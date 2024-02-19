Авторский тур
8 дней
8 фев
10 фев
17 фев
232 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал. Горячие источники Хакусы
Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
19 фев
3 мар
25 мар
32 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- ММаврина30 сентября 2023Всё Супер!!!
- ААлина28 сентября 2023Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
- ООлеся1 апреля 2023Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35. Часами сидели в горячих источниках, полный восторг! Вкусная вода с родника. А какое небо над Байкалом - рукой подать! И восхитительные закаты!!! Полное единение с природой. Обязательно вернемся на Хакусы.
- ЕЕлена2 марта 2023Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
- ААнна1 марта 2023Было здорово и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску
Самые популярные туры в Северобайкальске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Северобайкальске в апреле 2024
Сейчас в Северобайкальске можно забронировать 2 тура от 32 000 ₽ до 232 650 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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