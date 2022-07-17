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Групповая
8 часов
«Загадки Шории»: обзорная экскурсия по Таштагольскому району
Погрузитесь в удивительный мир Горной Шории с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты этого места
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
4 875₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Зимняя сказка на лошадях: В гости к Сивке-Бурке в Шерегеше
Погрузитесь в атмосферу зимнего волшебства в компании добрых лошадей и опытных инструкторов
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Догтреккинг «Горные панорамы» в Шерегеше: трехчасовое приключение с собаками
Погрузитесь в мир горных приключений в Шерегеше, где вас ждет не только красота природы, но и необычное путешествие в компании верных четвероногих
Начало: Пгт. Шерегеш ул. Северная 26
Расписание: 12:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 750₽ за человека
Групповая
3 часа
«Мохнатый друг»: треккинг с гидом и собакой по красотам Шерегеша
Приглашаем на незабываемое приключение по горам Шерегеша в компании верного четвероногого друга и опытного гида
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
Расписание: 17:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
3 125₽ за человека
Групповая
8 часов
«Заповедная река»: однодневный сплав по реке Мрас-Су с пляжным отдыхом
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шории, сплавляясь по величественной реке Мрас-Су
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 875₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия «Шорская деревня» в Шерегеше: Путешествие в историю
Прогулка по шорской деревне с экомузеем «Тазгол» в Шерегеше: уникальная культура и природа
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по вторникам и пятницам)
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 125₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия: Конные прогулки «Панорамы столицы Шории» в Шерегеше
Вас ждет захватывающее приключение на лошадях по живописным тропам Шерегеша с опытными инструкторами и милыми жеребятами
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
3 750₽ за человека
Групповая
2 часа
«Малый Сарлык»: уникальные мегалиты горной Шории в Шерегеше
Погрузитесь в историю и природу Шерегеша, посетив мегалиты «Малый Сарлык». Незабываемые виды и легкий маршрут ждут вас
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
Расписание: 12:00 (по вторникам, пятницам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Вершины Шории: обзорная экскурсия на гору Зеленая в Шерегеше
Откройте для себя великолепие горы Зеленая, украшение Шерегеша, в рамках нашей захватывающей экскурсии
Начало: Фристайл 1, Шерегеш, Кемеровская обл., 652992
Расписание: 09:00 (вторник, пятница, воскресенье)
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Групповая
15 часов
«Рассвет в горах»: романтическое приключение с ночёвкой в Шерегеше
Откройте для себя чарующую красоту гор Шерегеша в компании близких. Вас ждёт вечер у костра, ночь под звёздами и восхождение на рассвете
Начало: Усть-Кабырза, Кемеровская обл., 652974
Расписание: 18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
3 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Азасская пещера в Шерегеше: По следам Йети - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир таежных пейзажей и горных панорам, следуя по следам загадочного Йети. Уникальный маршрут с обедом у реки
Начало: Г. Зеленая, Шерегеш
Расписание: 09:00 (по вторникам)
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Ореховый промысел: однодневное приключение в мире кедровых шишек
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Горной Шории, где вы познакомитесь с уникальными традициями и культурой местных жителей
Начало: Г. Зеленая, Шерегеш
Расписание: 09:00 (вторник и суббота)
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на вездеходах «Спасские дворцы»: путешествие по Горной Шории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним мегалитам и загадочным местам Горной Шории на мощных вездеходах
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 08:00 (по четвергам и воскресеньям)
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 875₽ за человека
Групповая
7 часов
Треккинг к Каменным верблюдам в Шерегеше с посещением горы Курган
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по священным вершинам Шерегеша, где природа и история сочетаются в гармонии
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл., 652971
Расписание: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
«В мире животных» в Шерегеше: зоопарк, пони, ослики и удивительные встречи
Погрузитесь в мир природы с экскурсией «В мире животных» в Шерегеше. Встречи с удивительными животными и катание на пони ждут вас
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 12:00, 15:00, 17:00 (ежедневно)
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 750₽ за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия на Телецкое озеро из Шерегеша
Телецкое озеро - жемчужина Алтая. Путешествие включает посещение водопада Корбу и реки Лебедь. Маршрут проходит через Кемеровскую область и Горный Алтай
Начало: Пгт. Шерегеш
Расписание: По вторникам и субботам 08:30
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
9 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Шории: путешествие по сердцу Сибири
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Шории, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры народов Сибири
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (среда, суббота)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
13 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия к Карчитскому замку с посещением пасеки в Шерегеше
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией к Карчитскому замку и пасеке. Насладитесь красотой природы и местным медом
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 7 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Рыбалка на хариуса в Шорском национальном парке - групповая экскурсия
Уникальная возможность отправиться на рыбалку на хариуса в Шерегеше. Групповая экскурсия включает поездку на автомобиле и заброску на моторной лодке
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
Посетите Тенгрианский храм, трехречье и водопад Сага. Путешествие на моторной лодке по национальному парку по маршруту Малого шелкового пути
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 750₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Догтрекинг «Горные панорамы»: уникальное приключение с хаски в Шерегеше
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией Догтрекинг «Горные панорамы» в Шерегеше. Вас ждет встреча с хаски, восхождение на гору и незабываемые фото
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерняя экскурсия по Шерегешу: тайны и красоты Горной Шории
Погрузитесь в волшебный мир Горной Шории с экскурсией, где история и природа сливаются в одно целое
Начало: Пгт. Шерегеш, ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 17:00, по вторникам в 09:00.
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше: загадки Трехречья
Откройте для себя уникальный мир Шерегеша: от древнего Усть-Кабырзы до секретов шорцев и встречи с йети
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
«Семейный вояж»: экскурсия в Шерегеше с животными и кулинарией
Погрузитесь в мир природы и кулинарии с экскурсией «Семейный вояж» в Шерегеше. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: Г. Зеленая., п. Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Скитуры в Шерегеше на настоящих лыжах охотника
Уникальная возможность погрузиться в таежную природу Шерегеша, прокатиться на лыжах с камусом и сделать незабываемые фото
Начало: От отеля или в местах сбора участников
Расписание: Еженедельно по четвергам, субботам в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше
Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Таежная экспедиция в Шерегеше + посещение национального парка и Азасской пещеры
Погрузитесь в зимнюю сказку Шерегеша, открывая тайны Йети и наслаждаясь красотами национального парка
Начало: Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по субботам в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории» в Шерегеше
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Шерегешу, где вас ждут снегоходы, фуникулер и дух захватывающих панорам
Начало: П. Шерегеш, вход у отеля «Альпен Клаб»
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам, четвергам и субботам в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
6 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Трансфер между Шерегешом и аэропортом Новокузнецка: комфорт каждому пассажиру
Выбирая трансфер между Шерегешом и аэропортом Новокузнецка, вы гарантируете себе беззаботное путешествие
Начало: Шерегеш (отель гостя) / Аэропорт Новокузнецка
Расписание: Из Шерегеша в 2:00. ИЗ Новокузнецк. Аэропорт в 7:30
11 июня в 07:30
12 июня в 02:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия «Вершины Шории» в Шерегеше: насладитесь великолепными видами
Подарите себе незабываемые впечатления, наслаждаясь великолепием Шерегеша с вершины горы Зелёная
Начало: Подъёмник «Фристайл» гор. Зелёная
Расписание: В 12:00 (среда, пятница)
12 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 июля 2022Сплав на катамаранах в п. Усть-КабырзаЖивописные места. Мрас-Су летом - спокойная, не глубокая речка. Старт из деревни Усть-Кабырза на лодке с мотором, катамаран с собой.
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Групповые»
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