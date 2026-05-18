Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы первая (и до сих пор единственная) аккредитованная музеем Орешек судоходная компания в Шлиссельбурге. Быстро и с комфортом доставим вас на борту нашего судна до крепости и отвезём обратно. Не экономьте на безопасности и удовольствии от водной прогулки — доверьте ваше путешествие нам! 5 2 отзыва

Алые паруса Организатор в Шлиссельбурге 380 ₽ за человека 5 2 отзыва Можно с детьми

Описание билета Орешек — древнее русское укрепление на Ореховом острове, основанное в 1323 году и с 1612 по 1702 года принадлежавшее шведам. Цитадель, занимающая всю территорию острова, имеет форму неправильного треугольника, вытянутого с востока на запад. По периметру расположены пять башен, а на территории возвышается сама крепость Орешек. Мы отвезём вас водным маршрутом к этим сооружениям, которые впечатлят не меньше, чем Петербург, Петергоф или Кронштадт. Организационные детали Вы покупаете единый билет и можете отправиться по нему в любое время в течение дня

Льготный билет доступен для школьников и студентов, многодетных родителей, пенсионеров и инвалидов II и III группы. При себе необходимо иметь подтверждающие документы

Время в пути до острова по Ладожскому озеру — 15 мин. Лодка отправляется каждые 40 мин.

Отправление в крепость — с 10:00 до 16:00, из крепости — с 10:00 до 17:00

Билет в крепость Орешек покупается отдельно (300 ₽ взрослый, 200 ₽ для учащихся и пенсионеров, детям до 7 лет бесплатно), мы осуществляем только переправу по единому билету

Продажа билетов на рейс закрывается за час до отправления

Посадка на причале начинается за 30 минут до отплытия

Стоимость билета Тип билета Стоимость Стандартный билет 380 ₽

Ответы на вопросы Место начала и завершения? На улице Жука Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Алые паруса — Организатор в Шлиссельбурге Организатор данного мероприятия На сайте с 2024 года Провела экскурсии для 4501 туриста Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт! Задать вопрос