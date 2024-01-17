Туры на автобусе в Севастополе

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Севастополе, цены от 18 600 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Яркая осень в Севастополе
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Яркая осень в Севастополе
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
3 окт в 10:00
от 2100018 600 за человека
Новый год в Севастополе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Севастополе
Начало: г. Симферополь
28 дек в 10:00
от 18 600 за человека
Рождество в Крыму
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Крыму
Начало: Г. Симферополь
2 янв в 10:00
от 25 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным
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    дорогам над бухтами и городами. Особенная благодарность нашему гиду Надежде Юрьевне, которая передала нам свою любовь к Севастополю, Крыму, делала нашу встречу Нового года веселой и запоминающейся, помогла нам всем познакомится, поскольку группа как и всегда в Большой Стране из разных регионов, что привносит свою изюминку в проводимые туры.

  • О
    Ольга
    17 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять. Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали
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    с любопытством) Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили. Минусы: Сам тур - по состоянию на Новый год - слегка сыроват, но причина в том, что большинство экскурсионных мест находятся на реставрации, и конечно же, смотреть на 5% от всего здания - было не совсем интересно (ханство), но, мы насладились воздухом и красотой природы и гор. Ялта - на мой взгляд - 1 час прогулки - это как дать конфету откусить и не доесть. С учетом того, что набережная интереснее вечером и сама набережная после реставрации- стала красивее . Экскурсией в Ялту слегка разочарованны . Кафе у вида на ласточкино гнездо - полный отстой. Ощущение, что загоняют туристов туда чтоб рекламировать вино . Вино разбавлено. Дурят. Ко всем другим экскурсионным программам - претензий нет. При малом количестве минусов - мы нашли возможность найти плюсы и просто насладиться красотой. Любой труд - это труд, и право на ошибку дано всем. Но оценки 4. На 5- есть необходимость доработки некоторых моментов.

    Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Федюхины высоты в Севастополе
    Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
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    сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.

  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.
  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Федюхины высоты в Севастополе
    Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
  • М
    Маляренко
    11 января 2024
    Федюхины высоты в Севастополе
    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые
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    новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!

    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе
  • А
    Анастасия
    6 декабря 2022
    Рождество в Крыму. Ялта
    Всё очень понравилось
  • в
    валентина
    7 мая 2022
    Рождество в Крыму. Ялта
    спасибо! все очень понравилось!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    Рождество в Крыму. Ялта
    Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом
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    хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Севастополе в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 18 600 до 25 200 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
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