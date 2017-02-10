1 день

Обоо и Сагаалган

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале и едем размещаться в один из лучших отелей северного Байкала.

Немного отдохнув отправляемся на смотровую площадку — знаковое место нашего региона. У кого нет фото на фоне Онокочанской губы, можно сказать, не был на севере Байкала!

Тут находится обо — обрядовое буддийское и шаманистское место поклонения духам местности, поэтому начинать своё путешествие нужно именно тут.

Продолжая соблюдать традиции, будем обедать в аутентичном бурятском кафе и отмечать Сагаалган — праздник Белого месяца. Бурятские буузы, шулэн, холисо, блюда из байкальского омуля и хариуса и многое другое!