на неспешную прогулку по набережной и покупку сувениров.
Позже мы направляемся в отель, размещаемся и отдыхаем.
Мыс Фиолент, Балаклава
Последний день уходящего 2023 года.
Мы постарались сделать этот день незабываемым и подобрали такие места, чтобы и вы могли запечатлеть красоту Крыма и наполниться надеждой на яркий будущий год!
Отправляемся в красавицу Балаклаву, самую живописную бухту Черного моря, небольшой уютный курортный городок.
Наш путь начнется необычным маршрутом через древний и священный мыс Фиолент.
Вы познакомитесь с традициями празднования в России и СССР Нового Года.
Вы посетите Свято-Георгиевский монастырь и узнаете его удивительную историю, прогуляетесь по девственно чистому побережью Фиолента.
Балаклава преобразилась, и вас ожидает прогулка-экскурсия по уютной набережной, похожую на курорты Средиземного моря.
В свободное время по желанию можно подняться на крепость генуэзцев Чембало, совершить морскую прогулку по бухте (за дополнительную плату) и отведать в местном ресторанчике морские деликатесы.
Возвращаемся в отель не поздно, будет время отдохнуть и подготовиться к встрече Нового года.
Свободный день
Вот и Новый год!
Этот день будет заслуженно томным и ленивым.
Также отличная идея для 1 января – СПА-отдых. Рекомендуем!
Воронцовский парк, Ласточкино гнездо, Ялта
Наш путь лежит на Южный берег Крыма.
В Алупке вас ожидает Воронцовский парк – визитная карточка, один из самых романтичных парков Крыма, составляющий единый ансамбль с Воронцовским дворцом.
На прогулке по парку вы увидите удивительные и необычные его красоты: Малый и Большие Хаосы – осколки застывшей магмы, разрушившейся под действием землетрясений, сумевшие органично вписаться в ландшафт парка усилиями его создателя Карла Кебаха.
Мы пройдём к Форельному, Зеркальному и Лебединому озерам, побываем на Платановой, Солнечной, Контрастной и Каштановой полянах.
Окутанный легендами фонтан "Трильби" мысленно перенесет вас на берега "туманного Альбиона". Вы познакомитесь с хранителями парка – львами Львиной террасы, спящим, пробуждающимся и бодрствующими.
Посещаем шикарный парадный Воронцовский дворец.
У замка Ласточкино гнездо делаем фото для социальных сетей (как же без них!).
Вин-Базар в Гаспре – место с самым большим ассортиментом напитков в Крыму от 45-ти производителей! Для разогрева аппетита посетим и его.
Далее сытный обед в панорамном кафе с видом на Ласточкино гнездо (заказываем блюда по меню за дополнительную плату).
Едем в Ялту.
В главные зимние праздники Ялта традиционно надевает свой роскошный новогодний наряд: на набережной и центральных улицах города разнообразные световые инсталляции, призванные создать у гостей курортной столицы по-настоящему сказочное настроение.
Прогуляемся по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спустимся на главную набережную Крыма и познакомимся с чеховской Дамой с собачкой.
Гид расскажет вам романтические истории.
Возвращаемся в Севастополь по серпантину горной дороги и посещаем Форосский храм.
Церковь Воскресения Христова построена на обрывистой Красной скале. В темное время суток храм красиво подсвечен, и создается впечатление, что он парит в небесах. Потрясающее зрелище! У храма видовая площадка на высоте 400 м над уровнем моря.
Бахчисарай, отъезд
Последний день нашего новогоднего крымского приключения.
Наш путь лежит в город Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства, где вы окунетесь в атмосферу крымско-татарской культуры.
Здесь вас ждёт увлекательная экскурсия по Бахчисараю и посещение Ханского дворца, резиденции крымских ханов Гиреев. Главная архитектурная идея дворца – воплощение мусульманского представления о райском саде на земле.
Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, Золотой фонтан, Персидский дворик, знаменитый Фонтан слёз, личные покои хана, комнаты гаремного корпуса.
Еще одна достопримечательность Бахчисарая – Свято-Успенский мужской монастырь.
Прогуляемся по живописному ущелью Марьям-дере и посетим храмы монастыря.
После длительной прогулки мы заслужили вкусный обед – комплимент от турфирмы.
Предлагаем окунуться в атмосферу крымскотатарского гостеприимства.
По обычаю первым на стол подают кофе.
Первое блюдо юфак-аш (пельмешки в бульоне). Особое искусство слепить их так, чтобы ложка вмещала 8 шт.
Затем посетители пробуют сарму (голубцы в виноградных листьях).
Далее подаются дымлама (овощи с мясом), янтых (вариант чебурека) и травяной чай с курабье.
Обед сопровождается национальной музыкой.
Трансфер на ж/д вокзал Симферополя.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика», г. Севастополь или аналогичном отеле такого же уровня.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стоимость за взрослого
|18 600
|23 800
|Стоимость 60+
|17 700
|22 600
|Стоимость до 12 лет
|17 700
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Варианты проживания
Отель «Атлантика» или аналогичные
Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.
По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака и нац. обед в 5-й день тура)
- Путевые услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты в музеи по программе
- Встреча на ж/д вокзале
- Обратный трансфер на ж/д вокзал
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, кроме 5 дня, ужины)
- Факультативные дегустации и экскурсии (экскурсии за дополнительную плату)
- Дополнительные услуги в отеле
- Новогодний банкет (стоимость уточняется накануне тура)
- Морская прогулка по Балаклавской бухте: взрослый - 600 руб. /чел. дети с 6 лет - 400 pуб. /чел
- Спа-отдых
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что обязательно должно быть у вас, если вы собираетесь в экскурсионный тур по Крыму:
- Удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.
- Наличные деньги. Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Встреча группы на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 под часами на башне.
Тур заканчивается в Бахчисарае, после чего мы отвезем вас в Симферополь на ж/д вокзал.
Ориентировочное время прибытия 18:00. Но, существуют непредвиденные ситуации на дороге.
Рекомендуем брать билеты с выездом/вылетом после 20:00.
Как организовано питание в туре?
В программе запланировано время на обед - 1 час. Обеды в туре не включены в стоимость (кроме дня выезда), однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится в районах, где есть столовые (с линией раздачи) и кафе.
Гиды знают, где свежая, вкусная и недорогая еда. Однако вы самостоятельно решаете, где обедать.
Как осуществляется перемещение по маршруту?
Перемещение по маршруту тура осуществляется на микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса Минивэн. Автобусы оборудованы кондиционером зима/лето, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Наши водители всегда помогут вам загрузить и выгрузить ваши вещи.
Внимание! Мы не закрепляем номера мест в автобусе и не продаем задние места!
Как проходит экскурсионный день?
Все дни в туре начинаются в 09:00 утра, кроме первого. К этому времени участники тура должны позавтракать, собраться на экскурсию, а в последний день собрать вещи и сдать номера.
Экскурсионный день заканчивается в 18.00-19.00. В это время группа возвращается в отель. Далее свободное время. Участники тура могут совершать прогулки по городу или отдыхать.
С момента встречи и до приезда в аэропорт по окончании тура с группой работает экскурсовод широкой специализации. Во время движения автобуса ведутся путевые экскурсии. Вы всегда будете знать, где и в каком месте вы находитесь, какие растения окружают вас и в каких зданиях что и когда происходило.
Все экскурсии, которые указаны в программе тура, включены в стоимость. При входе в музеи гид оформляет групповой входной билет, это может занять некоторые время, и участники тура заходят в музей группой, где экскурсию ведет сотрудник музея.
В свободный день автобусное и экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Ко всем объектам туристы едут самостоятельно.
Важно! Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали с любопытством)
Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили.
Минусы:
Сам тур - по
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты