Ореховый промысел
Интересное увлекательное путешествие за кедровой шишкой.
Вы познакомитесь с историей края, узнаете о шорских посёлках, познакомитесь с образом жизни местного аборигенного населения, посетите настоящую деляну заготовителя ореха и поучаствуете в сборе шишек.
Вы познакомитесь с историей края, узнаете о шорских посёлках, познакомитесь с образом жизни местного аборигенного населения, посетите настоящую деляну заготовителя ореха и поучаствуете в сборе шишек.
Ближайшие даты:
24
июн
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27
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Экомузей под открытым небом «Тазгол»
- Шорский национальный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Экомузей под открытым небом «Тазгол».
Вы также посетите экомузей под открытым небом «Тазгол», который воссоздает обычаи, культуру, традиции и быт коренных жителей Горной Шории с VI века и до начала XX века. Первая группа коллекции состоит из этнографической и археологической реконструкций селений времен позднего века бронзы и средних веков и показывает останки жилищных комплексов, старинные плавильни, жертвенные алтари и погребения. А любители пощекотать себе нервы, смогут посетить дом, где по преданиям живет настоящие привидение!
Во время экскурсии вы увидите:
- множество манящих пейзажей, таежных животных;
- настоящие шорские деревни;
- поучаствуете в процессе переработки шишки;
- посетите музей, хранящий тайны Малого шелкового пути;
- искупаетесь в реках Шорского национального парка;
- посетите дом с привидением;
- увидите рекреационный памятник «Царские ворота»;
- то, что скрыто от глаз обычных путешественников!
- Путешествие на лодках и посещение заповедной зоны.
- Вас ждёт уникальное путешествие на настоящих шорских лодках до рекреационных объектов и памятников природы Национального парка, с которыми связанно множество легенд и приданий. Посещение заповедной зоны Шорского национального парка, где Вам может встретиться Чёрный аист — символ парка, и множество других животных, а иногда сам хозяин тайги на безопасном расстоянии не прочь по позировать туристам на камеру.
- Наши предки были уверены, что душа кедра заботится о земле, на которой растёт, и что там, где есть кедры, существует особая аура духовности и высоких помыслов. Интересно? Так давайте отправимся в это увлекательное путешествие! Гостинцы из кедрового леса Вам будут гарантированы.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обратите внимание: Возможно изменение экскурсионного маршрута в зависимости от урожайности ореха.
09:00 (вторник и суббота)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гидов
- Посещение музея
- Участие в заготовке шишки
- Обед, ужин
- Прокат моторной лодки
- Путевка для посещения Шорского национального парка
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Зеленая, ШерегешЗавершение: г. Зеленая, Шергеш
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00 (вторник и суббота)Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обратите внимание: Возможно изменение экскурсионного маршрута в зависимости от урожайности ореха
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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