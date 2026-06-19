Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Кавказская История - это эксклюзивный экскурсионный тур, который откроет перед вами невероятные красоты Чечни и Дагестана.

Почему Едем С Нами?

Кавказская история - это тур, который предлагает уникальное путешествие по Чечне и Дагестану. Он включает в себя посещение исторических и культурных достопримечательностей. Кроме того этот тур предлагает знакомство с культурой и историей народов Кавказа. Вы сможете посетить древние города, такие как Хой и Гуниб, а также увидеть мечети и памятники, которые являются символами культуры и истории региона.

Одним из главных преимуществ этого тура является то, что он позволяет увидеть красоты Кавказа, которые не доступны для большинства туристов. Например, вы сможете посетить:

1) Начнем наше путешествие с Ворот в Аргунское ущелье, где нас ждут потрясающие виды и возможность насладиться красотами природы. Затем мы отправимся к Ушкалойским башням-близнецам, которые являются символом дружбы и единства народов Чечни.

2) Далее нас ждет мечеть Сердце матери в городе Аргун. Эта уникальная постройка олицетворяет любовь и уважение к женщине, матери.

3) Продолжая наше путешествие, мы увидим крупнейшее озеро Северного Кавказа - Кезеной-Ам. Это озеро поражает своей красотой и чистотой воды.

4) Посетив село Харачой, мы сможем увидеть памятник знаменитому чеченскому Робин Гуду - абреку Зелимхану, а рядом с ним - родник Девичья коса. Этот памятник является символом гордости и уважения к своим корням.

5) Древний город Хой также станет одной из точек нашего путешествия.

6) Мечеть Гордость мусульман - еще одна жемчужина нашего тура. Эта мечеть поражает своей величественностью и красотой.

7) Плавно мигрируем на территорию Рес. Дагестан и как же без Сулакского каньона - одного из самых красивых и живописных мест России, а может и нашей планеты.

8) Старый Кахиб, Гуниб, Гамсутль, Чох и Дербент - все эти древние города будут в нашем маршруте. Они порадуют своими историческими достопримечательностями и атмосферой старины.

9) Завершит наш тур посещение экраноплана Лунь и цитадели Нарын-кала в Дербенте. Эти объекты являются символами мощи и величия Кавказа.

Кавказская История подарит вам незабываемые впечатления, массу положительных эмоций и новых друзей. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Кавказ во всей его красе и величии!