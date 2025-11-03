Приглашаю прикоснуться к насыщенной 700-летней истории города и его удивительным легендам! Вы услышите о финно-уграх и Петре I, «шлиссельшведе» и «Ладожской баррантиде».
Раскроете историю местных ситцев и расшифруете инженерные особенности уникальной шлюзовой системы города. Полюбуетесь старинными памятниками и соборами.
Раскроете историю местных ситцев и расшифруете инженерные особенности уникальной шлюзовой системы города. Полюбуетесь старинными памятниками и соборами.
Описание экскурсии
Вы посетите сердце города — Красную площадь. Полюбуетесь расположенными на ней Благовещенским собором, Никольской церковью и часовней Казанской Божьей Матери. А на Сенной площади я покажу вам памятник графу Рагузинскому — именно он привёз в Россию чай. Кроме того, вы увидите: пристань, памятник Петру I, исток Невы, Ладожский канал и гранитную шлюзовую систему. Я расскажу:
- Как Пётр I обхитрил шведов перед штурмом
- Почему Шлиссельбург называют «город-ключ»
- Для чего построили Ладожский канал и в чём его особенности
- Почему на Шлиссельбурге сомкнулось «кольцо блокады»
- Как город восстанавливали из руин после оккупации
И многое другое!
Организационные детали
- По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсия не предполагает посещение крепости «Орешек»
- Экскурсия подойдёт взрослым и семьям с детьми любого возраста
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Шлиссельбурге
Провела экскурсии для 263 туристов
По специальности я педагог и уже давно связана с музейной деятельностью. С рождения живу в городе Шлиссельбурге. История города многогранна, и с любовью поделюсь ею с вами, друзья. Спасибо, что выбрали наш маленький город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
4 ноя 2025
Маленький город с большой, великой историей. Экскурсовод, Татьяна, глубоко погружена в историю своей малой родины и искренне родеет за неё. Было интересно мне и моим детям (6 и 13 лет).
Т
Татьяна
31 окт 2025
Городок сам по себе не особо приветливый, следы былой славы в печальном положении, без увлекательного рассказа краеведа, человека, любящего и понимающего свой город никакого очарования не увидеть, тем более признательны мы Татьяне за экскурсию. После часовой прогулки на маленьком пятачке «центра» на землю острова - крепости вы вступаете во всеоружии
Ю
Юлия
14 окт 2025
Добрый день.
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, все очень понравилось, замечательная подача материала, много узнали нового об истории нашего государства.
Очень рекомендую данную экскурсию перед посещением крепости Орешек и если кто то проездом через Шлиссельбург, пожалуйста, не оставляйте без внимания данный город, очень значимое место для России.
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, все очень понравилось, замечательная подача материала, много узнали нового об истории нашего государства.
Очень рекомендую данную экскурсию перед посещением крепости Орешек и если кто то проездом через Шлиссельбург, пожалуйста, не оставляйте без внимания данный город, очень значимое место для России.
И
Инна
16 сен 2025
Спасибо огромное за экскурсию. Ездили всей семьёй, с детьми, для общего ознакомления с городом. Но получили прекрасное погружение в историю, начиная с самых давних времён. Все было понятно, интересно и увлекательно. Спасибо, за прекрасно проведенное время🌞
Д
Дарья
22 авг 2025
Спасибо Татьяне за такую содержалельную экскурсию! Город небольшой, но с интересной, насыщенной историей.
Отдельное спасибо за оперативную организацию:)
Отдельное спасибо за оперативную организацию:)
Т
Татьяна
19 авг 2025
Добрый день! Спасибо огромное Татьяне за отличную экскурсию. Рекомендую всем приезжающим в крепость Орешек посетить данную экскурсию по Шлиссельбургу. Татьяна с любовью к родному городу и знанием материала провела экскурсию. Было интересно и познавательно. Спасибо!!!
А
Андрей
27 июл 2025
Большое спасибо за великолепную экскурсию! Всё было очень интересно и понятно! Понравилось и детям, и взрослым! Очень рекомендую!
Е
Елена
21 июл 2025
Несмотря на то, что, казалось бы, понятия "Шлиссельбургская крепость","крепость Орешек" известны с детства, оказывается мы ничего конкретного про эти места не знаем. Экскурсия был очень информативная, а особенное впечатление усилили вовлечённость экскурсовода в историю родного города, её желание передать историческую значимость этого места и необходимость его сохранения. Спасибо Татьяне!
К
Карина
20 июл 2025
Татьяна Ивановна чудесный экскурсовод, своим рассказом смогла заинтересовать даже пятилетнего ребенка) развернуто отвечала на все вопросы - и детей и взрослых. Центр города красивый, спокойный, гулять одно удовольствие. Экскурсию однозначно буду рекомендовать знакомым
Даша
19 июл 2025
Большое спасибо за прогулку по Шлиссельбургу!
Татьяна - настоящий профессионал и патриот своего города, поделилась с нами эпизодами из его истории с большим вниманием к деталям и фактам.
Благодаря экскурсии понимаешь, что
Татьяна - настоящий профессионал и патриот своего города, поделилась с нами эпизодами из его истории с большим вниманием к деталям и фактам.
Благодаря экскурсии понимаешь, что
В
Владимир
16 июл 2025
Камчатка салютует Шлиссельбургу и проводнику в историю этого этого замечательного города Татьяне Ивановне! Великолепная экскурсия! Отличный рассказчик и знаток истории. Такого в интернете не найдете! Только к Татьяне Ивановне идите по истории Опешка и Шлиссербурга!!!
Ирина
15 июл 2025
Экскурсию в Шлиссельбурге нам провела Татьяна.
Всегда радостно видетьи слушать людей, влюблённых в свой город! Мы открыли для себя Шлиссельбург, его не простую судьбу, о кот. мы не слышали в своё
Всегда радостно видетьи слушать людей, влюблённых в свой город! Мы открыли для себя Шлиссельбург, его не простую судьбу, о кот. мы не слышали в своё
Виталий
4 июл 2025
Отличное знание экскурсоводом Татьяной истории города, доброжелательность и внимание к гостям. Экскурсией довольны, город сразу стал восприниматься по другому, более глубоко. Спасибо!
Г
Галина
29 июн 2025
Интересная, содержательная экскурсия, подготовленная и проведенная человеком любящим свой город! Удобный формат экскурсии, не требующий многочисленных пешеходных перемещений. За один час мы познакомились с 700-летней историей города, чему способствовал и подобранный гидом иллюстративный материал, старые фотографии, карты. Спасибо!
С
Светлана
27 июн 2025
Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Претензий нет. Профессиональный экскурсовод,на все вопросы ответила, приятно было общаться.