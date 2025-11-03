А Александр Маленький город с большой, великой историей. Экскурсовод, Татьяна, глубоко погружена в историю своей малой родины и искренне родеет за неё. Было интересно мне и моим детям (6 и 13 лет).

Т Татьяна Городок сам по себе не особо приветливый, следы былой славы в печальном положении, без увлекательного рассказа краеведа, человека, любящего и понимающего свой город никакого очарования не увидеть, тем более признательны мы Татьяне за экскурсию. После часовой прогулки на маленьком пятачке «центра» на землю острова - крепости вы вступаете во всеоружии

Ю Юлия Добрый день.

Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, все очень понравилось, замечательная подача материала, много узнали нового об истории нашего государства.

Очень рекомендую данную экскурсию перед посещением крепости Орешек и если кто то проездом через Шлиссельбург, пожалуйста, не оставляйте без внимания данный город, очень значимое место для России.

И Инна Спасибо огромное за экскурсию. Ездили всей семьёй, с детьми, для общего ознакомления с городом. Но получили прекрасное погружение в историю, начиная с самых давних времён. Все было понятно, интересно и увлекательно. Спасибо, за прекрасно проведенное время🌞

Д Дарья Спасибо Татьяне за такую содержалельную экскурсию! Город небольшой, но с интересной, насыщенной историей.

Отдельное спасибо за оперативную организацию:)

Т Татьяна Добрый день! Спасибо огромное Татьяне за отличную экскурсию. Рекомендую всем приезжающим в крепость Орешек посетить данную экскурсию по Шлиссельбургу. Татьяна с любовью к родному городу и знанием материала провела экскурсию. Было интересно и познавательно. Спасибо!!!

А Андрей Большое спасибо за великолепную экскурсию! Всё было очень интересно и понятно! Понравилось и детям, и взрослым! Очень рекомендую!

Е Елена Несмотря на то, что, казалось бы, понятия "Шлиссельбургская крепость","крепость Орешек" известны с детства, оказывается мы ничего конкретного про эти места не знаем. Экскурсия был очень информативная, а особенное впечатление усилили вовлечённость экскурсовода в историю родного города, её желание передать историческую значимость этого места и необходимость его сохранения. Спасибо Татьяне!

К Карина Татьяна Ивановна чудесный экскурсовод, своим рассказом смогла заинтересовать даже пятилетнего ребенка) развернуто отвечала на все вопросы - и детей и взрослых. Центр города красивый, спокойный, гулять одно удовольствие. Экскурсию однозначно буду рекомендовать знакомым

Татьяна - настоящий профессионал и патриот своего города, поделилась с нами эпизодами из его истории с большим вниманием к деталям и фактам.

Благодаря экскурсии понимаешь, что читать дальше Шлиссельбург - не просто город на карте, а важная страница в истории нашей страны.



В Владимир Камчатка салютует Шлиссельбургу и проводнику в историю этого этого замечательного города Татьяне Ивановне! Великолепная экскурсия! Отличный рассказчик и знаток истории. Такого в интернете не найдете! Только к Татьяне Ивановне идите по истории Опешка и Шлиссербурга!!!

Всегда радостно видетьи слушать людей, влюблённых в свой город! Мы открыли для себя Шлиссельбург, его не простую судьбу, о кот. мы не слышали в своё читать дальше время. Это касается и петровских времён и постокупационных лет 20века.

Спасибо, Татьяне что она, знакомит с историей не только сухими датами и цыфрами, а с тайнами и особенностями жизни местных людей.

Большое спасибо, Татьяна!!!

Виталий Отличное знание экскурсоводом Татьяной истории города, доброжелательность и внимание к гостям. Экскурсией довольны, город сразу стал восприниматься по другому, более глубоко. Спасибо!

Г Галина Интересная, содержательная экскурсия, подготовленная и проведенная человеком любящим свой город! Удобный формат экскурсии, не требующий многочисленных пешеходных перемещений. За один час мы познакомились с 700-летней историей города, чему способствовал и подобранный гидом иллюстративный материал, старые фотографии, карты. Спасибо!