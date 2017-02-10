фев
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обоо и Сагаалган
Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале и едем размещаться в один из лучших отелей северного Байкала.
Немного отдохнув отправляемся на смотровую площадку — знаковое место нашего региона. У кого нет фото на фоне Онокочанской губы, можно сказать, не был на севере Байкала!
Тут находится обо — обрядовое буддийское и шаманистское место поклонения духам местности, поэтому начинать своё путешествие нужно именно тут.
Продолжая соблюдать традиции, будем обедать в аутентичном бурятском кафе и отмечать Сагаалган — праздник Белого месяца. Бурятские буузы, шулэн, холисо, блюда из байкальского омуля и хариуса и многое другое!
Источник Гоуджекит
Этот день посвятим первому, ближайшему к Северобайкальску горячему источнику — Гоуджекит.
Гоуджекит удобно располагается относительно города и дороги, а также славится своей инфраструктурой — в радиусе 2 км две горнолыжные трассы.
Горнолыжная база Большая медведица известна своим экстремальным склоном и крутыми трамплинами. Для тех же, кто пока неуверенно чувствует себя на лыжах или сноуборде, но захочет потренироваться, есть склон на Малой медведице и трасса для тюбинга! Всё снаряжение можно взять тут же в прокат.
После покатушек, уставшие, но довольные, как водится, идём на термальные источники Гоуджекит. Расслабиться в горячей ванной под открытым небом, а потом нырнуть в снег — непередаваемое удовольствие!
Самая северная точка Байкала. Ярки. Рыбалка
Событие дня — ледовая рыбалка!
Необязательно любить рыбалку, и даже хотя бы раз до этого держать удочку в руках, главное — первобытные инстинкты и азарт! Рыба в Байкальском соре клюёт сама.
И нет, не бойтесь, Байкальский сор не имеет никакого отношения к мусору, сор — это мелководный залив Байкала, отделенный от него островом Ярки.
По дороге на рыбалку заедем и отметимся на самой северной точке Байкала!
Источник Дзелинда
На четвертый день отправимся на горячий источник Дзелинда.
Дзелинда находится почти в 100 км от Северобайкальска, поэтому по дороге я устрою небольшую экскурсию по знаменательным местам этого участка Байкало-Амурской магистрали.
Как и у многих других названий здесь, на севере Байкала, у слова Дзелинда эвенкийские корни —"дели" переводится как таймень, который в изобилии водился в одноимённой реке.
У источника два выхода на поверхность — на одном из них обустроена водолечебница, а на другом,"диком", получаются самые колоритные фотографии.
Источник Хакусы
Этот день мы посвятим однодневному путешествию по льду на восточное побережье Байкала до бухты Хакусы, и конечно, купанию в одноимённых источниках.
Хакусы — одна из самых известных водолечебниц на Байкале, при этом, тут достаточно уединенно, ведь добраться сюда можно только по Байкалу!
По дороге устроим фотосессию, пикник на льду и познакомимся с ещё одной местной традицией.
Вечер проведём за настольными играми, готовясь к финальному марш-броску на Мыс Котельниковский.
Источники мыса Котельниковский
С самого утра, после зарядки и завтрака, отправимся в очередную экспедицию по Байкальскому льду.
Последний в нашем маршруте — самый благоустроенный источник мыса Котельниковский.
Так же, как и Хакусы,"котелок" уединён благодаря своему расположению — до ближайшего населённого пункта 40 км, и добраться можно только по Байкалу. К тому же тут нет сотовой связи, поэтому нас ждёт не только релакс, но и информационный детокс!
Вечером, тех у кого останутся силы, ждёт вылазка в город. Свободный вечер — отличный повод познакомиться с колоритом маленького сибирского городка и отметить окончание тура по белым пляжам Северного Байкала.
Заключительный
Последний день, с утра и до отправления поезда/самолета, каждый проведёт на своё усмотрение.
Можно закупиться сувенирами, сходить в музей, покататься на коньках, лыжах или забраться на гору, чтобы полюбоваться Байкалом с высоты.
Лично я планирую встать пораньше и успеть всё!??
Проживание
Предусмотрено проживание в двухместных апартаментах одного из лучших отелей Северного Байкала.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер — все-все передвижения по ходу программы, начиная и заканчивая ж/д вокзалом Северобайкальск / аэропортом
- Проживание в двухместных номерах
- Питание — завтрак в зависимости от проживания, обед по программе
- Аренда горнолыжного снаряжения — в стоимость входит аренда снаряжения на 2 часа, которую, при желании ты можешь продлить за свой счет
- Рыбалка — аренда рыболовных снастей
- Купание — посещение 4-х горячих источников по программе тура
- Страховка
- Сопровождение гида и отличная компания
- Что не входит
- Проезд от и до Северобайкальска
- Одноместное проживание за доп. плату — 9 000 руб.
- Спиртные и иные бутилированные напитки
- Мелкие дорожные расходы и сувениры
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
- Есть ли какие-то требования к участникам тура?
Этот тур подходит тебе если:
- ты мечтаешь увидеть зимний Байкал, а не только сфотографироваться на фоне скалы Шаманки на Ольхоне;
- любишь активный отдых и не любишь скучать;
- можешь доверить свой отдых опытному местному гиду;
- хочешь чувствовать себя гостем, а не клиентом.
- Почему стоит поехать на Байкал именно со мной?
Во-первых — это единственный зимний тур на Байкал, в котором ты будешь купаться, возможно, чаще, чем летом.
Во-вторых — это будет отличная компания! Если ты пессимист, зануда или просто предпочитаешь отсидеться в тепле, вместо того чтобы отрываться - извини, но нам не по пути. В этот тур едут только активные, компанейские люди.
В-третьих, и, возможно, это самый главный аргумент: волшебный край, куда я тебя приглашаю — это мой дом, я знаю тут всё, всех, а если не знаю, то знаю у кого узнать! Ещё я - не туроператор, который может наобещать то, что гид потом не сможет воплотить в жизнь.
Ну и, наконец, это твой шанс увидеть Байкал с ещё дикой, не затоптанной миллионами туристов, стороны.
Север Байкала, благодаря своей отдалённости от больших городов, всё ещё сохраняет свою самобытность, дух дикой природы и невероятную энергетику.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору