Шерегеш на Новый год

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В этом туре мы приготовили для вас активную и новогоднюю развлекательную программу. Для вас забронирован 3х-этажный VIP коттедж на 20 мест в шаговой близости от главных подъемников курорта! Мы встретим вас в аэропорту г. Новокузнецк и отвезем обратно. Вкусно накормим и сделаем яркие пять дней вашего Нового Года!
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Шерегеш на Новый год
Ближайшие даты:
28
дек

Что вас ожидает:

Фото- и видео- сессия с фотографом
Фото- и видео- сессия с фотографом
Снимем кино про наше путешествие в Шерегеш и запостим крутые фото
Обучение для новичков
Обучение для новичков
Будет групповое занятие с инструктором по горным лыжам/сноуборду для новичков
Покатушки на снегоходах
Покатушки на снегоходах
Снегоходы отвезут на самую высокую видовую Шерегеша, где находится Поклонный крест
Веселая компания
Веселая компания
Разминаемся вместе на йоге, пьем глинтвейн и отмечаем новогодние праздники
Классный сибирский курорт
Классный сибирский курорт
16 горнолыжных трасс различной сложности, гондольные, кресельные подъемники, а также ратраки

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с трассами, с курортом

07:00 Групповой трансфер из аэропорта Новокузнецк (место сбора) до отеля.

Основные рейсы (S7 и Аэрофлот) прибывают рано утром по местному времени.

Но если вы прибываете позже, то мы организуем для вас отдельный транспорт.

10:00 Прибытие в отель.

Заселение.

Завтрак.

12:00 Идем знакомиться с горнолыжным курортом.

Для тех, кому необходимо взять в аренду снаряжение - мы привезем снаряжение к коттеджу, и вы подберете тот или иной размер.

19:00 Ужин (оплачивается отдельно).

После ужина вас ждет подарок от нас на 2 часа.

Знакомство с трассами, с курортомЗнакомство с трассами, с курортомЗнакомство с трассами, с курортомЗнакомство с трассами, с курортом
2 день

Групповое катание с инструкторами

09:00 Вкусный, сытный завтрак.

10:00 Врываемся на новые сектора для катания.

Кто на B, то на А.

Здесь хорошие трассы для новичков и опытных ребят.

В 11:00 с вами будут работать инструкторы по сноуборду и горным лыжам в формате "групповое занятия".

После вы сможете заниматься индивидуально (за отдельную плату) с ребятами хоть весь день на этом склоне: здесь удобные подъемники и трассы для начинающих ребят.

Остальные же - едут покорять г. Мустаг - самую высокую точку Шерегеш.

13:00 На обед пойдем кушать вкуснейшие бургеры и кататься по сектору каскад (обед не входит в стоимость).

20:00 Вечером идем на дискотеку (те, кто устал, смогут отдохнуть в отеле в тишине:)

Вход на дискотеку платный - мужчины 700р, женщины - 500р (цены могут меняться от дня недели и по усмотрению владельца клуба).

Групповое катание с инструкторамиГрупповое катание с инструкторамиГрупповое катание с инструкторамиГрупповое катание с инструкторами
3 день

День с профессиональным фотографом, катание

Приехать на горнолыжный курорт и не сделать себе крутейшее видео и фото на память?

Если вы такого же мнения, что так нельзя, то этот день твой!

09:00 Вкусный, сытный завтрак.

10:00 Сегодня с тобой будут работать профессионалы своего дела - операторы и фотографы.

Мы проедем по подготовленным трассам и прокатим вне трасс.

Если потребуется, то сделаем дополнительные спуски.

Если потребуется, то сделаем аэросъемку с дрона - все, чтобы у тебя остался крутой материал, с которым хотелось бы делиться!

"Звездный час" будет у каждого.

13:00 Свободное катание.

18:00 Перемещаемся в баню с родниковой купелью и возможностью нырять в чистые сугробы снега!

21:00 Расслабляющая йога, после которой вы уйдете в астрал и выспитесь перед ночью Нового Года!

День с профессиональным фотографом, катаниеДень с профессиональным фотографом, катаниеДень с профессиональным фотографом, катаниеДень с профессиональным фотографом, катание
4 день

Фрирайд день. Встреча Нового Года / Рождества

09:00 Вкусный, сытный завтрак

10:00 Переезжаем в Сектор Е.

Это другой склон г. Зеленая.

Здесь нас ждет заряженный РАТРАК, который будет поднимать нас на 3 вершины (оплачивается отдельно).

Сегодня вы взорвете пухляк по полной!

У кого более уверенный уровень катания, тот сможет отправиться в другой район курорта Шерегеш на весь день (оплачивается отдельно). Выезд в 07:00 от отеля.

19:00 У нас забронированы столы в нашем ресторане (оплата по меню).

Развлекательная программа для гостей.

Готовимся к Новому Году!

Фрирайд день. Встреча Нового Года / РождестваФрирайд день. Встреча Нового Года / РождестваФрирайд день. Встреча Нового Года / РождестваФрирайд день. Встреча Нового Года / Рождества
5 день

Снегоходная экскурсия

10:00 Вкусный, сытный завтрак.

Свободная программа до обеда.

15:00 После обеда за нами подъедут снегоходы, которые отвезут на самую высокую видовую Шерегеша г. Курган, где находится Поклонный крест.

Поклонный крест установили в 2001 году в честь 2000-летия с Рождества Христова.

Завезли его сюда цельной конструкцией из металла вертолетом!

Высота креста 20 метров.

17:00 Здесь мы встретим с вами закат, выпьем горячего глинтвейна и отправимся на завершающую программу!

19:00 Заключительный вечер!

Делимся эмоциями.

Снегоходная экскурсияСнегоходная экскурсияСнегоходная экскурсияСнегоходная экскурсия
6 день

Отъезд

04:00 За нами прибудет групповой трансфер, который отвезет вас в аэропорт г. Новокузнецка.

Основные рейсы вылетают в 08:05, в 08:50 по местному времени.

Если же вы хотите продолжить свой отдых, сообщите менеджеру.

Проживание

Тур предусматривает проживание отеле.

Варианты проживания

Отель в горах

5 ночей

Отель с панорамными видами на горнолыжные трассы. В 2-3х местных номерах с удобствами. Отдаленность от трассы компенсируется регулярным трансфером до горы.

Отель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
  • Обед, ужин (в среднем 1200р/чел за 1 прием)
  • Индивидуальные занятия с инструктором по лыжам/сноуборду - 3000р/час
  • Депозит и абонемент, пополняющийся на SKIPASS
  • Вертолетная экскурсия (21000р/ 3 чел)
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда

Ветрозащитные куртка или ветровка (либо горнолыжный костюм/комбинезон)

1 штукаЖелательна мембранная
ткань, отталкивающая
воду и позволяет дышать
коже.

Флисовая кофта / толстовка

1 штукаДополнительное
утепление под куртку-
ветровку. Или для
вечерних активностей

Комплект термобелья

2 штукиЛучше иметь
запасную

Вечерняя одежда для города

Головной убор

1 штукаШапка

Купальник, полотенце

1-2 штукиЕсть возможность
искупаться, сходить в SPA,
в баню

Носки

3 штуки

Защитная каска

 Выходя на трассу без
каски все риски берете на
себя

Горнолыжные очки

 Без них сложно кататься:
ветер, снег - все в глаза

Балаклава или баф

 Защищает шею, нос

Горнолыжные ботинки

 Можно взять в аренду

Варежки, перчатки

 Желательно варежки. В них теплее

Горные лыжи или сноуборд

 Можно взять в аренду

Обувь для танцев

 Если пойдете на
дискотеку

Личная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена горнолыжная страховка. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Я хочу присоединиться один/одна. Так можно?

Конечно! Зачастую нам сложно найти единомышленников путешествие, в которое мы хотим отправить! Поэтому наша главная задача - объединить людей в туре так, чтобы в конце все обнимались и плакали от расставания.

Программа действительно интересная и насыщенная. Но можно просто покататься?

Конечно, где-то будет грустить один тур-лидер, фотограф и райдер на красивом снегоходе, но да, вы можете присоединиться к туру без активностей! Стоимость такой программы на 10 000 руб. ниже.

А фрирайд будет?

Мы организуем среди желающих фрирайд в зоны, где до безобразия много пухляка! нас сопровождают дополнительные инструкторы по фрирайду. Стоимость - 12 000 руб. Также кто хочет попробовать себя во фрирайде, но боится - будет организован ратрак на пол дня - 2500 руб. /чел.

Сколько стоят подъемы?

начало сезона в Шерегеш - это двадцатые числа ноября. В этих же числах будут актуальные цены на подъемы. Сегодня это - от 250 руб. до 370 руб. за подъем на ту или иную гору. На весь день абонемент - 2600 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
30 сен 2023
Всё Супер!!!
Всё Супер!!!
А
28 сен 2023
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Н
28 сен 2023
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура
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