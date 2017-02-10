По горячим источникам Северного Байкала

Групповой тур в Северобайкальске
В этом туре есть всё, что нужно для отличного зимнего отдыха на Байкале: много солнца, уникального льда, зимних активностей, но главное — горячие источники! На северном побережье Байкала их 4!Да-да, можно поехать на Байкал зимой, чтобы… купаться!!! Открытые купели с горячей водой, бьющей из недр земли славятся своими целебными свойствами и подарят тебе настоящее расслабление после активного отдыха.
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
По горячим источникам Северного Байкала
Ближайшие даты:
20
фев
27
фев
6
мар
13
мар

Что вас ожидает:

Самая северная точка Байкала
Самая северная точка Байкала
Увидим Байкал с другого ракурса — холодного, северного и очень красивого!
Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Посетим целых четыре источника и решим, какой больше пришёлся по душе
Ледовая рыбалка
Ледовая рыбалка
Ощутим первобытные инстинкты и азарт — рыба в Байкальском соре клюёт сама!

Программа тура по дням

1 день

Обоо и Сагаалган

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале и едем размещаться в один из лучших отелей северного Байкала.

Немного отдохнув отправляемся на смотровую площадку — знаковое место нашего региона. У кого нет фото на фоне Онокочанской губы, можно сказать, не был на севере Байкала!

Тут находится обо — обрядовое буддийское и шаманистское место поклонения духам местности, поэтому начинать своё путешествие нужно именно тут.

Продолжая соблюдать традиции, будем обедать в аутентичном бурятском кафе и отмечать Сагаалган — праздник Белого месяца. Бурятские буузы, шулэн, холисо, блюда из байкальского омуля и хариуса и многое другое!

Обоо и СагаалганОбоо и СагаалганОбоо и СагаалганОбоо и Сагаалган
2 день

Источник Гоуджекит

Этот день посвятим первому, ближайшему к Северобайкальску горячему источнику — Гоуджекит.

Гоуджекит удобно располагается относительно города и дороги, а также славится своей инфраструктурой — в радиусе 2 км две горнолыжные трассы.

Горнолыжная база Большая медведица известна своим экстремальным склоном и крутыми трамплинами. Для тех же, кто пока неуверенно чувствует себя на лыжах или сноуборде, но захочет потренироваться, есть склон на Малой медведице и трасса для тюбинга! Всё снаряжение можно взять тут же в прокат.

После покатушек, уставшие, но довольные, как водится, идём на термальные источники Гоуджекит. Расслабиться в горячей ванной под открытым небом, а потом нырнуть в снег — непередаваемое удовольствие!

Источник ГоуджекитИсточник ГоуджекитИсточник Гоуджекит
3 день

Самая северная точка Байкала. Ярки. Рыбалка

Событие дня — ледовая рыбалка!

Необязательно любить рыбалку, и даже хотя бы раз до этого держать удочку в руках, главное — первобытные инстинкты и азарт! Рыба в Байкальском соре клюёт сама.

И нет, не бойтесь, Байкальский сор не имеет никакого отношения к мусору, сор — это мелководный залив Байкала, отделенный от него островом Ярки.

По дороге на рыбалку заедем и отметимся на самой северной точке Байкала!

Самая северная точка Байкала. Ярки. РыбалкаСамая северная точка Байкала. Ярки. РыбалкаСамая северная точка Байкала. Ярки. Рыбалка
4 день

Источник Дзелинда

На четвертый день отправимся на горячий источник Дзелинда.

Дзелинда находится почти в 100 км от Северобайкальска, поэтому по дороге я устрою небольшую экскурсию по знаменательным местам этого участка Байкало-Амурской магистрали.

Как и у многих других названий здесь, на севере Байкала, у слова Дзелинда эвенкийские корни —"дели" переводится как таймень, который в изобилии водился в одноимённой реке.

У источника два выхода на поверхность — на одном из них обустроена водолечебница, а на другом,"диком", получаются самые колоритные фотографии.

Источник ДзелиндаИсточник ДзелиндаИсточник Дзелинда
5 день

Источник Хакусы

Этот день мы посвятим однодневному путешествию по льду на восточное побережье Байкала до бухты Хакусы, и конечно, купанию в одноимённых источниках.

Хакусы — одна из самых известных водолечебниц на Байкале, при этом, тут достаточно уединенно, ведь добраться сюда можно только по Байкалу!

По дороге устроим фотосессию, пикник на льду и познакомимся с ещё одной местной традицией.

Вечер проведём за настольными играми, готовясь к финальному марш-броску на Мыс Котельниковский.

Источник ХакусыИсточник ХакусыИсточник Хакусы
6 день

Источники мыса Котельниковский

С самого утра, после зарядки и завтрака, отправимся в очередную экспедицию по Байкальскому льду.

Последний в нашем маршруте — самый благоустроенный источник мыса Котельниковский.

Так же, как и Хакусы,"котелок" уединён благодаря своему расположению — до ближайшего населённого пункта 40 км, и добраться можно только по Байкалу. К тому же тут нет сотовой связи, поэтому нас ждёт не только релакс, но и информационный детокс!

Вечером, тех у кого останутся силы, ждёт вылазка в город. Свободный вечер — отличный повод познакомиться с колоритом маленького сибирского городка и отметить окончание тура по белым пляжам Северного Байкала.

Источники мыса КотельниковскийИсточники мыса Котельниковский
7 день

Заключительный

Последний день, с утра и до отправления поезда/самолета, каждый проведёт на своё усмотрение.

Можно закупиться сувенирами, сходить в музей, покататься на коньках, лыжах или забраться на гору, чтобы полюбоваться Байкалом с высоты.

Лично я планирую встать пораньше и успеть всё!??

ЗаключительныйЗаключительныйЗаключительный

Проживание

Предусмотрено проживание в двухместных апартаментах одного из лучших отелей Северного Байкала.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер — все-все передвижения по ходу программы, начиная и заканчивая ж/д вокзалом Северобайкальск / аэропортом
  • Проживание в двухместных номерах
  • Питание — завтрак в зависимости от проживания, обед по программе
  • Аренда горнолыжного снаряжения — в стоимость входит аренда снаряжения на 2 часа, которую, при желании ты можешь продлить за свой счет
  • Рыбалка — аренда рыболовных снастей
  • Купание — посещение 4-х горячих источников по программе тура
  • Страховка
  • Сопровождение гида и отличная компания
Что не входит
  • Проезд от и до Северобайкальска
  • Одноместное проживание за доп. плату — 9 000 руб.
  • Спиртные и иные бутилированные напитки
  • Мелкие дорожные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
Есть ли какие-то требования к участникам тура?

Этот тур подходит тебе если:

  • ты мечтаешь увидеть зимний Байкал, а не только сфотографироваться на фоне скалы Шаманки на Ольхоне;
  • любишь активный отдых и не любишь скучать;
  • можешь доверить свой отдых опытному местному гиду;
  • хочешь чувствовать себя гостем, а не клиентом.
Почему стоит поехать на Байкал именно со мной?

Во-первых — это единственный зимний тур на Байкал, в котором ты будешь купаться, возможно, чаще, чем летом.

Во-вторых — это будет отличная компания! Если ты пессимист, зануда или просто предпочитаешь отсидеться в тепле, вместо того чтобы отрываться - извини, но нам не по пути. В этот тур едут только активные, компанейские люди.

В-третьих, и, возможно, это самый главный аргумент: волшебный край, куда я тебя приглашаю — это мой дом, я знаю тут всё, всех, а если не знаю, то знаю у кого узнать! Ещё я - не туроператор, который может наобещать то, что гид потом не сможет воплотить в жизнь.

Ну и, наконец, это твой шанс увидеть Байкал с ещё дикой, не затоптанной миллионами туристов, стороны.

Север Байкала, благодаря своей отдалённости от больших городов, всё ещё сохраняет свою самобытность, дух дикой природы и невероятную энергетику.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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