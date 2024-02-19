Авторские туры в Северобайкальске

Туры по городам России
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
г. Иркутск
8 фев
10 фев
17 фев
232 650 за человека
Байкал. Горячие источники Хакусы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал. Горячие источники Хакусы
Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
19 фев
3 мар
25 мар
32 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску

Самые популярные туры в Северобайкальске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
  2. Байкал. Горячие источники Хакусы
Сколько стоит тур в Северобайкальске в апреле 2024
Сейчас в Северобайкальске можно забронировать 2 тура от 32 000 ₽ до 232 650 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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