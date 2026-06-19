Описание тура
Кавказская История - это эксклюзивный экскурсионный тур, который откроет перед вами невероятные красоты Чечни и Дагестана.
Почему Едем С Нами?
Кавказская история - это тур, который предлагает уникальное путешествие по Чечне и Дагестану. Он включает в себя посещение исторических и культурных достопримечательностей. Кроме того этот тур предлагает знакомство с культурой и историей народов Кавказа. Вы сможете посетить древние города, такие как Хой и Гуниб, а также увидеть мечети и памятники, которые являются символами культуры и истории региона.
Одним из главных преимуществ этого тура является то, что он позволяет увидеть красоты Кавказа, которые не доступны для большинства туристов. Например, вы сможете посетить:
1) Начнем наше путешествие с Ворот в Аргунское ущелье, где нас ждут потрясающие виды и возможность насладиться красотами природы. Затем мы отправимся к Ушкалойским башням-близнецам, которые являются символом дружбы и единства народов Чечни.
2) Далее нас ждет мечеть Сердце матери в городе Аргун. Эта уникальная постройка олицетворяет любовь и уважение к женщине, матери.
3) Продолжая наше путешествие, мы увидим крупнейшее озеро Северного Кавказа - Кезеной-Ам. Это озеро поражает своей красотой и чистотой воды.
4) Посетив село Харачой, мы сможем увидеть памятник знаменитому чеченскому Робин Гуду - абреку Зелимхану, а рядом с ним - родник Девичья коса. Этот памятник является символом гордости и уважения к своим корням.
5) Древний город Хой также станет одной из точек нашего путешествия.
6) Мечеть Гордость мусульман - еще одна жемчужина нашего тура. Эта мечеть поражает своей величественностью и красотой.
7) Плавно мигрируем на территорию Рес. Дагестан и как же без Сулакского каньона - одного из самых красивых и живописных мест России, а может и нашей планеты.
8) Старый Кахиб, Гуниб, Гамсутль, Чох и Дербент - все эти древние города будут в нашем маршруте. Они порадуют своими историческими достопримечательностями и атмосферой старины.
9) Завершит наш тур посещение экраноплана Лунь и цитадели Нарын-кала в Дербенте. Эти объекты являются символами мощи и величия Кавказа.
Кавказская История подарит вам незабываемые впечатления, массу положительных эмоций и новых друзей. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Кавказ во всей его красе и величии!
- Маршрут: Аргунское ущелье — Нихалойские водопады — Шали — озеро Кезеной-Ам — Грозный— Сулакский каньон — катание на катере — Старый Кахиб — Старый Гоор — Рафтинг — Гамсутль — Салтинский водопад — Дербент — крепость Нарын-Кала.
Программа тура по дням
Сбор группы / Нихалойские водопады / Аргун
13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.
Обед
Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни. Ворота в Аргунское ущелье— так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
Далее нас ждут Нихалойские водопады. Это место собирает в себе каскад из трех водопадов. Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий из них всего 2 метра.
Поблизости от водопадов расположены древние Ушкалойские башни-близнецы, которые мы посетим следом.
После экскурсии по столице нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле хай-тек. Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть Сердце матери. Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г. Грозный.
Кезеной-Ам / Харачой / Хой
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа - Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.
По дороге будет сделана остановка в селе Харачой, где мы сможем посмотреть на памятник знаменитому Чеченскому Робин Гуду абреку Зелимхану Харачоевскому. Рядом с памятником также расположен родник Девичья Коса.
Кезеной-Ам изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана. Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.
Далее нас ждет сытный обед из национальных блюд.
Следующая экскурсия предстоит в древний город Хой, который находится недалеко от озера. Этот город стражников был основан в Ix веке и являлся форпостом восточных рубежей Чечни. Вы увидите образцы зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых чеченских башен.
После экскурсии мы отправимся любоваться архитектурой мечети Гордость мусульман. Это самая большая мечеть в Европе. Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.
Возвращение в гостиницу
Грозный
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров
Сегодня Грозный это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где нас познакомят с традиционной чеченской кухней.
Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.
Мы посетим мемориальный комплекс Аллея Славы, где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.
Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале Грозный Сити и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.
В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце Xix века терскими казаками.
Заселение в Махачкалу.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день. На четвертый день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
Хунзах
Кубачи
Ахты
Либо провести этот день в Махачкале, посетить пляж или выбрать любую другую активность
Сулакский каньон
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Наше путешествие по Дагестану начнется со знакомства с Сулакским каньоном - визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 300руб/чел).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской Гэс до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплексе пещер Нохъо (за дополнительную плату 500 руб.) Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Изюминка нашей программы прогулка на катере за дополнительную плату по реке Сулак у села Зубутли. Спуск к пристани Сулакского каньона проходит на машинах Уаз. Здесь вы сможете разглядеть всю красоту природы. Особенно впечатляет дивная лазурная вода.
Кахиб - Гоор
Завтрак в гостевом доме.
Дагестан не зря переводится как страна гор, и в этом путешествии мы откроем для вас потаенные уголки нагорной части республики. Старый Кахиб или же Дагестанская Атлантида спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних. Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь архитектурой и ландшафтом древнего поселения.
Старый Гоор настоящая жемчужина Дагестана. Название села переводится как ветреный, и будьте осторожны, здесь сносит с ног не только ветер, но и впечатления. Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на языке тролля, названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте. Вы увидите старинные сторожевые башни, которые охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.
После прогулки отправитесь в Новый Гоор, где вас ждёт сытный обед у гостеприимной аварской семьи.
Следующей нашей точкой будет знаменитый Салтинский водопад. В Гунибском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в Топ-10 природных достопримечательностей республики. С 1983 года является памятником природы регионального значения. Перед вами откроется невероятная картина: сквозь камни, с 20-тиметровой высоты в ущелье мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться. Вид и атмосфера этого места непередаваемы!
Если позволит световой день, после водопада, мы посетим село Гуниб. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников. Здесь же можно организовать ужин за дополнительную плату.
Гамсутль
Завтрак в гостевом доме. Освобождение номеров
Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря. Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов дагестанского Мачу-Пикчу гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
После Гамсутля отправимся в ещё одно знаковое место Дагестана — удивительный по своей красоте Чох. Аул является архитектурным музеем под открытым небом. Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, 2-3-х этажной застройкой крутых горных склонов. Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность зданий, придают аулу Чох вид средневекового восточного города.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день. На четвертый день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
Хунзах
Кубачи
Ахты
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или любую другую активность.
Дербент
Завтрак в отеле.
Первая остановка у экраноплана Лунь — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанного ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 1 ночь в Грозном, последующие в Махачкале
- Двухразовое питание: завтраки при отеле и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Катание на катере по каньону (от 300 рублей)
- Авиа - и ж/д билеты
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500 рублей)
- Ужины
- Сувениры и другие личные покупки
О чём нужно знать до поездки
Можно Ли Забронировать Тур Одному Человеку?
Да, можете приехать в тур одному (ой), мы найдем к вам подселение. Одноместное размещение за дополнительную плату.
Создается Группа В Вацапе
Перед началом тура за неделю создается группа Whatsapp, где участники тура знакомятся друг с другом, и задают интересующие вопросы менеджеру.
Мы Искупаемся На Море?
В программе тура 2 дня свободного дня, чтобы каждый наш гость мог отдохнуть от экскурсионных туров, искупаться в море или просто погулять по городу и заниматься шоппингом.