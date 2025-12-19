Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
6700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Путешествие в Таштагол подарит вам уникальные впечатления от знакомства с культурой шорцев и природой Горной Шории. Вдохновляющие виды и история ждут
Начало: В Шерегеше
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
3800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Каритшал: обзорная экскурсия на кресельной канатной дороге
Путешествие на канатной дороге в Шерегеше откроет вам удивительные панорамы и тайны Горной Шории. Узнайте о мифах, полюбуйтесь природой и попробуйте чернику
Начало: В районе канатной дороги «Фристайл»
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сплав по реке Мрассу на катамаранах - из Шерегеша
Провести день в заповедных местах Горной Шории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
9000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 18 дек 2025
Замечательная прогулка по зимнему лесу. Незабываемый опыт ходьбы на снегоступах, это не сложно, интересно и необычно. Познавательная история поселка Шерегеш
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невероятно красивый маршрут до национального парка. Сами экскурсии очень интересные. Спасибо за незабываемые эмоции 🥰
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М
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш прекрасный гид всё-всё нам показала, рассказала. Нам очень понравилось. Спасибо большое!
+3
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Всё прошло отлично - интересный музей, вкусный обед и удивительнро красивая река Мрассу.
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Потрясающая экскурсия- было очень интересно узнать о жизни местного населения, прикоснуться к этой самобытной культуре. Особенно через местную жительницу Наталью,
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М
Спасибо Екатерине за отличную экскурсию. Грамотная организация,приятное общение и потрясающие впечатления. Я получила заряд энергии на год вперёд. Однозначно рекомендую.
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Г
Отличная прогулка! Спасибо огромное Екатерине! Красивая природа, красивые кадры, очень приятная в общении Екатерина, интересно и погулять, и узнать инфо о данной местности. Для разнообразия досуга очень рекомендую.
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Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
+5
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Всего 8 отзывов в Шерегеше
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Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу
Самые популярные экскурсии в Шерегеше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в августе 2026
Сейчас в Шерегеше можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1800 до 9000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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