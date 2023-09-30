дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с трассами, с курортом
07:00 Групповой трансфер из аэропорта Новокузнецк (место сбора) до отеля.
Основные рейсы (S7 и Аэрофлот) прибывают рано утром по местному времени.
Но если вы прибываете позже, то мы организуем для вас отдельный транспорт.
10:00 Прибытие в отель.
Заселение.
Завтрак.
12:00 Идем знакомиться с горнолыжным курортом.
Для тех, кому необходимо взять в аренду снаряжение - мы привезем снаряжение к коттеджу, и вы подберете тот или иной размер.
19:00 Ужин (оплачивается отдельно).
После ужина вас ждет подарок от нас на 2 часа.
Групповое катание с инструкторами
09:00 Вкусный, сытный завтрак.
10:00 Врываемся на новые сектора для катания.
Кто на B, то на А.
Здесь хорошие трассы для новичков и опытных ребят.
В 11:00 с вами будут работать инструкторы по сноуборду и горным лыжам в формате "групповое занятия".
После вы сможете заниматься индивидуально (за отдельную плату) с ребятами хоть весь день на этом склоне: здесь удобные подъемники и трассы для начинающих ребят.
Остальные же - едут покорять г. Мустаг - самую высокую точку Шерегеш.
13:00 На обед пойдем кушать вкуснейшие бургеры и кататься по сектору каскад (обед не входит в стоимость).
20:00 Вечером идем на дискотеку (те, кто устал, смогут отдохнуть в отеле в тишине:)
Вход на дискотеку платный - мужчины 700р, женщины - 500р (цены могут меняться от дня недели и по усмотрению владельца клуба).
День с профессиональным фотографом, катание
Приехать на горнолыжный курорт и не сделать себе крутейшее видео и фото на память?
Если вы такого же мнения, что так нельзя, то этот день твой!
09:00 Вкусный, сытный завтрак.
10:00 Сегодня с тобой будут работать профессионалы своего дела - операторы и фотографы.
Мы проедем по подготовленным трассам и прокатим вне трасс.
Если потребуется, то сделаем дополнительные спуски.
Если потребуется, то сделаем аэросъемку с дрона - все, чтобы у тебя остался крутой материал, с которым хотелось бы делиться!
"Звездный час" будет у каждого.
13:00 Свободное катание.
18:00 Перемещаемся в баню с родниковой купелью и возможностью нырять в чистые сугробы снега!
21:00 Расслабляющая йога, после которой вы уйдете в астрал и выспитесь перед ночью Нового Года!
Фрирайд день. Встреча Нового Года / Рождества
09:00 Вкусный, сытный завтрак
10:00 Переезжаем в Сектор Е.
Это другой склон г. Зеленая.
Здесь нас ждет заряженный РАТРАК, который будет поднимать нас на 3 вершины (оплачивается отдельно).
Сегодня вы взорвете пухляк по полной!
У кого более уверенный уровень катания, тот сможет отправиться в другой район курорта Шерегеш на весь день (оплачивается отдельно). Выезд в 07:00 от отеля.
19:00 У нас забронированы столы в нашем ресторане (оплата по меню).
Развлекательная программа для гостей.
Готовимся к Новому Году!
Снегоходная экскурсия
10:00 Вкусный, сытный завтрак.
Свободная программа до обеда.
15:00 После обеда за нами подъедут снегоходы, которые отвезут на самую высокую видовую Шерегеша г. Курган, где находится Поклонный крест.
Поклонный крест установили в 2001 году в честь 2000-летия с Рождества Христова.
Завезли его сюда цельной конструкцией из металла вертолетом!
Высота креста 20 метров.
17:00 Здесь мы встретим с вами закат, выпьем горячего глинтвейна и отправимся на завершающую программу!
19:00 Заключительный вечер!
Делимся эмоциями.
Отъезд
04:00 За нами прибудет групповой трансфер, который отвезет вас в аэропорт г. Новокузнецка.
Основные рейсы вылетают в 08:05, в 08:50 по местному времени.
Если же вы хотите продолжить свой отдых, сообщите менеджеру.
Проживание
Тур предусматривает проживание отеле.
Варианты проживания
Отель в горах
Отель с панорамными видами на горнолыжные трассы. В 2-3х местных номерах с удобствами. Отдаленность от трассы компенсируется регулярным трансфером до горы.
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Ответы на вопросы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
- Обед, ужин (в среднем 1200р/чел за 1 прием)
- Индивидуальные занятия с инструктором по лыжам/сноуборду - 3000р/час
- Депозит и абонемент, пополняющийся на SKIPASS
- Вертолетная экскурсия (21000р/ 3 чел)
- Место начала и завершения?
- Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
Ветрозащитные куртка или ветровка (либо горнолыжный костюм/комбинезон)
1 штука Желательна мембранная
ткань, отталкивающая
воду и позволяет дышать
коже.
Флисовая кофта / толстовка
1 штука Дополнительное
утепление под куртку-
ветровку. Или для
вечерних активностей
Комплект термобелья
2 штуки Лучше иметь
запасную
Вечерняя одежда для города
Головной убор
1 штука Шапка
Купальник, полотенце
1-2 штуки Есть возможность
искупаться, сходить в SPA,
в баню
Носки
3 штуки
Защитная каска
Выходя на трассу без
каски все риски берете на
себя
Горнолыжные очки
Без них сложно кататься:
ветер, снег - все в глаза
Балаклава или баф
Защищает шею, нос
Горнолыжные ботинки
Можно взять в аренду
Варежки, перчатки
Желательно варежки. В них теплее
Горные лыжи или сноуборд
Можно взять в аренду
Обувь для танцев
Если пойдете на
дискотеку
Личная аптечка
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена горнолыжная страховка. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Я хочу присоединиться один/одна. Так можно?
Конечно! Зачастую нам сложно найти единомышленников путешествие, в которое мы хотим отправить! Поэтому наша главная задача - объединить людей в туре так, чтобы в конце все обнимались и плакали от расставания.
- Программа действительно интересная и насыщенная. Но можно просто покататься?
Конечно, где-то будет грустить один тур-лидер, фотограф и райдер на красивом снегоходе, но да, вы можете присоединиться к туру без активностей! Стоимость такой программы на 10 000 руб. ниже.
- А фрирайд будет?
Мы организуем среди желающих фрирайд в зоны, где до безобразия много пухляка! нас сопровождают дополнительные инструкторы по фрирайду. Стоимость - 12 000 руб. Также кто хочет попробовать себя во фрирайде, но боится - будет организован ратрак на пол дня - 2500 руб. /чел.
- Сколько стоят подъемы?
начало сезона в Шерегеш - это двадцатые числа ноября. В этих же числах будут актуальные цены на подъемы. Сегодня это - от 250 руб. до 370 руб. за подъем на ту или иную гору. На весь день абонемент - 2600 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.