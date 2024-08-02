1 день

Отправление в Южский край на внедорожниках

8:30 Отправляемся в Южский край на внедорожниках (1 час).

Начинается маршрут с озера Поныхарь, название которого означает в переводе с мерянского языка — «болотная вода». Озеро древнего карстового происхождения с последующей обработкой ложа водоёма морёными ледниковыми отложениями. Отличается резким перепадом глубины с трёх до 17 метров.

Далее маршрут проходит мимо озёр Большие Рассохи и Бельское к озеру Тоньки.

Название Рассохи переводится как место слияния рек и ручьёв. Действительно, это озеро связано многочисленными протоками с близлежащими водоёмами. Глубина озера небольшая, оно является местом нереста многих видов рыб, которые обитают в соседних водоёмах и приходят на нерест из Клязьмы.

Озеро Бельское, подпитываемое родниками, получило своё название за чистоту воды, оно имеет карстовое происхождение. Берега песчаные, в основном. спадаются круто к воде, здесь обитают, ерши, краснопёрки, лини, окуни и щуки, язи, плотва, лещи.

Название озера Тоньки переводится как удобное для рыбалки место, рыболовное угодье, что говорит само за себя. В окрестностях этих озер проходили съёмки отдельных эпизодов фильма "Зверобой".

Далее наша дорога поведёт вас мимо озера Глубокое до озера Нельша, которое является уникальным туристическим объектом. Это одно из самых живописных озёр всего района. Оно имеет подковообразную форму, прекрасно вписываясь в местный ландшафт.

Здесь стояли вигвамы и проходили основные съёмки фильма "Зверобой". На этом озере плавал дом, который сгорает в конце фильма. Рассказывают, что местные жители, собирая грибы, встречали в лесу "настоящих" индейцев.

Остановка на костровой обед, отдых, свободное время не природе (ориентировочно 4 часа).

Двигаемся по дороге к озеру Кщара с возможным проездом до озер Большая и малая Горава.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в отеле за доп. плату (500 руб).

Общая протяженность маршрута — около 100 км.