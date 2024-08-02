Их насчитывается здесь более восьмидесяти, причем самой разной природы: ледниковых,
Программа тура по дням
Отправление в Южский край на внедорожниках
8:30 Отправляемся в Южский край на внедорожниках (1 час).
Начинается маршрут с озера Поныхарь, название которого означает в переводе с мерянского языка — «болотная вода». Озеро древнего карстового происхождения с последующей обработкой ложа водоёма морёными ледниковыми отложениями. Отличается резким перепадом глубины с трёх до 17 метров.
Далее маршрут проходит мимо озёр Большие Рассохи и Бельское к озеру Тоньки.
Название Рассохи переводится как место слияния рек и ручьёв. Действительно, это озеро связано многочисленными протоками с близлежащими водоёмами. Глубина озера небольшая, оно является местом нереста многих видов рыб, которые обитают в соседних водоёмах и приходят на нерест из Клязьмы.
Озеро Бельское, подпитываемое родниками, получило своё название за чистоту воды, оно имеет карстовое происхождение. Берега песчаные, в основном. спадаются круто к воде, здесь обитают, ерши, краснопёрки, лини, окуни и щуки, язи, плотва, лещи.
Название озера Тоньки переводится как удобное для рыбалки место, рыболовное угодье, что говорит само за себя. В окрестностях этих озер проходили съёмки отдельных эпизодов фильма "Зверобой".
Далее наша дорога поведёт вас мимо озера Глубокое до озера Нельша, которое является уникальным туристическим объектом. Это одно из самых живописных озёр всего района. Оно имеет подковообразную форму, прекрасно вписываясь в местный ландшафт.
Здесь стояли вигвамы и проходили основные съёмки фильма "Зверобой". На этом озере плавал дом, который сгорает в конце фильма. Рассказывают, что местные жители, собирая грибы, встречали в лесу "настоящих" индейцев.
Остановка на костровой обед, отдых, свободное время не природе (ориентировочно 4 часа).
Двигаемся по дороге к озеру Кщара с возможным проездом до озер Большая и малая Горава.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в отеле за доп. плату (500 руб).
Общая протяженность маршрута — около 100 км.
Шлюзы на реке Теза
Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Выезд на первый шлюз.
Первый шлюз на Тезе расположен в полукилометре от деревни Сергеево, расположенной на левом берегу. Вблизи первого шлюза на правобережье находятся живописные озера, названные туристами «Русалочьими». Это традиционное место туристских слетов.
Шлюз представлял собой полностью деревянное сооружение, шириной и глубиной по 4 метра и длиной метров 10. И верхние и нижние ворота — разводились вручную, для этих целей были предусмотрены длинные упоры-рукояти. Ниже шлюза на левом берегу Тезы нашли свое последнее пристанище баржа-сухогруз и грузовой катер. На горке стоял домик смотрителя. Это был поистине действующий памятник не только технической мысли, но и русского деревянного зодчества.
В 2020 году завершилась реконструкция Тезянской шлюзовой системы из 4 шлюзовых узлов, они приведены в соответствие современным требованиям, теперь они бетонные. Пятый деревянный гидроузел до сих пор в рабочем состоянии и сохранен, как уникальный объект культурного наследия.
Теза отличается от других рек области (не считая Волги) тем, что на ней долгое время существовало судоходство от Шуи до устья, 89 км. Этому способствовало быстрое развитие текстильной промышленности в г. Шуе, которое требовало путей сбыта, а самым дешевым из них был речной.
Для Шуйских купцов невыгодно было гужем (на лошадях) возить от Плеса (с Волги) до Шуи бумажную пряжу, которая выписывалась из Англии.
В 1830 г. Теза настолько обмелела, что Император Александр Первый, посетивший Шую, способствовал ходатайству шуйских фабрикантов и купцов о строительстве шлюзовой системы на Тезе за счет государственной казны.
В 1834 г. на реке, было начато строительство пяти деревянных шлюзов с плотинами и отводными каналами, гатей, бичевых мостов и служебных зданий. Строить шлюзы начали одновременно, сразу пять.
Второй шлюз находится в д. Польки с перепадом воды в 1,5 м, третий - в Хотимле, четвёртый — в п. Холуй, пятый — почти в устье Тезы, перед впадением её в Клязьму.
Сегодня мы посетим первый и второй шлюз. В этот день Вас ждут красивые пейзажи, интересные факты. Древние села Сергеево, Красноармейское.
Обед на маршруте в окрестностях археологического комплекса Иван-город.
17:30 Окончание программы в г. Шуя.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице в городе Шуя.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Стоимость доп. ночи в отеле
|2-местное размещение
|20 300
|3000
|1-местное размещение
|22 800
|5000
Варианты проживания
Отель «Гранд Отель Шуя»
Отель "Гранд Шуя" это новый отель бизнес класса категории 3 звезды.
Отель распахнул свои двери в 2011 году и уже завоевал любовь гостей и популярность среди туристов, пребывающих в Иваново.
Отель располагает 49 номерами от Эконом категорий до Люксов. Цены Гранд Отеля «Шуя» приятно Вас удивят, а дополнительно предоставляемые услуги обязательно порадуют.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание: 1 ночь в гостинице
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Страховка
- Регистрация похода в МЧС
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Шуи и обратно
- Питание, не указанное в программе, в Т.Ч. ужины
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
Возможны ли изменения в программе тура?
Это авто и пешеходный маршрут, все необходимое мы везем с собой.
В зависимости от физического состояния группы и условий погоды, инструктор может внести изменения в маршрут. Главное — получить удовольствие от похода и хорошее настроение.
Какими поездами лучше приезжать и уезжать?
Рекомендуемый проезд из Москвы:
- поезд № 739 Ласточка, отправление в 07:07 прибытие в Шую в 10:23;
- поезд: №736, отправление в 14:11, прибытие в Шую в 17:23;
- поезд № 737, отправление в 20:07, прибытие в Шую в 23:21;
- поезд № 718, отправление в 1:56, прибытие в Шую в 5:08 в субботу;
Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: поезд № 047, отправление в 17:45, прибытие в Шую в 12:26.
17:30 Окончание программы в г. Шуя.
Отправление в Москву самостоятельно.
Рекомендуемый проезд в Москву: поезд №740 Ласточка, отправление в 19:20, прибытие в Москву в 22:45.
Рекомендуемый проезд в Санкт-Петербург: поезд № 347, отправление в 20:09, прибытие в Санкт- Петербург в 12:12.
Что делать туристам, прибывающим на день раньше начала тура?
Для гостей прибывших заранее свободное время для знакомства с городом Шуя.
Нас ждёт древняя Шуя.
Во время разделения Руси на княжества Шуя сначала относилась к Ростовскому княжеству, а затем к Суздальскому. Считается, что потомки князей Суздальских получив в удел Шую, стали называться князьями Шуйскими. Внимание царствующего дома к Шуе и его жителям всегда было удивительным.
Вы сможете совершить прогулку по историческому центру и полюбоваться самобытной архитектурой города, сложившейся еще в 19 в.
Для желающих:
19:00 Вечерняя обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
В городе расположена одна из самых высоких колоколен в России — Колокольня Воскресенского собора — 106 метров.
Оплачивается дополнительно — 500 руб с чел.
Для туристов приехавших утром:
Мастер-класс.
Под руководством педагога за отведенное время пишется картина, материал (холст на картоне или холст на подрамнике,акрил,поталь) под интерьер участника мастер-класса. Продолжительность зависит от выбранного референса и размера холста. Соответственно меняется и стоимость.
Работа рассчитана для людей любого уровня подготовки, и, даже если впервые взяли кисть, получится достойная работа.
Стоимость 1700 руб. с чел.
Продолжительность 3-4 часа.
Есть возможность уменьшения формата, соответственно изменится и время и стоимость.
Мастер-класс «Живописная тарелка».
Белые тарелки выглядят хорошо, просто и элегантно. Но если приложить немножко усилий, чтобы их разрисовать, они станут просто восхитительными! Поскольку здесь будем создавать абстрактный рисунок, он будет под силу и любителям и профессионалам.
Роспись может быть как точечной (используется принцип арт-терапии), мазковая абстрактная живопись, элементы цветочного орнамента, не сложная художественная композиция.
МК рассчитан на любой уровень подготовки.
Стоимость 1200 руб. с чел.
Мастер-класс «Шерстяная живопись».
Картины в технике "шерстяной живописи" или "шерстяной акварели" создаются не методом сухого валяния, а путем послойного выкладывания сухой шерсти на фон из фетра, затем закрываются стеклом.
Под тяжестью стекла проступают слои шерсти, и картины получаются живые и красочные, смотрится объемно и ярко! Так, чтобы захотелось попробовать их на вкус, почувствовать аромат цветов, вкус ягод и фруктов, почувствовать тончайшие оттенки запахов горного воздуха, морского прибоя.
Каждая такая картина уникальна, так как участник аккуратно выкладывая, вытанцовывая пальчиками каждую ворсинку, даря ей тепло своей души, в буквальном смысле оживляет рабту, заряжая ее своей энергетикой.
Конечно, картина после этого искрится атмосферой, идеей, эмоцией и разговаривает на языке всей палитры ощущений, доступных человеку. Такие живые картины из шерсти подарят радость, тепло вашему дому, прекрасное настроение родным и близким, станут необычным и душевным подарком для любимых к любому празднику!
Используется, как арт-терапия, подходит для любого уровня подготовки.
Стоимость 1000 руб. с чел.
Самостоятельный ужин.