Индивидуально для 10 чел. 4ч 15 000 ₽ за 1-10 чел. Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха В группе до 60 чел. 5 1 3ч 3 500 ₽ за 1 чел. Завораживающие панорамы зимней Шории Пешком и на снегоходах насладиться красотами Шерегеша, открывая местные легенды в пятницу в 14:00

Доступно 2 экскурсии 🚌 в Шерегеше на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии на 📅 декабрь, январь и февраль