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Групповая
8 часов
«Загадки Шории»: обзорная экскурсия по Таштагольскому району
Погрузитесь в удивительный мир Горной Шории с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты этого места
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
4 875₽ за человека
Групповая
8 часов
«Заповедная река»: однодневный сплав по реке Мрас-Су с пляжным отдыхом
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шории, сплавляясь по величественной реке Мрас-Су
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 875₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия «Шорская деревня» в Шерегеше: Путешествие в историю
Прогулка по шорской деревне с экомузеем «Тазгол» в Шерегеше: уникальная культура и природа
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по вторникам и пятницам)
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 125₽ за человека
Групповая
9 часов
Азасская пещера в Шерегеше: По следам Йети - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир таежных пейзажей и горных панорам, следуя по следам загадочного Йети. Уникальный маршрут с обедом у реки
Начало: Г. Зеленая, Шерегеш
Расписание: 09:00 (по вторникам)
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Ореховый промысел: однодневное приключение в мире кедровых шишек
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Горной Шории, где вы познакомитесь с уникальными традициями и культурой местных жителей
Начало: Г. Зеленая, Шерегеш
Расписание: 09:00 (вторник и суббота)
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 200₽ за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия на Телецкое озеро из Шерегеша
Телецкое озеро - жемчужина Алтая. Путешествие включает посещение водопада Корбу и реки Лебедь. Маршрут проходит через Кемеровскую область и Горный Алтай
Начало: Пгт. Шерегеш
Расписание: По вторникам и субботам 08:30
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
9 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Догтрекинг «Горные панорамы»: уникальное приключение с хаски в Шерегеше
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией Догтрекинг «Горные панорамы» в Шерегеше. Вас ждет встреча с хаски, восхождение на гору и незабываемые фото
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерняя экскурсия по Шерегешу: тайны и красоты Горной Шории
Погрузитесь в волшебный мир Горной Шории с экскурсией, где история и природа сливаются в одно целое
Начало: Пгт. Шерегеш, ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 17:00, по вторникам в 09:00.
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше: загадки Трехречья
Откройте для себя уникальный мир Шерегеша: от древнего Усть-Кабырзы до секретов шорцев и встречи с йети
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
«Семейный вояж»: экскурсия в Шерегеше с животными и кулинарией
Погрузитесь в мир природы и кулинарии с экскурсией «Семейный вояж» в Шерегеше. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: Г. Зеленая., п. Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше
Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Трансфер между Шерегешом и аэропортом Новокузнецка: комфорт каждому пассажиру
Выбирая трансфер между Шерегешом и аэропортом Новокузнецка, вы гарантируете себе беззаботное путешествие
Начало: Шерегеш (отель гостя) / Аэропорт Новокузнецка
Расписание: Из Шерегеша в 2:00. ИЗ Новокузнецк. Аэропорт в 7:30
11 июня в 07:30
12 июня в 02:00
2 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «На автобусе»
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