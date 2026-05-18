Мы первая (и до сих пор единственная) аккредитованная музеем Орешек судоходная компания в Шлиссельбурге. Быстро и с комфортом доставим вас на борту нашего судна до крепости и отвезём обратно. Не экономьте на безопасности и удовольствии от водной прогулки — доверьте ваше путешествие нам!
Описание билета
Орешек — древнее русское укрепление на Ореховом острове, основанное в 1323 году и с 1612 по 1702 года принадлежавшее шведам. Цитадель, занимающая всю территорию острова, имеет форму неправильного треугольника, вытянутого с востока на запад. По периметру расположены пять башен, а на территории возвышается сама крепость Орешек. Мы отвезём вас водным маршрутом к этим сооружениям, которые впечатлят не меньше, чем Петербург, Петергоф или Кронштадт.
Организационные детали
- Вы покупаете единый билет и можете отправиться по нему в любое время в течение дня
- Льготный билет доступен для школьников и студентов, многодетных родителей, пенсионеров и инвалидов II и III группы. При себе необходимо иметь подтверждающие документы
- Время в пути до острова по Ладожскому озеру — 15 мин. Лодка отправляется каждые 40 мин.
- Отправление в крепость — с 10:00 до 16:00, из крепости — с 10:00 до 17:00
- Билет в крепость Орешек покупается отдельно (300 ₽ взрослый, 200 ₽ для учащихся и пенсионеров, детям до 7 лет бесплатно), мы осуществляем только переправу по единому билету
- Продажа билетов на рейс закрывается за час до отправления
- Посадка на причале начинается за 30 минут до отплытия
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|380 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Жука
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алые паруса — Организатор в Шлиссельбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 4501 туриста
Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
В Орешек рекомендую приезжать пораньше, до полудня, а то рискуете застрять в очереди на переправе на полтора часа.
М
Это не экскурсия, а просто переправа на остров и обратно. Стоимость 15 минут в один конец 200.0 рубликов. Никаких претензий к экипажу нет, они делают свою работу. А экскурсия была в крепости, совершенно бесплатно, но она не имеет никакого отношения к переправе.
