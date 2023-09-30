2 день

Групповое катание с инструкторами

09:00 Вкусный, сытный завтрак.

10:00 Врываемся на новые сектора для катания.

Кто на B, то на А.

Здесь хорошие трассы для новичков и опытных ребят.

В 11:00 с вами будут работать инструкторы по сноуборду и горным лыжам в формате "групповое занятия".

После вы сможете заниматься индивидуально (за отдельную плату) с ребятами хоть весь день на этом склоне: здесь удобные подъемники и трассы для начинающих ребят.

Остальные же - едут покорять г. Мустаг - самую высокую точку Шерегеш.

13:00 На обед пойдем кушать вкуснейшие бургеры и кататься по сектору каскад (обед не входит в стоимость).

20:00 Вечером идем на дискотеку (те, кто устал, смогут отдохнуть в отеле в тишине:)

Вход на дискотеку платный - мужчины 700р, женщины - 500р (цены могут меняться от дня недели и по усмотрению владельца клуба).