Все экскурсии в Шерегеше
Индивидуально
для 10 чел.
4ч
15 000₽
за 1-10 чел.
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха
3 дек
4 дек
5 дек
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В группе
до 60 чел.
3ч
3 500₽
за 1 чел.
Завораживающие панорамы зимней Шории
Пешком и на снегоходах насладиться красотами Шерегеша, открывая местные легенды
3 дек
10 дек
17 дек
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в пятницу в 14:00
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Шерегеше на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Шерегеша»
- Отзыв на: Завораживающие панорамы зимней ШорииААнна27 февраля 2021Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.