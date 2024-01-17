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Авторский тур
4 дня
Яркая осень в Севастополе
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
3 окт в 10:00
от 2100018 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Севастополе
Начало: г. Симферополь
28 дек в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Крыму
Начало: Г. Симферополь
2 янв в 10:00
от 25 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия17 января 2024Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным
- ООльга17 января 2024Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять. Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали
- ННаталия17 января 2024Федюхины высоты в СевастополеПоскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
- ГГеннадий13 января 2024Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.
- ГГеннадий13 января 2024Федюхины высоты в СевастополеНадежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
- ММаляренко11 января 2024Федюхины высоты в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые
- ААнастасия6 декабря 2022Рождество в Крыму. ЯлтаВсё очень понравилось
- ввалентина7 мая 2022Рождество в Крыму. Ялтаспасибо! все очень понравилось!!
- ЕЕлена30 апреля 2022Рождество в Крыму. ЯлтаОтличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «На автобусе»
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