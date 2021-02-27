Экскурсии Шерегеша

Все экскурсии в Шерегеше

Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Индивидуально
для 10 чел.
15 000
за 1-10 чел.
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха
3 дек
4 дек
5 дек
ещё...
Завораживающие панорамы зимней Шории
В группе
до 60 чел.
5
1
3 500
за 1 чел.
Завораживающие панорамы зимней Шории
Пешком и на снегоходах насладиться красотами Шерегеша, открывая местные легенды
3 дек
10 дек
17 дек
ещё...
в пятницу в 14:00
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Шерегеше на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии на 📅 декабрь, январь и февраль

Последние отзывы «Экскурсии Шерегеша»

  • Отзыв на: Завораживающие панорамы зимней Шории
    А
    Анна
    27 февраля 2021
    5
    Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.
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