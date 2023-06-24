Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия

Ореховый промысел

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Интересное увлекательное путешествие за кедровой шишкой.

Вы познакомитесь с историей края, узнаете о шорских посёлках, познакомитесь с образом жизни местного аборигенного населения, посетите настоящую деляну заготовителя ореха и поучаствуете в сборе шишек.
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
Ближайшие даты:
24
июн
27
июн
1
июл
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даты

Что вас ожидает:

  • Экомузей под открытым небом «Тазгол»
  • Шорский национальный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Экомузей под открытым небом «Тазгол».
Вы также посетите экомузей под открытым небом «Тазгол», который воссоздает обычаи, культуру, традиции и быт коренных жителей Горной Шории с VI века и до начала XX века. Первая группа коллекции состоит из этнографической и археологической реконструкций селений времен позднего века бронзы и средних веков и показывает останки жилищных комплексов, старинные плавильни, жертвенные алтари и погребения. А любители пощекотать себе нервы, смогут посетить дом, где по преданиям живет настоящие привидение!

Во время экскурсии вы увидите:

  • множество манящих пейзажей, таежных животных;
  • настоящие шорские деревни;
  • поучаствуете в процессе переработки шишки;
  • посетите музей, хранящий тайны Малого шелкового пути;
  • искупаетесь в реках Шорского национального парка;
  • посетите дом с привидением;
  • увидите рекреационный памятник «Царские ворота»;
  • то, что скрыто от глаз обычных путешественников!
  • Путешествие на лодках и посещение заповедной зоны.
  • Вас ждёт уникальное путешествие на настоящих шорских лодках до рекреационных объектов и памятников природы Национального парка, с которыми связанно множество легенд и приданий. Посещение заповедной зоны Шорского национального парка, где Вам может встретиться Чёрный аист — символ парка, и множество других животных, а иногда сам хозяин тайги на безопасном расстоянии не прочь по позировать туристам на камеру.
  • Наши предки были уверены, что душа кедра заботится о земле, на которой растёт, и что там, где есть кедры, существует особая аура духовности и высоких помыслов. Интересно? Так давайте отправимся в это увлекательное путешествие! Гостинцы из кедрового леса Вам будут гарантированы.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обратите внимание: Возможно изменение экскурсионного маршрута в зависимости от урожайности ореха.

09:00 (вторник и суббота)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гидов
  • Посещение музея
  • Участие в заготовке шишки
  • Обед, ужин
  • Прокат моторной лодки
  • Путевка для посещения Шорского национального парка
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Зеленая, Шерегеш
Завершение: г. Зеленая, Шергеш
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00 (вторник и суббота)
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обратите внимание: Возможно изменение экскурсионного маршрута в зависимости от урожайности ореха
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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